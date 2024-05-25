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Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Легенды средневековой Риги: путешествие в прошлое
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Интриги Риги: секреты фасадов и исторические достопримечательности
Погрузитесь в мир загадок и символов Риги, где каждый фасад рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город под новым углом
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рига как на ладони: путешествие по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя её уникальные храмы и замки. Откройте для себя тайны города с высоты птичьего полета
Начало: ваш отель
«Вы пройдете по уютным улочкам Старого города и впечатлитесь многочисленными средневековыми храмами»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€65 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Влюбиться в Ригу за один день: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и неповторимый дух города
Начало: У памятника Свободы
««Визитные карточки» Старого города»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€65 за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Замки и парки Цесис: путешествие из Риги в сердце истории и природы
Погрузитесь в атмосферу средневековья и природной красоты, посетив замки и парки Цесис. Идеальное путешествие для любителей истории и живописных пейзажей
Начало: В Риге в месте вашего проживания
«Мы пройдем по улочкам Старого города, полюбуемся церковью Иоанна Крестителя и её резным алтарем»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Неповторимое путешествие по Республике улицы Миера в Риге
Погрузитесь в мир креатива и искусства с экскурсией по Республике улицы Миера. Узнайте Ригу с неожиданной стороны
Начало: Ģertrūdes baznīca
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€65 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосвидание с Ригой: ваша уникальная фотоистория в сердце Прибалтики
Откройте для себя красоту Старой Риги во время индивидуальной фото-прогулки, где каждый снимок расскажет свою историю
«В декорациях звездного Старого города вы почувствуете себя настоящей знаменитостью»
Завтра в 11:00
15 июня в 10:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории средневековой Риги: прогулка по узким улочкам и историческим зданиям
Познакомьтесь с Ригой, её восьмивековой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по узким улочкам и насладитесь атмосферой средневековья
«Во время прогулки вас ждут интересные истории, легенды и тайны Старого города, а также возможность отведать традиционные латышские блюда, продегустировать Рижский бальзам и пиво, приобрести сувениры на память»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Новогодняя Рига: уникальное путешествие по средневековым улочкам
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по Новогодней Риге. Узкие улочки, рождественские базары и уютные кафе ждут вас
«Старый город Риги — замечательно сохранившийся уголок средневековья в Европе»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €53 за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Старый город и кварталы модерна Риги: обзорная экскурсия
Откройте для себя красоту Риги в уникальной обзорной экскурсии, сочетающей автомобильные и пешеходные маршруты
Начало: Ц. Св. Петра у входа
«Во время экскурсии мы познакомимся со старым городом у ц»
Расписание: Понедельник-суббота в 10:30, 14:30. Воскресенье в 12:30, 14:30
Завтра в 09:00
€20 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вкусная Рига: кулинарное путешествие и историческая прогулка
Погрузитесь в мир латвийских вкусов и ароматов с экскурсией Вкусная Рига. Исследуйте исторические уголки города и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Домская площадь у входа в Домский собор
«Прогулка по Старому городу и дегустация латвийских продуктов на Рижском центральном базаре»
Расписание: Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
от €50 за человека
Мини-группа
2 часа
Вечерняя Рига: историческая прогулка по живописным уголкам
Исследуйте вечернюю Ригу в компании опытного гида, который раскроет секреты и легенды старинных улиц
Начало: У памятника Свободы с тыльной стороны
«Вечерняя прогулка по Старому городу»
Расписание: 14:00, 16:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€60 за человека
Индивидуальная
2 часа
Поступь столетий: историческая экскурсия по узким улочкам Риги
Откройте для себя уникальную историю Риги, прогуливаясь по ее узким улочкам. Памятники ЮНЕСКО, средневековые замки и многое другое ждут вас
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
«Мы пройдем по узким улочкам Старого города, и Вы увидите:»
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€63 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- GGalina25 мая 2024Мы увидели Старый город со всем с другой стороны,заглянули в прошлое и любовались что есть сегодня! Спасибо большое Александру!
- OOlya24 мая 2024Лина провела нас по старому городу, показала интересные здания, рассказала городские легенды. 2.5 часа пролетели быстро.
- ААндрей17 мая 2024Великолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсию.
- NNatalija20 апреля 2024Отличная экскурсия! Было интересно и мне и моему 13-летниму сыну.
- ССветлана8 апреля 2024В Риге уже не первый раз. Очень красивый город. Выбирала экскурсию по отзывам и не ошиблась. Лина прекрасный экскурсовод и
- ввероника13 марта 2024Прекрасная прогулка с Игорем; интеллигент, хорошо владеющий материалом; твердая 5- ка
- NNatalia29 октября 2023Спасибо Евгении за приятную прогулку и хорошие фотографии на память!
- ИИрина13 октября 2023Виктория, спасибо за красоту 😍🤗 очень душевная экскурсия))) как будто встретилась со старой знакомой)) улица Миера, как отдельный вид искусства мне очень понравилась прогулка! Рекомендую всем
- TTanya24 сентября 2023Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулкаОтличный гид Александр. Прогулка великолепная. Термос с горячим чаем на реке не помешал бы. Но и так было очень хорошо
- TTanya20 сентября 2023Гид замечательный, еда очень вкусная! Потрясающий рынок! Хотелось бы больше услышать о национальной кухне.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Старый город»
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Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
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