Обзорные и познавательные экскурсии Риги

Найдено 11 экскурсий в категории «Обзорные» в Риге на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Риге
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
341 отзыв
Групповая прогулка по историческим достопримечательностям Риги
Вас ждет увлекательное путешествие по Старой Риге, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вместе мы раскроем великолепие латвийской столицы
Начало: В Старом городе, около Пороховой башни
«С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
20 за человека
Легенды средневековой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
199 отзывов
Популярное предложение
Легенды средневековой Риги: путешествие в прошлое
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
«Знакомство с Ригой мы начнем со старинной Ратушной площади и обрамляющего ее архитектурного ансамбля»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
65 за всё до 10 чел.
Интриги Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Интриги Риги: секреты фасадов и исторические достопримечательности
Погрузитесь в мир загадок и символов Риги, где каждый фасад рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город под новым углом
«А фоном для секретов и сюжетов прошлого станут главные достопримечательности Риги: Домский собор, Дом Черноголовых, церковь Святого Петра и многие другие»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
65 за всё до 10 чел.
Рига с воды: групповая прогулка
Групповая
1 час
48 отзывов
Рига с воды: групповая прогулка
Водная экскурсия по Риге: полюбуйтесь памятником Свободы, Домским собором и Рижским замком. Узнайте историю города, наслаждаясь видами с реки
Начало: У Национальной оперы
Завтра в 13:00
10 июня в 11:00
10 за человека
Старая Рига - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
99 отзывов
Старая Рига - путешествие сквозь историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
«Вы пройдете по самой узкой улочке Старого города, познакомитесь с «Тремя братьями», Золотым рыцарем и Большим Кристапом, а также полюбуетесь Рижским замком с набережной Даугавы»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
60 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Ригу за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Влюбиться в Ригу за один день: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и неповторимый дух города
Начало: У памятника Свободы
«Вы увидите основные достопримечательности Бульварного кольца: памятник Свободы, фонтан Нимфа, оперный театр, православный собор Рождества Христова, Бастионную горку и памятник Барклаю-де-Толли»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
65 за всё до 10 чел.
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
16 отзывов
Большая прогулка по Старой Риге: средневековье и модерн
Погрузитесь в атмосферу Риги: от средневековых башен до удивительных домов в стиле модерн. Индивидуальная экскурсия, которая запомнится надолго
«Особой часть этой экскурсии станет знакомство с модерновой архитектурой: загадки рижского югендстиля откроются вам на улице Альберта, где каждый дом готов удивить и восхитить»
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
120 за всё до 4 чел.
Сакральные памятники Средневековой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Сакральные памятники Средневековой Риги: путешествие в историю
Откройте для себя величие и красоту сакральных памятников Старой Риги в уникальной индивидуальной экскурсии
«С удовольствием приглашаю вас в увлекательную прогулку по Старой Риге, во время которой вас ждёт знакомство с историей города и его знаменитыми архитектурными памятниками»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Старый город и кварталы модерна. Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
Групповая
1.5 часа
25 отзывов
Старый город и кварталы модерна Риги: обзорная экскурсия
Откройте для себя красоту Риги в уникальной обзорной экскурсии, сочетающей автомобильные и пешеходные маршруты
Начало: Ц. Св. Петра у входа
Расписание: Понедельник-суббота в 10:30, 14:30. Воскресенье в 12:30, 14:30
Завтра в 09:00
20 за человека
Ежедневная пешеходная экскурсия по Риге
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
Ежедневная пешеходная экскурсия по Риге
«Экскурсия по центральной части Риги с профессиональным гидом - неотменная часть знакомства с городом»
Расписание: Ежедневно в 15:15
20 за человека
Персональная прогулка с гидом по Риге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Риге
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
«Экскурсия по центральной части Риги с профессиональным гидом - неотменная часть знакомства с городом»
Расписание: Ежедневно в 11:00
от 80 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    2 июня 2024
    Старая Рига - история и современность
    С удовольствием посмотрели Ригу с гидом Татьяной. Было легко и интересно. Задавали вопросы, обсуждали и смотрели. Нам понравилось. Спасибо
  • G
    Galina
    25 мая 2024
    Старый город и кварталы модерна. Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
    Мы увидели Старый город со всем с другой стороны,заглянули в прошлое и любовались что есть сегодня! Спасибо большое Александру!
  • O
    Olya
    24 мая 2024
    Легенды средневековой Риги
    Лина провела нас по старому городу, показала интересные здания, рассказала городские легенды. 2.5 часа пролетели быстро.
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Риге
    Татьяна - великолепный рассказчик. Показала нам Ригу и познакомила с её историей. Нам было интересно. Спасибо!
  • G
    Galina
    20 мая 2024
    Рига с воды: групповая прогулка
    В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.
  • Г
    Галина
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Риге
    Простое бронирование экскурсии, отличный экскурсовод, получила огромное удовольствие от экскурсии и много новой и полезной информации о городе.
  • В
    Ванда
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Риге
    Отличная экскурсия! Было очень интересно. Время прошло быстро и приятно. Спасибо большое за экскурсию!
  • А
    Андрей
    17 мая 2024
    Интриги Риги
    Великолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсию.
    Великолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсиюВеликолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсиюВеликолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсиюВеликолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсию
  • Н
    Нина
    29 апреля 2024
    Старая Рига - история и современность
    Экскурсия прошла прекрасно. Гид - специалист своего дела! Знает тему, рассказала много интересного. Даже немного зхадержалась, чтоб закончить экскурсию (у нас был малыш и не могли быстро двигаться). Довольны, рекомндуем.
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    Добрый день)Хотим поделиться своими впечатлениями от Риги,по которой мы гуляли с потрясающим гидом -Ингой) Наш коллектив прилетел в Ригу на
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    один день,поэтому в 8 утра мы уже готовы были впитывать красоту и истории Риги) За 3,5 часа Инга познакомила нас с домами в стиле югенстиль, атмосферными кафешками и необычными музеями,рассказала множество историй,легенд Старой Риги,даже кусочек сухих фактов и дат удивительным образом остался в памяти) Несмотря на насыщенную программу мы наслаждались прогулкой,шли неспеша,успевая и сфотографироваться, и задать уточняющие вопросы, и пошутить, и отдохнуть) Весь коллектив благодарен Инге за структурированный рассказ,рекомендации куда можно сходить после экскурсии(каждый нашел себе занятие по душе). Тихий,неторопливый рассказ Инги легко запоминался)Рекомендуем знакомиться с Ригой вместе с Ингой!) С благодарностью коллектив детского садика "Bangelė",Клайпеда,Литва)

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Обзорные»

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  1. Ежедневная прогулка по Риге
  2. Легенды средневековой Риги
  3. Интриги Риги
  4. Рига с воды: групповая прогулка
  5. Старая Рига - история и современность
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Обзорные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 10 до 120. Туристы уже оставили гидам 836 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Изучение достопримечательностей города Риги нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Риге много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии на русском языке
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