17 отзывов оставили туристы

Мои заказы

Вильнюс для детей и взрослых

Погрузитесь в мир волшебства Вильнюса: от памятника Айболиту до башни Гедиминаса, где каждый уголок расскажет свою историю
Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новую страницу из сказки. Вильнюс хранит множество тайн и легенд, которые ждут, чтобы их раскрыли. Встреча у Остробрамских ворот, где въезжали короли, станет
читать дальшеуменьшить

началом вашего путешествия в прошлое. Вы увидите чудотворную икону и узнаете, почему она окружена сердечками. Прогулка по еврейскому кварталу раскроет секреты языческих богов и местных деликатесов.

Памятник Айболиту, добрый фонарщик у стен университета, древний литовский язык и президентский дворец - каждый из этих моментов сделает вашу экскурсию незабываемой.

В завершение, смотровая площадка и плитка счастья позволят вам «закрепить» воспоминания о Вильнюсе навсегда.

Эта экскурсия - идеальный способ для семей с детьми на пару часов окунуться в волшебный мир, где история и сказка переплетаются, создавая уникальную атмосферу старинного города

5
33 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семей с детьми
  • 🏰 Увлекательное погружение в историю
  • 🗺️ Исследование Старого города
  • 🧙‍♂️ Легенды и мифы Вильнюса
  • 🎨 Интерактивные элементы для детей
  • 📸 Отличные фото-локации

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Вильнюсе - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, город оживает, а атмосфера располагает к неспешным прогулкам. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для посещения, хотя погода может быть менее предсказуемой, но туристов уже меньше, что позволяет насладиться городом без суеты. В остальные месяцы, несмотря на прохладу и возможные осадки, Вильнюс всё равно остаётся привлекательным, особенно для тех, кто ценит спокойствие и атмосферу зимнего города.
Сейчас август — это идеальное время.
Вильнюс для детей и взрослых
Вильнюс для детей и взрослых
Вильнюс для детей и взрослых

Что можно увидеть

  • Остробрамские ворота
  • Икона Божьей матери
  • Еврейский квартал
  • Памятник Айболиту
  • Виленский университет
  • Президентский дворец
  • Кафедральная площадь
  • Башня Гедиминаса

Описание экскурсии

По Старому городу с легкостью и преданиями

Мы встретимся у средневековых Остробрамских ворот, через которые в город въезжали короли, князья и полководцы. Вы увидите чудотворную икону Божьей матери и узнаете, почему она окружена множеством сердечек. Далее — прогулка по старинному еврейскому кварталу, где вы вспомните мультфильмы про крокодила Гену и услышите о богах и богинях языческого Вильнюса. Я расскажу, что Бродский называл «Божьим ухом», какой литовский сыр обожают мышки, и покажу знаменитую городскую кондитерскую «Дамское счастье».

Памятник Айболиту и другие «визитные карточки» города

Вы увидите памятник Айболиту, узнаете, кто является его прототипом и как добрый доктор вылечил кошечку. А еще попросите об исполнении заветного желания доброго фонарщика, притаившегося у стен Виленского университета. Я познакомлю вас с древним литовским языком и помогу выучить главные местные выражения. Покажу президентский дворец и Кафедральную площадь, объясню, почему князь Гедиминас не на коне и что означает железный волк на постаменте памятника. В завершение вы посетите одну из смотровых площадок Вильнюса и «закрепите» загаданное желание на плитке счастья.

Кому подойдет экскурсия

Это пешеходная прогулка с уклоном на детское восприятие. Для родителей это прекрасный шанс на пару часов вспомнить детство.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Святые ворота Aušros vartai
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 622 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я житель Литвы в седьмом поколении. Очень люблю родной край и с радостью делюсь своими знаниями и эмоциями с путешественниками. У меня богатый опыт работы с детьми — свое повествование я переплетаю легендами, занимательными историями, юмором и позитивом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
3
2
1
A
От души рекомендую экскурсию с Людмилой!

Я хотела открыть Вильнюс своему девятилетнему сыну, и Людмила стала именно тем человеком, благодаря которому это удалось. Она не просто провела экскурсию, а смогла сделать
читать дальшеуменьшить

так, чтобы Вильнюс для него ожил.

Людмила - настоящий профессионал. Несмотря на то, что экскурсия рассчитана на детей, взрослым она тоже будет очень интересна. Особенно понравились доброта, широкий кругозор, эрудиция, гибкий подход и умение чувствовать своих слушателей.

Отдельно хочется отметить, как легко Людмила нашла общий язык с сыном. Обычно он довольно сдержанный, но здесь раскрылся, задавал вопросы, рассуждал, искренне интересовался историей города. Для меня это было очень ценно.

Два часа пролетели совершенно незаметно - настолько насыщенной и увлекательной получилась прогулка! При этом не возникало ощущения обычной экскурсии. Скорее было чувство, что мы приехали в гости к доброму другу, который искренне любит свой город и с удовольствием делится этой любовью с другими.

Прошло уже две недели после поездки, а сын до сих пор время от времени вспоминает интересные факты о Вильнюсе и говорит, что хочет вернуться сюда снова. Думаю, это лучшая оценка работы экскурсовода.

Мы очень благодарны Людмиле за такой теплый, интересный и вдохновляющий старт нашего путешествия в Литве. Большое спасибо! Dėkojame!

Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Я заказывала экскурсию для меня и для мамы, уже в достаточно уважаемом возрасте, 76 лет.

Сразу написала Людмиле, гиду, что мама не может ходить долго и в быстром темпе, попросила учесть
читать дальшеуменьшить

это обстоятельство.

Людмила по итогу организовала экскурсию так, что на бОльшем количестве остановок мама могла присесть на близлежащую лавочку и чувствовала себя комфортно, наслаждаясь повествованием.

Кроме этого в самом начале Людмила вкратце обрисовала программу и на месте подогнала её под наши интересы, исходя из того, какие места мы уже успели посетить самостоятельно до встречи с ней.

Программа была чрезвычайно информативной и одновременно развлекательной, тк Людмила не только опытный гид, но и очень приятный в общении человек с прекрасным чувством юмора.

Кроме этого понравилось и то, что рассказы о знаменитых поэтах Людмила сопровождала цитатами из стихов и это добавило удовольствия от нашей экскурсии.

Два с лишним часа экскурсии пролетели незаметно и нам буквально не хотелось расставаться с Людмилой когда пришло время прощаться.

Очень рекомендую Людмилу как гида и уверена вы получите не меньшее удовольствие, чем мы с мамой.

Я заказывала экскурсию для меня и для мамы, уже в достаточно уважаемом возрасте, 76 лет.
Я заказывала экскурсию для меня и для мамы, уже в достаточно уважаемом возрасте, 76 лет.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Очень душевная экскурсия! И мы, и ребёнок остались очень довольны. С удовольствием рекомендую!
Очень душевная экскурсия! И мы, и ребёнок остались очень довольны. С удовольствием рекомендую!
Очень душевная экскурсия! И мы, и ребёнок остались очень довольны. С удовольствием рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Получили с сыном большое удовольствие от экскурсии. Людмила очень эмпатичный человек и интересный рассказчик. Гибко перестраивает маршрут в зависимости от обстоятельств. Как и писали в других отзывах, отлично находит подход к детям.
Вам был полезен этот отзыв?
Эльмира
Спасибо чудесной Людмиле за экскурсию! Я была в Вильнюсе неоднократно, но было очень интересно пройтись по старому городу, побывать в различных местах (и не только туристических) узнать историю города и услышать много интересных фактов с эрудированным экскурсоводом! Рекомендую Людмилу, как отличного экскурсовода👍
Спасибо чудесной Людмиле за экскурсию! Я была в Вильнюсе неоднократно, но было очень интересно пройтись по
Спасибо чудесной Людмиле за экскурсию! Я была в Вильнюсе неоднократно, но было очень интересно пройтись по
Спасибо чудесной Людмиле за экскурсию! Я была в Вильнюсе неоднократно, но было очень интересно пройтись по
Спасибо чудесной Людмиле за экскурсию! Я была в Вильнюсе неоднократно, но было очень интересно пройтись по
Спасибо чудесной Людмиле за экскурсию! Я была в Вильнюсе неоднократно, но было очень интересно пройтись по
Спасибо чудесной Людмиле за экскурсию! Я была в Вильнюсе неоднократно, но было очень интересно пройтись по
Спасибо чудесной Людмиле за экскурсию! Я была в Вильнюсе неоднократно, но было очень интересно пройтись по
Спасибо чудесной Людмиле за экскурсию! Я была в Вильнюсе неоднократно, но было очень интересно пройтись по+2
Спасибо чудесной Людмиле за экскурсию! Я была в Вильнюсе неоднократно, но было очень интересно пройтись по
Спасибо чудесной Людмиле за экскурсию! Я была в Вильнюсе неоднократно, но было очень интересно пройтись по
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия прошла замечательно, Людмила легко подстроилась под наши пожелания. С нами были родственники, живущие в Вильнюсе и даже они узнали много нового о своем городе) Обращу внимание, что экскурсия рассчитана
читать дальшеуменьшить

на взрослых, для ребенка экскурсовод выбрала несколько точек по маршруту, но основную часть экскурсии он ждал посещения этих мест, а экскурсовод рассказывала о городе нам. Нам этот формат подходил, но если вы хотите больше внимания именно детям, лучше наверное обсудить это заранее. Детская карта Вильнюса, которую нам подарила Людмила, это бомба) очень нам в дальнейшем пригодилась. В целом впечатления очень позитивные

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Вильнюса

Похожие экскурсии на «Вильнюс для детей и взрослых»

Свидание с Вильнюсом каждый день
Пешая
2 часа
232 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Вильнюсом каждый день
Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Исторический центр Вильнюса
Пешая
2.5 часа
84 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический центр Вильнюса
Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его узкие улочки, исторические здания и культурные сокровища
Начало: Кафедральный собор Вильнюса
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €99 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Вильнюс
Пешая
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
Знакомьтесь, Вильнюс
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, пройдя по его знаковым местам и узких улочках, где каждый камень дышит историей
Сегодня в 15:30
15 авг в 13:00
от €86 за человека
Чудеса и легенды Вильнюса
Пешая
2 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Чудеса и легенды Вильнюса
Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом
Начало: На Кафедральной площади
Сегодня в 11:00
11 авг в 11:30
от €125 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вильнюсе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вильнюсе
от €100 за экскурсию