В Вера Старая Рига - история и современность С удовольствием посмотрели Ригу с гидом Татьяной. Было легко и интересно. Задавали вопросы, обсуждали и смотрели. Нам понравилось. Спасибо

G Galina Старый город и кварталы модерна. Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия Мы увидели Старый город со всем с другой стороны,заглянули в прошлое и любовались что есть сегодня! Спасибо большое Александру!

O Olya Легенды средневековой Риги Лина провела нас по старому городу, показала интересные здания, рассказала городские легенды. 2.5 часа пролетели быстро.

Е Екатерина Ежедневная прогулка по Риге Татьяна - великолепный рассказчик. Показала нам Ригу и познакомила с её историей. Нам было интересно. Спасибо!

G Galina Рига с воды: групповая прогулка В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.

Г Галина Ежедневная прогулка по Риге Простое бронирование экскурсии, отличный экскурсовод, получила огромное удовольствие от экскурсии и много новой и полезной информации о городе.

В Ванда Ежедневная прогулка по Риге Отличная экскурсия! Было очень интересно. Время прошло быстро и приятно. Спасибо большое за экскурсию!

А Андрей Интриги Риги Великолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсию.

Н Нина Старая Рига - история и современность Экскурсия прошла прекрасно. Гид - специалист своего дела! Знает тему, рассказала много интересного. Даже немного зхадержалась, чтоб закончить экскурсию (у нас был малыш и не могли быстро двигаться). Довольны, рекомндуем.