17 отзывов оставили туристы

6 причин купить эту экскурсию
- 👨👩👧👦 Идеально для семей с детьми
- 🏰 Увлекательное погружение в историю
- 🗺️ Исследование Старого города
- 🧙♂️ Легенды и мифы Вильнюса
- 🎨 Интерактивные элементы для детей
- 📸 Отличные фото-локации
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Остробрамские ворота
- Икона Божьей матери
- Еврейский квартал
- Памятник Айболиту
- Виленский университет
- Президентский дворец
- Кафедральная площадь
- Башня Гедиминаса
Описание экскурсии
По Старому городу с легкостью и преданиями
Мы встретимся у средневековых Остробрамских ворот, через которые в город въезжали короли, князья и полководцы. Вы увидите чудотворную икону Божьей матери и узнаете, почему она окружена множеством сердечек. Далее — прогулка по старинному еврейскому кварталу, где вы вспомните мультфильмы про крокодила Гену и услышите о богах и богинях языческого Вильнюса. Я расскажу, что Бродский называл «Божьим ухом», какой литовский сыр обожают мышки, и покажу знаменитую городскую кондитерскую «Дамское счастье».
Памятник Айболиту и другие «визитные карточки» города
Вы увидите памятник Айболиту, узнаете, кто является его прототипом и как добрый доктор вылечил кошечку. А еще попросите об исполнении заветного желания доброго фонарщика, притаившегося у стен Виленского университета. Я познакомлю вас с древним литовским языком и помогу выучить главные местные выражения. Покажу президентский дворец и Кафедральную площадь, объясню, почему князь Гедиминас не на коне и что означает железный волк на постаменте памятника. В завершение вы посетите одну из смотровых площадок Вильнюса и «закрепите» загаданное желание на плитке счастья.
Кому подойдет экскурсия
Это пешеходная прогулка с уклоном на детское восприятие. Для родителей это прекрасный шанс на пару часов вспомнить детство.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Я хотела открыть Вильнюс своему девятилетнему сыну, и Людмила стала именно тем человеком, благодаря которому это удалось. Она не просто провела экскурсию, а смогла сделать
Сразу написала Людмиле, гиду, что мама не может ходить долго и в быстром темпе, попросила учесть