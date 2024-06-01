1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Рига для своих на авто и пешком
Увидеть старинные улочки, подняться на секретную панорамную площадку и посетить «русскую деревню»
«Из окна автомобиля вы увидите Ригу начала ХХ века со зданиями в стиле югенд и модерн, возведенными по проектам Эйзенштейна, музеями и уютными сувенирными лавками»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Божественная Сигулда: путешествие сквозь время и природу Латвии
Погрузитесь в мир средневековья и природных чудес в Сигулде. Откройте для себя замки, легенды и дыхание древности
«Мы также посетим музей истории замка, где я покажу вам карту Ливонского государства, и древности, найденные во время археологических раскопок, и расскажу о причудах монахов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€174 за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Замки и парки Цесис: путешествие из Риги в сердце истории и природы
Погрузитесь в атмосферу средневековья и природной красоты, посетив замки и парки Цесис. Идеальное путешествие для любителей истории и живописных пейзажей
Начало: В Риге в месте вашего проживания
«А в новом замке осмотрите экспозиции краеведческого музея и увидите, как жили владельцы города — графы Сиверсы»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Неповторимое путешествие по Республике улицы Миера в Риге
Погрузитесь в мир креатива и искусства с экскурсией по Республике улицы Миера. Узнайте Ригу с неожиданной стороны
Начало: Ģertrūdes baznīca
«Мы побываем на самой фабрике и при желании посетим музей шоколада, а в местной лавочке накупим всяких вкусностей»
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€65 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
Разобраться в прошлом Латвии и начать лучше понимать ее настоящее в живописном авто-туре
«Прогуляемся к источнику «Вечной молодости» и посетим замок Турайда — замок епископа, где вы познакомитесь с экспозицией музея, представляющей обитателей замка в разные времена, а я расскажу о жизни монахов и епископов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по замкам Даугавы: от древних ливов до латышского эпоса
Откройте для себя мир легенд и историй на берегах Даугавы. Путешествие по замкам Даугавы - это погружение в древнюю историю Латвии
«В городе вы сможете посетить музей автора эпоса Андрейса Пумпурса»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от €170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Новогодняя Рига: уникальное путешествие по средневековым улочкам
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по Новогодней Риге. Узкие улочки, рождественские базары и уютные кафе ждут вас
«как «возродился из пепла» Дом Черноголовых и какая церковь превратилась сначала в амбар, а затем в музей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €53 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Еврейская Рига - семейные истории
Узнать о еврейская общине Риги, увидеть синагогу, еврейскую школу и гетто
«При желании вы сможете зайти в музей Рижского гетто и узнать об истории еврейской диаспоры Латвии и катастрофических масштабах Холокоста в период нацистской оккупации»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рижский модерн: путешествие по архитектурным шедеврам Риги
Приглашаем на уникальное путешествие по улицам Риги, где каждый дом расскажет свою уникальную историю
«На экскурсии со мной вы попадаете в музей архитектуры под открытым небом, услышите историю самых красивых районов города, узнаете о знаменитых архитекторах и их творениях»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €55 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
«почему восстановленная позолота не ослепляет посетителей музея»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€187 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
«знаменитый средневековый епископский замок Трейден (Турайда), где сегодня расположен музей-заповедник»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€254 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Поступь столетий: историческая экскурсия по узким улочкам Риги
Откройте для себя уникальную историю Риги, прогуливаясь по ее узким улочкам. Памятники ЮНЕСКО, средневековые замки и многое другое ждут вас
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
«Что вас ждет Рига — музей под открытым небом Рига — столица Латвии, расположена на берегах реки Даугава в 14 км»
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€63 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рундальский дворец - шедевр творчества Растрелли
Начало: По предварительной договоренности с туристом
«транспорт, • обед, • билеты в музей и парк»
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Юрмала - жемчужина курортной Риги
Погрузитесь в атмосферу Юрмалы, где каждый уголок наполнен историей и красотой прибрежного курорта
Начало: Рига, центральный ж/д вокзал
«транспорт, • входные билеты в музеи, • обед»
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Этнографический музей
Начало: По предварительной договоренности с туристом
«Что вас ждет Латвийский этнографический музей под открытым небом основан в 1924 году и является одним из старейших этнографических музеев Европы»
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€66 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Две жемчужины Видземе: путешествие в Сигулду и Цесис
Начало: По предварительной договоренности с туристом
«транспорт, • билеты в музеи, • плата за стоянку, • обед»
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Цесис - символ истории Латвии
Начало: По предварительной договоренности с туристом
«транспорт, • билеты в музей, • обед»
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Память о Холокосте в Риге
Начало: По предварительной договоренности с туристом
«Посетим музей гетто, который сохраняет память о жертвах Холокоста, почтим память погибших в Румбальском и Бикерниекском лесу — местах массового расстрела евреев»
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€78 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюсьена1 июня 2024Нам всё очень понравилось и транспорт перемещения, и рассказ, и общение! Всё было очень хорошо организованно и проведенно 👍
- ААнна21 мая 2024Лучшая экскурсия на который мы были. Александра рассказывает очень интересно, колоссальное количество исторических фактов. Маршрут приятный, вдоволь можно насладиться каждой локацией. Очень рекомендуем к посещению. Остались максимально приятные впечатления.
- AAlexey9 апреля 2024Прекрасная экскурсия, очень интересная и познавательная. Очень понравилась: живая подача материала, интересные факты из истории и красивые виды на окружающую природу и средневековые замки. Александра очень приятный собеседник и замечательный экскурсовод.
- ИИрина13 октября 2023Виктория, спасибо за красоту 😍🤗 очень душевная экскурсия))) как будто встретилась со старой знакомой)) улица Миера, как отдельный вид искусства мне очень понравилась прогулка! Рекомендую всем
- РРаиса4 сентября 2023Насыщенная информацией экскурсия, много интересных фактов, историй о городе. Отдельное спасибо за кинематографический акцент экскурсии. Очень понравился гид. Влюбленный в свою профессию человек! Желаю побольше туристов и экскурсий!
- ТТатьяна13 августа 2023Экскурсия "замки и парки - в Цесис из Риги" проходила с экскурсоводом Александром Петровичем. Утром в день экскурсии ко входу
- ММихаил9 августа 2023Экскурсия понравилась но очень специфичная на любителя. Гид был внимателен, забрал меня из отеля и отвёз на автостанцию как я просил. Кому интересна такая тема могу рекомендовать хотя считаю что немного дороговато
- ВВладимир5 июля 2023Экскурсии были отличные! Спасибо Александре за прекраснный день! Огромный по объему материал излагался в легкой и доступной форме. Стопроцентная интерактивность. Точность и пунктуальность. Отдельная благодарность водителю. Вся организация на отлично. Рекомендую всем
- ААлександр25 июня 2023Экскурсия нам очень понравилась. Всё было интересно и познавательно. Спасибо гиду Александре за чудесно проведённый день
- ККсения17 июня 2023Экскурсия была хорошо организована, много было сказано о Латвии по дороге: замок, небольшие города. Пожелать даже нечего. Разве что ореставрировать ещё несколько замков. Желаю успехов. Ксения Власова.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Музеи»
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