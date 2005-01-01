Во время экскурсии 🧭 мы познакомимся со старым городом у ц. Св. Петра и на ратушной полощади, полюбуемся панорамой старого города. Затем на вантовом мосту, насладаясь новыми видами старого города, президентского дворца, увидим Рижский морской вокзал и паром на Швецию и отправимся в Кварталы рижского модерна. Остановимся у дома Маргариты сфотографируемся, посмотрим его внутр. убранство и отправимся на самую красивую улицу Риги, заложенную на 700 летие Риги ул. Альберта узнаем о каждом доме Эйзенштейна.