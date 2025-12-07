На пешеходной прогулке вы познакомитесь с колониальной архитектурой, уютными площадями и легендарными местами Хемингуэя. Пройдёте по улочкам и заглянете в музеи и культовые бары. Почувствуете атмосферу города и окунётесь в ароматы кофе, сигар и шоколада.
Описание экскурсии
- Центральный парк и величественный Капитолий — начало прогулки по историческому центру старой Гаваны, отсюда начнётся погружение в атмосферу города.
- Улица Обиспо — прогуляемся по оживлённой улице и заглянем в бар с живой музыкой.
- Площади Гаваны — Плаза де Армас, Плаза де лас Паломас, Плаза Вьеха и Плаза Катедраль с её изысканным собором.
- Бары Хемингуэя — зайдём в легендарные бары Эрнеста Хэмингуэя — «Флоридита» и «Ла Бодегита дель Медио», а также в комнату-музей писателя в отеле «Амбос Мундос».
- Улица Меркадерес — вы познакомитесь с архитектурными шедеврами, посетите музей кофе и шоколада, побываете в сувенирных лавках.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: обед и напитки, трансфер (по необходимости), билеты в музеи ($1–2).
- Можем обсудить индивидуальный маршрут, чтобы ваш день в Гаване был насыщен яркими впечатлениями, вкусами и музыкой. Детали уточняйте в переписке.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваш гид в Гаване
Я живу на Кубе более 10 лет. Свободно владею испанским языком. С 2017 года работаю гидом и переводчиком. Обожаю музыку и танцы, раньше преподавала сальсу и кубинский реггетон.
