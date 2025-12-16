143 отзыва оставили туристы

Приглашаю вас на экскурсию по Старому городу! «Старушка» (именно так с любовью называют Старую Ригу сами рижане) запомнится вам благодаря неповторимому очарованию узких улочек, великолепным силуэтам средневековых церквей, разноголосому хору уличных музыкантов и прекрасным ресторанчикам и кафе.
Во время 2-часовой прогулки я расскажу об истории Риги не только факты, но и легенды. Мы прогуляемся по главной кинематографической улочке Старого города, которая помнит прекрасных актёров: Вячеслава Тихонова, Олега Ефремова, Виталия Соломина и Василия Ливанова. Вы загадаете желание у памятника Бременским музыкантам, полюбуетесь церковью Св. Петра, церковью Св. Иоанна с каменными масками монахов, замурованных в её стенах, и собором Богородицы Марии, который привыкли называть Домским. Кстати, этот собор — одно из старейших сакральных строений Средневековья в странах Балтии.
Мы погуляем по Ратушной площади и полюбуемся на поражающий великолепной отделкой дом Черноголовых, на дворик Конвента и самое старое каменное строение Риги. И это далеко не все достопримечательности: ещё вас ждут Большая и Малая гильдии, объединявшие купцов и ремесленников Риги, Пороховая башня, дом с чёрными котами и многое другое.
Вас не оставят равнодушными петушки на рижских храмах, напоминающие о смирении, верности и покаянии и шаловливые кошки с задранными хвостами на крышах домов.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1962 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать в Ригу! Меня зовут Инга, я профессиональный гид. Люблю наш прекрасный город с его богатой историей, незабываемой атмосферой; люблю людей и, конечно же, свою работу. В 2024 году Риге исполнилось 823 года… ее узкие улочки хранят множество неразгаданных тайн и загадок. Буду рада знакомству и гарантирую вам незабываемые впечатления от красавицы-Риги.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 237 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
233
4
3
3
–
2
1
1
–
А
Александр
Замечательная экскурсия! Было очень интересно посмотреть на Ригу и услышать ее историю, спасибо Инге за восхитительно проведенное время!
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З
Зухра
Инга, просто замечательная!!! Прекрасный гид, с которым было очень приятно и интересно прогуляться по центру Риги, погрузиться в историю города, узнать интересные факты, посмотреть главные достопримечательности и уютные, скрытые от читать дальшеуменьшить
глаз туристов, уголки☺️ Красивая, умная, очень открытая, интересная, не гид, а «сокровище»! Рекомендую 100%!!! Если получится вернуться в Ригу, очень бы хотелось продолжить знакомство с Латвией вместе с Ингой! Спасибо большое за тёплый приём🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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Наталия
Это была моя вторая, после Юрмалы экскурсия с Ингой. И снова все на высоте: пунктуальность, четкость, темп и интересная подача материала 💯 Мы прогулялись по старой Риге, посмотрели достопримечательности, поговорили об читать дальшеуменьшить
истории прошлой и современной. По дороге Инга показала много мест, куда стоит заглянуть самостоятельно, где поесть, где купить подарки и много других полезностей.
Инга была постоянно на связи до моего прибытия в Ригу, во время и после. Помогла спланировать отпуск так, что он получился просто волшебным🥰. За это отдельное СПАСИБО ❤️❤️
+2
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С
Светлана
С Ингой мы провели 2 часа,наполненные интересной, содержательной информацией о ее любимом городе,время пролетело незаметно. А на последок мы получили рекомендации по посещению интересных объектов,которые не вошли в экскурсию. Инга,большое спасибо за экскурсию. А улицу Альфреда мы посетили самостоятельно -красота нереальная. Нп Ригу взглянули другими глазами.
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A
Andrei
Инга провела для нас очень интересную и содержательную экскурсию по Риге. Мы узнали много любопытных фактов об истории города, его архитектуре и жителях, о которых не прочитаешь в путеводителях. Экскурсия прошла читать дальшеуменьшить
в комфортном темпе, с живым общением и вниманием к нашим вопросам. Было видно, что Инга отлично знает город и искренне любит своё дело. Большое спасибо за прекрасно проведённое время — с удовольствием рекомендуем Ингу всем, кто хочет лучше узнать Ригу!
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Marina
Экскурсия с Ингой превзошла все ожидания! Она не просто показала нам основные достопримечательности, но и погрузила в историю Риги, поделилась интересными фактами и легендами. Её любовь к городу передалась и нам. Инга – настоящий профессионал своего дела, с ней время пролетело незаметно. Огромное спасибо!
+2
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