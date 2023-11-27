8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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много где был и вроде много что видел. Впечатление о городе сложилось двойственное. Но Наташа открыла для меня этот город как ракушку с жемчужиной! Её эмоциональный и в тоже время очень компетентный и познавательный рассказ об истории города, его достопримечательностях просто поражает. Столько секретов и загадок хранит в себе "старушка Гавана". А как здорово выпить настоящей Пина Колада на террасе отеля Ambos Mundos.

Наташа очень авторитетный житель Гаваны. Её знает и уважает каждая гаванская собака. Поэтому прохаживаясь по старым улицам Гаваны вам не будут докучать приставучие продавцы сигар, уличные проститутки и прочие зазывалы. Наташа их осаживает одним только жестом. С её помощью хорошо покупать сувениры в лавках. Она порекомендует что действительно стоящее, а что ерунда и при это поможет сторговать значительную сумму!

Благодарен судьбе и трипстеру, что свели меня с этим замечательным человеком и профессиональным (с большой Буквы) экскурсоводом!

Будете в Гаване - передавайте привет Наташе от Андрея из Калуги!