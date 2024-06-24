2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательная экскурсия по Вильнюсу: архитектура и искусство
Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
1 авг в 15:15
€20 за человека
2 часа
Мини-группа
до 3 чел.
Жизнь за высокими стенами - монастыри и костёлы Вильнюса
Начало: Площадь С. Дауканто, 1, Вильнюс
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Добро пожаловать в Вильнюс: Ежедневная групповая экскурсия
Вас ждет захватывающее путешествие по улочкам Старого города Вильнюса, полное истории и искусства
Начало: Gedimino g. 1
Расписание: Ежедневно, только в 15:15
1 авг в 15:00
2 авг в 15:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия24 июня 2024Отлично, за два часа содержательная экскурсия, абсолютно довольны. Спасибо!
- ЛЛилия21 июня 2024Познавательно! Много интересных фактов и историй, связанных с местами посещения экскурсии!
- VVictor18 мая 2024Отличная экскурсия! Очень рекомендуем всем кто хочет познакомится и полюбить Вильнус. Лена лучшая экскурсовод! Так интересно и увлекательно! Приедим еще!
- VVictor17 мая 2024Отличный экскурсовод, 2 часа любви к Вильнюсу!
- ЕЕкатерина11 апреля 2024Потрясающий гид!!! Рассказывает интересно, с душой. Можно было бы еще 2 часа провести, гуляя по городу и слушая и его истории.
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июле 2024
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