Полезная информация о Юрмале
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Местное время в Юрмале
23:4911
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇻 Латвия
|Название города
|Юрмала
|По-английски
|Jurmala
|Столица региона
|Юрмала является столицей региона
|Население города
|54 088 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Riga
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря
Где находится Юрмала на карте
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от
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