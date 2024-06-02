Экскурсии по району Ужупис

Найдено 8 экскурсий в категории «Ужупис» в Вильнюсе на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Вильнюсу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
196 отзывов
Увлекательная экскурсия по Вильнюсу: архитектура и искусство
Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
20 за человека
Влюбиться в Вильнюс за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
67 отзывов
Влюбиться в Вильнюс за три часа: Путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя исторический центр Вильнюса и его живописные дворики в компании опытного гида
Начало: У ворот Острой брамы
Завтра в 09:30
11 июня в 16:00
80 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Вильнюс
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Знакомьтесь, Вильнюс: путешествие по историческим местам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, пройдя по его знаковым местам и узких улочках, где каждый камень дышит историей
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
77 за всё до 25 чел.
Самобытный творческий Ужупис
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Самобытный творческий Ужупис
Раскрыть богемную сторону Вильнюса в компании официального посла самопровозглашенной республики
Начало: Aušros vartai
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
70 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Вильнюс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Добро пожаловать в Вильнюс: путешествие по историческому сердцу и арт-кварталу
Пройдитесь по улочкам и дворикам Вильнюса, где каждый камень хранит истории прошлого. Откройте для себя мир легенд и красоты в компании знающего гида
Начало: У памятника князю Гедиминасу
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
65 за всё до 10 чел.
Ужупис, или Республика в республике
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Ужупис, или Республика в республике
Прогулка по одному из старейших районов города - цветущему и богемному вильнюсскому Монмартру
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
120 за всё до 10 чел.
Вильнюс на велосипедах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Велосипедная экскурсия по Вильнюсу: от Кафедральной площади до Ужуписа
Откройте для себя красоту Вильнюса, катаясь на велосипеде по его улицам и паркам. Экскурсия для тех, кто хочет увидеть больше
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
80 за всё до 4 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Вильнюса
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Трансфер в Вильнюсе + погружение в историю и культуру города
Встреча в аэропорту и незабываемая экскурсия по Вильнюсу: от Старого города до современных районов с национальным обедом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Inga
    2 июня 2024
    Влюбиться в Вильнюс за три часа
    Получили огромные удовольствие от экскурсии, проведённой Еленой. Благодаря её профессионализму и знанию родного города мы влюбились в Вильнюс за три часа и обязательно вернёмся сюда вновь. Наша экскурсия была 1го июня 2024 года. Инга и Юля, Израиль:)
  • Е
    Екатерина
    19 мая 2024
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10 минут, маршрут был интересный
    читать дальше

    и познавательный, в Вильнюсе были ооочень много раз, но без профессионального экскурсовода не то. Рекомендую всем, вы не пожалеете! Ведь только яркие впечатления остаются надолго в нашей памяти!!! 🩷

    Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10
  • D
    Dmitrii
    12 мая 2024
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Людмила отличный гид, рассказала много интересного про историю города и Литвы. Нам очень понравилось!!!
  • А
    Алла
    4 мая 2024
    Ужупис, или Республика в республике
    Очень интересная экскурсия от Лауры. Мы познакомились с Ужуписом,побывали во многих местах - даже в частных двориках Ужуписа. Рекомендую всем,кто хочет подробно ознакомиться с этой республикой
  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Знакомьтесь, Вильнюс
    Прекрасная экскурсия, несколько часов пролетели незаметно. Юлиус лёгкий в общении позитивный парень, талантлив не только как рассказчик, но и как
    читать дальше

    историк, искусствовед, музыкант. С ним мы посетили и известные экскурсионные объекты, и малоизвестные изюминки. С ним я чувствовала себя уверенно. Он даже познакомил меня с местной кухней, рассказал об особенностях, мы попробовали местный холодный борщ, заглянули в пару супермаркетов и выбрали национальные продукты для расширения моего гастрономического кругозора. С удовольствием рекомендую его своим друзьям.

  • J
    Jekaterina
    30 апреля 2024
    Влюбиться в Вильнюс за три часа
    Благодарю Елену за прекрасную экскурсию. Елена сразу расположила к себе, прекрасно владеет материалом и интересно рассказывает.
  • С
    Светлана
    22 апреля 2024
    Влюбиться в Вильнюс за три часа
    Прекрасная экскурсия, большое спасибо Елена! 😊
  • Е
    Екатерина
    11 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Вильнюсу
    Потрясающий гид!!! Рассказывает интересно, с душой. Можно было бы еще 2 часа провести, гуляя по городу и слушая и его истории.
  • Д
    Дмитрий
    5 апреля 2024
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Заказал экскурсию родителям. Остались ОЧЕНЬ довольны. Увидели город совсем с другой стороны. Большое спасибо
  • Ю
    Юрий
    25 февраля 2024
    Знакомьтесь, Вильнюс
    Рекомендуем этого экскурсовода. Очень дружелюбный и приятный в общени, но главное - Юлюс оказался человеком очень увлечённым историей своей страны
    читать дальше

    и города, и не только. Масса фактов, завораживающих мистических историй, неординарный взгляд на те или иные события. В общем, полный восторг!

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Ужупис»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вильнюсе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Ежедневная прогулка по Вильнюсу
  2. Влюбиться в Вильнюс за три часа
  3. Знакомьтесь, Вильнюс
  4. Самобытный творческий Ужупис
  5. Добро пожаловать в Вильнюс
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Тракай
  3. Ужупис
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июне 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "Ужупис" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 20 до 160. Туристы уже оставили гидам 368 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Вильнюсе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Ужупис», 368 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам