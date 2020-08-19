9 отзывов оставили туристы

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Уютный Тракай

Познакомиться с бытом караимов, изучить замок на острове и услышать легенды Средневековья

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на автовокзале города Тракай
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75 за экскурсию

У этой экскурсии9 отзывов
5
Людмила
Задать вопросОбычно отвечает за 34 мин.
Людмила – Гид в Вильнюсе
Городок Тракай славится удивительными, почти пасторальными пейзажами и старинным замком посреди озера.

Мы прогуляемся по тихим улочкам и поговорим о народе караимов и их традициях, увидим караимскую кенессу и попробуем местные блюда.

Вы осмотрите залы крепости, услышите историю 📖 этого места и прочувствуете дух средневековой эпохи.
Уютный Тракай
Уютный Тракай

Что вас ожидает

Старинный городок
Мы встретимся на автовокзале Тракай, и в «камеру хранения» гида вы сдадите все заботы по организации прогулки. Я проведу вас по улочкам города на Ратушную площадь, где вы услышите о торговых привилегиях древнего городка и выясните, что общего между Тракаем и Прагой. Я расскажу о том, что здесь был еще и полуостровной замок, и познакомлю с его историей. По всем правилам передадим заветные желания в «небесную канцелярию». А на Каримской улице вы узнаете «секрет» гидов и поймете, когда можно, а когда не стоит верить нашим рассказам.

В гости к караимам
Отдельно поговорим о караимах, их быте и традициях. Вы увидите традиционные цветные домики с тремя окнами, святыню-кенессу — я объясню, в чем её особенность. Также покажу народные костюмы и проведу в ресторан, хозяевами которого являются настоящие караимы. Здесь вы услышите о национальной кухней и попробуете её блюда.

Замок на острове
Мимо сувенирных лавок, по лебединым мостикам мы подойдём к средневековому замку. Крепость сдерживала набеги крестоносцев и принимала заморских послов и господ в начале ХV века. Экспозиции помогут ощутить дух Средневековья и расскажут о порядках того времени. А еще вы отметитесь в рыцарском «визовом центре» и услышите легенды живописного озера Гальве.

Если с вами будут дети, то по пути к Ратушной площади мы заглянем в кафе-шоколадницу, где вы сможете сделать паузу, пока ваш ребёнок будет изучать шоколадные комнаты маленького музея. Вы также получите рекомендации по посещению караимского ресторана и самостоятельного отдыха в Тракае.

Кому подойдет экскурсия

Это пешеходная прогулка подойдёт и взрослым и детям. Программа формируется с учетом ваших интересов.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Тракае. Из Вильнюса до Тракая вы можете добраться на автобусе, стоимость билета — 2 евро за человека.
  • Отдельно оплачиваются билеты на экспозиции замка (8 евро для взрослых и 4 евро для детей), дегустация караимской кухни (3-5 евро) и посещение музея шоколадных скульптур (5 евро для взрослых, детям бесплатно)
  • В высокий туристический сезон экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды. Замена гида обязательно оговаривается во время оформления заказа.
Уютный Тракай
Уютный Тракай
Уютный Тракай
Уютный Тракай
Уютный Тракай
Уютный Тракай
Уютный Тракай
Уютный Тракай
Уютный Тракай
Уютный Тракай
Уютный Тракай

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на автовокзале города Тракай.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Людмила
Людмила
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я житель Литвы в седьмом поколении. Очень люблю родной край и с радостью делюсь своими знаниями и эмоциями с путешественниками. У меня богатый опыт работы с детьми — свое повествование я переплетаю легендами, занимательными историями, юмором и позитивом.
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9 отзывов оставили туристы

19 августа 2020
Мы были первый раз в Вильнюсе, город очень красивый и полон старинных историй, поэтому к выбору гида подошли с полной отвестностью)) У нас был гид Людмила, подробно и с интересом все рассказывала, время в её компании прошло быстро и остались только приятные впечатления. Я уверен, что вернёмся сюда не один ещё раз. С Людмилой мы брали также экскурсию в Тракай, верное решение сделали, что выбрали одного и того же гида на две экскурсии, не было никаких повторений в рассказах. Людмила много всего подсказала полезного, огромное ей спасибо за все.
Александр
8 января 2020
Если сомневаетесь ехать или нет в Тракай, не сомневайтесь! Ехать обязательно, желательно, конечно, в теплую погоду, но и в "около 0" стоит. Красота снаружи и познавательно внутри, особенно с таким чудесным экскурсоводом как Елена. Все подробно рассказали, показали, за ручку к караимам отвели, привезли и отвезли. Супер! За трансфер отдельное спасибо! P. S. Про караимские пирожки: просто пирожки, нормальные такие, довольно вкусные.
8 января 2020
Экскурсию нам провела Елена- отличный гид и живёт своим делом !!! Получили массу положительных эмоций, новые знания и хорошее настроение! Спасибо Елене
7 января 2020
05 января 2020 г. вместе с Людмилой ездили на экскурсию в Тракай. Экскурсия была супер интересной! Ещё очень повезло с погодой, было немного морозно, но солнечно! Мы ездили в Тракай на своей машине, Людмила была с нами и всю дорогу, и туда и обратно, дополнительно рассказывала нам об истории Тракая! Вот такой вот бонус! Людмила - очень профессиональный гид, слушать её было очень интересно, узнали много нового! Рекомендуем всем замечательного гида! Да, и дегустация караимской кухни - это отдельная "песня"! Очень вкусно, душевно (и опять же - экскурсия продолжается! Людмила за время обеда ещё успевает рассказать много интересного!). Людмила, спасибо огромное за супер-экскурсию! Надеемся ещё когда-нибудь встретиться с Вами для новых впечатлений, знаний и интересных открытий!
6 ноября 2019
Огромное спасибо Елене за потрясающую экскурсию!!! Мы все просто с первого взгляда влюбились в эту обаятельную, умнейшую и замечательную женщину!!! Вся экскурсия - на одном дыхании. Нас было пятеро, четверо взрослых и с нами был подросток, его увлечь чем-то очень сложно, но у Елены это получилось! Какое-то такое внутреннее обаяние, такая легкая и доступная подача материала, так все было замечательно!!! ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ рекомендуем Елену как высококлассного гида, прекрасного, знающего рассказчика и обаятельного человека!!!!! Спасибо Вам Елена!!! Вы помогли нам полюбить Литву! Мы вернемся и обязательно походим с Вами по старому городу!!! СПАСИБО!!!
14 октября 2019
Мы всей семьёй (я с мужем и двумя детьми ми)взяли экскурсию "Уютный Тракай ". Экскурсия очень понравилась. Елена-знающий экскурсовод, рассказывала интересно и доступно. Отвечала на все наши многочисленыесли вопросы. После экскурсии, общаясь с нашими друзьями, которые часто приезжают в Вильнюс я поняла, что они не знают и половины того, что мы узнали на экскурсии). Время прошло не заметно. Кроме экскурсии, Елена посоветовала нам куда можно сходить в Вильнюсе и что посмотреть. Мы все остались очень довольны. Очень советую заказывать экскурсию "Уютный Тракай".
12 сентября 2019
Очень интересная экскурсия
28 августа 2019
Очень интересная экскурсия, комфортно с гидом Еленой. Рекомендую
30 июля 2019
Большое спасибо за приятную и информативную экскурсию! Еще нам очень повезло с погодой, красивые места, прогулка на катере, вкусная еда. Рекомендуем, не пожалеете!

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