61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

22 января 2020 года были гостями чудесного города Гавана, знакомство с которой состоялось при помощи очаровательных гидов, Наты и Марины. Хотим отметить не только высокий профессионализм девушек, но и прекрасное отношение к клиентам, отличное знание города и желание поделиться своими знаниями с гостями Гаваны! Благодарим Нату и Марину - Гавана открылась перед нами как необычный город с многовековой историей, красивой архитектурой, позитивными кубинцами) Самостоятельно увидеть это невозможно, помощь гида просто неоценима!
Автомобильная экскурсия пролетает мгновенно, отдельное спасибо за фотосессию в самых выигрышных ракурсах!
В пешеходной части удобно то, что Марина подстраивается под темп и пожелания клиента, видно, что готова менять наполнение экскурсии в зависимости от бодрости или наоборот, усталости гостей:)
Всем, кто хочет не просто увидеть, но и понять этот город, рекомендуем данную экскурсию!
Ната и Марина - спасибо вам!