Сергей И. проводит ещё 5 экскурсий

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Югендстиль

Сергей И.
Сергей И. – Гид из Лиепой
Югендстиль
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €50 за человека

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Югендстиль
В конце 19 века в мире появляется новый стиль. Этот стиль ассиметричен, использует мотивы, связанных с природой и использует много символов. В разных странах он называется по разному -Арт Нуво во Франции, сецессион в Австрии, модерн стайл в Англии, либерти в Италии, модернизмо в Испании, модерн в России, а в Риге, так же как и в Германии — югендстиль.
В искусстве этот стиль использует линии, напоминающие так называемый «удар кнута» или поднимающийся дым от сигареты. Одной из идей югендстиля было из любого предмета создать предмет искусства.
В архитектуре главное отличие зданий построенных в югендстиле заключалось в идее «изнутри — наружу», то есть сначала планировка, а фасад отображает «начинку», что особенно наглядно видно в архитектуре особняков того времени.
В Риге югендстиль прошел свое развитие от декоративно-эклектического через национальный романтизм к вертикальному югендстилю.
Эпоха югендстиля закончилась с началом Первой Мировой войны. За это время в Риге построено более 800 зданий, относящихся к югендстилю, что позволяет Риге быть мировой столицей ⭐️ этого стиля.
Во время экскурсии 🧭 познакомимся со всеми разновидностями Рижского югендстиля и разберемся с символическими посланиями фасадов зданий.
Особой изюминкой может стать посещение музея югендстиля, размещенное в квартире самого продуктивного рижского архитектектора того времени Константина Пекшена.
Время экскурсии от 2 часов. Посещение музея около часа.
Начало и место завершения
🚩 Liepaja

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей И.
Сергей И.
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