В путешествии по Боготе за один день вы получите объёмное и яркое представление об этом удивительном городе. Я познакомлю вас с достопримечательностями и историей столицы. Вспомним о золоте Эльдорадо и выясним, где легенды, а где реальность. Я также покажу вам очаровательные уголки, скрытые за современными многоэтажками. И расскажу о жизни современных колумбийцев.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Экскурсия начнётся с посещения смотровой площадки на горе Монсеррате или холме Гваделупе . Вы подниметесь по канатной дороге — и увидите окрестности с самого впечатляющего ракурса

. Вы подниметесь по канатной дороге — и увидите окрестности с самого впечатляющего ракурса Затем мы прогуляемся по колоритному историческому району Канделария , где вы познакомитесь с колониальной архитектурой города

, где вы познакомитесь с колониальной архитектурой города Побываем на площади, названной в честь Симона Боливара , народного героя нескольких стран Латинской Америки, включая современную Колумбию

, народного героя нескольких стран Латинской Америки, включая современную Колумбию Вы увидите великолепный Президентский дворец и Кафедральный собор

Также я предложу зайти в музей Ботеро , где вы погрузитесь в мир оригинальных пропорций и юмора, в необычную живопись и скульптуру, которые стали неотъемлемой частью культурного наследия Колумбии

, где вы погрузитесь в мир оригинальных пропорций и юмора, в необычную живопись и скульптуру, которые стали неотъемлемой частью культурного наследия Колумбии Католические базилики и национальные парки … все эти места позволят вам почувствовать атмосферу города конкистадоров, основанного на месте поселения чибча-муисков. Легенды о богатстве именно этого племени стали причиной многочисленных экспедиций к Золотому городу Эльдорадо

… все эти места позволят вам почувствовать атмосферу города конкистадоров, основанного на месте поселения чибча-муисков. Легенды о богатстве именно этого племени стали причиной многочисленных экспедиций к Золотому городу Эльдорадо Завершим экскурсию в Музее золота, где находится крупнейшая в мире коллекция золотых артефактов

В течение дня мы пообедаем в одном из лучших ресторанов города. Я поделюсь с вами рекомендациями по безопасному пребыванию в Колумбии, а также самыми интересными локациями для дальнейшего посещения.

Соляной собор (дополнительная локация)

Также можно включить в программу уникальный собор в городе Сипакира (50 км от Боготы). Вы отправьтесь в захватывающее путешествие по удивительному лабиринту, полному загадок и мистики. Ощутите необычную атмосферу храма, полностью вырезанного из соли. Исследуете его захватывающие скульптуры, арки и даже алтари, все созданные из чистого соляного кристалла. Узнаете тайны и истории, скрытые за изысканными узорами сооружения.

Организационные детали