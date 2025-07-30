Мини-группа
до 1 чел.
Югендстиль
Начало: Лиепая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€50 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Бульварное кольцо
Начало: Лиепая
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€50 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Китайский гороскоп Старого города
Начало: Лиепая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Прогулка по Старому городу
Начало: Лиепая
€60 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Русский акцент Старого города
Начало: Лиепая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Михаил Эйзенштейн - каменная симфония фасадов
Начало: Лиепая
€50 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Рижская цитадель
Начало: Лиепая
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Боже, мы были в 2019 на экскурсии, потом в 2021. Лина удивительная фея, которая любит свой город и который полюбили
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Н
Андрей прекрасно знает Ригу, ее историю и культуру. Очень приятный в общении. Спасибо!
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Я замечательно провела время с Татьяной. Во первых воспользовалась ее рекомендацией и посетила органный концерт в Домском соборе. Во вторых
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Б
Экскурсия проведенная Линой сильно превзошла наши ожидания, нам интересна архитектура модерна и мы видели ее образцы и стили во многих
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Ж
Экскурсия нам очень понравилась! Гид Александра рассказала нам очень много новых фактов и легенд про Ригу, которые точно запомнятся. На все наши вопросы мы получали развернутые ответы.
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В
Нам очень понравилась экскурсия" Рига- кинозвезда". Особенно интересна она тем, чье детство сопровождали фильмы, о которых Александра рассказывала на экскурсии.
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В
В наше первое посещение Риги мы с сыном посетили замечательную экскурсию-знакомство с Ригой которую провела Александра. Нам очень понравилась экскурсия,
+1
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М
Прекрасный гид Инга! Знающая и интеллигентная, информацией не перегружает, все четко и по делу, структурировано, многое из услышанного запомнилось, ответственно рекомендую!
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В
Получили удовольствие от экскурсии по Риге. Большое спасибо экскурсоводу!
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Ходили на экскурсию с Ингой и все были в восторге! Мы сами живём в Риге уже давно, но приехали родственники,
+1
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О
Нам понравилась поездка в Юрмалу с отличным гидом Александрой. Нас забрали из отеля, что очень удобно. Комфортный автомобиль, водитель профессионал,
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Г
Отличная экскурсия по Риге с прекрасным гидом Игорем! Нас было пятеро женщин из Германии, и за четыре часа мы увидели
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Экскурсия была интересна всем членам нашей семьи(со мной были мальчики 14 лет). Инга прекрасный рассказчик. Много увидели красоты. 3,5 часа пролетели незаметно. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать новое и посмотреть красивые места.
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I
Нам экскурсия показалась слишком короткой. Например, хотелось бы включить посещение Домского собора.
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О
Сегодня были на экскурсии "ПаРижский шик, или Мода по рижски"
Хотим поблагодарить Вику за приятную прогулку, отличную программу и интересные истории.
Хотим поблагодарить Вику за приятную прогулку, отличную программу и интересные истории.
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О
Лина очень внимательная к деталям, пунктуальная. Очень интересно рассказывала про Ригу, много посоветовала. Обязательно порекомендую её своим друзьям.
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мы провели великолепный день знакомства С Ригой, Инга очаровательный человек, прекрасный и увлекательный рассказчик,потрясающее впечатление оставила часть экскурсии посвященная архитектурному
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V
Большое спасибо за замечательную пешеходную экскурсию по Риге! Лина — великолепный, доброжелательный гид, с первого момента располагает к себе. Рассказ
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Татьяна-отличный рассказчик, эрудированный экскурсовод и очень приятный в общении человек. Двухчасовая экскурсия плавно и незаметно превратилась в трехчасовую.
Хочу выразить искреннюю
Хочу выразить искреннюю
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С
Спасибо большое Елене за очень познавательную экскурсию. Мы почувствовали Ригу, прониклись атмосферой, узнали историю, влюбились в узкие улочки. До новых встреч Рига!
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Ответы на вопросы от путешественников по Лиепае
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