Сергей И. проводит ещё 5 экскурсий

В начале ХХ века в Ригу приходит югендстиль. Одним из первых в этом стиле начинает работать Михаил Эйзенштейн — отец гениального кинорежисера Сергея Эйзенштейна.

Фасад каждого здания, который построил Михаил Эйзенштейн можно прочесть как послание. Так кто он — гений или «сумасшедший кондитер»?