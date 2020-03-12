9 отзывов оставили туристы

Рига — кинозвезда. Самые яркие эпизоды

Путешествие в пространстве и времени на прогулке по местам съемок знаменитых фильмов и сказок

Вы прогуляетесь по улочкам Старой Риги и проникнетесь атмосферой этого чудесного места, ставшего в свое время съемочной площадкой для фильмов-сказок, детективов, исторических саг и мелодрам. Мы будем путешествовать в пространстве и времени, с легкостью переноситься с одного государства в другое, сделав всего несколько шагов!