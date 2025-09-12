Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Гаване на русском языке, цены от €77. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Всё про Гавану Увидеть настоящую Кубу - неидеальную, красивую, противоречивую - и очень притягательную Начало: У вашего отеля или в Старой Гаване €155 за всё до 4 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 4 чел. Лас Террасас и долина Виньялес Насладитесь уникальными пейзажами Кубы в Лас Террасас и Виньялес. Откройте для себя заповедные зоны и карстовые пещеры Начало: В указанном вами месте «Долина Виньялес – это место самых известных кубинских природных пейзажей, объект ЮНЕСКО и самая древняя карстовая долина на Кубе (≈160 млн» €155 за всё до 4 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 4 чел. Сьенфуэгос и водопад Эль Ничо Уникальная экскурсия в Сьенфуэгос и к водопаду Эль Ничо подарит вам незабываемые впечатления от архитектуры и природы Кубы Начало: От вашего отеля «Водопад Эль Ничо и домашняя кубинская кухня» €77 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Гаваны

