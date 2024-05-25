Экскурсии по Старому городу в Риге

Найдено 13 экскурсий в категории «Старый город» в Риге на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды средневековой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
199 отзывов
Популярное предложение
Легенды средневековой Риги: путешествие в прошлое
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
65 за всё до 10 чел.
Интриги Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Интриги Риги: секреты фасадов и исторические достопримечательности
Погрузитесь в мир загадок и символов Риги, где каждый фасад рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город под новым углом
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
65 за всё до 10 чел.
Рига как на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Рига как на ладони: путешествие по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя её уникальные храмы и замки. Откройте для себя тайны города с высоты птичьего полета
Начало: ваш отель
«Вы пройдете по уютным улочкам Старого города и впечатлитесь многочисленными средневековыми храмами»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
65 за всё до 7 чел.
Влюбиться в Ригу за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Влюбиться в Ригу за один день: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и неповторимый дух города
Начало: У памятника Свободы
««Визитные карточки» Старого города»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
65 за всё до 10 чел.
Замки и парки - в Цесис из Риги
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
8 отзывов
Замки и парки Цесис: путешествие из Риги в сердце истории и природы
Погрузитесь в атмосферу средневековья и природной красоты, посетив замки и парки Цесис. Идеальное путешествие для любителей истории и живописных пейзажей
Начало: В Риге в месте вашего проживания
«Мы пройдем по улочкам Старого города, полюбуемся церковью Иоанна Крестителя и её резным алтарем»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
30 за человека
Другая Рига. Республика улицы Миера
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
34 отзыва
Неповторимое путешествие по Республике улицы Миера в Риге
Погрузитесь в мир креатива и искусства с экскурсией по Республике улицы Миера. Узнайте Ригу с неожиданной стороны
Начало: Ģertrūdes baznīca
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
65 за всё до 2 чел.
Фотосвидание с Ригой
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
7 отзывов
Фотосвидание с Ригой: ваша уникальная фотоистория в сердце Прибалтики
Откройте для себя красоту Старой Риги во время индивидуальной фото-прогулки, где каждый снимок расскажет свою историю
«В декорациях звездного Старого города вы почувствуете себя настоящей знаменитостью»
Завтра в 11:00
15 июня в 10:00
90 за всё до 10 чел.
Истории средневековой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Истории средневековой Риги: прогулка по узким улочкам и историческим зданиям
Познакомьтесь с Ригой, её восьмивековой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по узким улочкам и насладитесь атмосферой средневековья
«Во время прогулки вас ждут интересные истории, легенды и тайны Старого города, а также возможность отведать традиционные латышские блюда, продегустировать Рижский бальзам и пиво, приобрести сувениры на память»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Новогодняя Рига
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Новогодняя Рига: уникальное путешествие по средневековым улочкам
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по Новогодней Риге. Узкие улочки, рождественские базары и уютные кафе ждут вас
«Старый город Риги — замечательно сохранившийся уголок средневековья в Европе»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 53 за всё до 3 чел.
Старый город и кварталы модерна. Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
Групповая
1.5 часа
25 отзывов
Старый город и кварталы модерна Риги: обзорная экскурсия
Откройте для себя красоту Риги в уникальной обзорной экскурсии, сочетающей автомобильные и пешеходные маршруты
Начало: Ц. Св. Петра у входа
«Во время экскурсии мы познакомимся со старым городом у ц»
Расписание: Понедельник-суббота в 10:30, 14:30. Воскресенье в 12:30, 14:30
Завтра в 09:00
20 за человека
Вкусная Рига
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Вкусная Рига: кулинарное путешествие и историческая прогулка
Погрузитесь в мир латвийских вкусов и ароматов с экскурсией Вкусная Рига. Исследуйте исторические уголки города и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Домская площадь у входа в Домский собор
«Прогулка по Старому городу и дегустация латвийских продуктов на Рижском центральном базаре»
Расписание: Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
от 50 за человека
Вечерняя Рига
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Вечерняя Рига: историческая прогулка по живописным уголкам
Исследуйте вечернюю Ригу в компании опытного гида, который раскроет секреты и легенды старинных улиц
Начало: У памятника Свободы с тыльной стороны
«Вечерняя прогулка по Старому городу»
Расписание: 14:00, 16:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
60 за человека
Поступь столетий в узких улочках Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Поступь столетий: историческая экскурсия по узким улочкам Риги
Откройте для себя уникальную историю Риги, прогуливаясь по ее узким улочкам. Памятники ЮНЕСКО, средневековые замки и многое другое ждут вас
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
«Мы пройдем по узким улочкам Старого города, и Вы увидите:»
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
63 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Galina
    25 мая 2024
    Старый город и кварталы модерна. Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
    Мы увидели Старый город со всем с другой стороны,заглянули в прошлое и любовались что есть сегодня! Спасибо большое Александру!
  • O
    Olya
    24 мая 2024
    Легенды средневековой Риги
    Лина провела нас по старому городу, показала интересные здания, рассказала городские легенды. 2.5 часа пролетели быстро.
  • А
    Андрей
    17 мая 2024
    Интриги Риги
    Великолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсию.
    Великолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсиюВеликолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсиюВеликолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсиюВеликолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсию
  • N
    Natalija
    20 апреля 2024
    Легенды средневековой Риги
    Отличная экскурсия! Было интересно и мне и моему 13-летниму сыну.
  • С
    Светлана
    8 апреля 2024
    Легенды средневековой Риги
    В Риге уже не первый раз. Очень красивый город. Выбирала экскурсию по отзывам и не ошиблась. Лина прекрасный экскурсовод и
    читать дальше

    очень увлекательная экскурсия. Нас было 3 взрослых и 2 детей 11 лет. Всем очень понравилось. Время пролетело незаметно. Побывали в очень интересных местах, узнали много нового и воспользовались советами Лины и посетили смотровые площадки города Риги. Всем рекомендую эту экскурсию. Обязательно вернемся в ваш замечательный город и не раз. Есть еще много мест которые не посетили.

  • в
    вероника
    13 марта 2024
    Влюбиться в Ригу за один день
    Прекрасная прогулка с Игорем; интеллигент, хорошо владеющий материалом; твердая 5- ка
  • N
    Natalia
    29 октября 2023
    Фотосвидание с Ригой
    Спасибо Евгении за приятную прогулку и хорошие фотографии на память!
  • И
    Ирина
    13 октября 2023
    Другая Рига. Республика улицы Миера
    Виктория, спасибо за красоту 😍🤗 очень душевная экскурсия))) как будто встретилась со старой знакомой)) улица Миера, как отдельный вид искусства 🩷 мне очень понравилась прогулка! Рекомендую всем
  • T
    Tanya
    24 сентября 2023
    Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулка
    Отличный гид Александр. Прогулка великолепная. Термос с горячим чаем на реке не помешал бы. Но и так было очень хорошо
  • T
    Tanya
    20 сентября 2023
    Вкусная Рига
    Гид замечательный, еда очень вкусная! Потрясающий рынок! Хотелось бы больше услышать о национальной кухне.

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Легенды средневековой Риги
  2. Интриги Риги
  3. Рига как на ладони
  4. Влюбиться в Ригу за один день
  5. Замки и парки - в Цесис из Риги
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Старый город" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 20 до 90. Туристы уже оставили гидам 528 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Мы предлагаем посетить экскурсию по Старому городу в Риге с профессиональным гидом в 2024 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас экскурсию уже сегодня!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам