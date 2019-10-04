8 отзывов оставили туристы

Там, где сливаются, струясь, две быстрые речки — Муса и Мемеле, и образуется большая река — Лиелупе, возвышается старинный Бауский замок. Он состоит из двух частей: новой — времен герцогов Курляндских, и старой — эпохи Ливонского ордена.
В 10 километрах от него посреди Земгальской равнины сохранился роскошный дворец зодчего Растрелли, чудом уцелевший и даже ни разу капитально не перестраивавшийся. Вы узнаете:
Изюминкой парка является богатая коллекция роз. В конце июня и июле здесь можно увидеть розы разных исторических эпох: Сад герцога, Сад Зубовых и Шуваловых, коллекции диких, рифленых и английских роз. И, конечно, Сад загадочной голубой розы.
А что же делать в парке, когда розы не цветут? Весной — наслаждаться сказочными коврами разноцветных тюльпанов и вдыхать аромат сирени. В конце лета и осенью – собирать виноград, прячась в игривых перголах, или яблоки в Саду Зубова.
К сожалению, из-за ситуации с карантином с 13 марта по 14 апреля музей будет закрыт, брони на эту экскурсию не принимаются до 30 апреля.