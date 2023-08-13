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10 часов
Замки и парки Цесис: путешествие из Риги в сердце истории и природы
Погрузитесь в атмосферу средневековья и природной красоты, посетив замки и парки Цесис. Идеальное путешествие для любителей истории и живописных пейзажей
Начало: В Риге в месте вашего проживания
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Природная тропа Большого Кемерского болота: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир необычайной красоты Кемерского болота, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€72 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сигулда - «Видземская Швейцария»
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рундальский дворец - шедевр творчества Растрелли
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Юрмала - жемчужина курортной Риги
Погрузитесь в атмосферу Юрмалы, где каждый уголок наполнен историей и красотой прибрежного курорта
Начало: Рига, центральный ж/д вокзал
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кемери - курорт с историей
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Этнографический музей
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€66 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Две жемчужины Видземе: путешествие в Сигулду и Цесис
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Цесис - символ истории Латвии
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Память о Холокосте в Риге
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€78 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Саласпилсский мемориал жертвам фашизма
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€72 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна13 августа 2023Экскурсия "замки и парки - в Цесис из Риги" проходила с экскурсоводом Александром Петровичем. Утром в день экскурсии ко входу
- ААлександр25 июня 2023Экскурсия нам очень понравилась. Всё было интересно и познавательно. Спасибо гиду Александре за чудесно проведённый день
- ААлександра5 марта 2020Очень интересные места и очень интересная информация. Гид - большой специалист в истории Латвии. Насыщенная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «На автобусе»
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Сейчас в Риге в категории "На автобусе" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 30 до 120. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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