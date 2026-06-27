1 отзыв оставили туристы

Мои заказы

Удивительные истории Старого города

Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, где каждый уголок хранит свою уникальную историю. Откройте для себя город, где мифы оживают
Вильнюс - город с богатым историческим наследием, где переплетаются культуры и традиции.

Эта экскурсия приглашает вас на увлекательное путешествие по Старому городу, где каждый камень рассказывает свою историю.

Вы узнаете о легенде,
читать дальшеуменьшить

которая дала начало городу, о стальном волке, виденном во сне князем Гедиминусом, и о том, как Вильнюс стал столицей Литвы.

Мы познакомим вас с загадочными историями о приведении из замка, о королеве Боне Сфорцы, которая оставила неизгладимый след в истории города, и о трагической любви вильнюсских Ромео и Джульетты.

Вместе мы пройдем по мощеным улочкам, наслаждаясь видами городских панорам, и откроем для себя Вильнюс глазами его великих правителей и простых жителей.

Экскурсия пешеходная, без дополнительных расходов, позволит вам полностью погрузиться в атмосферу города и узнать его секреты

4.8
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнаете удивительные легенды и мифы Вильнюса
  • 🏰 Посетите исторические места и услышите их тайны
  • 👑 Откроете для себя историю великих правителей и простых жителей
  • 👻 Погрузитесь в атмосферу старинных улочек и городских панорам
  • 🕵️‍♂️ Разберетесь в загадках и символике города
Удивительные истории Старого города
Удивительные истории Старого города
Удивительные истории Старого города

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Замок
  • Ратушная площадь

Описание экскурсии

Вильнюс — от князя Гединимуса до королевы Боны Сфорцы

На прогулке вы услышите истории старого Вильнюса, которые до сих на слуху у местных жителей. Вы узнаете легенду об основании города: я объясню, как с ней связан огромный стальной волк, которого увидел во сне литовский князь Гедиминус, и почему название будущей столицы Литвы пошло от речки Вильни. Поговорим о знаменитом вильнюсском приведении, о королеве Боне Сфорцы и местных Ромео и Джульетте — и все это среди мощеных старых улочек и головокружительных городских панорам с холмов.

Город глазами его удивительных жителей

Вы познакомитесь с Вильнюсом через рассказы о его великих правителях и простых работяг. Узнаете об ангельской символике в Вильнюсе и ее связи с русскими, которые жили в Литве, разберетесь, почему женщины последнего правителя из рода Гедеминовичей оставили след, но не оставили наследника, и поймете, как литовский княжич Казимер стал небесным покровителем Литвы и Польши. А еще я расскажу из чего состояла казна города, как боролись с преступностью, и почему выражение «поцеловать бабу на Ратушной площади» связано с наказаниями.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Экскурсия начинается от отеля, где остановились туристы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 115 туристов
Я лицензированный гид и смогу превратить ваше пребывание в Литве в комфортабельное, интересное, незабываемое приключение. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии для людей разного возраста. Экскурсии могут быть пешеходные, на автомобиле
читать дальшеуменьшить

и на автобусе. Постоянно совершенствую свои знания, стараюсь найти для своих экскурсий факты, детали, различные мелочи, которые отличают их от других прогулок. Всегда учитываю интересы и самочувствие своих гостей и, конечно же, погодные условия. Стараюсь отвечать на все вопросы, помогаю решить возникшие проблемы и помогаю с поиском интересных мест для дальнейшего знакомства с городом.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
R
Очень хороший гид. Много интересных историй и оптимальный маршрут по городу.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Удивительная экскурсия, которая может показать и рассказать про старый город Вильнюса, который скрыт от большинства туристов
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Экскурсия прошла на одном дыхании! Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия интересная, емкая информация, но обширная. Мы довольны.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Вильнюса

Похожие экскурсии на «Удивительные истории Старого города»

Свидание с Вильнюсом каждый день
Пешая
2 часа
232 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Вильнюсом каждый день
Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
19 авг в 15:15
€30 за человека
Вильнюс - первое свидание
Пешая
3 часа
129 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вильнюс - первое свидание
Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
19 авг в 12:00
20 авг в 15:00
от €115 за всё до 10 чел.
Вильнюс на велосипедах
На велосипеде
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс на велосипедах
Прокатитесь по Вильнюсу на велосипеде, откройте для себя его достопримечательности и почувствуйте атмосферу города. Это увлекательное приключение
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 4 чел.
Истории Старого Вильнюса за 3,5 часа
Пешая
3.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Истории Старого Вильнюса за 3,5 часа
Яркое прошлое старого города на экскурсии по средневековым достопримечательностям
22 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от €135 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вильнюсе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вильнюсе
от €90 за экскурсию