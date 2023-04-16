Мои заказы

Экскурсии в Клайпеду из Вильнюса

Найдено 7 экскурсий в категории «Клайпеда» в Вильнюсе на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вильнюс - первое свидание
Пешая
3 часа
121 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Вильнюс - первое свидание: путешествие по историческому сердцу
Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€90 за всё до 10 чел.
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Пешая
4 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Не просто интересно, а волшебно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Вильнюс
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Вильнюс
Пройдитесь по улочкам и дворикам Вильнюса, где каждый камень хранит истории прошлого. Откройте для себя мир легенд и красоты в компании знающего гида
Начало: У памятника князю Гедиминасу
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€80 за всё до 10 чел.
Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
На машине
6 часов
71 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс и Тракай: историческое путешествие по древним столицам
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Вильнюс и Тракай. Узнайте истории городов, насладитесь архитектурой и кулинарией
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€210 за всё до 4 чел.
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
На машине
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Литва за два дня
Два дня насыщенного путешествия по Литве: от старинных замков до морских курортов. Откройте для себя лучшие места страны
11 дек в 12:00
12 дек в 10:00
€780 за всё до 4 чел.
Знакомство с Вильнюсом
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
Знакомство с Вильнюсом: история, культура и знаковые места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вильнюса, узнайте его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии
Начало: На Кафедральной площади
17 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от €25 за человека
Свидание с Вильнюсом каждый день
Пешая
2 часа
224 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательная экскурсия по Вильнюсу: архитектура и искусство
Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лиора
    16 апреля 2023
    Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
    Нам очень повезло с нашим гидом. Гинтарас - человек влюблённый в Литву. За два дня мы проехали на машине от
    читать дальше

    Вильнюса до Паланги с посещением Куршской Косы. Дорога была длинной, но для нас не утомительной, так как по дороге Гинтарас рассказывал нам об истории Литвы и о жизни литовцев в современный период. За окном автомобиля мелькали ухоженные поля и сосны с березками. Мы останавливались на кофе в придорожных кафе. А в Каунасе и Клайпеде, по совету Гинтараса, пообедали в ресторане с очень вкусной литовской кухней. И если подвести черту, для того, чтобы увидеть несколько городов с внимательным, знающим гидом, мы советуем заказать Гинтараса

  • Е
    Екатерина
    8 августа 2018
    Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
    Большое спасибо нашему гиду за интересные и очень насыщенные два дня в Литве!
    Гинтарас отличный рассказчик и собеседник с глубоким знанием
    читать дальше

    истории и культуры Литвы, вы точно получите удовольствие от общения с ним.
    За два дня мы успели посмотреть все основные достопримечательности и посетить много красивых мест этой прибалтийской страны. Теперь хочется вернуться в Литву на более долгое время!

  • И
    Ирина
    30 июля 2018
    Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
    Всем, кто хочет узнать и полюбить Литву, советую эту экскурсию. Огромная благодарность Гинтарасу за то, что он щедро поделился своими знаниями. Города Литвы, курорты, пляжи - это нужно увидеть. СПАСИБО.
  • А
    Алёна
    16 апреля 2018
    Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
    Зашла сегодня забронировать новый тур и обнаружила, что мой отзыв по данной поездке не сохранился. Жаль, что не обнаружила это
    читать дальше

    ранее.
    А ведь добрых и теплых слов об этой экскурсии у меня предостаточно. Прекрасный маршрут, много интересных фактов и только положительные впечатления. Не зря нашу ноябрьскую поездку освещало неожиданное для конца осени теплое солнышко.
    Гинтарас чудесный повествователь и проводник. Да-да, именно проводник, который умело провел нас по городам Литвы, показав ее такой, какая она была, какой она стала, чем живет и дышит.
    Гинтарас, огромное сердечное спасибо Вам за эти чудесные дни!

  • Т
    Татьяна
    11 марта 2018
    Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
    Отличная экскурсия, Гинтарас - гид от Бога, бесконечно увлеченный историей.
  • Б
    Бикуновы
    15 мая 2017
    Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
    Насыщенная и содержательная экскурсия. Гинтарас высоко эрудированный человек, с которым приятно свободно обсуждать любые темы даже несмотря на идеологические расхождения
    читать дальше

    в понимании некоторых из них. В то же время он очень внимателен к пожеланиям клиентов и готов помочь в любых вопросах. Всем рекомендуем данную экскурсию, которая, видимо, лучшая в Литве! Гинтарасу удачи и наши поздравления с шестидесятилетним юбилеем!

  • Е
    Егор
    3 мая 2017
    Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
    Идеальный маршрут, особенно, если у вас без лишнего 2 дня на то, чтобы узнать все о стране. Маршрут хорошо спланирован
    читать дальше

    и реалистичен.
    Гинтарас - прекрасный рассказчик, очень интересно и структурировано повествует как основную историю мест, которые посещаем в ходе экскурсии, так и отдельные интересные факты об увиденных зданиях, памятниках и прочих примечательных мест.
    Очень рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    20 ноября 2014
    Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
    Лучшая экскурсия в моей жизни, благодаря сказке-мечте гуду Гинтрасу.
    Сейчас все по порядку: я была на 2 дневной экскурсии "Вся Литва
    читать дальше

    за 2 дня". Путешествую постоянно и много потому была уверена, что меня ничем не удивить. Но после нескольких часов экскурсии с Гинтрасом стало понятно, что впечатлений и удивлений будет очень много. Удивительно талантливо и профессионально была построена вся экскурсия, информация была информативной, легкой интересной. Гинтрас, как выяснилось много лет работал и работает в искусстве, это чувствовалось в мельчайших деталях его рассказах о Литве и ее истории. После этой экскурсии каждый был влюблен в эту бесподобную страну - Литву.

    P.S. Гинтрас не только показал и рассказал все исторические и просто интересные места, но были приобретены множество сувениров, обеды, ужины в очень уютных, хороших местах. Везде были вовремя, вернулись к 21.00 на второй день в отель, экскурсия была на столько великолепной, что усталости не чувствовалось совсем.

    Очень интеллигентный, тактичный, чувствительный, редкость на сегодняшний день, самый лучший гид, могу подписаться под каждым словом.
    Всем советую побывать в Литве и оказаться на экскурсии с этим великолепным гидом.

    Всем приятного отдыха и еще раз спасибо Гинтрасу за незыбываемую экскурсию.
    Татьяна

