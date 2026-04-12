9 отзывов оставили туристы

Городок Тракай славится пасторальными пейзажами и старинным замком. Прогулка по улочкам, знакомство с караимами и их кухней, посещение замка
Городок Тракай известен своими пасторальными пейзажами и старинным замком на озере.
Прогулка по тихим улочкам, знакомство с народом караимов и их традициями, посещение караимской кенессы и дегустация местных блюд.
Экскурсия включает осмотр читать дальшеуменьшить
залов крепости, рассказ о её истории и погружение в дух средневековой эпохи.
Посетители узнают о торговых привилегиях древнего городка, увидят полуостровной замок и услышат легенды озера Гальве. Экскурсия подходит для взрослых и детей, программа формируется с учетом интересов участников
Лучшие месяцы для посещения Тракая - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться приятной погодой, живописными видами и комфортной прогулкой по улочкам и замку.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ратушная площадь
Караимская улица
Кенесса
Замок на острове
Кафе-шоколадница
Описание экскурсии
Старинный городок
Мы встретимся на автовокзале Тракай, и в «камеру хранения» гида вы сдадите все заботы по организации прогулки. Я проведу вас по улочкам города на Ратушную площадь, где вы услышите о торговых привилегиях древнего городка и выясните, что общего между Тракаем и Прагой. Я расскажу о том, что здесь был еще и полуостровной замок, и познакомлю с его историей. По всем правилам передадим заветные желания в «небесную канцелярию». А на Каримской улице вы узнаете «секрет» гидов и поймете, когда можно, а когда не стоит верить нашим рассказам.
В гости к караимам
Отдельно поговорим о караимах, их быте и традициях. Вы увидите традиционные цветные домики с тремя окнами, святыню-кенессу — я объясню, в чем её особенность. Также покажу народные костюмы и проведу в ресторан, хозяевами которого являются настоящие караимы. Здесь вы услышите о национальной кухней и попробуете её блюда.
Замок на острове
Мимо сувенирных лавок, по лебединым мостикам мы подойдём к средневековому замку. Крепость сдерживала набеги крестоносцев и принимала заморских послов и господ в начале ХV века. Экспозиции помогут ощутить дух Средневековья и расскажут о порядках того времени. А еще вы отметитесь в рыцарском «визовом центре» и услышите легенды живописного озера Гальве.
Если с вами будут дети, то по пути к Ратушной площади мы заглянем в кафе-шоколадницу, где вы сможете сделать паузу, пока ваш ребёнок будет изучать шоколадные комнаты маленького музея. Вы также получите рекомендации по посещению караимского ресторана и самостоятельного отдыха в Тракае.
Кому подойдет экскурсия
Это пешеходная прогулка подойдёт и взрослым и детям. Программа формируется с учетом ваших интересов.
Организационные детали
Экскурсия начинается в Тракае. Из Вильнюса до Тракая вы можете добраться на автобусе, стоимость билета — 2 евро за человека.
Отдельно оплачиваются билеты на экспозиции замка (8 евро для взрослых и 4 евро для детей), дегустация караимской кухни (3-5 евро) и посещение музея шоколадных скульптур (5 евро для взрослых, детям бесплатно)
В высокий туристический сезон экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды. Замена гида обязательно оговаривается во время оформления заказа.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На автовокзале города Тракай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 622 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я житель Литвы в седьмом поколении. Очень люблю родной край и с радостью делюсь своими знаниями и эмоциями с путешественниками. У меня богатый опыт работы с детьми — свое повествование я переплетаю легендами, занимательными историями, юмором и позитивом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
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Ольга
если вы планируете посетить Тракай или пожелаете узнать Вильнюс, вам буквально необходима Людмила! Все сложилось идеально: лёгкая форма подачи нового, интересный рассказ с теми нюансами, благодаря которым действительно запоминаешь услышанное на экскурсии. Системные знания, такт, юмор-это все Людмила! рекомендую и надеюсь, что повторю поездку именно с этим прекрасным экскурсоводом. Не уезжайте без пирогов))
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Ekaterina
Людмила — замечательный гид: очень информативный, увлекающий и внимательный к своим гостям. Она познакомила нас не только с историей Тракая, но и — так как она свой человек в этом месте — благодаря ей мы немножко окунулись в современную жизнь этого замечательного городка. А это всегда делает экскурсию ещё более живой и запоминающейся. Людмила, спасибо большое за такое яркое переживание!
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Т
Таня
Экскурсия в Тракай прошла великолепно, большое спасибо нашему гиду Елене! Мы посетили знаменитый замок и осмотрели разнообразные выставки: мебель, стекло, фарфор, курительные трубки и многое другое. Елена провела нас по читать дальшеуменьшить
всем залам, с увлечением рассказывала интересные факты и обращала внимание на самые любопытные детали. Благодаря её рассказам история замка ожила на глазах. Отдельное спасибо за рекомендацию караимского ресторана — еда была потрясающе вкусной! В завершение экскурсии Елена подсказала живописный маршрут до станции, и прогулка по нему стала отличным финалом поездки. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Тракае и приятно провести время!
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Е
Елена
05 января 2020 г. вместе с Людмилой ездили на экскурсию в Тракай. Экскурсия была супер интересной! Ещё очень повезло с погодой, было немного морозно, но солнечно! Мы ездили в Тракай читать дальшеуменьшить
на своей машине, Людмила была с нами и всю дорогу, и туда и обратно, дополнительно рассказывала нам об истории Тракая! Вот такой вот бонус! Людмила - очень профессиональный гид, слушать её было очень интересно, узнали много нового! Рекомендуем всем замечательного гида! Да, и дегустация караимской кухни - это отдельная "песня"! Очень вкусно, душевно (и опять же - экскурсия продолжается! Людмила за время обеда ещё успевает рассказать много интересного!). Людмила, спасибо огромное за супер-экскурсию! Надеемся ещё когда-нибудь встретиться с Вами для новых впечатлений, знаний и интересных открытий!
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С
Светлана
Огромное спасибо Елене за потрясающую экскурсию!!! Мы все просто с первого взгляда влюбились в эту обаятельную, умнейшую и замечательную женщину!!! Вся экскурсия - на одном дыхании. Нас было пятеро, четверо читать дальшеуменьшить
взрослых и с нами был подросток, его увлечь чем-то очень сложно, но у Елены это получилось! Какое-то такое внутреннее обаяние, такая легкая и доступная подача материала, так все было замечательно!!! ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ рекомендуем Елену как высококлассного гида, прекрасного, знающего рассказчика и обаятельного человека!!!!! Спасибо Вам Елена!!! Вы помогли нам полюбить Литву! Мы вернемся и обязательно походим с Вами по старому городу!!! СПАСИБО!!!
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Т
Татьяна
Мы всей семьёй (я с мужем и двумя детьми ми)взяли экскурсию "Уютный Тракай". Экскурсия очень понравилась. Елена-знающий экскурсовод,рассказывала интересно и доступно. Отвечала на все наши многочисленыесли вопросы. После экскурсии,общаясь с нашими друзьями,которые часто читать дальшеуменьшить
приезжают в Вильнюс я поняла,что они не знают и половины того,что мы узнали на экскурсии). Время прошло не заметно. Кроме экскурсии,Елена посоветовала нам куда можно сходить в Вильнюсе и что посмотреть. Мы все остались очень довольны. Очень советую заказывать экскурсию "Уютный Тракай".