Сергей И. проводит ещё 5 экскурсий

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Бульварное кольцо

Сергей И.
Сергей И. – Гид из Лиепой
Бульварное кольцо
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €50 за человека

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Бульварное кольцо
В середине 19-го века Рига перестает быть крепостью, сносятся городские укрепления. На их месте возникает Бульварное кольцо — бульвары, общественные здания, парки 🌳 и городской канал.
Во время прогулки по Бульварному кольцу посетим гору в центре города, обладающую целебными свойствами.
Увидим дом, построенный специально для лебедей.
Узнаем, почему у здания оперы первоначально были колонны черного цвета, и как профессор университета посмертно заботится о студентах.
Кем стала городская нимфа и почему королева Англии открыла памятник собаке местного мецената.
Как, благодаря Наполеону в горроде разбили парк.
Какой подарок императора Александра II изменил облик православного Кафедрального собора.
Как скульптор Карлис Зале дважды обессмертил себя создавая памятник Свободы.
Начало и место завершения
🚩 Liepaja

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей И.
Сергей И.
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