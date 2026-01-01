61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

За один день вы испытаете максимум впечатлений, которые можно получить в Гаване.
Познакомитесь с необычными местами, главными достопримечательностями, популярными барами Хемингуэя, окунетесь в ритмы зажигающей кубинской музыки и одурманивающих запахов кофе, рома и сигар.
И, конечно, совершите то, ради чего сюда приезжает большинсво туристов - прокатитесь на ретро-кабриолете по городу, полностью погрузившись в атмосферу 50-х.
Познакомитесь с необычными местами, главными достопримечательностями, популярными барами Хемингуэя, окунетесь в ритмы зажигающей кубинской музыки и одурманивающих запахов кофе, рома и сигар.
И, конечно, совершите то, ради чего сюда приезжает большинсво туристов - прокатитесь на ретро-кабриолете по городу, полностью погрузившись в атмосферу 50-х.
Описание экскурсии
По Новой Гаване на ретро-автомобиле (2 часа)
Вы увидите все самые важные и красивые объекты этой части города:
- Капитолий – символ архитектуры 20-го столетия;
- Центральный парк и отели в колониальном стиле – место встречи изменить нельзя;
- Бульвар Прадо – второй по своему значению прогулочный проспект старого-нового города 19-20в;
- Набережная Малекон — 7-километровая лавочка любви или 7 км бесконечных поцелуев;
- Националь — отель-символ, бренд отелей на Кубе;
- Знаковые здания на Малеконе, входившие в число самых высоких построек на 1956 г в 3-х Америках;
- Кварталы 80-х годов – золотой период социализма;
- 5-я авеню — закрытая зона 50-х гг., а сегодня дипломатическая зона,
- Район Кольи – резиденция офицеров в отставке;
- Парк-лес Альмендарис с уникальной девственной природой Кубы — дебри и лианы прямо рядом с центром, сакральные места -главная религия Кубы;
- Некрополь Колон – действующее кладбище-музей;
- Китайское кладбище 18 в.;
- Площадь Революции с известнейшим портретом Че Гевары, где на мероприятиях, направленных против «загнивающего капитализма», в добровольно-принудительном порядке собирается 1,5 млн населения Гаваны;
- Гаванский порт;
- Старая стена колониальной Гаваны;
- Православные церкви – русская и греческая.
- Магазин при фабрике сигар – кофе, ром и сигары как главные кубинские сувениры, центральный сувенирный рынок (при желании).
По Старой Гаване пешком (4 часа)
Гуляя по колониальной части Гаваны, вы заглянете в места, где был завсегдатаем Хемингуэй, и, конечно, попробуете все его любимые коктейли; познакомитесь с главными достопримечатльностями города и полностью погрузитесь в историю Кубы. Темы, которые мы с вами обсудим:
- Схема появления первых поселений Нового света.
- Почему Куба считалась ключом Нового Света, и Гавана была выбрана как главная сокровищница Карибов?
- Какая архитектура была принесена испанскими завоевателями в Новый свет и почему?
- 5 площадей старого города – узнаете их назначения и любопытные истории, поговорим о том, как возникали названия городов и площадей в испаноговорящей Америке.
- Иезуитский Кафедральный собор – жемчужина колониального барокко 18 века с классическим стилем внутреннего убранства.
- Причина и цели поднятия освободительных движений и войн в 3-х Америках.
- Патриотические символы и их значение.
- Куба – сахарный остров 18 века. История рабства. Кто такие креолы?
- Богатейшая аристократия Нового света – откуда она появилась и как обогащалась. Знаменитые семейства баронов и маркизов, прославившиеся своими богатствами в Гаване, их резиденции и дворцы, их стиль жизни, традиции.
- Расцвет подпольных «секретных» обществ в Новом свете. Масонство как общество номер один, воспитавшее лидеров – борцов за независимость 3-х Америк. Масонская история происхождения Кубинского Флага.
- Куба – единственная страна в Америке, где на сегодняшний день живут одни иностранцы! Кубинцы – откуда идут корни происхождения этого народа?
- Бедные кварталы старого города, реальная жизнь горожан. За что кубинцы боролись и что получили? На что живут и как выживают вчерашние революционеры и обыкновенные граждане?
Транспорт
Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.
- кабриолет – до 50€ в час
- ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€
- современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€
- микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€
Организационные детали
- Встреча в отеле или каса партикуляр
- Экскурсию можно сократить, если нет сил гулять в жару по каменному городу. Можно посетить самые основные достопримечательности и потом остановиться в одном из уютных атмосферных кафе, выпить прохладных коктейлей и поговорить в обширном контексте о Кубе.
- Обед-ужин (после экскурсии) в одном из не дорогих, очень популярном, частном ресторанчике «Чанчуеро», от 5€ еда и от 2.50€ коктейли
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Встреча в Парке Сентраль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната — ваша команда гидов в Гаване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1714 туристов
Куба — мой дом с 1990 года, а Гавана — моя пристань, источник вдохновения и точка притяжения. Создаю авторские маршруты по острову. В 2009 году начала изучать историю, архитектуру, религии,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 150 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Провела прекрасный день в компании гида Марины! Посмотрели город сначала - в кабриолете, потом – пешком! Сделали море красивых фоточек! Марина дала немало любопытной и важной для меня информации, касающейся
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Экскурсия по Гаване с гидом Ириной стала ярким и запоминающимся событием нашей поездки. Шестичасовая программа точно соответствовала заявленному описанию и была насыщенной и увлекательной, а Ирина показала отличное знание истории
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Спасибо большое гиду Татьяне! Она очень выручила нас, когда наш гид заболела.
Очень интересный и структурированный рассказ про город, про страну, про свой опыт жизни здесь, про местные обычаи.
Нам все очень понравилось включая все рекомендации 🤗 Мы немного переиграли программу, тк хотелось более классический вариант, и организаторы пошли нам навстречу.
Очень рекомендую!
Очень интересный и структурированный рассказ про город, про страну, про свой опыт жизни здесь, про местные обычаи.
Нам все очень понравилось включая все рекомендации 🤗 Мы немного переиграли программу, тк хотелось более классический вариант, и организаторы пошли нам навстречу.
Очень рекомендую!
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Ю
Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Наталье. В первую очередь хочу отметить, что все организаторские моменты решались четко и быстро. В Гавану мы поехали на ретро такси, которое нам
+3
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Спасибо гиду Надежде за прекрасный рассказ про Гавану она может держать в фокусе и интересно преподносить каждую деталь про эту историческую столицу. Всем рекомендую.
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Были на нескольких экскурсиях, организованных Натальей. Все на высоте. Вспоминаем с теплотой. Масса положительных впечатлений и красивых фото.
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