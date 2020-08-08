17 отзывов оставили туристы

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Вильнюс для детей и взрослых

Увлекательное знакомство с местными сказочными героями и самыми интересными достопримечательностями

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — Святые ворота Aušros vartai
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63 за экскурсию

У этой экскурсии17 отзывов
5
Людмила
Задать вопросОбычно отвечает за 34 мин.
Людмила – Гид в Вильнюсе
Вы прогуляетесь 👣 по улочкам и дворикам Старого города, увидите памятник доброму доктору Айболиту и узнаете, где вредная, но элегантная старуха Шапокляк покупала шляпки.

Познакомитесь с языческой богиней леса и диких зверей Медейной и посетите места, где исполняются заветные желания.

Я расскажу легенду о железном волке, покажу возвышающуюся на холме башню Гедиминаса и помогу на два часа погрузиться в сказку!
Вильнюс для детей и взрослых
Вильнюс для детей и взрослых

Что вас ожидает

По Старому городу с легкостью и преданиями
Мы встретимся у средневековых Остробрамских ворот, через которые в город въезжали короли, князья и полководцы. Вы увидите чудотворную икону Божьей матери и узнаете, почему она окружена множеством сердечек. Далее — прогулка по старинному еврейскому кварталу, где вы вспомните мультфильмы про крокодила Гену и услышите о богах и богинях языческого Вильнюса. Я расскажу, что Бродский называл «Божьим ухом», какой литовский сыр обожают мышки, и покажу знаменитую городскую кондитерскую «Дамское счастье».

Памятник Айболиту и другие «визитные карточки» города
Вы увидите памятник Айболиту, узнаете, кто является его прототипом и как добрый доктор вылечил кошечку. А еще попросите об исполнении заветного желания доброго фонарщика, притаившегося у стен Виленского университета. Я познакомлю вас с древним литовским языком и помогу выучить главные местные выражения. Покажу президентский дворец и Кафедральную площадь, объясню, почему князь Гедиминас не на коне и что означает железный волк на постаменте памятника. В завершение вы посетите одну из смотровых площадок Вильнюса и «закрепите» загаданное желание на плитке счастья.

Кому подойдет экскурсия

Это пешеходная прогулка с уклоном на детское восприятие. Для родителей это прекрасный шанс на пару часов вспомнить детство.

Вильнюс для детей и взрослых
Вильнюс для детей и взрослых
Вильнюс для детей и взрослых
Вильнюс для детей и взрослых
Вильнюс для детей и взрослых
Вильнюс для детей и взрослых
Вильнюс для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — Святые ворота Aušros vartai.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Людмила
Людмила
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я житель Литвы в седьмом поколении. Очень люблю родной край и с радостью делюсь своими знаниями и эмоциями с путешественниками. У меня богатый опыт работы с детьми — свое повествование я переплетаю легендами, занимательными историями, юмором и позитивом.
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17 отзывов оставили туристы

8 августа 2020
Спасибо Людмиле за экскурсию. Увидев нашу компанию Людмила слегка изменила маршрут для того, что бы было всем интересно. Детям понравилось. Загадали по желанию у фонарщика, получили визу в Ужюпис... 😀 Вкусно пообедали. Уже после заехали в собор Петра и Павла по совету экскурсовода. Очень понравилось.
28 февраля 2020
Экскурсия была индивидуальная - только для меня и сына. И хоть с самого начала пошел крупный снег, это не помешало нам 2 часа наслаждаться видами Вильнюса и узнавать много нового, хотя я в Вильнюсе уже не в первый раз и даже не первый раз ходила на экскурсию. Ребенку очень хотелось побыстрее попасть в кафе, где все сделано из шоколада, поэтому он был не очень внимательным, но успели и несколько раз загадать желание, и пофотографироваться, и даже выучить несколько слов по-литовски. Спасибо Людмиле!
27 января 2020
Огромное спасибо за экскурсию. Детям всем понравилось, несмотря на большую разницу в возрасте. Взрослые также услышали много полезного и интересного.
9 января 2020
Отличная экскурсия!Доступна детям и интересна взрослым. Пара часов пролетела как миг. Людмила, спасибо огромное!В Вильнюсе были впервые, полюбили его, прониклись историей, все благодаря Вам.
6 октября 2019
Экскурсия, великолепна, детям очень понравилось. Они были вовлечены в течении всего времени. Для взрослых - много приятных мест, куда хочется вернуться после экскурсии. ). Спасибо.
28 августа 2019
Были с двумя детьми 6 и 8 лет. Экскурсия понравилась
29 июля 2019
Экскурсия отличная. Очень эрудированая и энергичная гид. Экскурсия, по нашей просьбе, была адаптировна на 13 летнюю девочку. Ребенок слушал и участвовал с удовольствием. После и во время экскурсии нам были даны ценные рекомендации. Особо неоценимы желание помочь и забота, которые мы чувствовали со стороны гида
28 июля 2019
Огромное спасибо Людмиле, за интересную, познавательную экскурсию. А так же за любовь к своему городу, которую она передала и нам.
20 июля 2019
В Вильнюсе были первый раз, хотели посмотреть город. Людмила замечательно провела экскурсию, время пролетело незаметно. Всем рекомендую этого замечательного экскурсовода.
20 июля 2019
Огромное спасибо Людмиле за экскурсию! Очень интересно заново узнать город, интересные факты, истории жизней. Очень понравилось ребёнку!Спасибо за подход, интересно было всем! Рекомендую для родителей и детей!
Ещё 7 отзывов

Людмила проводит ещё 2 экскурсии

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