Исторический центр Боготы глазами коренного жителя

Погрузиться в атмосферу города с местным гидом, который знает его сердцем и говорит на вашем языке
Я родился и вырос в Боготе. Русский язык знаю со времён, когда учился в Советском Союзе. Буду особенно рад говорить с вами без переводчиков и формальностей — как с давними знакомыми.

И покажу вам свою Боготу: с панорамами Монсеррат, улочками Ла-Канделарии и местами, где раскрывается характер колумбийской столицы.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Подъём на Монсеррат. Мы поднимемся к знаменитой горе на фуникулёре. Многомиллионная Богота, как красочная мозаика, раскинется у наших ног.

Монастырь 17 века. Наверху будет ждать старинная святыня, куда веками приходили паломники. После осмотра можно спуститься пешком по тропе или вернуться обратно на фуникулёре.

Колониальная Ла-Канделария. Мы окажемся в историческом сердце города. Побродим по мощёным улочкам, где каждый дом цвета спелого манго или лазурного неба — как страница истории. Пройдём от фонтана Чорро-де-Кеведо до Музея золота, где хранится наследие древних цивилизаций.

Музей Фернандо Ботеро. Увидим узнаваемые работы мастера — ироничные, живые и очень колумбийские по настроению.

Площадь Боливара. Завершим прогулку на главной площади страны. Здесь сосредоточены ключевые здания города — Президентский дворец, Конгресс, Верховный суд и Монетный двор.

На экскурсии вы узнаете:

  • о доиспанском периоде страны — индейцах, населявших эти земли, и их культуре
  • завоевании Колумбии Испанией
  • современной жизни в Боготе — без прикрас и цензуры
  • политическом строе и переменах

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет на фуникулёр — €8 за чел., билет в Музей золота — €2 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альфредо
Альфредо — ваш гид в Боготе
Я коренной житель Боготы. Учился в Советском Союзе, закончил юриспруденцию в РУДН. Очень люблю Россию и русскую культуру, хорошо владею русским языком. Я прекрасно знаю свой город. С удовольствием поделюсь этими знаниями с вами и помогу окунуться в самое сердце колумбийской жизни.

Отзывы и рейтинг

Денис
Мы с женой были транзитом в Боготе с долгой пересадкой, поэтому решили наилучшим образом использовать эту возможность. Договорились с Альфредо, он провел нам трехчасовую экскурсию по центру Боготы. Думаю, что
вряд ли можно как-то лучше было организовать знакомство с городом всего за три часа, которые у нас были. Договаривался с охранниками, чтобы нас пропускали в места, куда обычно нельзя туристам), нам больше всего понравилось, что общение было эмоциональным, передавал свое отношение к истории города и страны)!

Ян
Альфредо - отличный гид! Для нас всегда ключевым моментом в выборе гида является то, чтобы человек был носителем культуры. Альфредо 100% колумбиец, знающий русский язык. Мы выбрали его и не ошиблись. С первых минут оказались с гидом на одной волне. Познакомились с Боготой с разных ее сторон и подтвердили свои мысли о Латинской Америке. Гида рекомендую 👍
Спасибо Альфредо за проведённую экскурсию. Рассказал много чего интересного про Колумбию и Боготу, в частности. Побывали везде, где запланировали. Гид очень доброжелательный, вежливый и внимательный.

