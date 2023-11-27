8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Влюбиться в Гавану

Прогулка по улочкам старого города окунёт вас в жизнь Гаваны прошлых веков. Увидите знаменитые площади и здания, которые расскажут о богатой истории города
На этой индивидуальной экскурсии по колониальной Гаване можно познакомиться с основными достопримечательностями исторического центра.

Посетители увидят Пласа дэ Армас, где был заложен первый камень Гаваны, и отель Амбос Мундос, где жил
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Хемингуэй.

Также в программе посещение Пласа дэ Катедраль с её великолепным собором и прогулка по улице Меркадэрэс, известной своими шоколадными кафе. Площадь Святого Франциска из Ассизи и Пласа Виеха дополнят впечатления о городе. Эта экскурсия оставит незабываемые впечатления

5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность увидеть исторический центр Гаваны
  • 🏛️ Посещение знаменитых площадей и соборов
  • 📚 Узнать больше о жизни Хемингуэя на Кубе
  • 🍫 Попробовать вкуснейший шоколад в кафе
  • 🎶 Ощутить атмосферу колониальной эпохи
Влюбиться в Гавану
Влюбиться в Гавану
Влюбиться в Гавану

Что можно увидеть

  • Пласа дэ Армас
  • Отель Амбос Мундос
  • Пласа дэ Катедраль
  • Улица Меркадэрэс
  • Пласа дэ Сан Францыско дэ Асис
  • Пласа Виеха

Описание экскурсии

Программа

  • Пласа дэ Армас (Оружейная Площадь). Первая площадь Гаваны, где находится одна из первых крепостей Нового Света — здесь был заложен первый камень Гаваны, располагаются основные дворцы и резиденции.
  • Отель Амбос Мундос и №511 (музей-комната), где жил Хемингуэй, бар-ресторан на крыше отеля со знаменитыми кубинскими коктейлями и незабываемым видом на старый город.
  • Пласа дэ Катедраль. Жемчужина колониального барокко 18 столетия. Здесь находится главный на Кубе действующий католический собор, в котором более века хранились останки Христофора Колумба.
  • Улица Меркадэрэс (Торговая улица). Я познакомлю вас с архитектурой, историей и функциями этой улицы. Можно зайти в «Шоколадное кафе» и выпить вкусный шоколадный коктейль (1 евро), попробовать конфеты ручного приготовления, купить шоколадные фигурки в подарок детям.
  • Пласа дэ Сан Францыско дэ Асис (Площадь Святого Франциска из Ассизи). Здесь стоит одноимённая церковь, сегодня концертный зал-музей. В период колонии площадь была главным рынком по продаже рабов в Гаване, а также портовой площадью города.
  • Пласа Виеха (Старая Площадь). Сегодня её называют хранительницей шестивекового архитектурного наследия, а еще здесь находится первая сервесэрия (пивоварня) Гаваны, где можно утолить жажду холодным пивом (большая кружка — 2,50 евро). Закончить экскурсию можно в знаменитом «Кафэ Эскориаль» ароматным кофе или кофейными коктейлями (самый дешевый и вкусный кофе в городе — 0,75 евро).

Эта экскурсия не оставит вас безразличными!
Добро пожаловать на Остров Свабоды!

Транспорт

Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.

  • кабриолет – до 50€ в час
  • ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€
  • современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€
  • микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Встреча в Парке Сентраль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната
Ната — ваша команда гидов в Гаване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1714 туристов
Куба — мой дом с 1990 года, а Гавана — моя пристань, источник вдохновения и точка притяжения. Создаю авторские маршруты по острову. В 2009 году начала изучать историю, архитектуру, религии,
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культуру и традиции Кубы под руководством выдающегося историка Еусебио Леаля. Эти знания стали фундаментом моей работы, которую глубоко люблю. В 2019 году собрала вокруг себя команду гидов-единомышленников, передала им свои наработки, подходы и авторские истории, которые мы теперь вместе рассказываем гостям. Сейчас выступаю куратором и вдохновителем дружной команды. Мы стремимся не просто показать Кубу, а дать возможность её почувствовать, прожить, влюбиться в атмосферу. Наша команда — это сочетание разных культур и характеров: кубинцы с жизнерадостной энергетикой, русскоязычные гиды, живущие на острове и совмещающие в себе оба мира. Мы разные по стилю и подаче экскурсий, но нас объединяет одно — любовь к Кубе и желание делиться ею с другими.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
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2
1
Е
Добрый день! Если вы сомневаетесь, брать экскурсию или нет - заканчивайте, берите:)
Отличная организация, все четко, по делу, были небольшие вопросы (а куда без них), но Ната решила всё быстро и
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качественно! Что только еще раз подтверждает профессионализм и неравнодушие к своим Клиентами и туристам! Отдельная благодарность гиду Марине - человек неподдельно любит Кубу, знает о ней, наверное, даже больше, чем сами кубинцы:) Ответы на все вопросы поражают своей глубиной, и при этом все простым языком, очень интересно слушать! Мы просили совместить две экскурсии в одну (понятно, что 1 дня в Гаване в принципе мало), но хотелось и что-то вроде обзорочной получить, и по основным местам Хемингуэя пройтись. На мой взгляд, идеально составленный маршрут: без лишнего напряжения, все удобно, легко и непринужденно! Огромная благодарность! Искренне рекомендую!

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И
Экскурсия очень понравилась. Берите нал, по картам не хотят продавать ничего даже в государственных магазинах. Гид Марина просто супир. Всё рассказывала интересно. Очень позитивный человек. Гавана город контрастов, стоит увидеть
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что б лучше понять остров. Парк-лес просто сказка, никогда не забуду. Жаль что там делают жертвоприношения. Впечатление от города, как будто побывала в фильме. Удивительная возможность увидеть город без туристов. Рассмотреть площади без торговцев и толп отдыхающих зевак. Послушать город без "эй привет, бери не дорого". Экскурсия получилась индивидуальной не просто в смысле что гид для нас, а весь город как бы. Ощущение что смогли заглянуть в прошлое, когда ещё всё не было для продажи, а было настоящее.

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Н
Экскурсия 14 октября 2018года прошла на "УРА!!!", но всё по порядку: первоначально забронировал экскурсию "Влюбиться в Гавану", но потом понял, что хочется большего и списавшись с Натой, по её совету
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выбрал" Гавана вдоль и поперёк", о чём нисколько не пожалел. В Гаване были в ходе круиза по Карибам,- это был город отправления и промежуточной стоянки. Ната и её коллега провели очень хорошую экскурсию по Гаване, рассказали как историю, так и текущую жизнь Кубы, которую они знают не понаслышке- так как обе живут на Кубе с начала 90-х. Для себя узнал много интересного. Приятным бонусом была фотосессия на ретро-автомобиле и маленькие сувенирчики (сигары, монеты и купюры с Че, карта Кубы). Посетили все знаковые места Гаваны и утолили жажду самыми известными кубинскими коктейлями. Очень рекомендую, особенно в начале пребывания на Кубе- позволит сориентироваться "на местности".

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Д
Поторопился, заказал экскурсию «Влюбится в Гавану», внес задаток.
В переписке с Натой оговорили другую экскурсию «Гавана вдоль и поперек» о ней и пишу свой отзыв.
Итак, вначале случилась небольшая накладка. Ната, по
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уважительной причине, не смогла провести экскурсию, и прислала замену - Марину. Она и провела эту чудесную экскурсию. Выражаем огромную БЛАГОДАРНОСТЬ Марине! Все прошло просто замечательно, несмотря на жару! Познавательно, информативно, насыщено, удивительно. Это было настоящее «погружение» в Гавану и Кубинскую культуру! Помимо исторических сведений, Марина дополнила экскурсию бытовыми моментами из личной жизни и опыта более чем 30-ти летнего проживания на Кубе. Такого вы не найдете ни в одном путеводителе. Это несомненно бесценная информация. Марина очень общительная, отвечает на любые вопросы о культуре, архитектуре, быте Кубы и Гаваны, мы даже сдружились, как нам показалось, за этот день. Экскурсия продолжительная, 2 часа обзора на автомобиле (в нашем случае был кабриолет), и 4 часа пешей прогулки по старой Гаване (площади, парки, Хемингуэй, улочки и так далее и т. п.).
В итоге, мы остались очень довольны, ещё раз выражаем огромную благодарность и признательность Нате и Марине!
Очень рекомендуем эту экскурсию и нашего замечательного гида – Марину!

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А
Хочу поделится впечатлениями об экскурсии по Гаване и о замечательном человеке Наташе!!! Прежде чем отправиться на эту экскурсия, я самостоятельно бродил по Гаване в течении двух дней. И вроде бы
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много где был и вроде много что видел. Впечатление о городе сложилось двойственное. Но Наташа открыла для меня этот город как ракушку с жемчужиной! Её эмоциональный и в тоже время очень компетентный и познавательный рассказ об истории города, его достопримечательностях просто поражает. Столько секретов и загадок хранит в себе "старушка Гавана". А как здорово выпить настоящей Пина Колада на террасе отеля Ambos Mundos.
Наташа очень авторитетный житель Гаваны. Её знает и уважает каждая гаванская собака. Поэтому прохаживаясь по старым улицам Гаваны вам не будут докучать приставучие продавцы сигар, уличные проститутки и прочие зазывалы. Наташа их осаживает одним только жестом. С её помощью хорошо покупать сувениры в лавках. Она порекомендует что действительно стоящее, а что ерунда и при это поможет сторговать значительную сумму!
Благодарен судьбе и трипстеру, что свели меня с этим замечательным человеком и профессиональным (с большой Буквы) экскурсоводом!
Будете в Гаване - передавайте привет Наташе от Андрея из Калуги!

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С
Прошло уже два месяца с нашей экскурсии, сейчас в сложный момент для всего мира эти воспоминания согревают душу. Нам очень понравилась экскурсия, проводила ее Марина, замечательный гид. Экскурсия была насыщенная,
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интересная, Марина охотно отвечала на все наши вопросы. Мы прошли по центру Гавана, по замечательным, самобытным улочкам. Интересный рассказ Марины, включал и исторические данные и современные события. Всем рекомендуем данную экскурсию! Ps. Марина нам подарила отличные подарки (их всегда очень приятно получать)! Спасибо за яркий момент нашей поездки!

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