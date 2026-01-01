17 отзывов оставили туристы

В главном соборе Латвии, Домском соборе, каждый уголок наполнен историей и мистикой.Экскурсия раскроет вам секреты архитектурных стилей, от романского до модерна, позволит взглянуть на уникальные артефакты и произведения искусства.Вы услышите

завораживающие звуки одного из лучших в Европе органов и познакомитесь с мистическими легендами, связанными с этим священным местом. Откройте для себя историю создания и уничтожения святилища, узнайте о золотом петушке и католическом монастыре, научитесь отличать гербы знатных горожан от дворянских

Описание экскурсии

«Домский собор, с петушком на шпиле»

В стенах собора заключено восемь столетий. В одном месте вы увидите архитектурные стили различных эпох: от романского до модерна, оцените удивительное убранство, витражи, рассказывающие о событиях минувших лет, и другие произведения искусства. Я помогу разобраться в геральдике и символике старинного храма и проведу экскурс по его судьбе. Перед вами развернется культурно-исторический детектив: именитые дворянские роды, пожары, секретные клады и подземелья, ключи от которых спрятаны в Ватикане. Вы узнаете, чей прах покоится «под третьим камнем, под светильником», откроете секреты петушка и уходящих вниз ступенек.

«Король инструментов»

В зале собора проходят концерты органной музыки. Часть органных труб изготовлена из сплава олова и свинца, другие выполнены из груши, яблони, клена, дуба и сосны, благодаря чему инструмент может передать не только музыкальные произведения, но также звук морских волн, ветра и даже человеческий голос. Мы рассмотрим изысканный фасад, центральная часть которого сохранила декор инструмента конца XVI века, и декоративную резьбу в стиле раннего барокко, а после услышим голос легендарного певца Риги, произведения для которого писали такие композиторы как Франц Лист и Макс Регер.

Организационные детали