8 отзывов оставили туристы

Представьте себе место, где история оживает с каждым шагом. Где каждый камень, каждая стена рассказывает свою уникальную историю.Экскурсия в Рундальский дворец и Бауский замок в Риге - это не просто

путешествие, это погружение в мир галантного века, где мифологические сюжеты и история Государства Российского оживают перед вашими глазами. Вас ждет встреча с прошлым: от средневекового замка, сохранившегося в первозданном виде, до барочного парка версальского типа, где каждый элемент ландшафта таит в себе историю. Узнайте, почему строительство дворца заняло более 30 лет, какую роль в его создании сыграл герцог Бирон, и что такое Прусское рококо. Откройте для себя мир курляндских граций, узнайте, почему восстановленная позолота не ослепляет глаз, и какую живопись обожал герцог Петр Бирон. И, конечно, не упустите возможность насладиться богатой коллекцией роз в парке, где каждый сезон раскрывает новые краски и ароматы. Эта экскурсия - ваш шанс коснуться великолепия прошлого, ощутить его дыхание и унести с собой частичку истории

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Там, где сливаются, струясь, две быстрые речки — Муса и Мемеле, и образуется большая река — Лиелупе, возвышается старинный Бауский замок. Он состоит из двух частей: новой — времен герцогов Курляндских, и старой — эпохи Ливонского ордена.

В 10 километрах от него посреди Земгальской равнины сохранился роскошный дворец зодчего Растрелли, чудом уцелевший и даже ни разу капитально не перестраивавшийся. Вы узнаете:

почему дворец обустраивали более 30 лет;

какую роль в этом сыграл герцог Бирон, фаворит императрицы Анны Иоанновны;

что такое Прусское рококо и Курляднские грации;

почему восстановленная позолота не ослепляет посетителей музея;

чем французская люстра отличается от светильников, изготовленных в Курземе;

что такое «пузатый комод» и «разбитая герцогиня»;

какую живопись обожал герцог Петр Бирон;

как выглядели «первые красавицы» и умницы XVIII века.

Изюминкой парка является богатая коллекция роз. В конце июня и июле здесь можно увидеть розы разных исторических эпох: Сад герцога, Сад Зубовых и Шуваловых, коллекции диких, рифленых и английских роз. И, конечно, Сад загадочной голубой розы.

А что же делать в парке, когда розы не цветут? Весной — наслаждаться сказочными коврами разноцветных тюльпанов и вдыхать аромат сирени. В конце лета и осенью – собирать виноград, прячась в игривых перголах, или яблоки в Саду Зубова.

Организационные детали