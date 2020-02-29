61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване

Ната
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Ната – представитель гидов
За один день вы испытаете максимум впечатлений, которые можно получить в Гаване.

Познакомитесь с необычными местами, главными достопримечательностями, популярными барами Хемингуэя, окунетесь в ритмы зажигающей кубинской музыки и одурманивающих запахов кофе, рома и сигар.

И, конечно, совершите то, ради чего сюда приезжает большинсво туристов - прокатитесь на ретро-кабриолете по городу, полностью погрузившись в атмосферу 50-х.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Встреча в Парке Сентраль
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У этой экскурсии61 отзыв
4.95
Гавана вдоль и поперек
Гавана вдоль и поперек

По Новой Гаване на ретро-автомобиле (2 часа)

Вы увидите все самые важные и красивые объекты этой части города:

  • Капитолий – символ архитектуры 20-го столетия;
  • Центральный парк и отели в колониальном стиле – место встречи изменить нельзя;
  • Бульвар Прадо – второй по своему значению прогулочный проспект старого-нового города 19-20в;
  • Набережная Малекон — 7-километровая лавочка любви или 7 км бесконечных поцелуев;
  • Националь — отель-символ, бренд отелей на Кубе;
  • Знаковые здания на Малеконе, входившие в число самых высоких построек на 1956 г в 3-х Америках;
  • Кварталы 80-х годов – золотой период социализма;
  • 5-я авеню — закрытая зона 50-х гг., а сегодня дипломатическая зона,
  • Район Кольи – резиденция офицеров в отставке;
  • Парк-лес Альмендарис с уникальной девственной природой Кубы — дебри и лианы прямо рядом с центром, сакральные места -главная религия Кубы;
  • Некрополь Колон – действующее кладбище-музей;
  • Китайское кладбище 18 в.;
  • Площадь Революции с известнейшим портретом Че Гевары, где на мероприятиях, направленных против «загнивающего капитализма», в добровольно-принудительном порядке собирается 1,5 млн населения Гаваны;
  • Гаванский порт;
  • Старая стена колониальной Гаваны;
  • Православные церкви – русская и греческая.
  • Магазин при фабрике сигар – кофе, ром и сигары как главные кубинские сувениры, центральный сувенирный рынок (при желании).

По Старой Гаване пешком (4 часа)

Гуляя по колониальной части Гаваны, вы заглянете в места, где был завсегдатаем Хемингуэй, и, конечно, попробуете все его любимые коктейли; познакомитесь с главными достопримечатльностями города и полностью погрузитесь в историю Кубы. Темы, которые мы с вами обсудим:

  • Схема появления первых поселений Нового света.
  • Почему Куба считалась ключом Нового Света, и Гавана была выбрана как главная сокровищница Карибов?
  • Какая архитектура была принесена испанскими завоевателями в Новый свет и почему?
  • 5 площадей старого города – узнаете их назначения и любопытные истории, поговорим о том, как возникали названия городов и площадей в испаноговорящей Америке.
  • Иезуитский Кафедральный собор – жемчужина колониального барокко 18 века с классическим стилем внутреннего убранства.
  • Причина и цели поднятия освободительных движений и войн в 3-х Америках.
  • Патриотические символы и их значение.
  • Куба – сахарный остров 18 века. История рабства. Кто такие креолы?
  • Богатейшая аристократия Нового света – откуда она появилась и как обогащалась. Знаменитые семейства баронов и маркизов, прославившиеся своими богатствами в Гаване, их резиденции и дворцы, их стиль жизни, традиции.
  • Расцвет подпольных «секретных» обществ в Новом свете. Масонство как общество номер один, воспитавшее лидеров – борцов за независимость 3-х Америк. Масонская история происхождения Кубинского Флага.
  • Куба – единственная страна в Америке, где на сегодняшний день живут одни иностранцы! Кубинцы – откуда идут корни происхождения этого народа?
  • Бедные кварталы старого города, реальная жизнь горожан. За что кубинцы боролись и что получили? На что живут и как выживают вчерашние революционеры и обыкновенные граждане?

Транспорт

Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.

  • кабриолет – до 50€ в час
  • ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€
  • современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€
  • микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€

Организационные детали

  • Встреча в отеле или каса партикуляр
  • Экскурсию можно сократить, если нет сил гулять в жару по каменному городу. Можно посетить самые основные достопримечательности и потом остановиться в одном из уютных атмосферных кафе, выпить прохладных коктейлей и поговорить в обширном контексте о Кубе.
  • Обед-ужин (после экскурсии) в одном из не дорогих, очень популярном, частном ресторанчике «Чанчуеро», от 5€ еда и от 2.50€ коктейли
Гавана вдоль и поперек
Гавана вдоль и поперек
Гавана вдоль и поперек
Гавана вдоль и поперек
Гавана вдоль и поперек
Гавана вдоль и поперек
Гавана вдоль и поперек
Гавана вдоль и поперек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Встреча в Парке Сентраль.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ната
Ната
Меня зовут Ната, я представляю команду опытных и профессиональных гидов с многолетним опытом работы в туризме. Мы с радостью покажем вам Гавану, Сиенфуегос, Тринидад, Матанзас, Гуаму, Санта Клара, Виньалес, Террасу, Сороа. У Кубы удивительная история, которая поможет вам понять значимость открытия Нового Света!
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61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

29 февраля 2020
Хорошая экскурсия гид Ольга, очень интересно рассказала про историю и современную Гавану
27 февраля 2020
Спасибо гидам Марине и Наталье за потрясающ к эмоции, которые мы получили!
22 февраля 2020
4 февраля 2020 года нам посчастливилось встретиться и провести целый день с замечательной женщиной экскурсоводом Мариной! Мы получили истинное удовольствие от общения с ней. Узнали много фактов об истории и жизни Кубы, побывали во всех знаковых и просто очень красивых местах Гаваны. Спасибо за чудно проведённый денёк, обязательно вернёмся и непременно будем рекомендовать именно это агенство и конечно же Марину....
20 февраля 2020
Прекрасная экскурсия с гидом Мариной! Она великолепно знает историю Кубы и, наверное, каждый дом в Гаване. Отличный рассказчик. С ней можно обсудить любые вопросы по современной жизни кубинцев. Настоящий профессионал. Всячески отрекомендуем!
11 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия, отношение, а также возможность ее поменять на ходу, если хочется посмотреть что-то интересное именно для себя. Рекомендую, город стал сильно ближе и понятнее, как наверное и страна)
3 февраля 2020
Экскурсия понравилась, очень подробно и дохотчиво. Экскурсовод отработала на 150%
3 февраля 2020
22 января 2020 года были гостями чудесного города Гавана, знакомство с которой состоялось при помощи очаровательных гидов, Наты и Марины. Хотим отметить не только высокий профессионализм девушек, но и прекрасное отношение к клиентам, отличное знание города и желание поделиться своими знаниями с гостями Гаваны! Благодарим Нату и Марину - Гавана открылась перед нами как необычный город с многовековой историей, красивой архитектурой, позитивными кубинцами) Самостоятельно увидеть это невозможно, помощь гида просто неоценима!
Автомобильная экскурсия пролетает мгновенно, отдельное спасибо за фотосессию в самых выигрышных ракурсах!
В пешеходной части удобно то, что Марина подстраивается под темп и пожелания клиента, видно, что готова менять наполнение экскурсии в зависимости от бодрости или наоборот, усталости гостей:)
Всем, кто хочет не просто увидеть, но и понять этот город, рекомендуем данную экскурсию!
Ната и Марина - спасибо вам!
14 января 2020
Спасибо большое гиду Наденьке!) Всё позитивно, душевно , ничего лишнего..... Остались только добрые воспоминания)
14 января 2020
Душевно)))
7 января 2020
Замечательная экскурсия. Марина - не только профессиональный гид, прекрасно владеющий знаниями из области истории и культуры Кубы, излагающий материал в доступной и интересной форме, но и симпатичный, лёгкий в общении, не лишенный чувства юмора человек. Спасибо большое за экскурсию
Ещё 51 отзыв

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