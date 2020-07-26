17 отзывов оставили туристы

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Тайны Домского собора

Заглянуть в сердце Риги, насладиться знаменитым органом и прочувствовать дух города

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Группа не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у билетной кассы в Домском соборе
  • Заказать экскурсию

10 за человека

У этой экскурсии17 отзывов
4.76
Aleksandrs
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Aleksandrs – Гид в Риге
В главном соборе Латвии вы увидите артефакты былых времен и услышите один из лучших в Европе органов.

Я расскажу об истории города, создании и уничтожении святилища, его уникальном стиле, золотом петушке и католическом монастыре.

Во время экскурсии 🧭 вы научитесь отличать гербы знатных горожан от дворян и познакомитесь с мистическими легендами собора.
Тайны Домского собора
Тайны Домского собора

Что вас ожидает

«Домский собор, с петушком на шпиле»
В стенах собора заключено восемь столетий. В одном месте вы увидите архитектурные стили различных эпох: от романского до модерна, оцените удивительное убранство, витражи, рассказывающие о событиях минувших лет, и другие произведения искусства. Я помогу разобраться в геральдике и символике старинного храма и проведу экскурс по его судьбе . Перед вами развернется культурно-исторический детектив: именитые дворянские роды, пожары, секретные клады и подземелья, ключи от которых спрятаны в Ватикане. Вы узнаете, чей прах покоится «под третьим камнем, под светильником», откроете секреты петушка и уходящих вниз ступенек.

«Король инструментов»
В зале собора проходят концерты органной музыки. Часть органных труб изготовлена из сплава олова и свинца, другие выполнены из груши, яблони, клена, дуба и сосны, благодаря чему инструмент может передать не только музыкальные произведения, но также звук морских волн, ветра и даже человеческий голос. Мы рассмотрим изысканный фасад, центральная часть которого сохранила декор инструмента конца XVI века, и декоративную резьбу в стиле раннего барокко, а после услышим голос легендарного певца Риги, произведения для которого писали такие композиторы как Франц Лист и Макс Регер.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты:
    — без концерта — 5 €/чел, билет можно купить в 12:20
    — с коротким концертом на 20 минут — 10 €/чел
  • Концерт начинается в 12-00 и проходит по понедельникам, средам и субботам. В феврале-начале марта концерты не проводятся.
Тайны Домского собора
Тайны Домского собора
Тайны Домского собора
Тайны Домского собора
Тайны Домского собора
Тайны Домского собора
Тайны Домского собора
Тайны Домского собора
Тайны Домского собора
Тайны Домского собора
Тайны Домского собора
Тайны Домского собора

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Место встречи для начала у билетной кассы в Домском соборе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Aleksandrs
Aleksandrs
Я родился в Риге в 1956 году и всю жизнь живу здесь. С 16 лет, на протяжении 45 лет, связан с работой экскурсовода. Последние десять лет — это моя основная работа, предмет интереса: история, история искусства, геральдика, символика, религия. Провожу экскурсии почти во всех музеях Риги — более 50 экскурсий по столице, некоторые из них не встречаются ни у кого из моих коллег. Много экскурсий по Латвии, в том числе с организацией концертов.
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17 отзывов оставили туристы

Irin
26 июля 2020
Александрс очень эрудированный гид! Мое знакомство с собором состоялось благодаря ему! До начала экскурсии было предложено послушать орган, советую всем побывать на концерте органной музыки! История собора, геральдика, личности - очень информативно! 1, 5 часа пронеслись как одно мгновенье! Спасибо огромное вам, Александрс
10 марта 2020
Экскурсия понравилась, познавательно и информативно. Спасибо, Александру за увлекательный рассказ и замечательную экскурсию. Рекомендую всем.
1 марта 2020
Дуомо всем обязательно рекомендую! Геральдика, витражи, орган, вся история Латвии. Александр научил разбираться в гербах, в общем я запомнила всю историю с момента как епископ высадился на берегу реки в 1201 году и основал крепость)))) Кстати, читала негативный отзыв по экскурсии, кварталы Модерна - низкая оценка несправедлива, сама тоже посетила ту экскурсию тоже с гидом Александром: панорама старой Риги, югендстиль.. очень довольна!
21 февраля 2020
Очень красивое место
13 января 2020
В части знаний и образованности гида нет никаких сомнений, Александр - человек энциклопедия и может долго и в деталях рассказывать о любом историческом этапе или личности, знант множество занятных фактов и мелочей. Но при этом согласен с мнением Станислава, есть претензии к отношению к экскурсантам в общем, т. е. позволять отвлекаться и заниматься другими делами во время экскурсии, оборванная концовка- многие даже не поняли что экскурсия закончена и не успели попрощаться. Хотелось бы более теплого и уважительного отношения
Святослав
7 января 2020
Экскурсия понравилась, но впечатление было неоднозначным. Наш ГИД провел нас по всему Домскому собору, рассказав обо всех деталях внутреннего убранства. Однако были моменты, которые были неприятны. Во-первых экскурсия заявлена на максимум 15 человек. По факту было больше 20 человек. Во-вторых, экскурсовод во время экскурсии договаривался о следующей своей экскурсии. По- моему, это верх непрофессионализма. Как может такой опытный ГИД позволять себе в окружении экскурсантов звонить по телефону и договариваться у всех на виду о деталях следующей экскурсии? Типа - здесь я деньги уже получил и дальше мне не очень интересно... Закончил он в этом же стиле. Я вам все рассказал, а теперь мне надо бежать на другую экскурсию... В общем хотелось более камерной обстановки и чувства заинтересованности ГИДа в нас.
Виктория
5 января 2020
История Риги в одном соборе. Отличная экскурсия и очень интересная. Спасибо Александру.
12 декабря 2019
экскурсия очень понравилась, нам повезло с гидом. мы много узнали от него нового и интересного. экскурсия прошла на одном дыхании. хотим поблагодарить нашего гида александра за увлекательный рассказ о домском соборе и за совет данный им, чтобы мы сначала послушали орган до начала нашей экскурсии, а потом познакомились с собором. экскурсией довольны и просим обьявить благодарность нашему гиду.
26 ноября 2019
Добрый день, хочу поблагодарить нашего гида! Очень понравилась экскурсия Тайны Домского собора, гид очень грамотный, рассказал много интересного, терпеливый и очень приятный человек. Отдельное спасибо за помощь, помог получить нам купленные заранее в интернете билеты на концерт органной музыки, очень внимательный и отзывчивый. Рекомендуем!!!
20 ноября 2019
Огромное спасибо за экскурсию! Очень увлекательно и подробно наш экскурсовод рассказал об истории, знаменитых личностях и предметах собора. Могу порекомендовать экскурсию всем, увлекающимся историей Европы. Еще раз спасибо нашему гиду!
Ещё 7 отзывов

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