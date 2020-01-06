8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Поторопился, заказал экскурсию «Влюбится в Гавану», внес задаток.
В переписке с Натой оговорили другую экскурсию «Гавана вдоль и поперек» о ней и пишу свой отзыв.
Итак, вначале случилась небольшая накладка. Ната, по уважительной причине, не смогла провести экскурсию, и прислала замену - Марину. Она и провела эту чудесную экскурсию. Выражаем огромную БЛАГОДАРНОСТЬ Марине! Все прошло просто замечательно, несмотря на жару! Познавательно, информативно, насыщено, удивительно. Это было настоящее «погружение» в Гавану и Кубинскую культуру! Помимо исторических сведений, Марина дополнила экскурсию бытовыми моментами из личной жизни и опыта более чем 30-ти летнего проживания на Кубе. Такого вы не найдете ни в одном путеводителе. Это несомненно бесценная информация. Марина очень общительная, отвечает на любые вопросы о культуре, архитектуре, быте Кубы и Гаваны, мы даже сдружились, как нам показалось, за этот день. Экскурсия продолжительная, 2 часа обзора на автомобиле (в нашем случае был кабриолет), и 4 часа пешей прогулки по старой Гаване (площади, парки, Хемингуэй, улочки и так далее и т.п.).
В итоге, мы остались очень довольны, ещё раз выражаем огромную благодарность и признательность Нате и Марине!
Очень рекомендуем эту экскурсию и нашего замечательного гида – Марину!