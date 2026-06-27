1 отзыв оставили туристы

Вильнюс - город с богатым историческим наследием, где переплетаются культуры и традиции.Эта экскурсия приглашает вас на увлекательное путешествие по Старому городу, где каждый камень рассказывает свою историю.Вы узнаете о легенде,

которая дала начало городу, о стальном волке, виденном во сне князем Гедиминусом, и о том, как Вильнюс стал столицей Литвы. Мы познакомим вас с загадочными историями о приведении из замка, о королеве Боне Сфорцы, которая оставила неизгладимый след в истории города, и о трагической любви вильнюсских Ромео и Джульетты. Вместе мы пройдем по мощеным улочкам, наслаждаясь видами городских панорам, и откроем для себя Вильнюс глазами его великих правителей и простых жителей. Экскурсия пешеходная, без дополнительных расходов, позволит вам полностью погрузиться в атмосферу города и узнать его секреты

Описание экскурсии

Вильнюс — от князя Гединимуса до королевы Боны Сфорцы

На прогулке вы услышите истории старого Вильнюса, которые до сих на слуху у местных жителей. Вы узнаете легенду об основании города: я объясню, как с ней связан огромный стальной волк, которого увидел во сне литовский князь Гедиминус, и почему название будущей столицы Литвы пошло от речки Вильни. Поговорим о знаменитом вильнюсском приведении, о королеве Боне Сфорцы и местных Ромео и Джульетте — и все это среди мощеных старых улочек и головокружительных городских панорам с холмов.

Город глазами его удивительных жителей

Вы познакомитесь с Вильнюсом через рассказы о его великих правителях и простых работяг. Узнаете об ангельской символике в Вильнюсе и ее связи с русскими, которые жили в Литве, разберетесь, почему женщины последнего правителя из рода Гедеминовичей оставили след, но не оставили наследника, и поймете, как литовский княжич Казимер стал небесным покровителем Литвы и Польши. А еще я расскажу из чего состояла казна города, как боролись с преступностью, и почему выражение «поцеловать бабу на Ратушной площади» связано с наказаниями.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено.