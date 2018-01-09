23 отзыва оставили туристы

Представьте себе мир, где каждый шаг по снежным улочкам Вильнюса переносит вас в сказку. Вас ждет не просто прогулка, а настоящее путешествие сквозь время. Начнем с легенды о железном волке,

которая расскажет, как основывался город. Далее, вас ожидает встреча с древней историей Вильнюса: замки, башня Гедиминаса, Дворец великих князей литовских и Кафедральный собор откроют свои тайны. Но что делает эту экскурсию по-настоящему уникальной, так это рассказы о королевах и легендах, которые оживают в каждом уголке города. Район художников Ужупис с его креативными скульптурами добавит в вашу прогулку нотку волшебства. И, конечно, не обойдется без уютной остановки на кофе или глинтвейн, чтобы согреться и поделиться впечатлениями. Вместе мы создадим вашу зимнюю сказку в Вильнюсе, наполненную ароматами корицы и мандаринов, литовскими традициями и старинными легендами. Приглашаем вас в путешествие, которое останется в вашей памяти навсегда

Описание экскурсии

Давным-давно…

«Когда закончился большой мороз и лёд превратился в реки, началась волшебная история… На высокой лысой горе стоял дубовый могучий замок. Там жил главний языческий жрец Кривис Кривайтис. Он не только видел, как поднимается и опускается солнце, но и помогал людям осознать, что твориться вокруг. Однажды его пригласил сам Великий князь Гедиминас и попросил разъяснить столь странный сон… А снилось Гедиминасу, что на горе стоит огромный железный волк, и, подняв огромную голову к луне, воет так, словно воет сотня волков…» Так начинается легенда об основании города, а что было дальше — вы узнаете на экскурсии:-)

Встреча с древней историей Вильнюса

Гуляя по средневековым улочкам, вы увидите главные достопримечательности и символы города: вильнюсские замки (Верхний и Нижний), башню Гедиминаса, Дворец великих князей литовских, а также Кафедральный собор и колокольню, с которой откроется прекрасный вид на литовскую столицу. А так как главной темой экскурсии будут легенды и сказки, связанные с коронованными особами, вы взглянете на город через истории и предания о знаменитых монархах. И если обычно говорят исключительно о королях, то на этой прогулке особое вниманием мы уделим известным королевам, которые внесли немалый вклад в развитие города и заслуживают того, чтобы о них узнали. Вы также услышите любопытную сказку о 3 «королевах» — Егле, Дале и Анне. А район художников Ужупис дополнит ваши впечатления от города своей волшебной атмосферой: здесь вы увидите креативные скульптуры ангела, кота и русалки и познакомитесь с историей их создания.

По пути обязательно остановимся на кофе, горячий шоколад или глинтвейн, чтобы восстановить силы и немного согреться!

Давайте создадим свою зимнюю сказку!

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет на Колокольню Кафедрального собора — 4,5 евро/чел (детям есть скидка); напитки по пути.