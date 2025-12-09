Найдено 3 экскурсии в категории « Парки » в Гаване на русском языке, цены от €103. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая На кабриолете 6 часов Индивидуальная до 3 чел. Гавана вдоль и поперек Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване Начало: Встреча в Парке Сентраль «Центральный парк и отели в колониальном стиле – место встречи изменить нельзя» €103 за всё до 3 чел. Пешая 6.5 часов Индивидуальная до 4 чел. Гавана и её яркие краски Прогуляться по Старому городу и почувствовать ритмы Кубы «Центральный парк и величественный Капитолий — начало прогулки по историческому центру старой Гаваны, отсюда начнётся погружение в атмосферу города» €400 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Всё про Гавану Увидеть настоящую Кубу - неидеальную, красивую, противоречивую - и очень притягательную Начало: У вашего отеля или в Старой Гаване «Центральный парк с припаркованными рядом кабриолетами всех цветов радуги» €155 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Гаваны

