Сергей И. проводит ещё 5 экскурсий

Что объединило жителей русского подворья и пивоваров?
Какой российский император считал, что «арсенал всяко полезнее театра»?
Чем в Риге занимался баснописец Крылов?
Почему Петр I в. Риге тушил пожар молоком?
Как происходила встреча Екатерины II с бароном Мюнхгаузеном и что для императрицы сделал один рижский кузнец?
Какую Надежду «Россия» дала Риге?
Каким образом Алексей Михайлович не сумев взять Риги все-таки воцарился в ней?
Как Чехов был связан с Ригой?
Где находится самая киноматографическая улица русского кино?