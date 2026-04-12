9 отзывов оставили туристы

Лучшие месяцы для посещения Тракая - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться приятной погодой, живописными видами и комфортной прогулкой по улочкам и замку.

Городок Тракай известен своими пасторальными пейзажами и старинным замком на озере.Прогулка по тихим улочкам, знакомство с народом караимов и их традициями, посещение караимской кенессы и дегустация местных блюд.Экскурсия включает осмотр

залов крепости, рассказ о её истории и погружение в дух средневековой эпохи. Посетители узнают о торговых привилегиях древнего городка, увидят полуостровной замок и услышат легенды озера Гальве. Экскурсия подходит для взрослых и детей, программа формируется с учетом интересов участников

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старинный городок

Мы встретимся на автовокзале Тракай, и в «камеру хранения» гида вы сдадите все заботы по организации прогулки. Я проведу вас по улочкам города на Ратушную площадь, где вы услышите о торговых привилегиях древнего городка и выясните, что общего между Тракаем и Прагой. Я расскажу о том, что здесь был еще и полуостровной замок, и познакомлю с его историей. По всем правилам передадим заветные желания в «небесную канцелярию». А на Каримской улице вы узнаете «секрет» гидов и поймете, когда можно, а когда не стоит верить нашим рассказам.

В гости к караимам

Отдельно поговорим о караимах, их быте и традициях. Вы увидите традиционные цветные домики с тремя окнами, святыню-кенессу — я объясню, в чем её особенность. Также покажу народные костюмы и проведу в ресторан, хозяевами которого являются настоящие караимы. Здесь вы услышите о национальной кухней и попробуете её блюда.

Замок на острове

Мимо сувенирных лавок, по лебединым мостикам мы подойдём к средневековому замку. Крепость сдерживала набеги крестоносцев и принимала заморских послов и господ в начале ХV века. Экспозиции помогут ощутить дух Средневековья и расскажут о порядках того времени. А еще вы отметитесь в рыцарском «визовом центре» и услышите легенды живописного озера Гальве.

Если с вами будут дети, то по пути к Ратушной площади мы заглянем в кафе-шоколадницу, где вы сможете сделать паузу, пока ваш ребёнок будет изучать шоколадные комнаты маленького музея. Вы также получите рекомендации по посещению караимского ресторана и самостоятельного отдыха в Тракае.

Кому подойдет экскурсия

Это пешеходная прогулка подойдёт и взрослым и детям. Программа формируется с учетом ваших интересов.

Организационные детали