23 отзыва оставили туристы

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Зимняя сказка Вильнюса

История и легенды на прогулке по рождественскому Старому городу

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у памятника королю Миндаугасу
  • Заказать экскурсию

98 за экскурсию

У этой экскурсии23 отзыва
4.91
Laura
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
Laura – представитель в Вильнюсе
Вы пройдетесь по нарядным площадям и средневековым улочкам, увидите рождественский вертеп, заберётесь на колокольню, c которой открывается пьянящая панорама праздничного Вильнюса и заглянете в рождественский городок, пропитанный ароматами корицы и мандаринов.

Я познакомлю вас с литовскими традициями празднования Рождества и, конечно, всю прогулку 👣 вас будут сопровождать литовские сказки и старые городские легенды!
Зимняя сказка Вильнюса
Зимняя сказка Вильнюса

Что вас ожидает

Давным-давно…
«Когда закончился большой мороз и лёд превратился в реки, началась волшебная история…На высокой лысой горе стоял дубовый могучий замок. Там жил главний языческий жрец Кривис Кривайтис. Он не только видел, как поднимается и опускается солнце, но и помогал людям осознать, что твориться вокруг. Однажды его пригласил сам Великий князь Гедиминас и попросил разъяснить столь странный сон… А снилось Гедиминасу, что на горе стоит огромный железный волк, и, подняв огромную голову к луне, воет так, словно воет сотня волков…» Так начинается легенда об основании города, а что было дальше — вы узнаете на экскурсии :-)

Встреча с древней историей Вильнюса
Гуляя по средневековым улочкам, вы увидите главные достопримечательности и символы города: вильнюсские замки (Верхний и Нижний), башню Гедиминаса, Дворец великих князей литовских, а также Кафедральный собор и колокольню, с которой откроется прекрасный вид на литовскую столицу. А так как главной темой экскурсии будут легенды и сказки, связанные с коронованными особами, вы взглянете на город через истории и предания о знаменитых монархах. И если обычно говорят исключительно о королях, то на этой прогулке особое вниманием мы уделим известным королевам, которые внесли немалый вклад в развитие города и заслуживают того, чтобы о них узнали. Вы также услышите любопытную сказку о 3 «королевах» — Егле, Дале и Анне. А район художников Ужупис дополнит ваши впечатления от города своей волшебной атмосферой: здесь вы увидите креативные скульптуры ангела, кота и русалки и познакомитесь с историей их создания.

По пути обязательно остановимся на кофе, горячий шоколад или глинтвейн, чтобы восстановить силы и немного согреться!

Давайте создадим свою зимнюю сказку!

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет на Колокольню Кафедрального собора — 4,5 евро/чел (детям есть скидка); напитки по пути.

Зимняя сказка Вильнюса
Зимняя сказка Вильнюса
Зимняя сказка Вильнюса
Зимняя сказка Вильнюса
Зимняя сказка Вильнюса
Зимняя сказка Вильнюса
Зимняя сказка Вильнюса
Зимняя сказка Вильнюса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у памятника королю Миндаугасу.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Laura
Laura
В Вильнюсе родившаяся и с Вильнюсом проросшая :) Ищущая и создающая философию познания красоты Вильнюса. Просто счастлива видеть заворожённые лица приезжающих гостей! Ответственна за составление туров в команде. По совместительству немного гид, немного дизайнер, немного водитель :)
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23 отзыва оставили туристы

22 января 2020
Замечательный гид. Очень красочный, образный и наполненный любовью к городу рассказ. Бывая в Вильнюсе неоднократно, с этой экскурсией я узнал этот город еще ярче. Спасибо огромное!
13 января 2020
Большое спасибо, Лаура, за прекрасный день! Было очень интересно слушать, не перегружено и не растянуто. За эти 2 часа мы погрузились в историческую сказку)))) Гиду удалось не только рассказать нам о городе и показать достопримечательности, но и передать частичку своей любви к городу! Очень приятно слушать человека грамотного, ироничного и искренне восхищающегося местами и людьми, про которых рассказывает. Спасибо!
8 января 2020
Хорошая экскурсия и экскурсовод. Было интересно.
6 января 2020
Наверное зря мы включили в тему экскурсии исторические фрагменты. Хотя экскурсовод по своей инициативе предложил это сделать. Немного грустно было под новый год от исторических обзоров в местной интерпретации. Надо было слушать сказки...
6 января 2020
Побывали на замечательной экскурсии. Благодаря Лауре узнали много нового про Вильнюс, посетили укромные уголки и главные достопримечательности. Очень все понравилось!
5 января 2020
Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо!
29 декабря 2019
Мы в восторге. Очень интересная и сказочная экскурсия. Гид смогла заинтересовать нас так что мы не заметили как пролетели 2 с половиной часа. Первый раз в Вильнюсе и мы очень рады что имели возможность побывать в "зимней сказке ". Рекомендуем эту экскурсию! Ксения и Александр
20 декабря 2019
Я увлекаюсь этнографией и попросила Лауру показать мне такие тонкие особенности, мимо которых люди обычно проходят. И я получила то, что хотела. Вильнюс показался мне своей особенной стороной и с Лаурой мы разговаривали на одном языке. Очень глубокое знание города и, главное, большая любовь к нему
20 января 2019
Спасибо Виде, очень познавательно, интересный маршрут- Зимняя сказка;) Рекомендую!!
20 января 2019
Мы остались довольны
Ещё 13 отзывов

Laura проводит ещё 3 экскурсии

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