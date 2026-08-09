Экскурсия «Память о Холокосте в Риге» предлагает уникальную возможность посетить важные исторические места, связанные с трагедией евреев в годы Второй мировой войны.Вы увидите мемориал на месте сожженной Большой Хоральной Синагоги,

посетите музей гетто и почтите память погибших в Румбальском и Бикерниекском лесу. Это не только возможность узнать о трагических событиях, но и отдать дань уважения тем, кто проявил героизм и спасал жизни. Услуги гида включены в стоимость

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Риге наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться теплым климатом и меньшей загруженностью туристических мест. С октября по апрель экскурсия также доступна, но стоит учесть более прохладную погоду и возможные осадки. В зимние месяцы посещение музеев и мемориалов может быть особенно впечатляющим благодаря атмосферной обстановке.

Сейчас август — это идеальное время.