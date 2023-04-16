Индивидуальная
до 10 чел.
Вильнюс - первое свидание: путешествие по историческому сердцу
Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Не просто интересно, а волшебно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Вильнюс
Пройдитесь по улочкам и дворикам Вильнюса, где каждый камень хранит истории прошлого. Откройте для себя мир легенд и красоты в компании знающего гида
Начало: У памятника князю Гедиминасу
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс и Тракай: историческое путешествие по древним столицам
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Вильнюс и Тракай. Узнайте истории городов, насладитесь архитектурой и кулинарией
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Литва за два дня
Два дня насыщенного путешествия по Литве: от старинных замков до морских курортов. Откройте для себя лучшие места страны
11 дек в 12:00
12 дек в 10:00
€780 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Знакомство с Вильнюсом: история, культура и знаковые места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вильнюса, узнайте его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии
Начало: На Кафедральной площади
17 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от €25 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательная экскурсия по Вильнюсу: архитектура и искусство
Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
- ЛЛиора16 апреля 2023Нам очень повезло с нашим гидом. Гинтарас - человек влюблённый в Литву. За два дня мы проехали на машине от
- ЕЕкатерина8 августа 2018Большое спасибо нашему гиду за интересные и очень насыщенные два дня в Литве!
Гинтарас отличный рассказчик и собеседник с глубоким знанием
- ИИрина30 июля 2018Всем, кто хочет узнать и полюбить Литву, советую эту экскурсию. Огромная благодарность Гинтарасу за то, что он щедро поделился своими знаниями. Города Литвы, курорты, пляжи - это нужно увидеть. СПАСИБО.
- ААлёна16 апреля 2018Зашла сегодня забронировать новый тур и обнаружила, что мой отзыв по данной поездке не сохранился. Жаль, что не обнаружила это
- ТТатьяна11 марта 2018Отличная экскурсия, Гинтарас - гид от Бога, бесконечно увлеченный историей.
- ББикуновы15 мая 2017Насыщенная и содержательная экскурсия. Гинтарас высоко эрудированный человек, с которым приятно свободно обсуждать любые темы даже несмотря на идеологические расхождения
- ЕЕгор3 мая 2017Идеальный маршрут, особенно, если у вас без лишнего 2 дня на то, чтобы узнать все о стране. Маршрут хорошо спланирован
- ТТатьяна20 ноября 2014Лучшая экскурсия в моей жизни, благодаря сказке-мечте гуду Гинтрасу.
Сейчас все по порядку: я была на 2 дневной экскурсии "Вся Литва
