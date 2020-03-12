9 отзывов оставили туристы

Вы узнаете:
Маршрут
Юрмала — это возможность отдохнуть душой и телом, увидеть прекрасную природу, преображенную человеком, понять, какую роль сыграли для последующих поколений те самые романтики 19 века. Вы уедете с Рижского побережья, согретые нежарким прибалтийским солнцем и очарованные неспешной привлекательностью курортной жизни.
Дополнительные расходы: стоимость автомобиля для группы 1-3 человека — 55 евро; для группы 4-6 человека — 65 евро; стоимость билетов в музей-галерею художника Ермолаева — 5 евро с человека, для студентов, школьников и пенсионеров — 3 евро с человека.