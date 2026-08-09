Саласпилсский мемориал - это уникальное место, где архитекторы и скульпторы создали ансамбль, рассказывающий о боли и несгибаемой силе духа узников лагеря.



Здесь, на месте бывшего концентрационного лагеря, открыта новая экспозиция, основанная на воспоминаниях тех, кто пережил эти страшные годы.



Посещение мемориала - это возможность прикоснуться к истории и сохранить память о событиях, которые не должны повториться

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Саласпилсского мемориала - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться всей красотой и атмосферой места. В октябре и ноябре также можно посетить мемориал, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой посещение возможно, но холодная погода может ограничить комфорт пребывания.

Сейчас август — это идеальное время.