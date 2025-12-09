Индивидуальная
до 3 чел.
Гавана вдоль и поперек
Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване
Начало: Встреча в Парке Сентраль
«Центральный парк и отели в колониальном стиле – место встречи изменить нельзя»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана и её яркие краски
Прогуляться по Старому городу и почувствовать ритмы Кубы
«Центральный парк и величественный Капитолий — начало прогулки по историческому центру старой Гаваны, отсюда начнётся погружение в атмосферу города»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё про Гавану
Увидеть настоящую Кубу - неидеальную, красивую, противоречивую - и очень притягательную
Начало: У вашего отеля или в Старой Гаване
«Центральный парк с припаркованными рядом кабриолетами всех цветов радуги»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€155 за всё до 4 чел.
