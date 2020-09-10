143 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

История, архитектура и легенды Старой Риги

Очароваться узкими улочками и деталями фасадов

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

€6552 за экскурсиюскидка20%

У этой экскурсии143 отзыва
4.99
Инга
Задать вопросОбычно отвечает за 29 мин.
Инга – Гид в Риге
Приглашаю вас на экскурсию ⛳ по Старому городу! «Старушка» (именно так с любовью называют Старую Ригу сами рижане) запомнится вам благодаря неповторимому очарованию узких улочек, великолепным силуэтам средневековых церквей, деталям зданий, разноголосому хору уличных музыкантов и прекрасным ресторанчикам и кафе.
История, архитектура и легенды Старой Риги
История, архитектура и легенды Старой Риги

Что вас ожидает

Во время 2-часовой прогулки я рассажу об истории Риги не только факты, но и легенды. Мы прогуляемся по главной кинематографической улочке Старого города, которая помнит прекрасных актеров: Вячеслава Тихонова, Олега Ефремова, Виталия Соломина и Василия Ливанова. Вы загадаете желание у памятника Бременским музыкантам, полюбуетесь церковью Св. Петра, церковью Св. Иоанна с каменными масками монахов, замурованных в ее стенах, и собором Богородицы Марии, который привыкли называть Домским. Кстати, этот собор — одно из старейших сакральных строений Средневековья в Прибалтике, на церковь Св. Иоанна с каменными масками монахов, замурованных в ее стенах.

Мы погуляем по Ратушной площади и посмотрим поражающий своей великолепной отделкой дом Черноголовых, на дворец Петра I, на дворик Конвента и на самое старое каменное строение Риги. И это далеко не все достопримечательности: еще вас ждет Большая и Малая гильдии, объединявшие купцов и ремесленников Риги, Пороховая башня, дом с кошками и многое другое.

Вас не оставят равнодушными петушки на рижских храмах, напоминающие о смирении, верности и покаянии; шаловливые кошки с задранными хвостами на крышах домов; и шустрая сорока-ведьма из легенды о неприступной красавице-Риге...

История, архитектура и легенды Старой Риги
История, архитектура и легенды Старой Риги
История, архитектура и легенды Старой Риги
История, архитектура и легенды Старой Риги
История, архитектура и легенды Старой Риги
История, архитектура и легенды Старой Риги
История, архитектура и легенды Старой Риги
История, архитектура и легенды Старой Риги
История, архитектура и легенды Старой Риги
История, архитектура и легенды Старой Риги
История, архитектура и легенды Старой Риги
История, архитектура и легенды Старой Риги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инга
Инга
Дорогие друзья, добро пожаловать в Ригу! Меня зовут Инга, я профессиональный гид. Люблю наш прекрасный город с его богатой историей, незабываемой атмосферой; люблю людей и, конечно же, свою работу. В 2020 году Риге исполнилось 819 лет… ее узкие улочки хранят множество неразгаданных тайн и загадок. Буду рада знакомству и гарантирую вам незабываемые впечатления от красавицы-Риги.
Напишите мне

143 отзыва оставили туристы

10 сентября 2020
Хотим выразить благодарность Инге за интересную и корректно составленную экскурсию! Так же за гибкость в переговорах и договоренностях Получили отличные эмоции в начале воскресного дня, даже не смотря на то, что были не впервые в Риге и на экскурсиях в том числе Еще раз большое спасибо! Удачи!
29 августа 2020
Выбирали гида по отзывам на Трипстере и не ошиблись. Мы бывали в Риге много раз, но, благодаря Инге, увидели город совсем по-другому. Было познавательно, информация воспринималась очень легко. Проходили даже больше двух часов и не заметили, как полетело время. Рига прекрасна, особенно при отсутствии толп туристов.
24 августа 2020
Были с сыном на экскурсии в Старой Риге в первый раз. Очень понятно, доступно и информативно. Очаровательная экскурсовод с увлечением описывала исторические факты Города. Обязательно порекомендую знакомым.
15 августа 2020
Выбранный маршрут экскурсии понравился. Гид компании обьемно 7и доступно вел рассказ об истории и достопримечательностях города Рига.
7 августа 2020
Интересная экскурсия, узнали много нового о Риге, получили кучу полезной информации, отличная коммуникация, рекомендую всем, кто хочет лучше познакомиться с городом.
28 июля 2020
Здравствуйте! Была экскурсия в субботу, мы сами местные, а друзья с Эстонии. Нам самим было очень интересно, а им так тем более. Даже дождь не был помехой. Спасибо, было здорово!
15 июля 2020
Очень понравилось! Всё на высшем уровне! Сам имею отношение к турбизнесу, поэтому есть с кем сравнить. Инга - великолепный профессионал и очень приятный собеседник. Рекомендую, не пожалеете!
4 марта 2020
Были на обзорной экскурсии по старой Риге 3 марта 2020, наш гид Инга провела нас по всем достопримечательностям, рассказала много всего интересного, мы были первый раз в этом чудесном городе. Остались очень довольны. Если кто то планирует поездку, очень рекомендую воспользоваться услугами гида. Инга, огромное вам спасибо за приятную компанию и прогулку.
Дмитрий
8 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась, сложилось вполне конкретное понимание не только средневековой, но и более поздней истории города Риги и Латвии в целом. Благодарим за рекомендации насчёт отличного исторического музея и блюд национальной кухни. Хоть мы и были в Риге всего несколько часов, но проскочили по верхам и в целом получили представление о городе, обязательно вернёмся ещё раз на подольше. Крайне рекомендую гида
19 января 2020
Хороший гид в хорошем городе на выходные. Рекомендую.
Ещё 133 отзыва

Инга проводит ещё 6 экскурсий

Рундальский дворецРундальский дворецРундальский дворец
105 за экскурсию
5 часов
8 отзывов
Знакомство с великолепием творения великого Растрелли, историей его создания и связанных с ним судеб
Приглашаю вас на экскурсию в великолепный дворец, построенный в 18 веке в стиле барокко для фаворита императрицы российской Анны Иоанновны — Эрнста Иоганна Бирона.
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и ТурайдаПутешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и ТурайдаПутешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
105 за экскурсию
5 часов
33 отзыва
Чистый воздух, великолепная природа и богатая история — в самой живописной латвийской местности
Уважаемые гости Риги! Приглашаю вас провести несколько часов в одном из самых красивых городков Латвии — Сигулде, познакомиться с его историческими достопримечательностями и насладиться живописными видами, располагающими к атмосферному отдыху.
Загадки Старой РигиЗагадки Старой РигиЗагадки Старой Риги
65 за экскурсию
1.5 часа
11 отзывов
Неожиданная, таинственная и манящая сторона города на атмосферной вечерней прогулке
У Риги два лица: шумная, торопливая днем и полная загадочности, неспешная и тихая вечером и ночью. Приглушенный свет фонарей, тени от средневековых церквей, тихая музыка, доносящаяся из уютных ресторанов и кафе, неспешная праздная публика, аромат кофе — все это создает совершенно неповторимую манящую атмосферу, которой вы сможете насладиться во время прогулки.
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерномБольшая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерномБольшая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
скидка10%
€98
89 за экскурсию
3.5 часа
11 отзывов
Узнать сердце города и изучить рижский югендстиль
Великолепная архитектура неповторимой неспешной столицы Латвии встретит вас в Старом городе. Гуляя по уютным улочкам, вы узнаете о развитии Риги, услышите интересные исторические факты о её жителях и городские легенды. Вас ждут средневековые башни и чёрные кошки, зловещие сфинксы и грациозные статуи. Особой часть этой экскурсии станет знакомство с модерновой архитектурой: загадки рижского югендстиля откроются вам на улице Альберта, где каждый дом готов удивить и восхитить.
Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в ЮрмалуБалтийская Ривьера: автомобильная поездка в ЮрмалуБалтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
90 за экскурсию
3 часа
11 отзывов
Узнать самое интересное о главном курорте Латвии
Дорогие друзья, Юрмала прекрасна круглый год. Конечно, жизнь курорта кардинально меняется с приходом тепла, но и зимой чудеснее место для неспешной прогулки наедине с природой трудно придумать! После прогулки со мной Юрмала покажется вам уютной и знакомой, ведь вы познакомитесь с самыми интересными уголками и историями города.
Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратноНесколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратноНесколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно
95 за экскурсию
3 часа
8 отзывов
Проездом в столице — все самое важное о городе на прогулке с профессиональным гидом
Если вы в Риге проездом, у вас есть от 3 часов свободного времени и желание познакомиться с нашим городом, предлагаю не оставаться в аэропорту, а погулять по узким, уютным рижским улочкам и послушать мой рассказ об истории и архитектуре Риги.

Экскурсии по Старой Риге

Легенды средневековой РигиЛегенды средневековой РигиЛегенды средневековой Риги
65 за экскурсию
2.5 часа
112 отзывов
Проникнуть в тайны площадей, подземелий и секретных уголков Старого города
Эта прогулка для тех, кто хочет исследовать закоулки старой Риги и на пару часов заблудиться в лабиринте улочек, наполненных загадочными сюжетами и легендами! Мы прогуляемся по важнейшим местам средневекового города от Ратушной площади до Шведских ворот, спустимся в подземелья и лабораторию алхимика, поговорим о братстве Черноголовых и отыщем золотых петушков на рижских соборах. Вы убедитесь, что многовековая история Риги не менее загадочна и удивительна, чем её колоритные предания.
Рига с необычного ракурса — групповая прогулкаРига с необычного ракурса — групповая прогулкаРига с необычного ракурса — групповая прогулка
10 за человека
1 час
28 отзывов
Увидеть всё самое главное в историческом центре, узнать его секреты и прокатиться на кораблике
Старая Рига — это островок, где сосредоточены интереснейшие места города. Я предлагаю отправиться на водную прогулку и рассмотреть их под нетипичным углом. Вы поймёте, как появился памятник Свободы и когда возвели Домский собор. Полюбуетесь средневековым Рижским замком и проникнетесь духом латвийской столицы.
Истории Старой РигиИстории Старой РигиИстории Старой Риги
65 за экскурсию
2.5 часа
164 отзыва
О зарождении города, крестоносцах, войнах и прошлом быте рижан
Для человека, впервые прибывшего в Ригу, прогулка по старому городу неизбежна. Туда непременно заманят высокие башенки церквей, увенчанные золотыми петушками, которые как ориентир видны почти во всех районах города. Старая Рига — это не только центр города со всеми соблазнами столичной жизни, но и точка отсчёта в истории, с неё мы и начнём нашу прогулку.
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часаБольшой обзор Риги: самые интересные места за 4 часаБольшой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
скидка10%
€98
89 за экскурсию
4 часа
56 отзывов
Проследить эпохи развития города и его архитектуры на большой прогулке по центру
На этой длинной прогулке по центру Риги: району Старой Риги, знаменитым Рижским бульварам и по уникальным кварталам югендстиля — вы увидите и узнаете, как менялся город на протяжение веков. Мы погуляем по узким улочкам со своеобразными названиями, увидим крепостные стены, Пороховую башню, Шведские ворота, знаменитых на весь мир «Трех братьев», «Кошкин дом», Домский собор, Ратушную площадь, Дом Черноголовых, Церковь Святого Петра и многое другое.
Вечерняя РигаВечерняя РигаВечерняя Рига
От 27 за экскурсию
2 часа
59 отзывов
Познакомиться с историей и городскими легендами средневековых зданий в сказочной подсветке
Прогулка по Риге прекрасна в любое время суток, но особое очарование она приобретает по вечерам, погружая в настоящее Средневековье. В свете зажигающихся огней и под музыку городских колоколов вы услышите рижские легенды о Петре I, братстве Черноголовых, Бедном Грешнике и даже о кошках. Пройдете по местам, где ходил сам Штирлиц и Шерлок; увидите старейшие площади и узнаете, из каких событий ткалось историческое полотно города. А в завершение я порекомендую атмосферные заведения, где вы сможете прекрасно провести остаток вечера за местными напитками.
Старая Рига — история и современностьСтарая Рига — история и современностьСтарая Рига — история и современность
скидка25%
€65
49 за экскурсию
2.5 часа
73 отзыва
Погулять по уютным мощеным улочкам и услышать об основных вехах развития города
Одна легенда гласит: «Рига никогда не будет готова и достроена до конца». И это чистая правда — латвийская столица не боится перемен и гордится амбициозными планами. Я расскажу, почему Ригу называют «маленьким Парижем», и покажу самые интересные места Старого города, некогда окруженного крепостными стенами.

Выбирайте и другие экскурсии в Риге

ГастрономическиеКрыши и панорамыОбзорныеИстория и архитектураМежапаркФотосессииМосковский форштадтВечерниеГрупповыеВ другой городБауский замокНеобычные маршрутыПешкомОстров КипсалаМузеи и искусствоБалтикаВидземская ШвейцарияДомской СоборНа автомобилеВсеСтарая РигаЗамок ВенденИндивидуальныеЗа городомСо скидкойЮрмалаТрансферыРундальский дворецТурайдаНа автобусеЗамки ДаугавыВодныеНа кораблике
52 за экскурсию
Заказать экскурсию