Сергей И. проводит ещё 5 экскурсий

Когда, где и как возникла Рига?
Что значит имя города?
Что происходило в Риге в Средние века?
Средневековые дома горожан — динамика в развитии.
Рижские Черноголовые — кто они? И действительно ли самое красивое 🤩 здание в Прибалтике — Дом Черноголовых?
Монументальный Домский собор и роль в его строительстве первых рижских епископов — Альберта и Николая.
Зачем любимице Риги — церкви Святого Петра понадобилась ширма?
Где находился доминиканский монастырь и по какой причине псы господни покинули город?
Во что превратились крепостные башни и орденский замок?