Сергей И. проводит ещё 5 экскурсий

В середине 19-го века Рига перестает быть крепостью, сносятся городские укрепления. На их месте возникает Бульварное кольцо — бульвары, общественные здания, парки 🌳 и городской канал.

Во время прогулки по Бульварному кольцу посетим гору в центре города, обладающую целебными свойствами.

Увидим дом, построенный специально для лебедей.

Узнаем, почему у здания оперы первоначально были колонны черного цвета, и как профессор университета посмертно заботится о студентах.

Кем стала городская нимфа и почему королева Англии открыла памятник собаке местного мецената.

Как, благодаря Наполеону в горроде разбили парк.

Какой подарок императора Александра II изменил облик православного Кафедрального собора.

Как скульптор Карлис Зале дважды обессмертил себя создавая памятник Свободы.