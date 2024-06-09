В путешествии по Боготе за один день вы получите объёмное и яркое представление об этом удивительном городе. Я познакомлю вас с достопримечательностями и историей столицы. Вспомним о золоте Эльдорадо и выясним, где легенды, а где реальность. Я также покажу вам очаровательные уголки, скрытые за современными многоэтажками. И расскажу о жизни современных колумбийцев.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Экскурсия начнётся с посещения смотровой площадки на горе Монсеррате или холме Гваделупе. Вы подниметесь по канатной дороге — и увидите окрестности с самого впечатляющего ракурса
- Затем мы прогуляемся по колоритному историческому району Канделария, где вы познакомитесь с колониальной архитектурой города
- Побываем на площади, названной в честь Симона Боливара, народного героя нескольких стран Латинской Америки, включая современную Колумбию
- Вы увидите великолепный Президентский дворец и Кафедральный собор
- Также я предложу зайти в музей Ботеро, где вы погрузитесь в мир оригинальных пропорций и юмора, в необычную живопись и скульптуру, которые стали неотъемлемой частью культурного наследия Колумбии
- Католические базилики и национальные парки… все эти места позволят вам почувствовать атмосферу города конкистадоров, основанного на месте поселения чибча-муисков. Легенды о богатстве именно этого племени стали причиной многочисленных экспедиций к Золотому городу Эльдорадо
- Завершим экскурсию в Музее золота, где находится крупнейшая в мире коллекция золотых артефактов
В течение дня мы пообедаем в одном из лучших ресторанов города. Я поделюсь с вами рекомендациями по безопасному пребыванию в Колумбии, а также самыми интересными локациями для дальнейшего посещения.
Соляной собор (дополнительная локация)
Также можно включить в программу уникальный собор в городе Сипакира (50 км от Боготы). Вы отправьтесь в захватывающее путешествие по удивительному лабиринту, полному загадок и мистики. Ощутите необычную атмосферу храма, полностью вырезанного из соли. Исследуете его захватывающие скульптуры, арки и даже алтари, все созданные из чистого соляного кристалла. Узнаете тайны и истории, скрытые за изысканными узорами сооружения.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в Музей золота — $1,5; подъёмник на Монсеррате — $8; вход в Соляной собор — $30 (посещение опционально); питание и напитки
- Программа подойдёт детям с 10 лет
- Я могу организовать экскурсию для большего числа гостей: стоимость с арендой соответствующего транспорта составит $600 за компанию от 4 до 20 человек, $1000 за компанию от 21 до 40 человек
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Боготе
Здравствуйте, меня зовут Светлана, и я живу в Боготе, потому что однажды влюбилась в красоту Колумбии и решила остаться здесь навсегда. Мои экскурсии помогут вам понять настроение и особенности этогоЗадать вопрос
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