Выездные экскурсии из Вильнюса

Найдено 7 экскурсий в категории «Выездные» в Вильнюсе на русском языке, цены от €77. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
58 отзывов
Вильнюс и Тракай: историческое путешествие по древним столицам
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Вильнюс и Тракай. Узнайте истории городов, насладитесь архитектурой и кулинарией
Сегодня в 15:30
11 июня в 10:00
190 за всё до 4 чел.
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Замки Вильнюса и Тракая: путешествие в древнюю Литву
Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии
Начало: Отель Вильнюса
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
227 за всё до 4 чел.
Тракай - резиденция литовских князей
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Экскурсия в Тракай - резиденция литовских князей
Тракай - древняя столица Литвы, окруженная озерами. Узнайте историю замка и караимов, посетите музей и парк
Начало: От отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
167 за всё до 4 чел.
Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Вильнюс, Тракай, Каунас: путешествие по историческим столицам Литвы
Познайте душу Литвы через истории и архитектуру Вильнюса, Тракая и Каунаса в одной увлекательной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
360 за всё до 4 чел.
Уютный Тракай
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
16 отзывов
Уютный Тракай: замок, караимы и средневековая история
Городок Тракай славится пасторальными пейзажами и старинным замком. Прогулка по улочкам, знакомство с караимами и их кухней, посещение замка
Начало: На автовокзале города Тракай
15 июня в 10:00
18 июня в 10:00
77 за всё до 5 чел.
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
Вильнюс - Тракай - Каунас - Клайпеда - Паланга - Нида - Вильнюс
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
760 за всё до 4 чел.
Из Вильнюса - в старинный Тракай
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Из Вильнюса - в старинный Тракай
Узнать историю бывшей столицы Литовского княжества и увидеть ее самые интересные места
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    4 мая 2024
    Уютный Тракай
    Огромное спасибо Людмиле. Экскурсия была очень интересная, познавательная. Людмила ведет экскурсию с юмором, при этом много информации. Очень жаль,что в Тракайском замке идет ремонт,но это компенсировалось вкуснейшими кераимскими пирожками Рекомендую всем этого гида.
  • О
    Оскар
    9 апреля 2024
    Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
    Это была превосходная, практически идеальная экскурсия. Все изложено системно и очень логично, из исторической перспективы. Нам и даже нашему сыну
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    было очень интересно. Бонусом идет информация по архитектурным стилям, в которых Гинтарас профессионально ориентируется. Единственное, что временами гид говорил очень тихо, но это не испортило нашего впечатления. Однозначно рекомендуем, одна из лучших экскурсий, на которых мы когда-либо были

  • Е
    Елизавета
    1 апреля 2024
    Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
    Замечательно. Всячески рекомендуем. У нас была экскурсия Вильнюс и Тракай. Gintaras забрал нас из отеля на машине и мы поэтому
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    смогли сначала увидеть город с разных удаленных точек, а затем вместе посмотреть старый Вильнюс. А потом поехали в Тракай и там уже не только посмотрели достопримечательности, но и пообедали (вот кто знает, кто такие караимы и какая у них кухня?). Очень хорошо структурирован материал: самые важные даты и события, ключевые моменты, запоминающие истории. Очень умный, образованный, доброжелательный коренный литовец на идеальном русском показывает свой любимый родной город. Спасибо!

  • A
    Alex
    30 января 2024
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Мы очень часто путешевствуем и иногда воспоминания о странах и городах сливаются вместе. Что бы запомнить страну или город очень
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    важно кто его тебе показывает. На этой экскурсии нам повезло что Gintaras не простой экскурсовод, а историк и искуствовед. Его подход к туру и как он преподносит историю нас удивил и запомнился. Очень рекомендуем!

  • О
    Ольга
    15 января 2024
    Уютный Тракай
    Людмила очаровала всю нашу группу! Подарила нам не только шикарную экскурсию по Тракаю, но и волшебное новогоднее настроение. Спасибо большое!
  • С
    Сергей
    29 октября 2023
    Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
    Экскурсия отличная. Гинтарас много знает и с удовольствием делится своими знаниями. Рассказывает интересно, по-прибалтийски неспешно и тихо. Сам Вильнюс в
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    сопровождении Гинтараса нам очень понравился, успели увидеть его и днем, и с вечерней подсветкой. А вот Тракай воскресным вечером был безлюден, замок был закрыт, рестораны не работали. Оставалось только дорисовывать воображением красоту этого живописного города и величественность замка. Погода не испортила впечатление от посещения Вильнюса/Тракая. Рекомендуем экскурсии с Гинтарасом, даже наши принципиальные политические разногласия не смогли что-то испортить, потому что спорить с ним было интересно, хотя конечно все остались при своем мнении 😂

  • O
    Olena
    24 октября 2023
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Огромное спасибо за экскурсию! Замечательная экскурсия, знающий и любящий свое дело экскурсовод! Рекомендуем и советуем!
  • H
    Halimon
    3 октября 2023
    Уютный Тракай
    Очень понравилось. Рекомендуем
  • Т
    Татьяна
    24 августа 2023
    Из Вильнюса - в старинный Тракай
    Была на экскурсии 22.08.2023. Гид заранее созвонилась со мной и оговорила детали поездки. Точно в назначенное время Елена забрала меня из
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    отеля. Пока ехали по Вильнюсу, рассказывала о тех местах, которые мы проезжали. Елена ушла все мои пожелания: мы немного сократили посещения замка, но зато побывали в долине ангелов, усадьбе Тышкевича, попробовали традиционнве кибинаи, а также посетили ферму альпак. Сразу скажу что я очень хотела туда попасть. Если вы хотите, то это надо отговаривать заранее, так как попасть на ферму можно только во время мероприятий (самостоятельно нельзя) и по предварительной резервации. Спасибо Елене за то что учла мою просьбу, я в восторге! В целом все прошло очень содержательно, позитивно, легко и с юмором)))

  • A
    Anastasia
    18 июня 2023
    Из Вильнюса - в старинный Тракай
    У нас был замечательный гид Елена. Нам все очень понравилось. Мы также заезжали на ферму альпак и очаровательные альпаки останутся в памяти детей надолго. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Выездные»

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  1. Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
  2. Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
  3. Тракай - резиденция литовских князей
  4. Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
  5. Уютный Тракай
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Тракай
  3. Ужупис
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июне 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "Выездные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 77 до 760. Туристы уже оставили гидам 165 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии по окрестностям Вильнюса и местам Литвы в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы
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