8 отзывов оставили туристы

Там, где сливаются, струясь, две быстрые речки — Муса и Мемеле, и образуется большая река — Лиелупе, возвышается старинный Бауский замок. Он состоит из двух частей: новой — времен герцогов Курляндских, и старой — эпохи Ливонского ордена.
В 10 километрах от него посреди Земгальской равнины сохранился роскошный дворец зодчего Растрелли, чудом уцелевший и даже ни разу капитально не перестраивавшийся. Вы узнаете:
почему дворец обустраивали более 30 лет;
какую роль в этом сыграл герцог Бирон, фаворит императрицы Анны Иоанновны;
что такое Прусское рококо и Курляднские грации;
почему восстановленная позолота не ослепляет посетителей музея;
чем французская люстра отличается от светильников, изготовленных в Курземе;
что такое «пузатый комод» и «разбитая герцогиня»;
какую живопись обожал герцог Петр Бирон;
как выглядели «первые красавицы» и умницы XVIII века.
Изюминкой парка является богатая коллекция роз. В конце июня и июле здесь можно увидеть розы разных исторических эпох: Сад герцога, Сад Зубовых и Шуваловых, коллекции диких, рифленых и английских роз. И, конечно, Сад загадочной голубой розы.
А что же делать в парке, когда розы не цветут? Весной — наслаждаться сказочными коврами разноцветных тюльпанов и вдыхать аромат сирени. В конце лета и осенью – собирать виноград, прячась в игривых перголах, или яблоки в Саду Зубова.
Организационные детали
В указанную стоимость включены услуги гида и транспорт для 1-3 человек. От 4 до 6 человек — доплата по договорённости
Я могу забрать вас в Риге у отеля либо из центра города и мы отправимся в увлекательное путешествие по прошлому!
Если вы на своём авто, стоимость услуг гида составит €120
Дополнительные расходы: входные билеты в замки (для взрослых — €18,5 летом и €14,5 зимой, детям, пенсионерам и студентам — со скидкой)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3601 туриста
Мое увлечение путешествиями и историей со временем стало профессией. Я покажу Вам как самые известные места, так и романтические уголки, расскажу о богатой событиями истории города, поведаю захватывающие легенды, посоветую лучшие места для отдыха, покупок и развлечений. Помните, что восприятие города во многом зависит от того, кто тебя с ним знакомит!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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J
Jelena
Замечательная экскурсия, получили много положительных эмоций, просто "Версаль" в маленькой Латвии. Гид профессиональный, много нового узнали исторических фактов, в том числе и по истории государства Российского.
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К
Ксения
Экскурсия была хорошо организована, много было сказано о Латвии по дороге: замок, небольшие города. Пожелать даже нечего. Разве что ореставрировать ещё несколько замков. Желаю успехов. Ксения Власова.
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В
Вера
Очень благодарны Александре за необычайно увлекательную экскурсию в Рундальский дворец! Несмотря на то,что наше путешествие продлилось почти полный день, было настолько интересно и взрослым и детям, что время пролетело незаметно читать дальшеуменьшить
и жаль было расставаться. Александра всех нас увлекла потрясающими рассказами о истории дворца, окрестностей и страны в целом, укрепила в нас желание посетить Латвию не один раз. С уважением и благодарностью, Вера, Рима, Надин и Сюзан.
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М
Михаил
Александра отлично организовала экскурсию в Рундальский дворец: трансфер до места из Риги, рассказы об истории Латвии на пути из города до дворца (около часа), подробная история дворца, его жителей, мест съёмок фильмов во дворце. После экскурсии по нашему запросу был организован трансфер в Юрмалу.
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В
Владимир
Экскурсии были отличные! Спасибо Александре за прекраснный день! Огромный по объему материал излагался в легкой и доступной форме. Стопроцентная интерактивность. Точность и пунктуальность. Отдельная благодарность водителю. Вся организация на отлично. Рекомендую всем
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Д
Дмитрий
Очень понравилось посещение Рундальского дворца с Александрой. Было интересно послушать по дороге историю дворца, также комментария гида в самом дворце усилили впечатления от увиденного внутри. Понравился парк роз. Рекомендую! Дмитрий
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