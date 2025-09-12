Индивидуальная
до 4 чел.
Всё про Гавану
Увидеть настоящую Кубу - неидеальную, красивую, противоречивую - и очень притягательную
Начало: У вашего отеля или в Старой Гаване
Завтра в 09:00
13 сен в 08:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лас Террасас и долина Виньялес
Насладитесь уникальными пейзажами Кубы в Лас Террасас и Виньялес. Откройте для себя заповедные зоны и карстовые пещеры
Начало: В указанном вами месте
«Долина Виньялес – это место самых известных кубинских природных пейзажей, объект ЮНЕСКО и самая древняя карстовая долина на Кубе (≈160 млн»
Завтра в 08:00
13 сен в 08:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сьенфуэгос и водопад Эль Ничо
Уникальная экскурсия в Сьенфуэгос и к водопаду Эль Ничо подарит вам незабываемые впечатления от архитектуры и природы Кубы
Начало: От вашего отеля
«Водопад Эль Ничо и домашняя кубинская кухня»
Завтра в 19:00
13 сен в 08:00
€77 за всё до 4 чел.
Сколько стоит экскурсия по Гаване в сентябре 2025
Сейчас в Гаване в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 77 до 155.
