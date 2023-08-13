Экскурсии на автобусе в Риге

Найдено 11 экскурсий в категории «На автобусе» в Риге на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замки и парки - в Цесис из Риги
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
8 отзывов
Замки и парки Цесис: путешествие из Риги в сердце истории и природы
Погрузитесь в атмосферу средневековья и природной красоты, посетив замки и парки Цесис. Идеальное путешествие для любителей истории и живописных пейзажей
Начало: В Риге в месте вашего проживания
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
30 за человека
Природная тропа Большого Кемерского болота
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Природная тропа Большого Кемерского болота: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир необычайной красоты Кемерского болота, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
72 за всё до 10 чел.
Сигулда - «Видземская Швейцария»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Сигулда - «Видземская Швейцария»
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Рундальский дворец - шедевр творчества Растрелли
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Рундальский дворец - шедевр творчества Растрелли
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Город-курорт Юрмала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Юрмала - жемчужина курортной Риги
Погрузитесь в атмосферу Юрмалы, где каждый уголок наполнен историей и красотой прибрежного курорта
Начало: Рига, центральный ж/д вокзал
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 10 чел.
Кемери - курорт с историей
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Кемери - курорт с историей
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75 за всё до 10 чел.
Этнографический музей
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Этнографический музей
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
66 за всё до 10 чел.
Две жемчужины Видземе: путешествие в Сигулду и Цесис
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Две жемчужины Видземе: путешествие в Сигулду и Цесис
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 10 чел.
Цесис - символ истории Латвии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Цесис - символ истории Латвии
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Память о Холокосте в Риге
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Память о Холокосте в Риге
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
78 за всё до 10 чел.
Саласпилсский мемориал жертвам фашизма
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Саласпилсский мемориал жертвам фашизма
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
72 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    13 августа 2023
    Замки и парки - в Цесис из Риги
    Экскурсия "замки и парки - в Цесис из Риги" проходила с экскурсоводом Александром Петровичем. Утром в день экскурсии ко входу
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    в гостиницу подъехала машина, нас было двое. Мы отправились в увлекательное путешествие по чрезвычайно живописной дороге из Риги в Цесис. По дороге экскурсовод Александр очень интересно и захватывающе рассказывал нам об истории Латвии, о местах мимо которых мы проезжали. Экскурсия проходила настолько легко и интересно, что мы не заметили,как прошел день. В конце экскурсии Александр нам предложил проехать по незапланированным местам и посетить старую мельницу и великолепный парк с водопадами. Мы были в полном восторге от этого великолепия. Домой вернулись уставшие, но полные незабываемых впечатлений. Рекомендуем экскурсовода Александра Петровича, как не только прекрасного рассказчика, но и очень умного, интересного собеседника, который ответит вам на все ваши вопросы по истории Латвии

  • А
    Александр
    25 июня 2023
    Рундальский дворец - шедевр творчества Растрелли
    Экскурсия нам очень понравилась. Всё было интересно и познавательно. Спасибо гиду Александре за чудесно проведённый день
  • А
    Александра
    5 марта 2020
    Замки и парки - в Цесис из Риги
    Очень интересные места и очень интересная информация. Гид - большой специалист в истории Латвии. Насыщенная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «На автобусе»

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  1. Замки и парки - в Цесис из Риги
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  3. Сигулда - «Видземская Швейцария»
  4. Рундальский дворец - шедевр творчества Растрелли
  5. Город-курорт Юрмала
Какие места ещё посмотреть в Риге
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  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "На автобусе" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 30 до 120. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год на автобусе, 11 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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