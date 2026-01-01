17 отзывов оставили туристы

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Тайны Домского собора

Погрузитесь в восемь столетий истории Домского собора Риги, где каждый камень хранит тайны прошлого
В главном соборе Латвии, Домском соборе, каждый уголок наполнен историей и мистикой.

Экскурсия раскроет вам секреты архитектурных стилей, от романского до модерна, позволит взглянуть на уникальные артефакты и произведения искусства.

Вы услышите
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завораживающие звуки одного из лучших в Европе органов и познакомитесь с мистическими легендами, связанными с этим священным местом.

Откройте для себя историю создания и уничтожения святилища, узнайте о золотом петушке и католическом монастыре, научитесь отличать гербы знатных горожан от дворянских

4.9
26 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Уникальная архитектура восьми столетий
  • 🎶 Один из лучших органов Европы
  • 📜 Интересные исторические факты и легенды
  • 🔍 Разбор геральдики и символики
  • 🎨 Удивительное убранство и витражи
  • 🗝️ Тайны подземелий и секретные клады
Тайны Домского собора
Тайны Домского собора
Тайны Домского собора

Что можно увидеть

  • Домский собор
  • Орган
  • Витражи
  • Гербы знатных горожан
  • Золотой петушок

Описание экскурсии

«Домский собор, с петушком на шпиле»

В стенах собора заключено восемь столетий. В одном месте вы увидите архитектурные стили различных эпох: от романского до модерна, оцените удивительное убранство, витражи, рассказывающие о событиях минувших лет, и другие произведения искусства. Я помогу разобраться в геральдике и символике старинного храма и проведу экскурс по его судьбе. Перед вами развернется культурно-исторический детектив: именитые дворянские роды, пожары, секретные клады и подземелья, ключи от которых спрятаны в Ватикане. Вы узнаете, чей прах покоится «под третьим камнем, под светильником», откроете секреты петушка и уходящих вниз ступенек.

«Король инструментов»

В зале собора проходят концерты органной музыки. Часть органных труб изготовлена из сплава олова и свинца, другие выполнены из груши, яблони, клена, дуба и сосны, благодаря чему инструмент может передать не только музыкальные произведения, но также звук морских волн, ветра и даже человеческий голос. Мы рассмотрим изысканный фасад, центральная часть которого сохранила декор инструмента конца XVI века, и декоративную резьбу в стиле раннего барокко, а после услышим голос легендарного певца Риги, произведения для которого писали такие композиторы как Франц Лист и Макс Регер.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты:
    — без концерта — 5 €/чел, билет можно купить в 12:20
    — с коротким концертом на 20 минут — 10 €/чел
  • Концерт начинается в 12-00 и проходит по понедельникам, средам и субботам. В феврале-начале марта концерты не проводятся.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€10
Дети до 14 лет€8
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У билетной кассы в Домском соборе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александрс
Александрс — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 908 туристов
Я родился в Риге в 1956 году и всю жизнь живу здесь. С 16 лет, на протяжении 45 лет, связан с работой экскурсовода. Последние десять лет — это моя основная
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работа, предмет интереса: история, история искусства, геральдика, символика, религия. Провожу экскурсии почти во всех музеях Риги — более 50 экскурсий по столице, некоторые из них не встречаются ни у кого из моих коллег. Много экскурсий по Латвии, в том числе с организацией концертов.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
5
3
2
1
Юлия
Мы не заметили, как пролетело время.
Я открыла для себя много нового и интересного. Благодаря структурированному рассказу Александра, мы смогли построить чёткое представление о том, как развивалась Рига и как строился Домский собор.
Мы стали лучше разбираться в геральдике.
Я обязательно посоветую эту экскурсию своим друзьям.
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Светлана
Отлично! Спасибо!
Отлично! Спасибо!
Отлично! Спасибо!
Отлично! Спасибо!
Отлично! Спасибо!
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J
Александрс буквально всё знает про Домский собор, и расскаызвает об этом с такой радостью, что невозможно не увлечься. Сильно рекомендую!
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Ю
Дуомо всем обязательно рекомендую! Геральдика, витражи, орган, вся история Латвии. Александр научил разбираться в гербах, в общем я запомнила всю историю с момента как епископ высадился на берегу реки в
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1201 году и основал крепость)))) Кстати, читала негативный отзыв по экскурсии,кварталы Модерна - низкая оценка несправедлива, сама тоже посетила ту экскурсию тоже с гидом Александром: панорама старой Риги, югендстиль. . очень довольна!

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л
экскурсия очень понравилась, нам повезло с гидом. мы много узнали от него нового и интересного. экскурсия прошла на одном дыхании. хотим поблагодарить нашего гида александра за увлекательный рассказ о домском соборе и за совет данный им, чтобы мы сначала послушали орган до начала нашей экскурсии, а потом познакомились с собором. экскурсией довольны и просим обьявить благодарность нашему гиду.
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E
Добрый день, хочу поблагодарить нашего гида! Очень понравилась экскурсия Тайны Домского собора, гид очень грамотный, рассказал много интересного, терпеливый и очень приятный человек. Отдельное спасибо за помощь, помог получить нам купленные заранее в интернете билеты на концерт органной музыки, очень внимательный и отзывчивый.
Рекомендуем!!!
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