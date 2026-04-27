Подъём на Монсеррат. Мы поднимемся к знаменитой горе на фуникулёре. Многомиллионная Богота, как красочная мозаика, раскинется у наших ног.
Монастырь 17 века. Наверху будет ждать старинная святыня, куда веками приходили паломники. После осмотра можно спуститься пешком по тропе или вернуться обратно на фуникулёре.
Колониальная Ла-Канделария. Мы окажемся в историческом сердце города. Побродим по мощёным улочкам, где каждый дом цвета спелого манго или лазурного неба — как страница истории. Пройдём от фонтана Чорро-де-Кеведо до Музея золота, где хранится наследие древних цивилизаций.
Музей Фернандо Ботеро. Увидим узнаваемые работы мастера — ироничные, живые и очень колумбийские по настроению.
Площадь Боливара. Завершим прогулку на главной площади страны. Здесь сосредоточены ключевые здания города — Президентский дворец, Конгресс, Верховный суд и Монетный двор.
На экскурсии вы узнаете:
о доиспанском периоде страны — индейцах, населявших эти земли, и их культуре
завоевании Колумбии Испанией
современной жизни в Боготе — без прикрас и цензуры
политическом строе и переменах
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет на фуникулёр — €8 за чел., билет в Музей золота — €2 за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альфредо — ваш гид в Боготе
Я коренной житель Боготы. Учился в Советском Союзе, закончил юриспруденцию в РУДН. Очень люблю Россию и русскую культуру, хорошо владею русским языком. Я прекрасно знаю свой город. С удовольствием поделюсь этими знаниями с вами и помогу окунуться в самое сердце колумбийской жизни.
Денис
Мы с женой были транзитом в Боготе с долгой пересадкой, поэтому решили наилучшим образом использовать эту возможность. Договорились с Альфредо, он провел нам трехчасовую экскурсию по центру Боготы. Думаю, что читать дальшеуменьшить
вряд ли можно как-то лучше было организовать знакомство с городом всего за три часа, которые у нас были. Договаривался с охранниками, чтобы нас пропускали в места, куда обычно нельзя туристам), нам больше всего понравилось, что общение было эмоциональным, передавал свое отношение к истории города и страны)!
Ян
Альфредо - отличный гид! Для нас всегда ключевым моментом в выборе гида является то, чтобы человек был носителем культуры. Альфредо 100% колумбиец, знающий русский язык. Мы выбрали его и не ошиблись. С первых минут оказались с гидом на одной волне. Познакомились с Боготой с разных ее сторон и подтвердили свои мысли о Латинской Америке. Гида рекомендую 👍
A
Adilbek
Спасибо Альфредо за проведённую экскурсию. Рассказал много чего интересного про Колумбию и Боготу, в частности. Побывали везде, где запланировали. Гид очень доброжелательный, вежливый и внимательный.
