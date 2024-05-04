1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Вильнюс: путешествие в мир сказок и легенд для всей семьи
Погрузитесь в мир волшебства Вильнюса: от памятника Айболиту до башни Гедиминаса, где каждый уголок расскажет свою историю
Начало: Святые ворота Aušros vartai
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уютный Тракай: замок, караимы и средневековая история
Городок Тракай славится пасторальными пейзажами и старинным замком. Прогулка по улочкам, знакомство с караимами и их кухней, посещение замка
Начало: На автовокзале города Тракай
«Отдельно оплачиваются билеты на экспозиции замка (8 евро для взрослых и 4 евро для детей), дегустация караимской кухни (3-5 евро) и посещение музея шоколадных скульптур (5 евро для взрослых, детям бесплатно)»
15 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€77 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая экскурсия по Старому Вильнюсу для семей с детьми
Приглашаем на уникальную прогулку по Старому Вильнюсу, где каждый уголок расскажет свою историю. Идеально для семей с детьми
«самостоятельный подъем по винтовой лестнице на старинную готическую башню (входные билеты для взрослых – 5 евро, для детей – с 50% скидкой)»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€114 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная экскурсия по Вильнюсу для детей и школьников
Прогулка по Старому городу Вильнюс с легендами, конкурсами и наградами. Дети смогут загадывать желания и знакомиться со сказочными персонажами
Начало: По договорености
«Чтобы детям было интересно и они не устали от исторических фактов приглашаю на экскурсию для детей и школьников от 5 до 15 лет»
11 июня в 14:00
12 июня в 09:00
€65 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла4 мая 2024Огромное спасибо Людмиле. Экскурсия была очень интересная, познавательная. Людмила ведет экскурсию с юмором, при этом много информации. Очень жаль,что в Тракайском замке идет ремонт,но это компенсировалось вкуснейшими кераимскими пирожками Рекомендую всем этого гида.
- ООльга15 января 2024Людмила очаровала всю нашу группу! Подарила нам не только шикарную экскурсию по Тракаю, но и волшебное новогоднее настроение. Спасибо большое!
- ЕЕкатерина13 ноября 2023Очень довольны экскурсией. Рекомендую всем.
- AAlla3 ноября 2023Огромная благодарность Ирине за экскурсию. 2 часа прогуляли по Вильнюсу с детьми, они все слушали, не отставали. Ирина очень хорошо знает историю. Рекомендую!
- HHalimon3 октября 2023Очень понравилось. Рекомендуем
- ДДима16 августа 2023Людмила провела замечательную экскурсию для нашего семилетнего сына и для нас, смогла заинтересовать его в самом начале и держать в тонусе почти до самого конца:) Чувствуется, что человек любит и умеет работать с детьми. Прекрасный, знающий экскурсовод - рекомендую.
- ООльга8 августа 2023Людмила отличный гид. Было интересно и детям и взрослым. Обьясняла доходчиво, интересно и увлекательно. Отвечала на вопросы взрослых. Мы остались довольны. Советуем всем.
- IIlona26 октября 2022Очень интересная экскурсия. Гид очень интересно и увлекательно рассказывал об истории Вильнюса. Мы заходили в маленькие дворики Вильнюса, ознакомились с Вильнюсским университетом, с республикой Ужупись, с храмами Вильнюса. Мне очень понравилось.
- ООлеся6 января 2022Спасибо большое Инне за проведённую экскурсию для сына! Если ребёнку было интересно и он целый вечер рассказывал нам о разных событиях, значит все было не зря)). Спасибо ещё раз 🙏🙏
- ИИрина25 сентября 2019Хочу поблагодарить нашего гида Инну за отлично проведенную экскурсию! Инна умеет ладить с детьми, легко вступает в контакт и наша детско-взрослая
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Для детей»
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Сейчас в Вильнюсе в категории "Для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 65 до 114. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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