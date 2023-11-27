8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой индивидуальной экскурсии по колониальной Гаване можно познакомиться с основными достопримечательностями исторического центра.
Посетители увидят Пласа дэ Армас, где был заложен первый камень Гаваны, и отель Амбос Мундос, где жил
Посетители увидят Пласа дэ Армас, где был заложен первый камень Гаваны, и отель Амбос Мундос, где жил
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность увидеть исторический центр Гаваны
- 🏛️ Посещение знаменитых площадей и соборов
- 📚 Узнать больше о жизни Хемингуэя на Кубе
- 🍫 Попробовать вкуснейший шоколад в кафе
- 🎶 Ощутить атмосферу колониальной эпохи
Что можно увидеть
- Пласа дэ Армас
- Отель Амбос Мундос
- Пласа дэ Катедраль
- Улица Меркадэрэс
- Пласа дэ Сан Францыско дэ Асис
- Пласа Виеха
Описание экскурсии
Программа
- Пласа дэ Армас (Оружейная Площадь). Первая площадь Гаваны, где находится одна из первых крепостей Нового Света — здесь был заложен первый камень Гаваны, располагаются основные дворцы и резиденции.
- Отель Амбос Мундос и №511 (музей-комната), где жил Хемингуэй, бар-ресторан на крыше отеля со знаменитыми кубинскими коктейлями и незабываемым видом на старый город.
- Пласа дэ Катедраль. Жемчужина колониального барокко 18 столетия. Здесь находится главный на Кубе действующий католический собор, в котором более века хранились останки Христофора Колумба.
- Улица Меркадэрэс (Торговая улица). Я познакомлю вас с архитектурой, историей и функциями этой улицы. Можно зайти в «Шоколадное кафе» и выпить вкусный шоколадный коктейль (1 евро), попробовать конфеты ручного приготовления, купить шоколадные фигурки в подарок детям.
- Пласа дэ Сан Францыско дэ Асис (Площадь Святого Франциска из Ассизи). Здесь стоит одноимённая церковь, сегодня концертный зал-музей. В период колонии площадь была главным рынком по продаже рабов в Гаване, а также портовой площадью города.
- Пласа Виеха (Старая Площадь). Сегодня её называют хранительницей шестивекового архитектурного наследия, а еще здесь находится первая сервесэрия (пивоварня) Гаваны, где можно утолить жажду холодным пивом (большая кружка — 2,50 евро). Закончить экскурсию можно в знаменитом «Кафэ Эскориаль» ароматным кофе или кофейными коктейлями (самый дешевый и вкусный кофе в городе — 0,75 евро).
Эта экскурсия не оставит вас безразличными!
Добро пожаловать на Остров Свабоды!
Транспорт
Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.
- кабриолет – до 50€ в час
- ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€
- современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€
- микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Встреча в Парке Сентраль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната — ваша команда гидов в Гаване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1714 туристов
Куба — мой дом с 1990 года, а Гавана — моя пристань, источник вдохновения и точка притяжения. Создаю авторские маршруты по острову. В 2009 году начала изучать историю, архитектуру, религии,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Добрый день! Если вы сомневаетесь, брать экскурсию или нет - заканчивайте, берите:)
Отличная организация, все четко, по делу, были небольшие вопросы (а куда без них), но Ната решила всё быстро и
Отличная организация, все четко, по делу, были небольшие вопросы (а куда без них), но Ната решила всё быстро и
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И
Экскурсия очень понравилась. Берите нал, по картам не хотят продавать ничего даже в государственных магазинах. Гид Марина просто супир. Всё рассказывала интересно. Очень позитивный человек. Гавана город контрастов, стоит увидеть
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Н
Экскурсия 14 октября 2018года прошла на "УРА!!!", но всё по порядку: первоначально забронировал экскурсию "Влюбиться в Гавану", но потом понял, что хочется большего и списавшись с Натой, по её совету
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Д
Поторопился, заказал экскурсию «Влюбится в Гавану», внес задаток.
В переписке с Натой оговорили другую экскурсию «Гавана вдоль и поперек» о ней и пишу свой отзыв.
Итак, вначале случилась небольшая накладка. Ната, по
В переписке с Натой оговорили другую экскурсию «Гавана вдоль и поперек» о ней и пишу свой отзыв.
Итак, вначале случилась небольшая накладка. Ната, по
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А
Хочу поделится впечатлениями об экскурсии по Гаване и о замечательном человеке Наташе!!! Прежде чем отправиться на эту экскурсия, я самостоятельно бродил по Гаване в течении двух дней. И вроде бы
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С
Прошло уже два месяца с нашей экскурсии, сейчас в сложный момент для всего мира эти воспоминания согревают душу. Нам очень понравилась экскурсия, проводила ее Марина, замечательный гид. Экскурсия была насыщенная,
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