23 отзыва оставили туристы

Во время прогулки нас ждут:
В шоколаднице по улице Замковой немного передохнем и выпьем потрясающе вкусного горячего шоколаду. Я покажу вам настоящую шоколадную комнату и поделюсь историей происхождения шоколада.
А ещё мы прогуляемся к скульптуре доктора Айболита, где я расскажу увлекательную историю его жизни. Знают ли ваши дети, да и вы сами, что прототипом доктора Айболита послужил известный еврейский врач и общественный деятель Цемах Шабад, живший в Вильнюсе в начале ХХ века?
Конечно же, во время прогулки я не оставлю без внимания и взрослую аудиторию! Мы поговорим об истории основания Вильнюса и всей страны, преданиях и традициях, уходящих корнями в языческое прошлое Литвы.