Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Представляем Вам специальный маршрут по прекрасному Старому городу Вильнюса в зимний период, когда на улице — мороз, а солнечной диск рано скрывается в море 🌊 Вильнюсских башен.

Чем холоднее на улице, тем чаще мы заглянем в разные теплые места, которые обогатят наше путешествие приятными деталями: встречи с гостеприимными жителями, глинтвейн или чашка горячего шоколада, прекрасный вид из окна и приятные мелочи, которые не только порадуют глаз, но и, может быть, найдут свое место в Вашем доме.

Прогулку закончим подъёмом на часы!, которые уже 340 лет неустанно считают время Вильнюса.

Цена экскурсии 🧭 — 50 евро для группы из 1–8 чел. Дополнительно иметь ~6 евро/чал. для посещаемых объектов и, по желанию, — горячих напитков.

Ждём Вас в Вильнюсе — городе сказок!