8 отзывов оставили туристы

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Рундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлого

Окунуться в мир галантного века, вспомнить мифологические сюжеты и историю Государства Российского

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5.5 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

€9178 за экскурсиюскидка15%

У этой экскурсии8 отзывов
5
Alexandra
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
Alexandra – Гид в Риге
Эта экскурсия ⛳ — прекрасная возможность окунуться в мир галантного века, вспомнить мифологические сюжеты и историю 📖 Государства Российского, увидеть средневековый замок 🏰 и барочный парк версальского типа.
Рундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлого
Рундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлого

Что вас ожидает

Там, где сливаются, струясь, две быстрые речки — Муса и Мемеле, и образуется большая река — Лиелупе, возвышается старинный Бауский замок. Он состоит из двух частей: новой — времен герцогов Курляндских, и старой — эпохи Ливонского ордена.

В 10 километрах от него посреди Земгальской равнины сохранился роскошный дворец зодчего Растрелли, чудом уцелевший и даже ни разу капитально не перестраивавшийся. Вы узнаете:

  • почему дворец обустраивали более 30 лет;
  • какую роль в этом сыграл герцог Бирон, фаворит императрицы Анны Иоанновны;
  • что такое Прусское рококо и Курляднские грации;
  • почему восстановленная позолота не ослепляет посетителей музея;
  • чем французская люстра отличается от светильников, изготовленных в Курземе;
  • что такое «пузатый комод» и «разбитая герцогиня»;
  • какую живопись обожал герцог Петр Бирон;
  • как выглядели «первые красавицы» и умницы XVIII века.

Изюминкой парка является богатая коллекция роз. В конце июня и июле здесь можно увидеть розы разных исторических эпох: Сад герцога, Сад Зубовых и Шуваловых, коллекции диких, рифленых и английских роз. И, конечно, Сад загадочной голубой розы.

А что же делать в парке, когда розы не цветут? Весной — наслаждаться сказочными коврами разноцветных тюльпанов и вдыхать аромат сирени. В конце лета и осенью – собирать виноград, прячась в игривых перголах, или яблоки в Саду Зубова.

Организационные детали

К сожалению, из-за ситуации с карантином с 13 марта по 14 апреля музей будет закрыт, брони на эту экскурсию не принимаются до 30 апреля.

  • Я могу забрать вас в Риге у отеля либо из центра города и мы отправимся в увлекательное путешествие по прошлому!
  • В указанную стоимость включены услуги гида (группа 1-12 чел).
  • Возможна экскурсия на автомобиле, на автобусе или минивэне.
  • Дополнительные расходы: аренда автомобиля (от 75 евро) и входные билеты в Рундальский дворец и парк. Цена на объединенный билет «Длинный маршрут и парк» зависит от сезона: от 8€ до 13.00€ для взрослых, студентам и школьникам — скидки; детям дошкольного возраста — бесплатно.
Рундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлого
Рундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлого
Рундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлого
Рундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлого
Рундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлого
Рундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлого
Рундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлого
Рундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлого
Рундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлого
Рундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлого
Рундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлого
Рундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлого
Рундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлого
Рундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлого

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexandra
Alexandra
Мое увлечение путешествиями и историей со временем стало профессией. Я покажу Вам как самые известные места, так и романтические уголки, расскажу о богатой событиями истории города, поведаю захватывающие легенды, посоветую лучшие места для отдыха, покупок и развлечений. Помните, что восприятие города во многом зависит от того, кто тебя с ним знакомит!
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8 отзывов оставили туристы

4 октября 2019
Очень увлекательная и познавательная экскурсия, Александра отличный гид, очень красивый интерьер Рундальского дворца и прекрасный парк! Рекомендую всем!
21 июня 2019
Очень понравилось посещение Рундальского дворца с Александрой. Было интересно послушать по дороге историю дворца, также комментария гида в самом дворце усилили впечатления от увиденного внутри. Понравился парк роз. Рекомендую ! Дмитрий
15 апреля 2019
Александра отлично организовала экскурсию в Рундальский дворец: трансфер до места из Риги, рассказы об истории Латвии на пути из города до дворца (около часа), подробная история дворца, его жителей, мест съёмок фильмов во дворце. После экскурсии по нашему запросу был организован трансфер в Юрмалу.
1 августа 2018
Ekskursija podojdiot liudiam kotoryje liubiat istoriju, xotiat znat. Byli bez detej. Sovetuju
Ирина
20 апреля 2018
Спасибо за прекрасно проведенную. организованную экскурсию!! Много интересного, познавательного и увлекательного материала!! Комфортная дорога!! Отличный гид!! Александра отличный гид, прекрасный рассказчик, замечательный человек!!
6 сентября 2017
Как всегда Александра была выше всех похвал. Чедесно проведенное время и море впечатлений
9 мая 2017
Дворец интересен. Довольно большой, неожиданно для Латвии. Рекомендую. В парк хорошо бы было на месяц попозже приехать. Гид грамотный, предметом владеет.
11 сентября 2015
Очень благодарны Александре за необычайно увлекательную экскурсию в Рундальский дворец! Несмотря на то, что наше путешествие продлилось почти полный день, было настолько интересно и взрослым и детям, что время пролетело незаметно и жаль было расставаться. Александра всех нас увлекла потрясающими рассказами о истории дворца, окрестностей и страны в целом, укрепила в нас желание посетить Латвию не один раз. С уважением и благодарностью, Вера, Рима, Надин и Сюзан.

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