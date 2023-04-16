читать дальше

за 2 дня". Путешествую постоянно и много потому была уверена, что меня ничем не удивить. Но после нескольких часов экскурсии с Гинтрасом стало понятно, что впечатлений и удивлений будет очень много. Удивительно талантливо и профессионально была построена вся экскурсия, информация была информативной, легкой интересной. Гинтрас, как выяснилось много лет работал и работает в искусстве, это чувствовалось в мельчайших деталях его рассказах о Литве и ее истории. После этой экскурсии каждый был влюблен в эту бесподобную страну - Литву.



P.S. Гинтрас не только показал и рассказал все исторические и просто интересные места, но были приобретены множество сувениров, обеды, ужины в очень уютных, хороших местах. Везде были вовремя, вернулись к 21.00 на второй день в отель, экскурсия была на столько великолепной, что усталости не чувствовалось совсем.



Очень интеллигентный, тактичный, чувствительный, редкость на сегодняшний день, самый лучший гид, могу подписаться под каждым словом.

Всем советую побывать в Литве и оказаться на экскурсии с этим великолепным гидом.



Всем приятного отдыха и еще раз спасибо Гинтрасу за незыбываемую экскурсию.

Татьяна