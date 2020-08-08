17 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

По Старому городу с легкостью и преданиями

Мы встретимся у средневековых Остробрамских ворот, через которые в город въезжали короли, князья и полководцы. Вы увидите чудотворную икону Божьей матери и узнаете, почему она окружена множеством сердечек. Далее — прогулка по старинному еврейскому кварталу, где вы вспомните мультфильмы про крокодила Гену и услышите о богах и богинях языческого Вильнюса. Я расскажу, что Бродский называл «Божьим ухом», какой литовский сыр обожают мышки, и покажу знаменитую городскую кондитерскую «Дамское счастье».

Памятник Айболиту и другие «визитные карточки» города

Вы увидите памятник Айболиту, узнаете, кто является его прототипом и как добрый доктор вылечил кошечку. А еще попросите об исполнении заветного желания доброго фонарщика, притаившегося у стен Виленского университета. Я познакомлю вас с древним литовским языком и помогу выучить главные местные выражения. Покажу президентский дворец и Кафедральную площадь, объясню, почему князь Гедиминас не на коне и что означает железный волк на постаменте памятника. В завершение вы посетите одну из смотровых площадок Вильнюса и «закрепите» загаданное желание на плитке счастья.

Кому подойдет экскурсия

Это пешеходная прогулка с уклоном на детское восприятие. Для родителей это прекрасный шанс на пару часов вспомнить детство.