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других городах. Лина убедила нас что Рижская архитектура модерна безумно разнообразна и богата и во многом превосходит все что мы видели до этого. Лина великолепный и интересный расказчик с богатым интелегентным русским языком. При этом Лине удается тонко чувствовать области нашего интереса и рассказывать именно о том что нам интереснее всего. Невозможно увидеть все образцы архитектуры модерна за одно короткую экскурсию но мы уверенны самое главное мы увидели, услышали и постарались понять. Лина явно получает удовольствие показывая чудесную Ригу гостям. Огромное спасибо и теперь мы мечтает о следующем приезде в Ригу и обязательно следующей экскурсии сЛиной