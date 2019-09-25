23 отзыва оставили туристы

Во время прогулки нас ждут:

крутой подъём на вершину холма Трёх крестов со смотровой площадкой и впечатляющим видом на Старый город. Я расскажу вам легенду о гибели францисканских монахов на этом самом месте;

подъем пешком на холм Гедиминаса, общепризнанный символ Вильнюса (подняться на холм можно только с 20 апреля);

самостоятельный подъем по винтовой лестнице на старинную готическую башню (входные билеты для взрослых – 5 евро, для детей – с 50% скидкой);

спуски в подземелья, где скрыты тайны Старого города. Вы увидите невероятной красоты куски янтаря с инклюзами и услышите историю происхождения балтийского янтаря.

В шоколаднице по улице Замковой немного передохнем и выпьем потрясающе вкусного горячего шоколаду. Я покажу вам настоящую шоколадную комнату и поделюсь историей происхождения шоколада.

А ещё мы прогуляемся к скульптуре доктора Айболита, где я расскажу увлекательную историю его жизни. Знают ли ваши дети, да и вы сами, что прототипом доктора Айболита послужил известный еврейский врач и общественный деятель Цемах Шабад, живший в Вильнюсе в начале ХХ века?

Конечно же, во время прогулки я не оставлю без внимания и взрослую аудиторию! Мы поговорим об истории основания Вильнюса и всей страны, преданиях и традициях, уходящих корнями в языческое прошлое Литвы.