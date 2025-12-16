143 отзыва оставили туристы

Приглашаю вас на экскурсию по Старому городу! «Старушка» (именно так с любовью называют Старую Ригу сами рижане) запомнится вам благодаря неповторимому очарованию узких улочек, великолепным силуэтам средневековых церквей, разноголосому хору уличных музыкантов и прекрасным ресторанчикам и кафе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Во время 2-часовой прогулки я расскажу об истории Риги не только факты, но и легенды. Мы прогуляемся по главной кинематографической улочке Старого города, которая помнит прекрасных актёров: Вячеслава Тихонова, Олега Ефремова, Виталия Соломина и Василия Ливанова. Вы загадаете желание у памятника Бременским музыкантам, полюбуетесь церковью Св. Петра, церковью Св. Иоанна с каменными масками монахов, замурованных в её стенах, и собором Богородицы Марии, который привыкли называть Домским. Кстати, этот собор — одно из старейших сакральных строений Средневековья в странах Балтии.

Мы погуляем по Ратушной площади и полюбуемся на поражающий великолепной отделкой дом Черноголовых, на дворик Конвента и самое старое каменное строение Риги. И это далеко не все достопримечательности: ещё вас ждут Большая и Малая гильдии, объединявшие купцов и ремесленников Риги, Пороховая башня, дом с чёрными котами и многое другое.

Вас не оставят равнодушными петушки на рижских храмах, напоминающие о смирении, верности и покаянии и шаловливые кошки с задранными хвостами на крышах домов.