1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по историческим достопримечательностям Риги
Вас ждет увлекательное путешествие по Старой Риге, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вместе мы раскроем великолепие латвийской столицы
Начало: В Старом городе, около Пороховой башни
«С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Легенды средневековой Риги: путешествие в прошлое
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
«Знакомство с Ригой мы начнем со старинной Ратушной площади и обрамляющего ее архитектурного ансамбля»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Интриги Риги: секреты фасадов и исторические достопримечательности
Погрузитесь в мир загадок и символов Риги, где каждый фасад рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город под новым углом
«А фоном для секретов и сюжетов прошлого станут главные достопримечательности Риги: Домский собор, Дом Черноголовых, церковь Святого Петра и многие другие»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Групповая
1 час
Рига с воды: групповая прогулка
Водная экскурсия по Риге: полюбуйтесь памятником Свободы, Домским собором и Рижским замком. Узнайте историю города, наслаждаясь видами с реки
Начало: У Национальной оперы
Завтра в 13:00
10 июня в 11:00
€10 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Старая Рига - путешествие сквозь историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
«Вы пройдете по самой узкой улочке Старого города, познакомитесь с «Тремя братьями», Золотым рыцарем и Большим Кристапом, а также полюбуетесь Рижским замком с набережной Даугавы»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Влюбиться в Ригу за один день: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и неповторимый дух города
Начало: У памятника Свободы
«Вы увидите основные достопримечательности Бульварного кольца: памятник Свободы, фонтан Нимфа, оперный театр, православный собор Рождества Христова, Бастионную горку и памятник Барклаю-де-Толли»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большая прогулка по Старой Риге: средневековье и модерн
Погрузитесь в атмосферу Риги: от средневековых башен до удивительных домов в стиле модерн. Индивидуальная экскурсия, которая запомнится надолго
«Особой часть этой экскурсии станет знакомство с модерновой архитектурой: загадки рижского югендстиля откроются вам на улице Альберта, где каждый дом готов удивить и восхитить»
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сакральные памятники Средневековой Риги: путешествие в историю
Откройте для себя величие и красоту сакральных памятников Старой Риги в уникальной индивидуальной экскурсии
«С удовольствием приглашаю вас в увлекательную прогулку по Старой Риге, во время которой вас ждёт знакомство с историей города и его знаменитыми архитектурными памятниками»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€65 за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Старый город и кварталы модерна Риги: обзорная экскурсия
Откройте для себя красоту Риги в уникальной обзорной экскурсии, сочетающей автомобильные и пешеходные маршруты
Начало: Ц. Св. Петра у входа
Расписание: Понедельник-суббота в 10:30, 14:30. Воскресенье в 12:30, 14:30
Завтра в 09:00
€20 за человека
Групповая
2 часа
Ежедневная пешеходная экскурсия по Риге
«Экскурсия по центральной части Риги с профессиональным гидом - неотменная часть знакомства с городом»
Расписание: Ежедневно в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Риге
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
«Экскурсия по центральной части Риги с профессиональным гидом - неотменная часть знакомства с городом»
Расписание: Ежедневно в 11:00
от €80 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера2 июня 2024С удовольствием посмотрели Ригу с гидом Татьяной. Было легко и интересно. Задавали вопросы, обсуждали и смотрели. Нам понравилось. Спасибо
- GGalina25 мая 2024Мы увидели Старый город со всем с другой стороны,заглянули в прошлое и любовались что есть сегодня! Спасибо большое Александру!
- OOlya24 мая 2024Лина провела нас по старому городу, показала интересные здания, рассказала городские легенды. 2.5 часа пролетели быстро.
- ЕЕкатерина20 мая 2024Татьяна - великолепный рассказчик. Показала нам Ригу и познакомила с её историей. Нам было интересно. Спасибо!
- GGalina20 мая 2024В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.
- ГГалина20 мая 2024Простое бронирование экскурсии, отличный экскурсовод, получила огромное удовольствие от экскурсии и много новой и полезной информации о городе.
- ВВанда20 мая 2024Отличная экскурсия! Было очень интересно. Время прошло быстро и приятно. Спасибо большое за экскурсию!
- ААндрей17 мая 2024Великолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсию.
- ННина29 апреля 2024Экскурсия прошла прекрасно. Гид - специалист своего дела! Знает тему, рассказала много интересного. Даже немного зхадержалась, чтоб закончить экскурсию (у нас был малыш и не могли быстро двигаться). Довольны, рекомндуем.
- ЮЮлия29 апреля 2024Добрый день)Хотим поделиться своими впечатлениями от Риги,по которой мы гуляли с потрясающим гидом -Ингой) Наш коллектив прилетел в Ригу на
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Обзорные»
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Сейчас в Риге в категории "Обзорные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 10 до 120. Туристы уже оставили гидам 836 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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