Сергей И. проводит ещё 5 экскурсий

В конце 19 века в мире появляется новый стиль. Этот стиль ассиметричен, использует мотивы, связанных с природой и использует много символов. В разных странах он называется по разному -Арт Нуво во Франции, сецессион в Австрии, модерн стайл в Англии, либерти в Италии, модернизмо в Испании, модерн в России, а в Риге, так же как и в Германии — югендстиль.

В искусстве этот стиль использует линии, напоминающие так называемый «удар кнута» или поднимающийся дым от сигареты. Одной из идей югендстиля было из любого предмета создать предмет искусства.

В архитектуре главное отличие зданий построенных в югендстиле заключалось в идее «изнутри — наружу», то есть сначала планировка, а фасад отображает «начинку», что особенно наглядно видно в архитектуре особняков того времени.

В Риге югендстиль прошел свое развитие от декоративно-эклектического через национальный романтизм к вертикальному югендстилю.

Эпоха югендстиля закончилась с началом Первой Мировой войны. За это время в Риге построено более 800 зданий, относящихся к югендстилю, что позволяет Риге быть мировой столицей ⭐️ этого стиля.

Во время экскурсии 🧭 познакомимся со всеми разновидностями Рижского югендстиля и разберемся с символическими посланиями фасадов зданий.

Особой изюминкой может стать посещение музея югендстиля, размещенное в квартире самого продуктивного рижского архитектектора того времени Константина Пекшена.

Время экскурсии от 2 часов. Посещение музея около часа.