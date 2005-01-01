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Старый город и кварталы модерна. Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия

4.6
19 отзывов
Александр С.
Александр С. – Гид из Риги
Старый город и кварталы модерна.

Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €10 за человека

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Старый город и кварталы модерна. Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
Старый город и кварталы модерна. Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия

Что вы увидите

  • Панорама старого города Ц. Св. Петра
  • Ц. Св. Иоанна. Ц Реформатов
  • Телевышка
  • Сталинская высотка Академии наук. Ратушная площадь. Дом Братства Черноголовых. Дворец Петра
  • Домский собор
  • Ц. Св. Екаба
  • Ц. Скорбящей Божией Матери
  • Ц. Св. Марии Магдалины
  • Англиканская Ц. Рижский замок. Паром
  • дом Маргариты
  • все дома Эйзенштейна на ул. Альберта
  • Гос. художественный музей
  • академию художеств
  • Православный кафедральный собор Рождества Хрисова
  • памятник Свободы
  • национальную оперу. Рижский вокзал
  • центральный рынок
  • памятник борцам 1905 года.
Во время экскурсии 🧭 мы познакомимся со старым городом у ц. Св. Петра и на ратушной полощади, полюбуемся панорамой старого города. Затем на вантовом мосту, насладаясь новыми видами старого города, президентского дворца, увидим Рижский морской вокзал и паром на Швецию и отправимся в Кварталы рижского модерна. Остановимся у дома Маргариты сфотографируемся, посмотрим его внутр. убранство и отправимся на самую красивую улицу Риги, заложенную на 700 летие Риги ул. Альберта узнаем о каждом доме Эйзенштейна.
Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Пешеходная часть экскурсии на улице Альберта и Элизабетес с подробным рассказом об интересных, домах их, символике, автобиографических тонкостях изображений, интересных историях обитателей этих домов и их посетителях
  • Остановки для фотографий
  • Посещение одного из зданий на ул. Альберта, лестничная площадка которого-шедевр архитектуры
  • Посещение панорамы города с противоположного берега реки и у Дома Маргариты
  • Возможна экскурсия на транспорте заказчика
Что не входит
  • Стоимость транспортного обслуживания: 10 евро/чел, дети 1-14 лет 5 евро/чел
  • На 1-6 человек автомобиль или минивен.
  • Для группы в 7-20 человек микроавтобус.
  • Для группы в 21-40 человек автобус.
  • Возможно проведение только пешеходной экскурсии (2 часа, 20 евро с чел. взрослые. 10 евро с чел. дети.
Начало
🚩 Ц. Св. Петра у входа
Место завершения
🏁 Ц.Св. Петра
Старый город и кварталы модерна. Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
Старый город и кварталы модерна. Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
Старый город и кварталы модерна. Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
Старый город и кварталы модерна. Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
Старый город и кварталы модерна. Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр С.
Александр С.
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19 отзывов оставили туристы

Александр С. проводит ещё 1 экскурсию

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