Ю Юлия Ежедневная прогулка по Вильнюсу Отлично, за два часа содержательная экскурсия, абсолютно довольны. Спасибо!

Л Лилия Ежедневная прогулка по Вильнюсу Познавательно! Много интересных фактов и историй, связанных с местами посещения экскурсии!

V Victor Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия Отличная экскурсия! Очень рекомендуем всем кто хочет познакомится и полюбить Вильнус. Лена лучшая экскурсовод! Так интересно и увлекательно! Приедим еще!

V Victor Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия Отличный экскурсовод, 2 часа любви к Вильнюсу!