1 отзыв оставили туристы

👑 Откроете для себя историю великих правителей и простых жителей
👻 Погрузитесь в атмосферу старинных улочек и городских панорам
🕵️♂️ Разберетесь в загадках и символике города
Что можно увидеть
Старый город
Замок
Ратушная площадь
Описание экскурсии
Вильнюс — от князя Гединимуса до королевы Боны Сфорцы
На прогулке вы услышите истории старого Вильнюса, которые до сих на слуху у местных жителей. Вы узнаете легенду об основании города: я объясню, как с ней связан огромный стальной волк, которого увидел во сне литовский князь Гедиминус, и почему название будущей столицы Литвы пошло от речки Вильни. Поговорим о знаменитом вильнюсском приведении, о королеве Боне Сфорцы и местных Ромео и Джульетте — и все это среди мощеных старых улочек и головокружительных городских панорам с холмов.
Город глазами его удивительных жителей
Вы познакомитесь с Вильнюсом через рассказы о его великих правителях и простых работяг. Узнаете об ангельской символике в Вильнюсе и ее связи с русскими, которые жили в Литве, разберетесь, почему женщины последнего правителя из рода Гедеминовичей оставили след, но не оставили наследника, и поймете, как литовский княжич Казимер стал небесным покровителем Литвы и Польши. А еще я расскажу из чего состояла казна города, как боролись с преступностью, и почему выражение «поцеловать бабу на Ратушной площади» связано с наказаниями.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсия начинается от отеля, где остановились туристы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 115 туристов
Я лицензированный гид и смогу превратить ваше пребывание в Литве в комфортабельное, интересное, незабываемое приключение. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии для людей разного возраста. Экскурсии могут быть пешеходные, на автомобиле читать дальшеуменьшить
и на автобусе.
Постоянно совершенствую свои знания, стараюсь найти для своих экскурсий факты, детали, различные мелочи, которые отличают их от других прогулок. Всегда учитываю интересы и самочувствие своих гостей и, конечно же, погодные условия. Стараюсь отвечать на все вопросы, помогаю решить возникшие проблемы и помогаю с поиском интересных мест для дальнейшего знакомства с городом.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Rodion
Очень хороший гид. Много интересных историй и оптимальный маршрут по городу.
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Н
Николай
Удивительная экскурсия, которая может показать и рассказать про старый город Вильнюса, который скрыт от большинства туристов
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Д
Дмитрий
Экскурсия прошла на одном дыхании! Рекомендую
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Н
Наталия
Экскурсия интересная, емкая информация, но обширная. Мы довольны.
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