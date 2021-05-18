Всё о Юрмале

Полезная информация о Юрмале

Что нужно знать о Юрмале: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 2 экскурсии
Местное время в Юрмале
23:4911
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇻 Латвия
Название городаЮрмала
По-английскиJurmala
Столица регионаЮрмала является столицей региона
Население города54 088 чел.
Часовой поясEurope/Riga
Средняя высота6 м. от уровня моря

Где находится Юрмала на карте

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