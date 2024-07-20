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Елена. Договорились, связались через "Ватс Ап". Елена встретила меня в аэропорту, что было для меня удобно. Все было четко организовано (перемещения между достопримечательностями, покупка билетов на вход, обед по моему желанию и т. д.), интересно и познавательно. Никаких трудностей не испытал. В конце, Елена проводила меня до моего отеля и рассказала, чем можно заняться вечером в городе. Подытожив: сам Вьентьян, хоть мне и понравился, но не прям-таки богат на достопримечательности, но это к организации экскурсии не относится, я всем остался доволен, минусов для себя не нашел, поэтому ставлю хорошие оценки.