🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 97 отзывов Вильнюс - первое свидание: путешествие по историческому сердцу Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления € 80 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 67 отзывов Влюбиться в Вильнюс за три часа: Путешествие по историческому сердцу Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя исторический центр Вильнюса и его живописные дворики в компании опытного гида Начало: У ворот Острой брамы € 80 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 81 отзыв Исторический центр Вильнюса: путешествие сквозь века Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его узкие улочки, исторические здания и культурные сокровища Начало: Кафедральный собор Вильнюса € 80 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Вечерняя прогулка по Средневековому Вильнюсу: мистика и история Погрузитесь в атмосферу средневековья в вечернем Вильнюсе. Исследуйте тайны и легенды, скрытые в темных уголках старого города Начало: у ворот Острой брамы € 67 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 58 отзывов Вильнюс и Тракай: историческое путешествие по древним столицам Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Вильнюс и Тракай. Узнайте истории городов, насладитесь архитектурой и кулинарией € 190 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 23 отзыва Зимняя сказка Вильнюса: погружение в рождественские традиции и легенды Проведите незабываемое время, исследуя рождественский Вильнюс: от средневековых улочек до волшебного городка с ароматами корицы Начало: У памятника королю Миндаугасу € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Знакомьтесь, Вильнюс: путешествие по историческим местам и кварталам Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, пройдя по его знаковым местам и узких улочках, где каждый камень дышит историей € 77 за всё до 25 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Вильнюс: путешествие в мир сказок и легенд для всей семьи Погрузитесь в мир волшебства Вильнюса: от памятника Айболиту до башни Гедиминаса, где каждый уголок расскажет свою историю Начало: Святые ворота Aušros vartai € 65 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Самобытный творческий Ужупис Раскрыть богемную сторону Вильнюса в компании официального посла самопровозглашенной республики Начало: Aušros vartai € 70 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 55 отзывов Чудеса и легенды Вильнюса: Пешеходная экскурсия по древнему городу Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом Начало: На Кафедральной площади € 75 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 30 отзывов Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса Погрузитесь в историю Вильнюса и Литвы, осматривая ключевые достопримечательности города на авто-пешей экскурсии. Узнайте интересные факты и тайны € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Добро пожаловать в Вильнюс: путешествие по историческому сердцу и арт-кварталу Пройдитесь по улочкам и дворикам Вильнюса, где каждый камень хранит истории прошлого. Откройте для себя мир легенд и красоты в компании знающего гида Начало: У памятника князю Гедиминасу € 65 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 34 отзыва Замки Вильнюса и Тракая: путешествие в древнюю Литву Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии Начало: Отель Вильнюса € 227 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Ужупис, или Республика в республике Прогулка по одному из старейших районов города - цветущему и богемному вильнюсскому Монмартру € 120 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Экскурсия в Тракай - резиденция литовских князей Тракай - древняя столица Литвы, окруженная озерами. Узнайте историю замка и караимов, посетите музей и парк Начало: От отеля € 167 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Вильнюс - любовь с первого взгляда: путешествие по историческому сердцу Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его кривые улочки, исторические памятники и архитектурные шедевры Начало: У колокольни на Кафедральной площади от € 33 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Вильнюс - путешествие во времени Насыщенная обзорная экскурсия по Старому городу с профессиональным гидом Начало: На Кафедральной площади € 70 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Вильнюс: путешествие по столице последнего языческого государства Погрузитесь в историю Вильнюса, где древние языческие традиции и христианство сплелись в уникальное культурное наследие € 120 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 25 отзывов Вильнюс, Тракай, Каунас: путешествие по историческим столицам Литвы Познайте душу Литвы через истории и архитектуру Вильнюса, Тракая и Каунаса в одной увлекательной экскурсии € 360 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу Встреча в аэропорту Вильнюса, трансфер и увлекательная экскурсия по Старому городу. Узнайте историю и получите полезные советы от местного жителя Начало: В аэропорту Вильнюса € 119 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Вильнюс: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления Начало: У Кафедрального собора € 80 за всё до 10 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Велосипедная экскурсия по Вильнюсу: от Кафедральной площади до Ужуписа Откройте для себя красоту Вильнюса, катаясь на велосипеде по его улицам и паркам. Экскурсия для тех, кто хочет увидеть больше € 80 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 16 отзывов Уютный Тракай: замок, караимы и средневековая история Городок Тракай славится пасторальными пейзажами и старинным замком. Прогулка по улочкам, знакомство с караимами и их кухней, посещение замка Начало: На автовокзале города Тракай € 77 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Непознанный Жверинас: Секретные истории и архитектурные жемчужины Вильнюса Погрузитесь в атмосферу загадочного Жверинаса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, далеко за пределами туристических троп Начало: Возле Сейма (Парламента) € 64 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Гастрономический тур: Дегустация литовского пива в Вильнюсе Приглашаем вас на увлекательное путешествие по пабам Вильнюса, где вас ждет дегустация уникальных сортов литовского пива € 130 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 9 отзывов Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги Вильнюс - Тракай - Каунас - Клайпеда - Паланга - Нида - Вильнюс € 760 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Погружение в историю Тракая: экскурсия по замкам и озерам Путешествие в Тракай, бывшую столицу Великого княжества Литовского, подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о славных битвах и легендах Начало: в центре Тракая € 110 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 19 отзывов Знакомство с Вильнюсом: история, культура и знаковые места Погрузитесь в уникальную атмосферу Вильнюса, узнайте его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии Начало: На Кафедральной площади от € 25 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 5 отзывов Рынок Хале в Вильнюсе: путешествие через века и вкусы Литвы Присоединяйтесь к экскурсии по Рынку Хале, чтобы познакомиться с кулинарным наследием и историческими событиями Вильнюса Начало: В районе рынка Хале € 70 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Из Вильнюса - в старинный Тракай Узнать историю бывшей столицы Литовского княжества и увидеть ее самые интересные места € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Удивительные истории Старого города Вильнюса: путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, где каждый уголок хранит свою уникальную историю. Откройте для себя город, где мифы оживают Начало: Экскурсия начинается от отеля, где остановились ту... € 70 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Трансфер в Вильнюсе + погружение в историю и культуру города Встреча в аэропорту и незабываемая экскурсия по Вильнюсу: от Старого города до современных районов с национальным обедом € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 23 отзыва Незабываемая экскурсия по Старому Вильнюсу для семей с детьми Приглашаем на уникальную прогулку по Старому Вильнюсу, где каждый уголок расскажет свою историю. Идеально для семей с детьми € 114 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Вильнюс - северный Иерусалим По еврейским страницам истории Литвы и ее столицы € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Истории Старого Вильнюса: Погружение в средневековье и традиции Познакомьтесь с богатой историей и культурой Вильнюса, пройдя по его старинным улицам и посетив знаковые места € 94 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Увлекательная экскурсия по Вильнюсу для детей и школьников Прогулка по Старому городу Вильнюс с легендами, конкурсами и наградами. Дети смогут загадывать желания и знакомиться со сказочными персонажами Начало: По договорености € 65 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Вильнюс - город барокко Разобраться во взаимосвязи истории и архитектуры Вильнюса на примере его культовых барочных построек € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Обзорная экскурсия по городу Тракай Посетите старинный Тракай с его уникальными историческими памятниками и природными красотами Начало: Тракай Расписание: По договоренности € 70 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Пешеходная экскурсия по Вильнюсу: культурное наследие Литвы Индивидуальная экскурсия по Вильнюсу. В течение 3 часов посетите основные исторические объекты, узнайте о многонациональной культуре столицы Литвы Начало: Холл Вашего отеля Расписание: По договоренности с гидом € 65 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Персональная прогулка с гидом по Вильнюсу: Синий и Красный маршруты Откройте для себя красоту Вильнюса в компании профессионального гида. Два уникальных маршрута на выбор, идеально для индивидуальных путешественников и групп Расписание: Ежедневно в 11:00 € 80 за экскурсию