Сергей И. проводит ещё 5 экскурсий

Когда, где и как возникла Рига?

Что значит имя города?

Что происходило в Риге в Средние века?

Средневековые дома горожан — динамика в развитии.

Рижские Черноголовые — кто они? И действительно ли самое красивое 🤩 здание в Прибалтике — Дом Черноголовых?

Монументальный Домский собор и роль в его строительстве первых рижских епископов — Альберта и Николая.

Зачем любимице Риги — церкви Святого Петра понадобилась ширма?

Где находился доминиканский монастырь и по какой причине псы господни покинули город?

Во что превратились крепостные башни и орденский замок?