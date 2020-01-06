8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познать все красоты старого города и окунуться в жизнь прошлых веков

Ната
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Ната – представитель гидов
На пешеходной четырехчасовой экскурсии по колониальной Гаване я познакомлю вас с основными достопримечательностями исторического центра.

Прогулка по улочкам старого города окунёт вас в жизнь Гаваны прошлых веков.

Я покажу вам красавицу Гавану, какой я её знаю и обожаю, моя главная цель — заразить вас этой любовью!
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Встреча в Парке Сентраль
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Влюбиться в Гавану
Влюбиться в Гавану

Программа

  • Пласа дэ Армас (Оружейная Площадь). Первая площадь Гаваны, где находится одна из первых крепостей Нового Света — здесь был заложен первый камень Гаваны, располагаются основные дворцы и резиденции.
  • Отель Амбос Мундос и №511 (музей-комната), где жил Хемингуэй, бар-ресторан на крыше отеля со знаменитыми кубинскими коктейлями и незабываемым видом на старый город.
  • Пласа дэ Катедраль. Жемчужина колониального барокко 18 столетия. Здесь находится главный на Кубе действующий католический собор, в котором более века хранились останки Христофора Колумба.
  • Улица Меркадэрэс (Торговая улица). Я познакомлю вас с архитектурой, историей и функциями этой улицы. Можно зайти в «Шоколадное кафе» и выпить вкусный шоколадный коктейль (1 евро), попробовать конфеты ручного приготовления, купить шоколадные фигурки в подарок детям.
  • Пласа дэ Сан Францыско дэ Асис (Площадь Святого Франциска из Ассизи). Здесь стоит одноимённая церковь, сегодня концертный зал-музей. В период колонии площадь была главным рынком по продаже рабов в Гаване, а также портовой площадью города.
  • Пласа Виеха (Старая Площадь). Сегодня её называют хранительницей шестивекового архитектурного наследия, а еще здесь находится первая сервесэрия (пивоварня) Гаваны, где можно утолить жажду холодным пивом (большая кружка — 2,50 евро). Закончить экскурсию можно в знаменитом «Кафэ Эскориаль» ароматным кофе или кофейными коктейлями (самый дешевый и вкусный кофе в городе — 0,75 евро).

Эта экскурсия не оставит вас безразличными!
Добро пожаловать на Остров Свабоды!

Транспорт

Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.

  • кабриолет – до 50€ в час
  • ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€
  • современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€
  • микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€

Влюбиться в Гавану
Влюбиться в Гавану
Влюбиться в Гавану
Влюбиться в Гавану
Влюбиться в Гавану

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Встреча в Парке Сентраль.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ната
Ната
Меня зовут Ната, я представляю команду опытных и профессиональных гидов с многолетним опытом работы в туризме. Мы с радостью покажем вам Гавану, Сиенфуегос, Тринидад, Матанзас, Гуаму, Санта Клара, Виньалес, Террасу, Сороа. У Кубы удивительная история, которая поможет вам понять значимость открытия Нового Света!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2020
Гид Ната провела прекрасную экскурсию по Американской Гаване. Было очень интересно и увлекательно. Особенно понравился сувенир от фирмы и то, что мы сами себе отправили открытки из Гаваны. И, конечно, фотосессия от Наты незабываема!
29 декабря 2019
У нас был замечательный гид Марина, экскурсия прошла на одном дыхании!!!
Удивительный рассказчик, фантастически передаёт все неповторимую атмосферу
Кубы и Гаваны.
29 ноября 2019
Все замечательно, нам очень понравилась экскурсия, познавательно, потрясающе! Подарки замечательные от всей души)) Советуем к посещению, можно почувствовать любовь к этому городу, спасибо большое за такое не равнодушное отношение к своей работе!
8 января 2019
Экскурсия 14 октября 2018года прошла на "УРА!!!", но всё по порядку: первоначально забронировал экскурсию "Влюбиться в Гавану", но потом понял, что хочется большего и списавшись с Натой, по её совету выбрал " Гавана вдоль и поперёк", о чём нисколько не пожалел. В Гаване были в ходе круиза по Карибам,- это был город отправления и промежуточной стоянки. Ната и её коллега провели очень хорошую экскурсию по Гаване, рассказали как историю, так и текущую жизнь Кубы, которую они знают не понаслышке- так как обе живут на Кубе с начала 90-х. Для себя узнал много интересного. Приятным бонусом была фотосессия на ретро-автомобиле и маленькие сувенирчики (сигары, монеты и купюры с Че, карта Кубы). Посетили все знаковые места Гаваны и утолили жажду самыми известными кубинскими коктейлями. Очень рекомендую, особенно в начале пребывания на Кубе- позволит сориентироваться "на местности".
8 декабря 2018
Спасибо большое за экскурсию. Прекрасный гид Марина - очень интересно и доступно рассказывала, отвечала на все вопросы. Маршрут составлен очень удобно.

Еще раз спасибо. Будем рекомендовать друзьям.
16 июля 2018
Поторопился, заказал экскурсию «Влюбится в Гавану», внес задаток.
В переписке с Натой оговорили другую экскурсию «Гавана вдоль и поперек» о ней и пишу свой отзыв.
Итак, вначале случилась небольшая накладка. Ната, по уважительной причине, не смогла провести экскурсию, и прислала замену - Марину. Она и провела эту чудесную экскурсию. Выражаем огромную БЛАГОДАРНОСТЬ Марине! Все прошло просто замечательно, несмотря на жару! Познавательно, информативно, насыщено, удивительно. Это было настоящее «погружение» в Гавану и Кубинскую культуру! Помимо исторических сведений, Марина дополнила экскурсию бытовыми моментами из личной жизни и опыта более чем 30-ти летнего проживания на Кубе. Такого вы не найдете ни в одном путеводителе. Это несомненно бесценная информация. Марина очень общительная, отвечает на любые вопросы о культуре, архитектуре, быте Кубы и Гаваны, мы даже сдружились, как нам показалось, за этот день. Экскурсия продолжительная, 2 часа обзора на автомобиле (в нашем случае был кабриолет), и 4 часа пешей прогулки по старой Гаване (площади, парки, Хемингуэй, улочки и так далее и т.п.).
В итоге, мы остались очень довольны, ещё раз выражаем огромную благодарность и признательность Нате и Марине!
Очень рекомендуем эту экскурсию и нашего замечательного гида – Марину!
26 ноября 2016
Нам очень понравилась экскурсия. Мы влюбились в Гавану! Спасибо Нате )
26 декабря 2015
Хочу поделится впечатлениями об экскурсии по Гаване и о замечательном человеке Наташе!!! Прежде чем отправиться на эту экскурсия, я самостоятельно бродил по Гаване в течении двух дней. И вроде бы много где был и вроде много что видел. Впечатление о городе сложилось двойственное. Но Наташа открыла для меня этот город как ракушку с жемчужиной! Её эмоциональный и в тоже время очень компетентный и познавательный рассказ об истории города, его достопримечательностях просто поражает. Столько секретов и загадок хранит в себе "старушка Гавана". А как здорово выпить настоящей Пина Колада на террасе отеля Ambos Mundos.
Наташа очень авторитетный житель Гаваны. Её знает и уважает каждая гаванская собака. Поэтому прохаживаясь по старым улицам Гаваны вам не будут докучать приставучие продавцы сигар, уличные проститутки и прочие зазывалы. Наташа их осаживает одним только жестом. С её помощью хорошо покупать сувениры в лавках. Она порекомендует что действительно стоящее, а что ерунда и при это поможет сторговать значительную сумму!
Благодарен судьбе и трипстеру, что свели меня с этим замечательным человеком и профессиональным (с большой Буквы) экскурсоводом!
Будете в Гаване - передавайте привет Наташе от Андрея из Калуги!

Ната проводит ещё 8 экскурсий

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