61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Гавана вдоль и поперек

Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване
За один день вы испытаете максимум впечатлений, которые можно получить в Гаване.

Познакомитесь с необычными местами, главными достопримечательностями, популярными барами Хемингуэя, окунетесь в ритмы зажигающей кубинской музыки и одурманивающих запахов кофе, рома и сигар.

И, конечно, совершите то, ради чего сюда приезжает большинсво туристов - прокатитесь на ретро-кабриолете по городу, полностью погрузившись в атмосферу 50-х.
5
150 отзывов
Гавана вдоль и поперек
Гавана вдоль и поперек
Гавана вдоль и поперек

Описание экскурсии

По Новой Гаване на ретро-автомобиле (2 часа)

Вы увидите все самые важные и красивые объекты этой части города:

  • Капитолий – символ архитектуры 20-го столетия;
  • Центральный парк и отели в колониальном стиле – место встречи изменить нельзя;
  • Бульвар Прадо – второй по своему значению прогулочный проспект старого-нового города 19-20в;
  • Набережная Малекон — 7-километровая лавочка любви или 7 км бесконечных поцелуев;
  • Националь — отель-символ, бренд отелей на Кубе;
  • Знаковые здания на Малеконе, входившие в число самых высоких построек на 1956 г в 3-х Америках;
  • Кварталы 80-х годов – золотой период социализма;
  • 5-я авеню — закрытая зона 50-х гг., а сегодня дипломатическая зона,
  • Район Кольи – резиденция офицеров в отставке;
  • Парк-лес Альмендарис с уникальной девственной природой Кубы — дебри и лианы прямо рядом с центром, сакральные места -главная религия Кубы;
  • Некрополь Колон – действующее кладбище-музей;
  • Китайское кладбище 18 в.;
  • Площадь Революции с известнейшим портретом Че Гевары, где на мероприятиях, направленных против «загнивающего капитализма», в добровольно-принудительном порядке собирается 1,5 млн населения Гаваны;
  • Гаванский порт;
  • Старая стена колониальной Гаваны;
  • Православные церкви – русская и греческая.
  • Магазин при фабрике сигар – кофе, ром и сигары как главные кубинские сувениры, центральный сувенирный рынок (при желании).

По Старой Гаване пешком (4 часа)

Гуляя по колониальной части Гаваны, вы заглянете в места, где был завсегдатаем Хемингуэй, и, конечно, попробуете все его любимые коктейли; познакомитесь с главными достопримечатльностями города и полностью погрузитесь в историю Кубы. Темы, которые мы с вами обсудим:

  • Схема появления первых поселений Нового света.
  • Почему Куба считалась ключом Нового Света, и Гавана была выбрана как главная сокровищница Карибов?
  • Какая архитектура была принесена испанскими завоевателями в Новый свет и почему?
  • 5 площадей старого города – узнаете их назначения и любопытные истории, поговорим о том, как возникали названия городов и площадей в испаноговорящей Америке.
  • Иезуитский Кафедральный собор – жемчужина колониального барокко 18 века с классическим стилем внутреннего убранства.
  • Причина и цели поднятия освободительных движений и войн в 3-х Америках.
  • Патриотические символы и их значение.
  • Куба – сахарный остров 18 века. История рабства. Кто такие креолы?
  • Богатейшая аристократия Нового света – откуда она появилась и как обогащалась. Знаменитые семейства баронов и маркизов, прославившиеся своими богатствами в Гаване, их резиденции и дворцы, их стиль жизни, традиции.
  • Расцвет подпольных «секретных» обществ в Новом свете. Масонство как общество номер один, воспитавшее лидеров – борцов за независимость 3-х Америк. Масонская история происхождения Кубинского Флага.
  • Куба – единственная страна в Америке, где на сегодняшний день живут одни иностранцы! Кубинцы – откуда идут корни происхождения этого народа?
  • Бедные кварталы старого города, реальная жизнь горожан. За что кубинцы боролись и что получили? На что живут и как выживают вчерашние революционеры и обыкновенные граждане?

Транспорт

Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.

  • кабриолет – до 50€ в час
  • ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€
  • современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€
  • микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€

Организационные детали

  • Встреча в отеле или каса партикуляр
  • Экскурсию можно сократить, если нет сил гулять в жару по каменному городу. Можно посетить самые основные достопримечательности и потом остановиться в одном из уютных атмосферных кафе, выпить прохладных коктейлей и поговорить в обширном контексте о Кубе.
  • Обед-ужин (после экскурсии) в одном из не дорогих, очень популярном, частном ресторанчике «Чанчуеро», от 5€ еда и от 2.50€ коктейли

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Встреча в Парке Сентраль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната
Ната — ваша команда гидов в Гаване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1714 туристов
Куба — мой дом с 1990 года, а Гавана — моя пристань, источник вдохновения и точка притяжения. Создаю авторские маршруты по острову. В 2009 году начала изучать историю, архитектуру, религии,
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культуру и традиции Кубы под руководством выдающегося историка Еусебио Леаля. Эти знания стали фундаментом моей работы, которую глубоко люблю. В 2019 году собрала вокруг себя команду гидов-единомышленников, передала им свои наработки, подходы и авторские истории, которые мы теперь вместе рассказываем гостям. Сейчас выступаю куратором и вдохновителем дружной команды. Мы стремимся не просто показать Кубу, а дать возможность её почувствовать, прожить, влюбиться в атмосферу. Наша команда — это сочетание разных культур и характеров: кубинцы с жизнерадостной энергетикой, русскоязычные гиды, живущие на острове и совмещающие в себе оба мира. Мы разные по стилю и подаче экскурсий, но нас объединяет одно — любовь к Кубе и желание делиться ею с другими.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 150 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
148
4
1
3
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2
1
И
Провела прекрасный день в компании гида Марины! Посмотрели город сначала - в кабриолете, потом – пешком! Сделали море красивых фоточек! Марина дала немало любопытной и важной для меня информации, касающейся
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специфики организации жизни на Кубе и ее национальных особенностей. Все, что хотела, я получила! Экскурсия дает возможность понять, что собой представляет Гавана во всех деталях и подробностях. Идеально подходит для первого или второго дня пребывания.
Кроме того, для меня очень важно было попасть в Национальный театр, т. к. в это время там был представлен прекрасный балет «Дон Кихот». Покупка билетов онлайн оказалась недоступной, и Марина помогла мне их добыть в кассе театра в ходе экскурсии! Кстати, очень рекомендую балет в исполнении местной труппы!
Резюме: прекрасный гид, прекрасная программа экскурсии!

Провела прекрасный день в компании гида Марины! Посмотрели город сначала - в кабриолете, потом – пешком!
Провела прекрасный день в компании гида Марины! Посмотрели город сначала - в кабриолете, потом – пешком!
Провела прекрасный день в компании гида Марины! Посмотрели город сначала - в кабриолете, потом – пешком!
Провела прекрасный день в компании гида Марины! Посмотрели город сначала - в кабриолете, потом – пешком!
Провела прекрасный день в компании гида Марины! Посмотрели город сначала - в кабриолете, потом – пешком!
Провела прекрасный день в компании гида Марины! Посмотрели город сначала - в кабриолете, потом – пешком!
Провела прекрасный день в компании гида Марины! Посмотрели город сначала - в кабриолете, потом – пешком!
Провела прекрасный день в компании гида Марины! Посмотрели город сначала - в кабриолете, потом – пешком!
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Владимир
Экскурсия по Гаване с гидом Ириной стала ярким и запоминающимся событием нашей поездки. Шестичасовая программа точно соответствовала заявленному описанию и была насыщенной и увлекательной, а Ирина показала отличное знание истории
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и современной жизни Гаваны. Сначала мы проехали по городу на ярком кабриолете, после чего отправились на пешую прогулку по историческому центру. Рассказ Ирины был познавательным и увлекательным, время пролетело незаметно. Особый интерес вызвали её личные истории о жизни на Кубе, которые сделали экскурсию ещё более живой и душевной.

Экскурсия по Гаване с гидом Ириной стала ярким и запоминающимся событием нашей поездки. Шестичасовая программа точно
Экскурсия по Гаване с гидом Ириной стала ярким и запоминающимся событием нашей поездки. Шестичасовая программа точно
Экскурсия по Гаване с гидом Ириной стала ярким и запоминающимся событием нашей поездки. Шестичасовая программа точно
Экскурсия по Гаване с гидом Ириной стала ярким и запоминающимся событием нашей поездки. Шестичасовая программа точно
Экскурсия по Гаване с гидом Ириной стала ярким и запоминающимся событием нашей поездки. Шестичасовая программа точно
Экскурсия по Гаване с гидом Ириной стала ярким и запоминающимся событием нашей поездки. Шестичасовая программа точно
Экскурсия по Гаване с гидом Ириной стала ярким и запоминающимся событием нашей поездки. Шестичасовая программа точно
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Татьяна
Спасибо большое гиду Татьяне! Она очень выручила нас, когда наш гид заболела.
Очень интересный и структурированный рассказ про город, про страну, про свой опыт жизни здесь, про местные обычаи.
Нам все очень понравилось включая все рекомендации 🤗 Мы немного переиграли программу, тк хотелось более классический вариант, и организаторы пошли нам навстречу.
Очень рекомендую!
Спасибо большое гиду Татьяне! Она очень выручила нас, когда наш гид заболела.
Спасибо большое гиду Татьяне! Она очень выручила нас, когда наш гид заболела.
Спасибо большое гиду Татьяне! Она очень выручила нас, когда наш гид заболела.
Спасибо большое гиду Татьяне! Она очень выручила нас, когда наш гид заболела.
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Ю
Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Наталье. В первую очередь хочу отметить, что все организаторские моменты решались четко и быстро. В Гавану мы поехали на ретро такси, которое нам
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организовал агент. Встреча состоялась вовремя, во время поездки водитель останавливался в значимых местах и давал время для фото и отдыха. От самой экскурсии самые положительные впечатления, очень подробный рассказ с погружением в историю, вкусный обед, множество интересных мест куда просто так не попадают, за это отдельная благодарность Наталье. Всем рекомендуем!

Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Наталье. В первую очередь хочу отметить, что все организаторские
Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Наталье. В первую очередь хочу отметить, что все организаторские
Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Наталье. В первую очередь хочу отметить, что все организаторские
Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Наталье. В первую очередь хочу отметить, что все организаторские
Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Наталье. В первую очередь хочу отметить, что все организаторские
Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Наталье. В первую очередь хочу отметить, что все организаторские
Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Наталье. В первую очередь хочу отметить, что все организаторские
Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Наталье. В первую очередь хочу отметить, что все организаторские+3
Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Наталье. В первую очередь хочу отметить, что все организаторские
Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Наталье. В первую очередь хочу отметить, что все организаторские
Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Наталье. В первую очередь хочу отметить, что все организаторские
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Андрей
Спасибо гиду Надежде за прекрасный рассказ про Гавану она может держать в фокусе и интересно преподносить каждую деталь про эту историческую столицу. Всем рекомендую.
Спасибо гиду Надежде за прекрасный рассказ про Гавану она может держать в фокусе и интересно преподносить
Спасибо гиду Надежде за прекрасный рассказ про Гавану она может держать в фокусе и интересно преподносить
Спасибо гиду Надежде за прекрасный рассказ про Гавану она может держать в фокусе и интересно преподносить
Спасибо гиду Надежде за прекрасный рассказ про Гавану она может держать в фокусе и интересно преподносить
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Ольга
Были на нескольких экскурсиях, организованных Натальей. Все на высоте. Вспоминаем с теплотой. Масса положительных впечатлений и красивых фото.
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