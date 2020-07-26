17 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

«Домский собор, с петушком на шпиле»

В стенах собора заключено восемь столетий. В одном месте вы увидите архитектурные стили различных эпох: от романского до модерна, оцените удивительное убранство, витражи, рассказывающие о событиях минувших лет, и другие произведения искусства. Я помогу разобраться в геральдике и символике старинного храма и проведу экскурс по его судьбе . Перед вами развернется культурно-исторический детектив: именитые дворянские роды, пожары, секретные клады и подземелья, ключи от которых спрятаны в Ватикане. Вы узнаете, чей прах покоится «под третьим камнем, под светильником», откроете секреты петушка и уходящих вниз ступенек.

«Король инструментов»

В зале собора проходят концерты органной музыки. Часть органных труб изготовлена из сплава олова и свинца, другие выполнены из груши, яблони, клена, дуба и сосны, благодаря чему инструмент может передать не только музыкальные произведения, но также звук морских волн, ветра и даже человеческий голос. Мы рассмотрим изысканный фасад, центральная часть которого сохранила декор инструмента конца XVI века, и декоративную резьбу в стиле раннего барокко, а после услышим голос легендарного певца Риги, произведения для которого писали такие композиторы как Франц Лист и Макс Регер.