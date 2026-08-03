17 отзывов оставили туристы

Лучшее время для экскурсии в Вильнюсе - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, город оживает, а атмосфера располагает к неспешным прогулкам. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для посещения, хотя погода может быть менее предсказуемой, но туристов уже меньше, что позволяет насладиться городом без суеты. В остальные месяцы, несмотря на прохладу и возможные осадки, Вильнюс всё равно остаётся привлекательным, особенно для тех, кто ценит спокойствие и атмосферу зимнего города.

Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новую страницу из сказки. Вильнюс хранит множество тайн и легенд, которые ждут, чтобы их раскрыли. Встреча у Остробрамских ворот, где въезжали короли, станет

началом вашего путешествия в прошлое. Вы увидите чудотворную икону и узнаете, почему она окружена сердечками. Прогулка по еврейскому кварталу раскроет секреты языческих богов и местных деликатесов. Памятник Айболиту, добрый фонарщик у стен университета, древний литовский язык и президентский дворец - каждый из этих моментов сделает вашу экскурсию незабываемой. В завершение, смотровая площадка и плитка счастья позволят вам «закрепить» воспоминания о Вильнюсе навсегда. Эта экскурсия - идеальный способ для семей с детьми на пару часов окунуться в волшебный мир, где история и сказка переплетаются, создавая уникальную атмосферу старинного города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По Старому городу с легкостью и преданиями

Мы встретимся у средневековых Остробрамских ворот, через которые в город въезжали короли, князья и полководцы. Вы увидите чудотворную икону Божьей матери и узнаете, почему она окружена множеством сердечек. Далее — прогулка по старинному еврейскому кварталу, где вы вспомните мультфильмы про крокодила Гену и услышите о богах и богинях языческого Вильнюса. Я расскажу, что Бродский называл «Божьим ухом», какой литовский сыр обожают мышки, и покажу знаменитую городскую кондитерскую «Дамское счастье».

Памятник Айболиту и другие «визитные карточки» города

Вы увидите памятник Айболиту, узнаете, кто является его прототипом и как добрый доктор вылечил кошечку. А еще попросите об исполнении заветного желания доброго фонарщика, притаившегося у стен Виленского университета. Я познакомлю вас с древним литовским языком и помогу выучить главные местные выражения. Покажу президентский дворец и Кафедральную площадь, объясню, почему князь Гедиминас не на коне и что означает железный волк на постаменте памятника. В завершение вы посетите одну из смотровых площадок Вильнюса и «закрепите» загаданное желание на плитке счастья.

Кому подойдет экскурсия

Это пешеходная прогулка с уклоном на детское восприятие. Для родителей это прекрасный шанс на пару часов вспомнить детство.