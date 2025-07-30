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Экскурсии в Лиепае

Найдено 7 экскурсий в Лиепае на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Югендстиль
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Югендстиль
Начало: Лиепая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€50 за человека
Бульварное кольцо
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Бульварное кольцо
Начало: Лиепая
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€50 за человека
Китайский гороскоп Старого города
1 час
Мини-группа
до 1 чел.
Китайский гороскоп Старого города
Начало: Лиепая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Прогулка по Старому городу
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Прогулка по Старому городу
Начало: Лиепая
€60 за человека
Русский акцент Старого города
1 час
Мини-группа
до 1 чел.
Русский акцент Старого города
Начало: Лиепая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Михаил Эйзенштейн - каменная симфония фасадов
1 час
Мини-группа
до 1 чел.
Михаил Эйзенштейн - каменная симфония фасадов
Начало: Лиепая
€50 за человека
Рижская цитадель
1 час
Мини-группа
до 1 чел.
Рижская цитадель
Начало: Лиепая
€50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Юлия
Легенды средневековой Риги
Боже, мы были в 2019 на экскурсии, потом в 2021. Лина удивительная фея, которая любит свой город и который полюбили
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мы. Сегодня случайно вспомнила нашу прогулку, открыла Трипстер и поняла, что не оставила отзыв, что несправедливо 🤦♀️ Лина, желаю Вам процветания - Вы очень светлый и эрудированный человек, отличный гид, приятный собеседник и просто красивая девушка. Наша семья приятно вас вспоминает. Будем рады вернуться в Ригу

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Н
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Андрей прекрасно знает Ригу, ее историю и культуру. Очень приятный в общении. Спасибо!
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София
Старая Рига - история и современность
Я замечательно провела время с Татьяной. Во первых воспользовалась ее рекомендацией и посетила органный концерт в Домском соборе. Во вторых
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получила много полезной занимательной информации, которую можно назвать: «О Риге с любовью!».
Первое впечатление о городе оно самое важное и Татьяна сумела сделать для меня незнакомый город интересным, уютным, в который хочется возвращаться.

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Б
Тайны рижского модерна
Экскурсия проведенная Линой сильно превзошла наши ожидания, нам интересна архитектура модерна и мы видели ее образцы и стили во многих
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других городах. Лина убедила нас что Рижская архитектура модерна безумно разнообразна и богата и во многом превосходит все что мы видели до этого. Лина великолепный и интересный расказчик с богатым интелегентным русским языком. При этом Лине удается тонко чувствовать области нашего интереса и рассказывать именно о том что нам интереснее всего. Невозможно увидеть все образцы архитектуры модерна за одно короткую экскурсию но мы уверенны самое главное мы увидели, услышали и постарались понять. Лина явно получает удовольствие показывая чудесную Ригу гостям. Огромное спасибо и теперь мы мечтает о следующем приезде в Ригу и обязательно следующей экскурсии сЛиной

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Ж
Тайны Старой Риги
Экскурсия нам очень понравилась! Гид Александра рассказала нам очень много новых фактов и легенд про Ригу, которые точно запомнятся. На все наши вопросы мы получали развернутые ответы.
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В
Рига - кинозвезда. Самые яркие эпизоды
Нам очень понравилась экскурсия" Рига- кинозвезда". Особенно интересна она тем, чье детство сопровождали фильмы, о которых Александра рассказывала на экскурсии.
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В дополнении экскурсия сопровождалась смежными вопросами и по пути Александра рассказывала о достопримечательностях. Интересная и очень живая экскурсия. Мы рекомендуем. Спасибо Вам, Александра

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В
Рижские фантазии на тему модерна
В наше первое посещение Риги мы с сыном посетили замечательную экскурсию-знакомство с Ригой которую провела Александра. Нам очень понравилась экскурсия,
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Рига и профессионализм гида.

В этот раз, посетив Ригу, мы точно знали, что хотим узнать о Риге больше, и что мы хотим на экскурсию именно с Александрой.

Про Рижский югендстиль мы слышали и читали, но хотели увидеть и узнать больше, поэтому посетили экскурсию «Рижские фантазии на тему модерна».

Замечательная экскурсия! Великолепная, нарядная Рига со своей атмосферой. Было интересно и красиво. Время пролетело незаметно.

Александра, огромное Вам спасибо!

В наше первое посещение Риги мы с сыном посетили замечательную экскурсию-знакомство с Ригой которую провела Александра.
В наше первое посещение Риги мы с сыном посетили замечательную экскурсию-знакомство с Ригой которую провела Александра.
В наше первое посещение Риги мы с сыном посетили замечательную экскурсию-знакомство с Ригой которую провела Александра.
В наше первое посещение Риги мы с сыном посетили замечательную экскурсию-знакомство с Ригой которую провела Александра.+1
В наше первое посещение Риги мы с сыном посетили замечательную экскурсию-знакомство с Ригой которую провела Александра.
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М
Загадки Старой Риги
Прекрасный гид Инга! Знающая и интеллигентная, информацией не перегружает, все четко и по делу, структурировано, многое из услышанного запомнилось, ответственно рекомендую!
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В
Свидание с Ригой каждый день
Получили удовольствие от экскурсии по Риге. Большое спасибо экскурсоводу!
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Екатерина
История, архитектура и легенды Старой Риги
Ходили на экскурсию с Ингой и все были в восторге! Мы сами живём в Риге уже давно, но приехали родственники,
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которые здесь впервые, и хотелось показать город красиво. Экскурсия получилась именно такой: интересный маршрут, насыщенный рассказ, уютная атмосфера. Даже мы с семьей побывали в местах, где раньше ни разу не были! Спасибо за новый взгляд на знакомую Ригу ✨

Ходили на экскурсию с Ингой и все были в восторге! Мы сами живём в Риге уже
Ходили на экскурсию с Ингой и все были в восторге! Мы сами живём в Риге уже
Ходили на экскурсию с Ингой и все были в восторге! Мы сами живём в Риге уже
Ходили на экскурсию с Ингой и все были в восторге! Мы сами живём в Риге уже+1
Ходили на экскурсию с Ингой и все были в восторге! Мы сами живём в Риге уже
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О
Юрмала - курорт романтиков
Нам понравилась поездка в Юрмалу с отличным гидом Александрой. Нас забрали из отеля, что очень удобно. Комфортный автомобиль, водитель профессионал,
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спокойный и тактичный. Александра уже в пути начала повествование.
С погодой нам повезло и было приятно гулять по теплому, солнечному пляжу и пахучему сосновому лесу. Увидели интересную архитектуру тех мест, посетили музей, услышали много историй о знаменитостях. Попробовали вкусное местное мороженое.
Александра доброжелательный человек, приятный в общении. Мы получили массу приятных впечатлений и особых воспоминаний.
Всем, кто посещает Ригу, особенно в тёплое время года, рекомендуем эту экскурсию, конечно с Александрой!

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Г
Влюбиться в Ригу за один день
Отличная экскурсия по Риге с прекрасным гидом Игорем! Нас было пятеро женщин из Германии, и за четыре часа мы увидели
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и узнали гораздо больше, чем ожидали. Несмотря на переменчивую погоду — то жара, то ливень — маршрут был продуман идеально. Гид не просто показывал достопримечательности, а живо и с чувством рассказывал о городе, не перегружая сухими фактами, но передавая атмосферу и характер Риги. Очень понравилось! Захотелось вернуться и продолжить — столько ещё осталось!

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Лариса
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
Экскурсия была интересна всем членам нашей семьи(со мной были мальчики 14 лет). Инга прекрасный рассказчик. Много увидели красоты. 3,5 часа пролетели незаметно. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать новое и посмотреть красивые места.
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I
Первое свидание с Ригой
Нам экскурсия показалась слишком короткой. Например, хотелось бы включить посещение Домского собора.
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О
ПаРижский шик, или Мода по-рижски
Сегодня были на экскурсии "ПаРижский шик, или Мода по рижски"
Хотим поблагодарить Вику за приятную прогулку, отличную программу и интересные истории.
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Нам всё очень понравилось. Много дельных советов, так и хочется отправиться по музеям и бутикам повторно, в самостоятельное путешествие. Небольшая пауза в кафе пришлась очень кстати, с вкусной выпечкой и кофе. А спонтанное общение с доброжелательной рижанкой из трикотажного бутика мы с мужем вспоминаем как один из аутентичных моментов сегодняшнего дня.
Спасибо Вике за позитивное отношение к жизни! С ней интересно и легко общаться.
Однозначно рекомендуем!

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О
Легенды средневековой Риги
Лина очень внимательная к деталям, пунктуальная. Очень интересно рассказывала про Ригу, много посоветовала. Обязательно порекомендую её своим друзьям.
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Сергей
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
мы провели великолепный день знакомства С Ригой, Инга очаровательный человек, прекрасный и увлекательный рассказчик,потрясающее впечатление оставила часть экскурсии посвященная архитектурному
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рижскому модерну, да и все остальное было на высоте.
кроме того Инга прекрасный собеседник и очень эрудированный человек. Нам было очень легко и приятно с ней. ❤️

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V
Легенды средневековой Риги
Большое спасибо за замечательную пешеходную экскурсию по Риге! Лина — великолепный, доброжелательный гид, с первого момента располагает к себе. Рассказ
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был увлекательным и познавательным, а благодаря её подходу даже мой 10-летний ребёнок активно участвовал в беседе. Мы увидели Ригу с разных сторон и получили полезные рекомендации для дальнейшего самостоятельного изучения города. Атмосфера была по-настоящему сказочной!
Благодаря Лине мы увидели Ригу с разных ракурсов — как город с богатой историей, уютной атмосферой и скрытыми жемчужинами. Это действительно помогло лучше понять и прочувствовать город.

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Elena
Старая Рига - история и современность
Татьяна-отличный рассказчик, эрудированный экскурсовод и очень приятный в общении человек. Двухчасовая экскурсия плавно и незаметно превратилась в трехчасовую.

Хочу выразить искреннюю
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благодарность Татьяне за эту замечательную экскурсию по старой Риге! Татьяна — настоящий профессионал своего дела: её рассказ был увлекательным, информативным и наполненным любовью к городу.

Она умело сочетала исторические факты с интересными легендами.

Благодаря ей старая Рига ожила перед нами — мы не просто посмотрели на красивые здания, а почувствовали дух времени и узнали много интересных историй, скрытых за фасадами улиц.

Рекомендую экскурсии с Татьяной всем, кто хочет увидеть Ригу не только глазами туриста, но и глазами знатока и любителя этого удивительного города. Большое спасибо!

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С
Интриги Риги
Спасибо большое Елене за очень познавательную экскурсию. Мы почувствовали Ригу, прониклись атмосферой, узнали историю, влюбились в узкие улочки. До новых встреч Рига!
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Ответы на вопросы от путешественников по Лиепае

Самые популярные экскурсии в Лиепае
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Югендстиль;
  2. Бульварное кольцо;
  3. Китайский гороскоп Старого города;
  4. Прогулка по Старому городу;
  5. Русский акцент Старого города.
Сколько стоит экскурсия по Лиепае в августе 2026
Сейчас в Лиепае можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 50 до 60.
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