Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Зимняя сказка Вильнюса

Гид S.
Гид S. – Гид из Каунаса
Зимняя сказка Вильнюса
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Зимняя сказка Вильнюса
Зимняя сказка Вильнюса
Представляем Вам специальный маршрут по прекрасному Старому городу Вильнюса в зимний период, когда на улице — мороз, а солнечной диск рано скрывается в море 🌊 Вильнюсских башен.
Чем холоднее на улице, тем чаще мы заглянем в разные теплые места, которые обогатят наше путешествие приятными деталями: встречи с гостеприимными жителями, глинтвейн или чашка горячего шоколада, прекрасный вид из окна и приятные мелочи, которые не только порадуют глаз, но и, может быть, найдут свое место в Вашем доме.
Прогулку закончим подъёмом на часы!, которые уже 340 лет неустанно считают время Вильнюса.
Цена экскурсии 🧭 — 50 евро для группы из 1–8 чел. Дополнительно иметь ~6 евро/чал. для посещаемых объектов и, по желанию, — горячих напитков.
Ждём Вас в Вильнюсе — городе сказок!
Начало и место завершения
🚩 Kaunas
Зимняя сказка Вильнюса
Зимняя сказка Вильнюса
Зимняя сказка Вильнюса
Зимняя сказка Вильнюса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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