Сергей И. проводит ещё 5 экскурсий

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Михаил Эйзенштейн — каменная симфония фасадов

Сергей И.
Сергей И. – Гид из Лиепой
Михаил Эйзенштейн — каменная симфония фасадов
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Михаил Эйзенштейн — каменная симфония фасадов
В начале ХХ века в Ригу приходит югендстиль. Одним из первых в этом стиле начинает работать Михаил Эйзенштейн — отец гениального кинорежисера Сергея Эйзенштейна.
Фасад каждого здания, который построил Михаил Эйзенштейн можно прочесть как послание. Так кто он — гений или «сумасшедший кондитер»?
Начало и место завершения
🚩 Liepaja

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Сергей И.
Сергей И.
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