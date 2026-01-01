61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

За один день вы испытаете максимум впечатлений, которые можно получить в Гаване. Познакомитесь с необычными местами, главными достопримечательностями, популярными барами Хемингуэя, окунетесь в ритмы зажигающей кубинской музыки и одурманивающих запахов кофе, рома и сигар. И, конечно, совершите то, ради чего сюда приезжает большинсво туристов - прокатитесь на ретро-кабриолете по городу, полностью погрузившись в атмосферу 50-х.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По Новой Гаване на ретро-автомобиле (2 часа)

Вы увидите все самые важные и красивые объекты этой части города:

Капитолий – символ архитектуры 20-го столетия;

Центральный парк и отели в колониальном стиле – место встречи изменить нельзя;

Бульвар Прадо – второй по своему значению прогулочный проспект старого-нового города 19-20в;

Набережная Малекон — 7-километровая лавочка любви или 7 км бесконечных поцелуев;

Националь — отель-символ, бренд отелей на Кубе;

Знаковые здания на Малеконе, входившие в число самых высоких построек на 1956 г в 3-х Америках;

Кварталы 80-х годов – золотой период социализма;

5-я авеню — закрытая зона 50-х гг., а сегодня дипломатическая зона,

Район Кольи – резиденция офицеров в отставке;

Парк-лес Альмендарис с уникальной девственной природой Кубы — дебри и лианы прямо рядом с центром, сакральные места -главная религия Кубы;

Некрополь Колон – действующее кладбище-музей;

Китайское кладбище 18 в.;

Площадь Революции с известнейшим портретом Че Гевары, где на мероприятиях, направленных против «загнивающего капитализма», в добровольно-принудительном порядке собирается 1,5 млн населения Гаваны;

Гаванский порт;

Старая стена колониальной Гаваны;

Православные церкви – русская и греческая.

Магазин при фабрике сигар – кофе, ром и сигары как главные кубинские сувениры, центральный сувенирный рынок (при желании).

По Старой Гаване пешком (4 часа)

Гуляя по колониальной части Гаваны, вы заглянете в места, где был завсегдатаем Хемингуэй, и, конечно, попробуете все его любимые коктейли; познакомитесь с главными достопримечатльностями города и полностью погрузитесь в историю Кубы. Темы, которые мы с вами обсудим:

Схема появления первых поселений Нового света.

Почему Куба считалась ключом Нового Света, и Гавана была выбрана как главная сокровищница Карибов?

Какая архитектура была принесена испанскими завоевателями в Новый свет и почему?

5 площадей старого города – узнаете их назначения и любопытные истории, поговорим о том, как возникали названия городов и площадей в испаноговорящей Америке.

Иезуитский Кафедральный собор – жемчужина колониального барокко 18 века с классическим стилем внутреннего убранства.

Причина и цели поднятия освободительных движений и войн в 3-х Америках.

Патриотические символы и их значение.

Куба – сахарный остров 18 века. История рабства. Кто такие креолы?

Богатейшая аристократия Нового света – откуда она появилась и как обогащалась. Знаменитые семейства баронов и маркизов, прославившиеся своими богатствами в Гаване, их резиденции и дворцы, их стиль жизни, традиции.

Расцвет подпольных «секретных» обществ в Новом свете. Масонство как общество номер один, воспитавшее лидеров – борцов за независимость 3-х Америк. Масонская история происхождения Кубинского Флага.

Куба – единственная страна в Америке, где на сегодняшний день живут одни иностранцы! Кубинцы – откуда идут корни происхождения этого народа?

Бедные кварталы старого города, реальная жизнь горожан. За что кубинцы боролись и что получили? На что живут и как выживают вчерашние революционеры и обыкновенные граждане?

Транспорт

Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.

кабриолет – до 50€ в час

ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€

современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€

микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€

Организационные детали