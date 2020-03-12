9 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Юрмала — курорт романтиков

Почувствовать себя романтиками 19 века на расслабленной прогулке по красотам знаменитого курорта

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

€6963 за экскурсиюскидка10%

У этой экскурсии9 отзывов
5
Alexandra
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
Alexandra – Гид в Риге
Кто не слышал про Юрмалу — балтийскую жемчужину? Но что вы знаете об этом городе? Это место стало популярным в начале 19 века, когда романтики придумали такие понятия, как отдых на природе, и пропагандировали принципы ухода от прозы жизни в мир природы.

Эта экскурсия ⛳ — возможность почувствовать себя одним из них — вы проведете день на курорте, слушая шорох сосен, шепот волн и оставляя легкие следы на песке, а я расскажу, как зарождалась курортная жизнь Рижского взморья.
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков

Программа

Вы узнаете:

  • историю Юрмалы-города и Юрмалы-курорта;
  • о знаменитостях разных эпох, которые любили Юрмалу и оставили о ней замечательные воспоминания (например, о трогательной любви двух знаменитых поэтов Латвии Райниса и Аспазии, общей страстью которых были стихи и Рижское взморье);
  • что такое «юрмальская архитектура»;
  • какие заболевания с успехом лечат в Юрмале;
  • где лучше остановиться и в какое время приезжать, чтобы получить максимум удовольствия.

Маршрут

  • Вы познакомитесь с центром города в Майори и Дзинтари и осмотрите «тайные уголки» курорта в Дубулты и Лиелупе, любимые места прогулок известных людей.
  • Увидите самые знаменитые дачи и новые частные дома на проспекте Булдуру.
  • Прогуляетесь по пешеходной улице Йомас и увидите Юрмалу «сверху» в Лесном парке.
  • На нашем пути будут встречаться забавные памятники c очень глубоким философским смыслом, недоступным «непосвященным».
  • Посетите галерею современного художника — жителя Юрмалы, все картины которого с «двойным дном», а источник вдохновения — виды Рижского залива.

Юрмала — это возможность отдохнуть душой и телом, увидеть прекрасную природу, преображенную человеком, понять, какую роль сыграли для последующих поколений те самые романтики 19 века. Вы уедете с Рижского побережья, согретые нежарким прибалтийским солнцем и очарованные неспешной привлекательностью курортной жизни.

Организационные детали

Дополнительные расходы: стоимость автомобиля для группы 1-3 человека — 55 евро; для группы 4-6 человека — 65 евро; стоимость билетов в музей-галерею художника Ермолаева — 5 евро с человека, для студентов, школьников и пенсионеров — 3 евро с человека.

Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков
Юрмала — курорт романтиков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexandra
Alexandra
Мое увлечение путешествиями и историей со временем стало профессией. Я покажу Вам как самые известные места, так и романтические уголки, расскажу о богатой событиями истории города, поведаю захватывающие легенды, посоветую лучшие места для отдыха, покупок и развлечений. Помните, что восприятие города во многом зависит от того, кто тебя с ним знакомит!
Напишите мне

9 отзывов оставили туристы

12 марта 2020
Автомобильная поездка в Юрмалу - это замечательная экскурсия!!! Александра профессиональный гид, очень вежливый человек и замечательный собеседник. Несмотря на погоду впечатления у нас остались самые теплые!! Нас забрали из гостиницы в Риге. В комфорте мы доехали до Юрмалы. По пути Александра рассказывала об истории Риги и Юрмалы. Мы прогулялись по прекрасному чистому сосновому лесу, растущему на живописных песчаных холмах, покачались на качелях из нашего детства. Прогулялись по побережью, выпили кофе в потрясающем кафе. Прошлись по пешеходной улице Йомас и увидели Юрмалу «сверху», сделали прекрасные фото. Увидели дачи знаменитостей и любимое место отдыха Пугачевой Аллы. Спасибо большое за увлекательную и незабываемую поездку!!! Отдельное спасибо водителю, за аккуратное и комфортное вождение!!!
Ирина
3 декабря 2019
Большое спасибо за экскурсию! Очень интересная и душевная экскурсия- прогулка по ноябрьской Юрмале. Хочется вернуться и погулять ещё раз.
21 июля 2019
Добрый день. 19 июля, Александра подарила нашей мини группе путешественников яркие эмоции. Показала Юрмалу глазами Рижан. Поездка стала незабываемой, насыщенной, интересной. Захотелось вернуться еще раз. Спасибо!
14 апреля 2019
Искренне благодарна Александре за увлекательную экскурсию и потрясающее настроение, которое она умеет создать во время прогулки! Моя семья - муж и дочка мы все в восторге от рассказа, историй и и просто приятной беседы! Рекомендую Александру как профессионала.
26 марта 2019
Были семьёй. Экскурсия очень понравилась. Без колебаний готов посоветовать другим путешественникам.
5 марта 2019
Большое спасибо команде Tripster. ru за то, что нам было комфортно в незнакомом городе, который благодаря гидам мы так полюбили! Приглашаем и Вас к нам на Украину! В Херсон!
28 января 2019
Юрмала оказалась интересной, хотя изначально долго думал, что там можно делать, особенно зимой... Очень понравился музей - рыбацкая деревня, зимний пляж, секретная обзорная площадка. Александра, рассказывает все с интересом, даже когда холодно ;)
9 октября 2018
Прогулка по Рижскому взморью в компании прекрасной Александры стала вишенной на торте нашего уик-энда в Риге. Полное погружение в жизнь и атмосферу Балтийского курорта. Под влиянием рассказов нашего гида хочется вернуться и пожить жизнью отдыхающего в этом атмосферном месте. Спасибо большое за настроение!
23 сентября 2016
Экскурсия мне понравилась. Александра прекрасный собеседник. С большим вниманием относится к своим экскурсантам. Сервис не навязчивый. Рассказ об Юрмале сопровождается забавными историями связанными с этим местом. Было интересно, весело и познавательно. Спасибо огромное, всем рекомендую.

Alexandra проводит ещё 9 экскурсий

Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часаБольшой обзор Риги: самые интересные места за 4 часаБольшой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
скидка10%
€98
89 за экскурсию
4 часа
56 отзывов
Проследить эпохи развития города и его архитектуры на большой прогулке по центру
На этой длинной прогулке по центру Риги: району Старой Риги, знаменитым Рижским бульварам и по уникальным кварталам югендстиля — вы увидите и узнаете, как менялся город на протяжение веков. Мы погуляем по узким улочкам со своеобразными названиями, увидим крепостные стены, Пороховую башню, Шведские ворота, знаменитых на весь мир «Трех братьев», «Кошкин дом», Домский собор, Ратушную площадь, Дом Черноголовых, Церковь Святого Петра и многое другое.
Первое свидание с РигойПервое свидание с РигойПервое свидание с Ригой
скидка20%
€59
48 за экскурсию
2 часа
114 отзывов
Открыть все лучшие стороны Риги и полюбить ее по-настоящему
Эта экскурсия будет интересна тем, кто прежде никогда не был здесь. Рига — город с 800-летней историей. Чтобы полюбить ее по-настоящему, нужно открыть ее лучшие стороны: познакомиться с основными вехами истории города, узнать о ее замечательных жителях и, конечно, оценить особенности необыкновенной рижской архитектуры. И я вам в этом помогу.
Рига — кинозвезда. Самые яркие эпизодыРига — кинозвезда. Самые яркие эпизодыРига — кинозвезда. Самые яркие эпизоды
скидка10%
€65
59 за экскурсию
2 часа
30 отзывов
Путешествие в пространстве и времени на прогулке по местам съемок знаменитых фильмов и сказок
Вы прогуляетесь по улочкам Старой Риги и проникнетесь атмосферой этого чудесного места, ставшего в свое время съемочной площадкой для фильмов-сказок, детективов, исторических саг и мелодрам. Мы будем путешествовать в пространстве и времени, с легкостью переноситься с одного государства в другое, сделав всего несколько шагов!
Божественная Сигулда в тени креста и мечаБожественная Сигулда в тени креста и мечаБожественная Сигулда в тени креста и меча
скидка15%
€78
67 за экскурсию
5.5 часов
11 отзывов
Узнать о жизни средневековых рыцарей и впитать дух старины в окружении красивых ландшафтов
Эта экскурсия — для любителей средневековья и ценителей природы: необыкновенный ландшафт долины, чудом сохранившиеся руины средневековых замков и, конечно, легенды о грозных рыцарях, отважных вождях местных племен и величественных жрецах. Мы будем подниматься по крутым лестницам, спускаться по узким тропинкам, лазить по руинам и впитывать дух старины.
Ливонская Швейцария и замок ВенденЛивонская Швейцария и замок ВенденЛивонская Швейцария и замок Венден
105 за экскурсию
9 часов
5 отзывов
Величественное наследие и символы Латвии в обрамлении дивной природы — авто-путешествие
Сигулда — это обязательный пункт туристической программы. Но немногие догадываются, что всего в 40 км от Ливонской Швейцарии (как романтично называют Сигулду) находятся роскошные руины некогда грозного замка Венден, прославленного Бестужевым-Марлинским в одноименной повести. Я предлагаю совместить две поездки в одну и, насладившись дивными пейзажами долины реки Гауи, отправиться в замок магистра Ливонского ордена.
Рундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлогоРундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлогоРундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлого
скидка15%
€91
78 за экскурсию
5.5 часов
8 отзывов
Окунуться в мир галантного века, вспомнить мифологические сюжеты и историю Государства Российского
Эта экскурсия — прекрасная возможность окунуться в мир галантного века, вспомнить мифологические сюжеты и историю Государства Российского, увидеть средневековый замок и барочный парк версальского типа.
Рижские фантазии на тему модернаРижские фантазии на тему модернаРижские фантазии на тему модерна
скидка10%
€65
59 за экскурсию
2 часа
12 отзывов
Открыть богатое наследие изящного архитектурного стиля и разобраться в его чертах
На рубеже 19 и 20 веков Европу захватил изящный и утонченный стиль модерн. Югендстиль, сецессион, ар нуво — как ни называй, суть одна: современный и неповторимый. В Риге этот стиль просуществовал всего 15 лет, но оставил немалое наследие — более 700 каменных зданий. Вы познакомитесь с лучшими работами рижских и петербургских архитекторов в Старом городе, узнаете, почему застройка Бульварного кольца лишена зданий в стиле модерн и пройдетесь по знаменитым улицам «Тихого центра», разгадав не мало тайн легендарной архитектуры начала 20 века.
Рига — цветок средневековьяРига — цветок средневековьяРига — цветок средневековья
65 за экскурсию
2.5 часа
6 отзывов
Раскрыть секреты и символы средневековых посланий в таинственных соборах Риги
Крестоносцы, монахи, алхимики, вольные каменщики — все эти ордены и тайные общества оставили интересные (но не всегда заметные непосвященным) знаки на наших домах. Мы посетим таинственные средневековые церкви Риги, включая, конечно, Домский собор, и я помогу вам разобраться в секретах и символах, которые они сохранили до наших дней.
Тайны Старой РигиТайны Старой РигиТайны Старой Риги
скидка10%
€65
59 за экскурсию
2 часа
38 отзывов
Услышать старинные предания Риги и представить себя жителем средневекового города
Только представьте: на улицах, которые ручейками стекаются к Ратушной площади, раздается скрип колёс, ржание лошадей, мычание коров, крики торговцев. Важные купцы выкладывают свой товар, а ремесленники тут же изготавливают свои шедевры. А в Ратуше заседают самые богатые бюргеры — магистрат, они издают законы и вершат суд. На фронтоне Ратуши — слепая Фемида. Честно говоря, я не могу раскрыть вам содержание этой экскурсии! Ведь заявлена госпожа «Тайна»! Только чуть-чуть приоткрыть туманную вуаль…

Экскурсии по пригородам Риги

Рундальский дворецРундальский дворецРундальский дворец
105 за экскурсию
5 часов
8 отзывов
Знакомство с великолепием творения великого Растрелли, историей его создания и связанных с ним судеб
Приглашаю вас на экскурсию в великолепный дворец, построенный в 18 веке в стиле барокко для фаворита императрицы российской Анны Иоанновны — Эрнста Иоганна Бирона.
Путешествие по замкам ДаугавыПутешествие по замкам ДаугавыПутешествие по замкам Даугавы
От 140 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Познакомиться с историей латышского народа через легенды и эпосы
Берега Даугавы — те самые места, в которых происходили события главного латышского эпоса «Лачплесис». Исторические факты, народные сказания и легенды, связанные с этим регионом, станут вашими проводниками в древние времена и помогут вам обратиться к истокам народного самосознания латышей.
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и ТурайдаПутешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и ТурайдаПутешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
105 за экскурсию
5 часов
33 отзыва
Чистый воздух, великолепная природа и богатая история — в самой живописной латвийской местности
Уважаемые гости Риги! Приглашаю вас провести несколько часов в одном из самых красивых городков Латвии — Сигулде, познакомиться с его историческими достопримечательностями и насладиться живописными видами, располагающими к атмосферному отдыху.
Сигулда. Понять историю ЛатвииСигулда. Понять историю ЛатвииСигулда. Понять историю Латвии
От 130 за экскурсию
6 часов
45 отзывов
Разобраться в прошлом страны и начать лучше понимать ее настоящее в живописном авто-туре
Чтобы лучше узнать Латвию, не стоит ограничиваться знакомством с Ригой. Для этого мы отправимся в Сигулду — прекрасное место в 50 км от города. Здесь очень красивая природа и овеянные романтикой руины замков, когда-то принадлежавших могущественному ордену. Благодаря этой поездке вы разберетесь в прошлом нашей страны и, следовательно, станете лучше понимать её настоящее.
Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в ЮрмалуБалтийская Ривьера: автомобильная поездка в ЮрмалуБалтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
90 за экскурсию
3 часа
11 отзывов
Узнать самое интересное о главном курорте Латвии
Дорогие друзья, Юрмала прекрасна круглый год. Конечно, жизнь курорта кардинально меняется с приходом тепла, но и зимой чудеснее место для неспешной прогулки наедине с природой трудно придумать! После прогулки со мной Юрмала покажется вам уютной и знакомой, ведь вы познакомитесь с самыми интересными уголками и историями города.
В гости к виноделам ЛатвииВ гости к виноделам ЛатвииВ гости к виноделам Латвии
От 110 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Вино из малины, ревеня и других плодов — раскрыть секреты и вкусы уникального латвийского виноделия
Только ленивый не знает, что «настоящее» вино делают в Италии, Франции, Испании и других тёплых странах, где выращивается лучший виноград. Но о том, что в Латвии тоже делают вино, знают далеко не все. Это вино из малины, рабарбара (ревеня), морошки и других плодов и ягод, которые растут на нашей земле и, конечно же, из винограда, который тоже выращивается здесь. Во время экскурсии вы узнаете, как в Риге производят хорошее вино, сможете его попробовать и при желании приобрести.

Выбирайте и другие экскурсии в Риге

ГастрономическиеКрыши и панорамыОбзорныеИстория и архитектураМежапаркФотосессииМосковский форштадтВечерниеГрупповыеВ другой городБауский замокНеобычные маршрутыПешкомОстров КипсалаМузеи и искусствоБалтикаВидземская ШвейцарияДомской СоборНа автомобилеВсеСтарая РигаЗамок ВенденИндивидуальныеЗа городомСо скидкойЮрмалаТрансферыРундальский дворецТурайдаНа автобусеЗамки ДаугавыВодныеНа кораблике
63 за экскурсию
Заказать экскурсию