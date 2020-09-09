29 отзывов оставили туристы

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Феодосия сквозь века

Увидеть главные места приморского города и узнать их историю на авто-пешеходной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

4550 за экскурсию

У этой экскурсии29 отзывов
4.97
Андрей
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Андрей – Гид в Феодосии
Вы погуляете по древней Каффе, ощутите средневековый дух в стенах и башнях Генуэзской крепости и посетите лучшие смотровые площадки.

Я расскажу историю 📖 старинных памятников, мирно соседствующих храмов и мечетей и помогу раскрыть всю красоту Феодосии.
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века

Что вас ожидает

Вы познакомитесь со всеми знаковыми достопримечательностями города и услышите легкий, непринужденный рассказ об их истории и современном состоянии. Итак, в программе:

  • Галерея Айвазовского — дом-музей, где собрана самая большая коллекция картин мариниста в мире. Я расскажу о работе, любви и тайнах великого художника.
  • Фонтан Айвазовского — одна из «визитных карточек» Феодосии, спроектированная самим художником. Вы узнаете историю источника, сыгравшего важную роль в жизни города и спасшего жителей от нехватки воды.
  • Юбилейный парк и фонтан «Доброму гению» — вы услышите, какой нешуточный подарок был преподнесен Феодосии 1 апреля и кого олицетворяет фигура на постаменте.
  • Аллея Славы — вы прогуляетесь по платановой аллее и узнаете, почему на ней «оголяются» деревья. А еще я расскажу историю героев, в разные периоды принимавших участие в жизни города.
  • Храм Сурб-Саркис — древний армянский храм, на территории которого находится могила Айвазовского. Вы услышите интересные факты о судьбе армянского народа в Крыму и узнаете, как храм трижды сыграл важную роль в жизни великого мариниста.
  • Мечеть Муфтий-Джами — единственное сохранившееся мусульманское культовое сооружение города XVII века. Его неповторимая архитектура и богатая история не оставят вас равнодушными.
  • Генуэзская крепость Кафа — памятник архитектуры XIV века. Вы прогуляетесь по улочкам Старого города, увидите старинные башни и действующий храм Иверской Иконы Божией Матери. Я расскажу историю, которую хранят стены древнего генуэзского поселения.
  • Холм Митридат — самая высокая точка города, откуда вам откроется великолепный вид на Феодосию и залив.
  • Гора Тепе-Оба — еще одна видовая площадка, с которой вы увидите окрестности города, мыс Киик-Атлама и древний потухший вулкан Кара-Даг.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • В программу включено посещение Лапидарного дворика музея Древностей
  • При желании (по предварительной договоренности), в экскурсию может быть заложено время на самостоятельное посещение галереи Айвазовского — 300 рублей для взрослых, 150 рублей — школьники, пенсионеры. Детям до 7 лет бесплатно.
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Я родился и живу в Феодосии, интересуюсь ее историей. В туризме с 2002 года — с тех пор получаю удовольствие от проделанной работы и общения с гостями. Свою любовь к путешествиям, Феодосии и Крыму я не смогу уместить здесь, в нескольких строчках, поэтому приглашаю всех на экскурсии!
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29 отзывов оставили туристы

9 сентября 2020
Огромное спасибо нашему гиду Андрею за прекрасную экскурсию. Очень эрудированный и интересный человек. Открыла для себя Крым с другой стороны. На смотровых площадках подходили чужие люди и спрашивали: "Где Вы такого хорошего гида нашли?"
28 августа 2020
Андрей эрудированный человек, крайне приятный в общении. Была насыщенная и очень интересная экскурсия. Узнали много нового о Феодосии. Спасибо большое за хорошее настроение и нескучную историю города и всего Крыма!
27 августа 2020
Замечательная экскурсия с отличным гидом! Время пролетает незаметно, потому что очень увлекательный рассказ!
24 августа 2020
Увлекательная экскурсия, продолжительностью более 4 часов. Не попали в музей Айвазовского, жаль.
10 августа 2020
Андрей отличный экскурсовод. За такое короткое время он рассказал и показал нам максимальное количество достопримечательностей. Андрей влюблен в свой город, в его историю, с ним очень интересно общаться. Всем рекомендую эту экскурсию. Не пожалеете! Андрей, большое спасибо за экскурсию!
6 августа 2020
Были с семьёй на экскурсии по Феодосии 3 августа 2020г. Время пролетело незаметно, так как экскурсия была очень интересной и увлекательной. Узнали много нового. Андрей очень приятный в общении человек, глубоко интересующийся историей. Профессионал своего дела. Рекомендуем однозначно!
1 августа 2020
Великолепная авторская экскурсия с гидом Андреем. Все очень понравилось. Посмотрели всю Феодосию. Андрей прекрасный и интересный рассказчик. Экскурсию очень рекомендуем для знакомства с Феодосией.
31 июля 2020
Были на экскурсии по Феодосии сквозь века, очень понравилось. Экскурсовод Андрей мастер и профессионал своего дела! Отличный рассказчик и знаток👍 Даже младшему ребёнку, ему всего 4 было интересно, особенно когда Андрей дал посмотреть в настоящий крутой бинокль! Благодаря Андрею открыли для себя много нового и интересного,, а его прекрасный автомобиль спасал нас от жары, было в тот день до 60 градусов на солнце ! Обязательно рекомендуем его друзьям и мечтаем ещё посетить какую-нибудь экскурсию в Крыму, конечно с Андреем!!!
Андрей
28 июля 2020
От души благодарю Андрея за интереснейшую экскурсию по Феодосии с погружением в её много вековую историю (на все 6 метров культурного слоя).
25 июля 2020
Маршрут экскурсии разработан оптимально. Все знаковые места Феодосии охвачены. Андрей отличный рассказчик. Отвечал на наши многочисленные вопросы. Получили массу знаний и положительных эмоций. Спасибо вам огромное, Андрей!
Ещё 19 отзывов

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Сложить цельный и яркий образ города и проникнуться его многогранной историей на обзорной прогулке
Феодосия — город, где руины Древнего Рима встречаются с постройками Османской империи, а богемные дворцы конца 19 века окружены пейзажами, вдохновившими Айвазовского. На прогулке вам откроются все культурные слои города: от изящного фасада дачи «Милос» до рынка рабов и древних стен Генуэзской крепости.

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