29 отзывов оставили туристы

Были на экскурсии по Феодосии сквозь века, очень понравилось. Экскурсовод Андрей мастер и профессионал своего дела! Отличный рассказчик и знаток👍 Даже младшему ребёнку, ему всего 4 было интересно, особенно когда Андрей дал посмотреть в настоящий крутой бинокль! Благодаря Андрею открыли для себя много нового и интересного,, а его прекрасный автомобиль спасал нас от жары, было в тот день до 60 градусов на солнце ! Обязательно рекомендуем его друзьям и мечтаем ещё посетить какую-нибудь экскурсию в Крыму, конечно с Андреем!!!