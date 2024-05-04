А Алла Уютный Тракай Огромное спасибо Людмиле. Экскурсия была очень интересная, познавательная. Людмила ведет экскурсию с юмором, при этом много информации. Очень жаль,что в Тракайском замке идет ремонт,но это компенсировалось вкуснейшими кераимскими пирожками Рекомендую всем этого гида.

О Ольга Уютный Тракай Людмила очаровала всю нашу группу! Подарила нам не только шикарную экскурсию по Тракаю, но и волшебное новогоднее настроение. Спасибо большое!

Е Екатерина Вильнюс для детей и взрослых Очень довольны экскурсией. Рекомендую всем.

A Alla Экскурсия по Вильнюсу для детей и их родителей Огромная благодарность Ирине за экскурсию. 2 часа прогуляли по Вильнюсу с детьми, они все слушали, не отставали. Ирина очень хорошо знает историю. Рекомендую!

H Halimon Уютный Тракай Очень понравилось. Рекомендуем

Д Дима Вильнюс для детей и взрослых Людмила провела замечательную экскурсию для нашего семилетнего сына и для нас, смогла заинтересовать его в самом начале и держать в тонусе почти до самого конца:) Чувствуется, что человек любит и умеет работать с детьми. Прекрасный, знающий экскурсовод - рекомендую.

О Ольга Вильнюс для детей и взрослых Людмила отличный гид. Было интересно и детям и взрослым. Обьясняла доходчиво, интересно и увлекательно. Отвечала на вопросы взрослых. Мы остались довольны. Советуем всем.

I Ilona Экскурсия по Вильнюсу для детей и их родителей Очень интересная экскурсия. Гид очень интересно и увлекательно рассказывал об истории Вильнюса. Мы заходили в маленькие дворики Вильнюса, ознакомились с Вильнюсским университетом, с республикой Ужупись, с храмами Вильнюса. Мне очень понравилось.

О Олеся Старый Вильнюс для детей и родителей Спасибо большое Инне за проведённую экскурсию для сына! Если ребёнку было интересно и он целый вечер рассказывал нам о разных событиях, значит все было не зря)). Спасибо ещё раз 🙏🙏