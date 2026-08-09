Саласпилсский мемориал - это уникальное место, где архитекторы и скульпторы создали ансамбль, рассказывающий о боли и несгибаемой силе духа узников лагеря.
Здесь, на месте бывшего концентрационного лагеря, открыта новая экспозиция, основанная на воспоминаниях тех, кто пережил эти страшные годы.
Посещение мемориала - это возможность прикоснуться к истории и сохранить память о событиях, которые не должны повториться
Здесь, на месте бывшего концентрационного лагеря, открыта новая экспозиция, основанная на воспоминаниях тех, кто пережил эти страшные годы.
Посещение мемориала - это возможность прикоснуться к истории и сохранить память о событиях, которые не должны повториться
6 причин купить эту экскурсию
- 📚 Историческая значимость
- 🕊 Память о жертвах
- 🎨 Искусство и архитектура
- 🌍 Образовательная ценность
- 🕰 Погружение в прошлое
- 👥 Индивидуальный подход
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Саласпилсского мемориала - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться всей красотой и атмосферой места. В октябре и ноябре также можно посетить мемориал, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой посещение возможно, но холодная погода может ограничить комфорт пребывания.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Саласпилсский мемориальный ансамбль
Описание экскурсии
Что вас ждет Саласпилсский мемориальный ансамбль был открыт в 1967 году на том месте, где с 1941 по 1944 год находился немецко-фашистский концентрационный лагерь. Авторы мемориала — архитекторы и скульпторы языком искусства рассказали не только о боли и страданиях, но и о несгибаемой силе духа узников лагеря. На земле уже выросло не одно поколение не знавшее ужасов войны. Чтобы и будущие поколения не знали этого, мы не должны забывать прошлого. «Вспомним всех поименно, горем вспомним своим, это нужно не мертвым, это нужно живым» (Роберт Рождественский). 7 февраля 2018 года была открыта новая экспозиция посвященная истории Саласпилсского лагеря. В основу создания это композиции историки, взяли воспоминания тех, кто работал в Саласпилсском лагере. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
транспорт, • обед.
ежедневно в светлое время суток
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Место массового расстрела в Румбульском лесу
- Саласпилссикй мемориал
- Экспозиция мемориального музея
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт,
- Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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