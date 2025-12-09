Описание Ответы на вопросы

Описание экскурсии Накануне Рождества и Нового Года даже взрослые начинают верить в чудеса,а дети с восторгом ждут исполнения своих заветных желаний. Приглашаю на увлекательную экскурсию по Вильнюсу,которая даст возможность лицезреть красоту нашей столицы и позволит окунуться в атмосферу сказки и волшебства Поможет нам в этом город. Ведь множество необычных памятников Вильнюса наделены волшебными свойствами исполнять желания,приносить любовь и удачу. Нужно только знать как с ними договориться. Во время экскурсии вы также узнаете где и почему начали украшать елки,где в городе праздновали гулянья,как горожане готовились к главным праздникам,когда появился первый вертеп и что он обозначает,в каком из двориков тайно живет ангел-эти истории позволят детям и взрослым проникнуться атмосферой Рождества и Нового Года и сделать праздничное ожидание более осмысленным. Экскурсия адоптирована для разных возрастных категорий. Несколько часов вы проведете в атмосфере праздника и волшебства. Вас ожидают сюрпризы и бонусы.

