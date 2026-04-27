Я родился и вырос в Боготе. Русский язык знаю со времён, когда учился в Советском Союзе. Буду особенно рад говорить с вами без переводчиков и формальностей — как с давними знакомыми. И покажу вам свою Боготу: с панорамами Монсеррат, улочками Ла-Канделарии и местами, где раскрывается характер колумбийской столицы.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €140 за экскурсию

Подъём на Монсеррат. Мы поднимемся к знаменитой горе на фуникулёре. Многомиллионная Богота, как красочная мозаика, раскинется у наших ног.

Монастырь 17 века. Наверху будет ждать старинная святыня, куда веками приходили паломники. После осмотра можно спуститься пешком по тропе или вернуться обратно на фуникулёре.

Колониальная Ла-Канделария. Мы окажемся в историческом сердце города. Побродим по мощёным улочкам, где каждый дом цвета спелого манго или лазурного неба — как страница истории. Пройдём от фонтана Чорро-де-Кеведо до Музея золота, где хранится наследие древних цивилизаций.

Музей Фернандо Ботеро. Увидим узнаваемые работы мастера — ироничные, живые и очень колумбийские по настроению.

Площадь Боливара. Завершим прогулку на главной площади страны. Здесь сосредоточены ключевые здания города — Президентский дворец, Конгресс, Верховный суд и Монетный двор.

о доиспанском периоде страны — индейцах, населявших эти земли, и их культуре

завоевании Колумбии Испанией

современной жизни в Боготе — без прикрас и цензуры

политическом строе и переменах

Дополнительные расходы: билет на фуникулёр — €8 за чел., билет в Музей золота — €2 за чел.