Сергей И. проводит ещё 6 экскурсий

Рижская цитадель существует с 17 века.

Что сегодня осталось от некогда грозной крепости?

Почему в Цитадели на радость рижанам в небо поднимали петуха?

Какое отношение к цитадели имел Пушкин?

Прототип какого знаменитейшего литературного героя служил в Цитадели?