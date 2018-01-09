23 отзыва оставили туристы

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Зимняя сказка Вильнюса

Проведите незабываемое время, исследуя рождественский Вильнюс: от средневековых улочек до волшебного городка с ароматами корицы
Представьте себе мир, где каждый шаг по снежным улочкам Вильнюса переносит вас в сказку. Вас ждет не просто прогулка, а настоящее путешествие сквозь время. Начнем с легенды о железном волке,
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которая расскажет, как основывался город.

Далее, вас ожидает встреча с древней историей Вильнюса: замки, башня Гедиминаса, Дворец великих князей литовских и Кафедральный собор откроют свои тайны.

Но что делает эту экскурсию по-настоящему уникальной, так это рассказы о королевах и легендах, которые оживают в каждом уголке города. Район художников Ужупис с его креативными скульптурами добавит в вашу прогулку нотку волшебства.

И, конечно, не обойдется без уютной остановки на кофе или глинтвейн, чтобы согреться и поделиться впечатлениями.

Вместе мы создадим вашу зимнюю сказку в Вильнюсе, наполненную ароматами корицы и мандаринов, литовскими традициями и старинными легендами. Приглашаем вас в путешествие, которое останется в вашей памяти навсегда

5
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎄 Уникальная рождественская атмосфера
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 📚 Легенды и сказки Вильнюса
  • 👑 Внимание к королевам
  • ☕ Вкусные остановки на кофе и глинтвейн
Зимняя сказка Вильнюса
Зимняя сказка Вильнюса
Зимняя сказка Вильнюса

Что можно увидеть

  • Верхний замок
  • Нижний замок
  • Башня Гедиминаса
  • Дворец великих князей литовских
  • Кафедральный собор
  • Колокольня Кафедрального собора
  • Район Ужупис

Описание экскурсии

Давным-давно…

«Когда закончился большой мороз и лёд превратился в реки, началась волшебная история… На высокой лысой горе стоял дубовый могучий замок. Там жил главний языческий жрец Кривис Кривайтис. Он не только видел, как поднимается и опускается солнце, но и помогал людям осознать, что твориться вокруг. Однажды его пригласил сам Великий князь Гедиминас и попросил разъяснить столь странный сон… А снилось Гедиминасу, что на горе стоит огромный железный волк, и, подняв огромную голову к луне, воет так, словно воет сотня волков…» Так начинается легенда об основании города, а что было дальше — вы узнаете на экскурсии:-)

Встреча с древней историей Вильнюса

Гуляя по средневековым улочкам, вы увидите главные достопримечательности и символы города: вильнюсские замки (Верхний и Нижний), башню Гедиминаса, Дворец великих князей литовских, а также Кафедральный собор и колокольню, с которой откроется прекрасный вид на литовскую столицу. А так как главной темой экскурсии будут легенды и сказки, связанные с коронованными особами, вы взглянете на город через истории и предания о знаменитых монархах. И если обычно говорят исключительно о королях, то на этой прогулке особое вниманием мы уделим известным королевам, которые внесли немалый вклад в развитие города и заслуживают того, чтобы о них узнали. Вы также услышите любопытную сказку о 3 «королевах» — Егле, Дале и Анне. А район художников Ужупис дополнит ваши впечатления от города своей волшебной атмосферой: здесь вы увидите креативные скульптуры ангела, кота и русалки и познакомитесь с историей их создания.

По пути обязательно остановимся на кофе, горячий шоколад или глинтвейн, чтобы восстановить силы и немного согреться!

Давайте создадим свою зимнюю сказку!

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет на Колокольню Кафедрального собора — 4,5 евро/чел (детям есть скидка); напитки по пути.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника королю Миндаугасу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лаура
Лаура — ваша команда гидов в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 17 часов
Провели экскурсии для 696 туристов
В Вильнюсе родившаяся и с Вильнюсом проросшая:) Ищущая и создающая философию познания красоты Вильнюса. Просто счастлива видеть заворожённые лица приезжающих гостей! Ответственна за составление туров в команде. По совместительству немного гид, немного дизайнер, немного водитель:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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По техническим причинам у нас экскурсию вела гид Люда, а не Лаура. Хочется выразить огромную благодарность обеим гидам. Лауре за то, что придумала такую интересную и атмосферную программу и порекомендовала
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нам прекрасно гида на замену (так как в удобное нам время она не могла провести её лично), и, конечно, Людмиле, за проведённую экскурсию. Прогулка по центру старого города с осмотром основных достопримечательностей, немножко рассказов об истории и архитектуре, и много о легендах и традициях связанных с Рождеством. Очень интересно и вдохновенно гид рассказывала. В храмах везде вертепы, ёлки, красивые рождественские венки - сказочная атмосфера. Дополнительно была экскурсия в маленький музейчик-магазин янтаря(там тоже были легенды). И в район Ужупис. Мы брали специально на 15.00, чтобы начать при свете, ходить в сумерках, а закончить в темноте, с прекрасной новогодней-рождественской подсветкой. (Как будто по вечернему-ночному городу). Мы были с мамой 75 лет, поэтому программа была чуть-чуть подкорретирована. В рамках экскурсии на колокольню кафедрального собора не поднималась, сходили потом самостоятельно (чтобы подниматься медленно с передышками). Ходили медленнее, чем среднестатистические туристы, но гид выполнила всю программу полностью, ничего не свернула, потратила на нас больше времени, чем два часа. И перед началом экскурсии спросила, есть у нас пожелания, зайти не пропустить какое место, которое может быть в основной программе не предусмотрено. В простой обозной экскурсии с сухими историческими фактами не было нужды, её скачали из интернета и ходили самостоятельно, а вот такое знакомство именно с рождественским городом, с его сказками, легендами и традициями с помощью человека и в город и в историю и в Рождество влюблённого доставило огромное удовольствие. Дополнительный очень большой для меня бонус - мама моя гипертревожная и ни за что бы не пошла бы в сумерках/темноте сама (И меня бы одну ни за что не отпустила) в кучу красивых атмосферных боковых(не главных) улочек старого города (некоторые были совсем пустынные), а гидом она не боялась и мы везде ходили.

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А
Большое спасибо, Лаура, за прекрасный день!
Было очень интересно слушать, не перегружено и не растянуто. За эти 2 часа мы погрузились в историческую сказку)))) Гиду удалось не только рассказать нам о городе и показать достопримечательности, но и передать частичку своей любви к городу! Очень приятно слушать человека грамотного, ироничного и искренне восхищающегося местами и людьми, про которых рассказывает.
Спасибо!
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С
У нас была очень разновозрастная компания, нам очень понравилось общение с экскурсоводом. Впервые наши дети после окончания программы не были измученными, а честно признались, что хотели бы ещё дальше исследовать город. Спасибо Лауре, за удачное изложение информации детям и взрослым одновременно. С Новым годом! Удачи Вам в новом году! Спасибо большое.
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К
Очень понравилась экскурсия, которую провела гид Лаура, тема зимняя сказка Вильнюса, гуляли с детьми, было довольно прохладно, вовремя заходили в теплые помещения по дороге, что важно,особенно для детей, ну а человека настолько влюбленного, как Лаура, в свой город редко встретишь, большое спасибо очень интересная и лёгкая экскурсия.
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Анна
Я увлекаюсь этнографией и попросила Лауру показать мне такие тонкие особенности, мимо которых люди обычно проходят. И я получила то, что хотела. Вильнюс показался мне своей особенной стороной и с Лаурой мы разговаривали на одном языке. Очень глубокое знание города и, главное, большая любовь к нему
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Л
Прогулка по зимнему Вильнюсу в кампании такого знающего, обаятельного человека как мой гид Лаура стала одним из самых запоминающихся моментов моего путешествия в столицу Литвы. Всем, кто зочет узнать о городе, его истории и, главное, архитектурных тайнах, рекомендую заказывать экскурсию!
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