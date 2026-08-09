Экскурсия «Память о Холокосте в Риге» предлагает уникальную возможность посетить важные исторические места, связанные с трагедией евреев в годы Второй мировой войны.
Вы увидите мемориал на месте сожженной Большой Хоральной Синагоги,
Вы увидите мемориал на месте сожженной Большой Хоральной Синагоги,
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальные исторические факты
- 🕍 Посещение мемориалов
- 🏛️ Интересные музеи
- 🌳 Природные ландшафты
- 👥 Личное погружение в историю
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Риге наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться теплым климатом и меньшей загруженностью туристических мест. С октября по апрель экскурсия также доступна, но стоит учесть более прохладную погоду и возможные осадки. В зимние месяцы посещение музеев и мемориалов может быть особенно впечатляющим благодаря атмосферной обстановке.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Большая Хоральная Синагога
- Музей гетто
- Румбальский лес
- Бикерниекский лес
Описание экскурсии
Что вас ждет ХХ век оставил в истории Латвии глубокие шрамы. Один из них — трагическая судьба евреев во время фашистской оккупации. Объектами нашей экскурсии будут памятные места неразрывно связанные с напоминанием о трагедии евреев в годы Второй Мировой войны. Увидим мемориал на месте сожженной вместе с людьми Большой Хоральной Синагоги в Риге. Посетим музей гетто, который сохраняет память о жертвах Холокоста, почтим память погибших в Румбальском и Бикерниекском лесу — местах массового расстрела евреев. Вспомним, что помимо тех, кого нужно стыдиться, кто помогал нацистам и был причастен ко всем ужасам Холокоста, были среди латышского народа и те, кем мы по праву можем гордиться, т. е. кто спасал людей от уничтожения. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
транспорт, • обед.
ежедневно в светлое время суток
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мемориал на месте сожженной Большой Хоральной Синагоги в Риге
- Музей гетто
- Мемориалы в Бикерниекском и Румбальском лесу
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт,
- Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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