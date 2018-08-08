8 отзывов оставили туристы

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Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги

Вильнюс — Тракай — Каунас — Клайпеда — Паланга — Нида — Вильнюс

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 13 часов
  • 👥 Не более 4 человек
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570 за экскурсию

У этой экскурсии8 отзывов
4.63
Gintaras
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Gintaras – Гид в Вильнюсе
За два дня на удобном и быстром автомобиле 🚘 вы пересечёте Литву от края до края и узнаете больше, чем иной оседлый местный житель за всю свою скучную жизнь! Этот тур для тех, кому скучна музейная тишина и монотонность, кто любит темп и остроту впечатлений.
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги

Программа

  • Путешествие мы начнём в Вильнюсе с улочек старого города и панорамой у замка Гедиминаса. В современной части столицы посетим проспект Гедиминаса и деловой центр на проспекте Конституции. Проедем по улицам вильнюсской «Рублёвки» — парковому району Турнишкес.
  • От Вильнюса до Тракай — полчаса езды на машине. Тракай — древнейшая столица некогда великого государства, а в настоящее время небольшой уютный городок, живописно окаймленный озерами. Величественный готический замок на острове, костел Витаутаса Великого, дворец Ужтракис — это только часть достопримечательностей «литовской Венеции».
  • По пути в Каунас открывается типичный для Литвы пейзаж: холмы, изумрудные леса, голубоглазые озера. Природа неброская, уютная, в приглушенных цветах.
  • Каунас — временная столица Литвы, расстилается на слиянии наших крупнейших рек Неман и Нерис. Как и все средневековые города, Каунас начинался с крепостного замка у самого стечения рек. Рядом с готическим замком стоит ратуша, обязательный атрибут древнего города. Каунасский старый центр, без преувеличения, один из красивейших в Литве.
  • Прекрасная автомагистраль позволяет от Каунаса до Клайпеды промчатся за два часа (разрешена скорость до 130 км/час). Впрочем, наша поездка продлится, возможно, дольше — по дороге мы встретим множество уютных дорожных кафе и ресторанов. Ближе к морю меняется природа: песчаная почва, хвойные леса, свежий ветерок.
  • Клайпедский старый город — словно уголок старой Пруссии. Впечатляющий морской причал со множеством разноцветных яхт, яркая архитектура, ночные бары и рестораны создают облик современного европейского города.
  • От «морских ворот Литвы» до Паланги всего полчаса живописной дороги. Паланга — очаровательный курорт, праздничный и шумный летом, полный современных вил, ресторанов и шикарных гостиниц. Улица Басанавичюса — основная ось, ведущая от центра к морю и на далеко в воду выступающий мост. Променад можно совершить и в великолепном парке, окружающем дворец с Музеем янтаря, или поиграть в теннис на многочисленных кортах.
  • Ночуем мы в Паланге. Среди фешенебельных отелей можно найти более скромное место с достойным обслуживанием и комфортом. (Гид во время тура проживает и питается за свой счёт.)
  • Утром возвращаемся в Клайпеду и на морском пароме пересекаем залив. Кульминация нашего путешествия — фантастически красивая Куршская коса и жемчужина этой узкой песчаной полосы курортный городок Нида. С высоты дюн открывается захватывающая панорама, больше напоминающая декорацию к сказке, чем реальность. Несомненно, это один из красивейших уголков Европы!
  • Заранее договорившись, вы можете вернуться со мной обратно в Вильнюс. Это для тех палангских отдыхающих, кому надоело ходить на пляж как на работу.

В результате вы увидите Литву во всей ее красе, насладитесь прекрасной архитектурой, живописными видами и захватывающими панорамами, узнаете самое главное о стране и ее народе и станете лучше понимать местную культуру. Воспоминаний от этих двух дней хватит на всю жизнь.

Организационные детали

  • Данная экскурсия проводится и в обратном направлении — от Паланги до Вильнюса
  • Расходы на транспорт, топливо, парковку, а так же стоимость парома и экологический сбор, включены в стоимость экскурсии.
  • Тем, кто остановился в Паланге и кому наскучило пляжное однообразие, я предлагаю двухдневный тур в Клайпеду, Каунас, Тракай и Вильнюс с возвращением в Палангу. Его можно забронировать здесь https://experience.tripster.ru/experience/4514/.
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Gintaras
Gintaras
Вас встретит персональный гид — професиональный искусствовед, автор книг и десятков статей по истории, культуре и искусcтву Литвы. А также один из авторов известнейшего издания NATIONAL GEOGRAPHIC. Я не стану читать вам скучных лекций и не позволю себе поверхостного пересказа туристических буклетов. Не буду злобоупотреблять многочислеными и случайными датами, исчислением квадратных и долговых метров и другим спамом, если вы того не попросите. Своей задачей на экскурсии я считаю выявление самой сути — уникальности моей страны, города, улицы, замка или костела... Вы сможете расчитывать на глубокое развитие интересующей вас темы. Моя специализация — небольшые группы (1-4 человека). Экскурсии и туры на русском языке. Для наших поездок мы будем пользоватся комфортабельным пятиместным автомобилем. До встречи в Вильнюсе.
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8 отзывов оставили туристы

8 августа 2018
Большое спасибо нашему гиду за интересные и очень насыщенные два дня в Литве! Гинтарас отличный рассказчик и собеседник с глубоким знанием истории и культуры Литвы, вы точно получите удовольствие от общения с ним. За два дня мы успели посмотреть все основные достопримечательности и посетить много красивых мест этой прибалтийской страны. Теперь хочется вернуться в Литву на более долгое время!
30 июля 2018
Всем, кто хочет узнать и полюбить Литву, советую эту экскурсию. Огромная благодарность Гинтарасу за то, что он щедро поделился своими знаниями. Города Литвы, курорты, пляжи - это нужно увидеть. СПАСИБО.
16 апреля 2018
Зашла сегодня забронировать новый тур и обнаружила, что мой отзыв по данной поездке не сохранился. Жаль, что не обнаружила это ранее. А ведь добрых и теплых слов об этой экскурсии у меня предостаточно. Прекрасный маршрут, много интересных фактов и только положительные впечатления. Не зря нашу ноябрьскую поездку освещало неожиданное для конца осени теплое солнышко. Гинтарас чудесный повествователь и проводник. Да-да, именно проводник, который умело провел нас по городам Литвы, показав ее такой, какая она была, какой она стала, чем живет и дышит. Гинтарас, огромное сердечное спасибо Вам за эти чудесные дни!
11 марта 2018
Отличная экскурсия, Гинтарас - гид от Бога, бесконечно увлеченный историей.
15 мая 2017
Насыщенная и содержательная экскурсия. Гинтарас высоко эрудированный человек, с которым приятно свободно обсуждать любые темы даже несмотря на идеологические расхождения в понимании некоторых из них. В то же время он очень внимателен к пожеланиям клиентов и готов помочь в любых вопросах. Всем рекомендуем данную экскурсию, которая, видимо, лучшая в Литве! Гинтарасу удачи и наши поздравления с шестидесятилетним юбилеем!
3 мая 2017
Идеальный маршрут, особенно, если у вас без лишнего 2 дня на то, чтобы узнать все о стране. Маршрут хорошо спланирован и реалистичен. Гинтарас - прекрасный рассказчик, очень интересно и структурировано повествует как основную историю мест, которые посещаем в ходе экскурсии, так и отдельные интересные факты об увиденных зданиях, памятниках и прочих примечательных мест. Очень рекомендую.
20 ноября 2014
Лучшая экскурсия в моей жизни, благодаря сказке-мечте гуду Гинтрасу. Сейчас все по порядку: я была на 2 дневной экскурсии "Вся Литва за 2 дня". Путешествую постоянно и много потому была уверена, что меня ничем не удивить. Но после нескольких часов экскурсии с Гинтрасом стало понятно, что впечатлений и удивлений будет очень много. Удивительно талантливо и профессионально была построена вся экскурсия, информация была информативной, легкой интересной. Гинтрас, как выяснилось много лет работал и работает в искусстве, это чувствовалось в мельчайших деталях его рассказах о Литве и ее истории. После этой экскурсии каждый был влюблен в эту бесподобную страну - Литву. P. S. Гинтрас не только показал и рассказал все исторические и просто интересные места, но были приобретены множество сувениров, обеды, ужины в очень уютных, хороших местах. Везде были вовремя, вернулись к 21. 00 на второй день в отель, экскурсия была на столько великолепной, что усталости не чувствовалось совсем. Очень интеллигентный, тактичный, чувствительный, редкость на сегодняшний день, самый лучший гид, могу подписаться под каждым словом. Всем советую побывать в Литве и оказаться на экскурсии с этим великолепным гидом. Всем приятного отдыха и еще раз спасибо Гинтрасу за незыбываемую экскурсию. Татьяна
1 сентября 2014
Экскурсия познавательная и интересная. Но, чтобы у вас остались от экскурсии только положительные воспоминания, рекомендую отвести на эту экскурсию 2 полных дня (с раннего утра и до позднего вечера), в противном случае вы не успеете побывать во всех заявленных городах и у вас не будет времени на отдых между городами. Кроме того, если вы захотите сделать остановку на обед, самостоятельно выбирайте кафе по пути и делайте перерыв, не дожидаясь, когда это сделает гид (не дождетесь, как не просите). Также поступайте, если вам захочется купить что-нибудь по дороге/в городе. Гинтарас интересный собеседник, но он, к сожалению, не учитывает желания экскурсантов.

Gintaras проводит ещё 6 экскурсий

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