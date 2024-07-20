Экскурсии на 1 день во Вьентьяне

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» во Вьентьяне на русском языке, цены от $175. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Классический Вьентьян: узнать и понять Лаос
Пешая
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Классический Вьентьян: узнать и понять Лаос
Глубокое и интересное знакомство с культурой, историей, главными символами и настоящей жизнью города
Начало: По договорённости
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$175 за всё до 6 чел.
Ванг Вьенг - экотуризм по-лаосски
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ванг Вьенг - экотуризм по-лаосски
Начало: Вьентьян, ресторан Khop Chai Deu
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Храмы и легенды Вьентьяна
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Храмы и легенды Вьентьяна
Начало: Ресторан Khop Chai Deu во Вьентьяне
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$175 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    20 июля 2024
    Классический Вьентьян: узнать и понять Лаос
    В июле посетил столицу Лаоса - Вьентьян. Воспользовался услугами гида и взял экскурсию:"Классический Вьентьян: узнать и понять Лаос". Экскурсию проводила
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    Елена. Договорились, связались через "Ватс Ап". Елена встретила меня в аэропорту, что было для меня удобно. Все было четко организовано (перемещения между достопримечательностями, покупка билетов на вход, обед по моему желанию и т. д.), интересно и познавательно. Никаких трудностей не испытал. В конце, Елена проводила меня до моего отеля и рассказала, чем можно заняться вечером в городе. Подытожив: сам Вьентьян, хоть мне и понравился, но не прям-таки богат на достопримечательности, но это к организации экскурсии не относится, я всем остался доволен, минусов для себя не нашел, поэтому ставлю хорошие оценки.

  • D
    DMITRY
    9 мая 2023
    Классический Вьентьян: узнать и понять Лаос
    Никита -очень знающий профессиональный гид и очень интересный человек. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Вьентьяну в категории «На весь день»

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  1. Классический Вьентьян: узнать и понять Лаос
  2. Ванг Вьенг - экотуризм по-лаосски
  3. Храмы и легенды Вьентьяна
Сколько стоит экскурсия по Вьентьяну в августе 2024
Сейчас во Вьентьяне в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 175 до 200. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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