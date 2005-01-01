Сталинская высотка Академии наук. Ратушная площадь. Дом Братства Черноголовых. Дворец Петра
Домский собор
Ц. Св. Екаба
Ц. Скорбящей Божией Матери
Ц. Св. Марии Магдалины
Англиканская Ц. Рижский замок. Паром
дом Маргариты
все дома Эйзенштейна на ул. Альберта
Гос. художественный музей
академию художеств
Православный кафедральный собор Рождества Хрисова
памятник Свободы
национальную оперу. Рижский вокзал
центральный рынок
памятник борцам 1905 года.
Во время экскурсии 🧭 мы познакомимся со старым городом у ц. Св. Петра и на ратушной полощади, полюбуемся панорамой старого города. Затем на вантовом мосту, насладаясь новыми видами старого города, президентского дворца, увидим Рижский морской вокзал и паром на Швецию и отправимся в Кварталы рижского модерна. Остановимся у дома Маргариты сфотографируемся, посмотрим его внутр. убранство и отправимся на самую красивую улицу Риги, заложенную на 700 летие Риги ул. Альберта узнаем о каждом доме Эйзенштейна.
Что входит
Услуги профессионального гида
Пешеходная часть экскурсии на улице Альберта и Элизабетес с подробным рассказом об интересных, домах их, символике, автобиографических тонкостях изображений, интересных историях обитателей этих домов и их посетителях
Остановки для фотографий
Посещение одного из зданий на ул. Альберта, лестничная площадка которого-шедевр архитектуры
Посещение панорамы города с противоположного берега реки и у Дома Маргариты
Возможна экскурсия на транспорте заказчика
Что не входит
Стоимость транспортного обслуживания: 10 евро/чел, дети 1-14 лет 5 евро/чел
На 1-6 человек автомобиль или минивен.
Для группы в 7-20 человек микроавтобус.
Для группы в 21-40 человек автобус.
Возможно проведение только пешеходной экскурсии (2 часа, 20 евро с чел. взрослые. 10 евро с чел. дети.
Начало
🚩 Ц. Св. Петра у входа
Место завершения
🏁 Ц.Св. Петра
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.