Групповые экскурсии Вильнюса

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Вильнюсе на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ежедневная прогулка по Вильнюсу
Пешая
198 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательная экскурсия по Вильнюсу: архитектура и искусство
Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
1 авг в 15:15
20 за человека
Жизнь за высокими стенами - монастыри и костёлы Вильнюса
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 3 чел.
Жизнь за высокими стенами - монастыри и костёлы Вильнюса
Начало: Площадь С. Дауканто, 1, Вильнюс
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
30 за человека
Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия
Пешая
38 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Добро пожаловать в Вильнюс: Ежедневная групповая экскурсия
Вас ждет захватывающее путешествие по улочкам Старого города Вильнюса, полное истории и искусства
Начало: Gedimino g. 1
Расписание: Ежедневно, только в 15:15
1 авг в 15:00
2 авг в 15:00
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вильнюсе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ежедневная прогулка по Вильнюсу
  2. Жизнь за высокими стенами - монастыри и костёлы Вильнюса
  3. Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Старый город
  2. Тракай
  3. Ужупис
  4. Вильнюсский университет
  5. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июле 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 30. Туристы уже оставили гидам 236 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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