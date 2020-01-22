23 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Давным-давно…

«Когда закончился большой мороз и лёд превратился в реки, началась волшебная история…На высокой лысой горе стоял дубовый могучий замок. Там жил главний языческий жрец Кривис Кривайтис. Он не только видел, как поднимается и опускается солнце, но и помогал людям осознать, что твориться вокруг. Однажды его пригласил сам Великий князь Гедиминас и попросил разъяснить столь странный сон… А снилось Гедиминасу, что на горе стоит огромный железный волк, и, подняв огромную голову к луне, воет так, словно воет сотня волков…» Так начинается легенда об основании города, а что было дальше — вы узнаете на экскурсии :-)

Встреча с древней историей Вильнюса

Гуляя по средневековым улочкам, вы увидите главные достопримечательности и символы города: вильнюсские замки (Верхний и Нижний), башню Гедиминаса, Дворец великих князей литовских, а также Кафедральный собор и колокольню, с которой откроется прекрасный вид на литовскую столицу. А так как главной темой экскурсии будут легенды и сказки, связанные с коронованными особами, вы взглянете на город через истории и предания о знаменитых монархах. И если обычно говорят исключительно о королях, то на этой прогулке особое вниманием мы уделим известным королевам, которые внесли немалый вклад в развитие города и заслуживают того, чтобы о них узнали. Вы также услышите любопытную сказку о 3 «королевах» — Егле, Дале и Анне. А район художников Ужупис дополнит ваши впечатления от города своей волшебной атмосферой: здесь вы увидите креативные скульптуры ангела, кота и русалки и познакомитесь с историей их создания.

По пути обязательно остановимся на кофе, горячий шоколад или глинтвейн, чтобы восстановить силы и немного согреться!

Давайте создадим свою зимнюю сказку!