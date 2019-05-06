1 отзыв оставили туристы

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Удивительные истории Старого города

Узнать Вильнюс через легенды и мистические истории о ее местных жителях

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча экскурсия начинается от отеля, где остановились туристы
  • Заказать экскурсию

70 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
4
Елена
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Елена – Гид в Вильнюсе
Говоря о прошлом Вильнюса, чаще всего сложно понять, где миф, а где — реальность, город 🏙️ бережно хранит историю 📖 сосуществования разных культур — литовской, польской, еврейской, белорусской.

Я открою вам сказания и страшные сказки Вильнюса.

Вы узнаете, как легенда об основании города связана со стальным волком, откуда взялся слух о приведении из замка и кто разлучил вильнюсских Ромео и Джульетту.

История 📖 города откроется вам с необычной стороны — от лица великих правителей, святых, прекрасных женщин и простых работяг Вильнюса.
Удивительные истории Старого города
Удивительные истории Старого города

Что вас ожидает

Вильнюс — от князя Гединимуса до королевы Боны Сфорцы
На прогулке вы услышите истории старого Вильнюса, которые до сих на слуху у местных жителей. Вы узнаете легенду об основании города: я объясню, как с ней связан огромный стальной волк, которого увидел во сне литовский князь Гедиминус, и почему название будущей столицы Литвы пошло от речки Вильни. Поговорим о знаменитом вильнюсском приведении, о королеве Боне Сфорцы и местных Ромео и Джульетте — и все это среди мощеных старых улочек и головокружительных городских панорам с холмов.

Город глазами его удивительных жителей
Вы познакомитесь с Вильнюсом через рассказы о его великих правителях и простых работяг. Узнаете об ангельской символике в Вильнюсе и ее связи с русскими, которые жили в Литве, разберетесь, почему женщины последнего правителя из рода Гедеминовичей оставили след, но не оставили наследника, и поймете, как литовский княжич Казимер стал небесным покровителем Литвы и Польши. А еще я расскажу из чего состояла казна города, как боролись с преступностью, и почему выражение «поцеловать бабу на Ратушной площади» связано с наказаниями.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено.

Удивительные истории Старого города
Удивительные истории Старого города
Удивительные истории Старого города
Удивительные истории Старого города
Удивительные истории Старого города
Удивительные истории Старого города
Удивительные истории Старого города
Удивительные истории Старого города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала экскурсия начинается от отеля, где остановились туристы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Я лицензированный гид и смогу превратить ваше пребывание в Литве в комфортабельное, интересное, незабываемое приключение. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии для людей разного возраста. Экскурсии могут быть пешеходные, на автомобиле и на автобусе. Постоянно совершенствую свои знания, стараюсь найти для своих экскурсий факты, детали, различные мелочи, которые отличают их от других прогулок. Всегда учитываю интересы и самочувствие своих гостей и, конечно же, погодные условия. Стараюсь отвечать на все вопросы, помогаю решить возникшие проблемы и помогаю с поиском интересных мест для дальнейшего знакомства с городом.
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1 отзыв оставили туристы

6 мая 2019
Экскурсия интересная, емкая информация, но обширная. Мы довольны.

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