143 отзыва оставили туристы

Приглашаю вас на экскурсию ⛳ по Старому городу! «Старушка» (именно так с любовью называют Старую Ригу сами рижане) запомнится вам благодаря неповторимому очарованию узких улочек, великолепным силуэтам средневековых церквей, деталям зданий, разноголосому хору уличных музыкантов и прекрасным ресторанчикам и кафе.

Что вас ожидает

Во время 2-часовой прогулки я рассажу об истории Риги не только факты, но и легенды. Мы прогуляемся по главной кинематографической улочке Старого города, которая помнит прекрасных актеров: Вячеслава Тихонова, Олега Ефремова, Виталия Соломина и Василия Ливанова. Вы загадаете желание у памятника Бременским музыкантам, полюбуетесь церковью Св. Петра, церковью Св. Иоанна с каменными масками монахов, замурованных в ее стенах, и собором Богородицы Марии, который привыкли называть Домским. Кстати, этот собор — одно из старейших сакральных строений Средневековья в Прибалтике, на церковь Св. Иоанна с каменными масками монахов, замурованных в ее стенах.

Мы погуляем по Ратушной площади и посмотрим поражающий своей великолепной отделкой дом Черноголовых, на дворец Петра I, на дворик Конвента и на самое старое каменное строение Риги. И это далеко не все достопримечательности: еще вас ждет Большая и Малая гильдии, объединявшие купцов и ремесленников Риги, Пороховая башня, дом с кошками и многое другое.

Вас не оставят равнодушными петушки на рижских храмах, напоминающие о смирении, верности и покаянии; шаловливые кошки с задранными хвостами на крышах домов; и шустрая сорока-ведьма из легенды о неприступной красавице-Риге...