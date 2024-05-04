1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Вильнюс и Тракай: историческое путешествие по древним столицам
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Вильнюс и Тракай. Узнайте истории городов, насладитесь архитектурой и кулинарией
Сегодня в 15:30
11 июня в 10:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Замки Вильнюса и Тракая: путешествие в древнюю Литву
Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии
Начало: Отель Вильнюса
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€227 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Тракай - резиденция литовских князей
Тракай - древняя столица Литвы, окруженная озерами. Узнайте историю замка и караимов, посетите музей и парк
Начало: От отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Вильнюс, Тракай, Каунас: путешествие по историческим столицам Литвы
Познайте душу Литвы через истории и архитектуру Вильнюса, Тракая и Каунаса в одной увлекательной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уютный Тракай: замок, караимы и средневековая история
Городок Тракай славится пасторальными пейзажами и старинным замком. Прогулка по улочкам, знакомство с караимами и их кухней, посещение замка
Начало: На автовокзале города Тракай
15 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€77 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
Вильнюс - Тракай - Каунас - Клайпеда - Паланга - Нида - Вильнюс
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€760 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Погружение в историю Тракая: экскурсия по замкам и озерам
Путешествие в Тракай, бывшую столицу Великого княжества Литовского, подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о славных битвах и легендах
Начало: в центре Тракая
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Вильнюса - в старинный Тракай
Узнать историю бывшей столицы Литовского княжества и увидеть ее самые интересные места
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла4 мая 2024Огромное спасибо Людмиле. Экскурсия была очень интересная, познавательная. Людмила ведет экскурсию с юмором, при этом много информации. Очень жаль,что в Тракайском замке идет ремонт,но это компенсировалось вкуснейшими кераимскими пирожками Рекомендую всем этого гида.
- ООскар9 апреля 2024Это была превосходная, практически идеальная экскурсия. Все изложено системно и очень логично, из исторической перспективы. Нам и даже нашему сыну
- ЕЕлизавета1 апреля 2024Замечательно. Всячески рекомендуем. У нас была экскурсия Вильнюс и Тракай. Gintaras забрал нас из отеля на машине и мы поэтому
- AAlex30 января 2024Мы очень часто путешевствуем и иногда воспоминания о странах и городах сливаются вместе. Что бы запомнить страну или город очень
- ООльга15 января 2024Людмила очаровала всю нашу группу! Подарила нам не только шикарную экскурсию по Тракаю, но и волшебное новогоднее настроение. Спасибо большое!
- ССергей29 октября 2023Экскурсия отличная. Гинтарас много знает и с удовольствием делится своими знаниями. Рассказывает интересно, по-прибалтийски неспешно и тихо. Сам Вильнюс в
- OOlena24 октября 2023Огромное спасибо за экскурсию! Замечательная экскурсия, знающий и любящий свое дело экскурсовод! Рекомендуем и советуем!
- HHalimon3 октября 2023Очень понравилось. Рекомендуем
- ТТатьяна24 августа 2023Была на экскурсии 22.08.2023. Гид заранее созвонилась со мной и оговорила детали поездки. Точно в назначенное время Елена забрала меня из
- AAnastasia18 июня 2023У нас был замечательный гид Елена. Нам все очень понравилось. Мы также заезжали на ферму альпак и очаровательные альпаки останутся в памяти детей надолго. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Тракай»
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