Сергей И. проводит ещё 5 экскурсий

Что объединило жителей русского подворья и пивоваров?

Какой российский император считал, что «арсенал всяко полезнее театра»?

Чем в Риге занимался баснописец Крылов?

Почему Петр I в. Риге тушил пожар молоком?

Как происходила встреча Екатерины II с бароном Мюнхгаузеном и что для императрицы сделал один рижский кузнец?

Какую Надежду «Россия» дала Риге?

Каким образом Алексей Михайлович не сумев взять Риги все-таки воцарился в ней?

Как Чехов был связан с Ригой?

Где находится самая киноматографическая улица русского кино?