Описание экскурсииНакануне Рождества и Нового Года даже взрослые начинают верить в чудеса,а дети с восторгом ждут исполнения своих заветных желаний. Приглашаю на увлекательную экскурсию по Вильнюсу,которая даст возможность лицезреть красоту нашей столицы и позволит окунуться в атмосферу сказки и волшебства Поможет нам в этом город. Ведь множество необычных памятников Вильнюса наделены волшебными свойствами исполнять желания,приносить любовь и удачу. Нужно только знать как с ними договориться. Во время экскурсии вы также узнаете где и почему начали украшать елки,где в городе праздновали гулянья,как горожане готовились к главным праздникам,когда появился первый вертеп и что он обозначает,в каком из двориков тайно живет ангел-эти истории позволят детям и взрослым проникнуться атмосферой Рождества и Нового Года и сделать праздничное ожидание более осмысленным. Экскурсия адоптирована для разных возрастных категорий. Несколько часов вы проведете в атмосфере праздника и волшебства. Вас ожидают сюрпризы и бонусы.
любое время дня
Ответы на вопросы
Что включено
- Стоимость экскурсии и бонусы-подарки
Что не входит в цену
- По согласованию перерыв на кофе
Место начала и завершения?
По согласованию с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: любое время дня
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 27 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
