Сергей И. проводит ещё 5 экскурсий

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Прогулка по Старому городу

Сергей И.
Сергей И. – Гид из Лиепой
Прогулка по Старому городу
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Прогулка по Старому городу
Когда, где и как возникла Рига?
Что значит имя города?
Что происходило в Риге в Средние века?
Средневековые дома горожан — динамика в развитии.
Рижские Черноголовые — кто они? И действительно ли самое красивое 🤩 здание в Прибалтике — Дом Черноголовых?
Монументальный Домский собор и роль в его строительстве первых рижских епископов — Альберта и Николая.
Зачем любимице Риги — церкви Святого Петра понадобилась ширма?
Где находился доминиканский монастырь и по какой причине псы господни покинули город?
Во что превратились крепостные башни и орденский замок?
Начало и место завершения
🚩 Liepaja

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей И.
Сергей И.
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