23 отзыва оставили туристы

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Старый Вильнюс для детей и родителей

Нестандартная прогулка для всей семьи с рассказом о преданиях и традициях Старого города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

104 за экскурсию

У этой экскурсии23 отзыва
4.74
Инна
Задать вопросОбычно отвечает за 41 мин.
Инна – Гид в Вильнюсе
Приглашаю на прогулка 👣 юных путешественников и их родителей! От вашего отеля мы прогуляемся нестандартным маршрутом.

Ориентироваться будем на интересы детей, особенности их визуальной впечатлительности и эмоционального восприятия.

При этом родителям будет не менее интересно!
Старый Вильнюс для детей и родителей
Старый Вильнюс для детей и родителей

Во время прогулки нас ждут:

  • крутой подъём на вершину холма Трёх крестов со смотровой площадкой и впечатляющим видом на Старый город. Я расскажу вам легенду о гибели францисканских монахов на этом самом месте;
  • подъем пешком на холм Гедиминаса, общепризнанный символ Вильнюса (подняться на холм можно только с 20 апреля);
  • самостоятельный подъем по винтовой лестнице на старинную готическую башню (входные билеты для взрослых – 5 евро, для детей – с 50% скидкой);
  • спуски в подземелья, где скрыты тайны Старого города. Вы увидите невероятной красоты куски янтаря с инклюзами и услышите историю происхождения балтийского янтаря.

В шоколаднице по улице Замковой немного передохнем и выпьем потрясающе вкусного горячего шоколаду. Я покажу вам настоящую шоколадную комнату и поделюсь историей происхождения шоколада.

А ещё мы прогуляемся к скульптуре доктора Айболита, где я расскажу увлекательную историю его жизни. Знают ли ваши дети, да и вы сами, что прототипом доктора Айболита послужил известный еврейский врач и общественный деятель Цемах Шабад, живший в Вильнюсе в начале ХХ века?

Конечно же, во время прогулки я не оставлю без внимания и взрослую аудиторию! Мы поговорим об истории основания Вильнюса и всей страны, преданиях и традициях, уходящих корнями в языческое прошлое Литвы.

Организационные детали

  • Во время экскурсии самостоятельно оплачивается вход в готическую башню – 5 евро/взрослый, для детей, школьников и пенсионеров 50% скидка.
  • Вход в подземелья – бесплатно!
  • Экскурсия подходит для детей от 9-10 лет
Старый Вильнюс для детей и родителей
Старый Вильнюс для детей и родителей
Старый Вильнюс для детей и родителей
Старый Вильнюс для детей и родителей
Старый Вильнюс для детей и родителей
Старый Вильнюс для детей и родителей
Старый Вильнюс для детей и родителей
Старый Вильнюс для детей и родителей
Старый Вильнюс для детей и родителей
Старый Вильнюс для детей и родителей
Старый Вильнюс для детей и родителей
Старый Вильнюс для детей и родителей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в Литву! Меня зовут Инна. Мне в жизни выпала огромная честь открывать эту замечательную страну для туристов! Я делаю то, что люблю, что хорошо знаю, что вдохновляет и то, что доставляет радость другим. Мои экскурсии максимально комфортные для любого возраста! Окончила вильнюсский университет. Изучала историю искусства и культуры Литвы, управление культурным наследием. Жду вас и до встречи в Вильнюсе! С уважением, Инна.
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23 отзыва оставили туристы

25 сентября 2019
Хочу поблагодарить нашего гида Инну за отлично проведенную экскурсию! Инна умеет ладить с детьми, легко вступает в контакт и наша детско-взрослая компания оценила экскурсию на все 100! Вильнюс прекрасный зеленый город, но без помощи и очень ценных подсказок Инны нам было бы сложнее. Все советы для отличного времяпрепровождения пригодились. Смело обращайтесь к гиду Инне.
19 сентября 2019
На экскурсии с гидом Инной мы с детьми были в конце августа. Отлично продуман маршрут, было интересно не только детям, но и взрослым. Посещали обзорные площадки, откуда можно полюбоваться панорамами. Инна умеет входить в контакт с подростками, мы услышали увлекательные легенды, легко и ненавязчиво ознакомились с историей, по рекомендации гида посетили отличные музеи и детские кафе. Рекомендую.
2 сентября 2019
Отличная экскурсия для нашей детско- взрослой компании. Получили очень увлекательную и полезную информацию. Рекомендую.
26 августа 2019
Гида Инну выбрали по многочисленным и отличным отзывам и, как ожидали, все было замечательно! Наша детская компания от 12 до 15 лет подростки и мы, взрослые, получили увлекательную экскурсию по Вильнюсу. Инна умеет донести информацию, которую интересно слушать всем. Правильная интеллигентная речь, с юмором. Отлично построен маршрут. Мы благодарим нашего гида и желаем ей всего наилучшего!
21 августа 2019
Инна сделала наше путешествие незабываемым! Инна сумела вовлечь в экскурсию детей и они следовали за ней по пятам. Мы любовались городом с зеленых холмов и колокольни, спускались в два подземелья, слушали легенды и было интересно не только детям, но и нам! Гид профессионал, веселая, интеллигентная, нам повезло!
20 августа 2019
Отличная экскурсия с увлеченным своим делом гидом! Прекрасно организована для деткой и взрослой компании. Все остались более чем довольны! Вильнюс очень красивый город и определенно достоин второго посещения. И в этом заслуга нашего гида Инны! Спасибо!
18 августа 2019
Не для детей. Может подойти для взрослых, которые первый раз в Вильнюсе. Для группы с детьми - не рекомендую.
14 августа 2018
Спасибо, Инна, за потрясающую экскурсию. Вы влюбили нас в Вильнюс. ❤️
26 февраля 2018
Здравствуйте! Экскурсия прошла отлично! Классный гид!!! Много нового узнали. Рекомендую выбирать именно Инну, очень интересно все рассказывает, даже понравилось сыну. Мы довольны нашим гидом!!! Здравствуйте
29 ноября 2017
Хочется сказать огромное спасибо Инне. Отличная экскурсия. Дети остались очень довольны и не сильно устали. Советую этого гида всем. И ещё раз, спасибо.
Ещё 13 отзывов

Инна проводит ещё 4 экскурсии

Исторический центр ВильнюсаИсторический центр ВильнюсаИсторический центр Вильнюса
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Открыть историю, предания и традиции города и почувствовать себя в нем своим
Узкие улочки, черепичные крыши, море цветов и дух Средневековья — старинная часть прибалтийского города Вильнюс. В этих домах особая аура, всегда тихо и спокойно. Сказочный город, говорят те, кто там побывал. И это так! Здесь своя история, свой цвет и даже запах. Вы услышите не только исторические факты, но и легенды, предания, языческие традиции современной Литвы. В течении 2 часов мы осмотрим основные исторические объекты, научимся ориентироваться в городе и будем себя комфортно чувствовать в нем. Пройдем гастрономическим путем — заглянем в ресторанчики-кафе, которые любит местное население.
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