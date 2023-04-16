8 отзывов оставили туристы

За два дня на удобном и быстром автомобиле вы пересечёте Литву от края до края и узнаете больше, чем иной оседлый местный житель за всю свою скучную жизнь! Этот тур для тех, кому скучна музейная тишина и монотонность, кто любит темп и остроту впечатлений.
Описание экскурсии
Программа
- Путешествие мы начнём в Вильнюсе с улочек старого города и панорамой у замка Гедиминаса. В современной части столицы посетим проспект Гедиминаса и деловой центр на проспекте Конституции. Проедем по улицам вильнюсской «Рублёвки» — парковому району Турнишкес.
- От Вильнюса до Тракай — полчаса езды на машине. Тракай — древнейшая столица некогда великого государства, а в настоящее время небольшой уютный городок, живописно окаймленный озерами. Величественный готический замок на острове, костел Витаутаса Великого, дворец Ужтракис — это только часть достопримечательностей «литовской Венеции».
- По пути в Каунас открывается типичный для Литвы пейзаж: холмы, изумрудные леса, голубоглазые озера. Природа неброская, уютная, в приглушенных цветах.
- Каунас — временная столица Литвы, расстилается на слиянии наших крупнейших рек Неман и Нерис. Как и все средневековые города, Каунас начинался с крепостного замка у самого стечения рек. Рядом с готическим замком стоит ратуша, обязательный атрибут древнего города. Каунасский старый центр, без преувеличения, один из красивейших в Литве.
- Прекрасная автомагистраль позволяет от Каунаса до Клайпеды промчатся за два часа (разрешена скорость до 130 км/час). Впрочем, наша поездка продлится, возможно, дольше — по дороге мы встретим множество уютных дорожных кафе и ресторанов. Ближе к морю меняется природа: песчаная почва, хвойные леса, свежий ветерок.
- Клайпедский старый город — словно уголок старой Пруссии. Впечатляющий морской причал со множеством разноцветных яхт, яркая архитектура, ночные бары и рестораны создают облик современного европейского города.
- От «морских ворот Литвы» до Паланги всего полчаса живописной дороги. Паланга — очаровательный курорт, праздничный и шумный летом, полный современных вил, ресторанов и шикарных гостиниц. Улица Басанавичюса — основная ось, ведущая от центра к морю и на далеко в воду выступающий мост. Променад можно совершить и в великолепном парке, окружающем дворец с Музеем янтаря, или поиграть в теннис на многочисленных кортах.
- Ночуем мы в Паланге. Среди фешенебельных отелей можно найти более скромное место с достойным обслуживанием и комфортом. (Гид во время тура проживает и питается за свой счёт.)
- Утром возвращаемся в Клайпеду и на морском пароме пересекаем залив. Кульминация нашего путешествия — фантастически красивая Куршская коса и жемчужина этой узкой песчаной полосы курортный городок Нида. С высоты дюн открывается захватывающая панорама, больше напоминающая декорацию к сказке, чем реальность. Несомненно, это один из красивейших уголков Европы!
- Заранее договорившись, вы можете вернуться со мной обратно в Вильнюс. Это для тех палангских отдыхающих, кому надоело ходить на пляж как на работу.
В результате вы увидите Литву во всей ее красе, насладитесь прекрасной архитектурой, живописными видами и захватывающими панорамами, узнаете самое главное о стране и ее народе и станете лучше понимать местную культуру. Воспоминаний от этих двух дней хватит на всю жизнь.
Организационные детали
- Данная экскурсия проводится и в обратном направлении — от Паланги до Вильнюса
- Расходы на транспорт, топливо, парковку, паром включены в стоимость экскурсии. Не включён экологический сбор на Куршской косе (зависит от сезона)
- Тем, кто остановился в Паланге и кому наскучило пляжное однообразие, я предлагаю двухдневный тур в Клайпеду, Каунас, Тракай и Вильнюс с возвращением в Палангу. Его можно забронировать здесь ссылка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гинтрас — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 834 туристов
Вас встретит персональный гид — професиональный искусствовед, автор книг и десятков статей по истории, культуре и искусcтву Литвы. А также один из авторов известнейшего издания NATIONAL GEOGRAPHIC. Я не стану
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам очень повезло с нашим гидом. Гинтарас - человек влюблённый в Литву. За два дня мы проехали на машине от Вильнюса до Паланги с посещением Куршской Косы. Дорога была длинной,
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Зашла сегодня забронировать новый тур и обнаружила, что мой отзыв по данной поездке не сохранился. Жаль, что не обнаружила это ранее.
А ведь добрых и теплых слов об этой экскурсии у
А ведь добрых и теплых слов об этой экскурсии у
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Т
Лучшая экскурсия в моей жизни, благодаря сказке-мечте гуду Гинтрасу.
Сейчас все по порядку: я была на 2 дневной экскурсии "Вся Литва за 2 дня". Путешествую постоянно и много потому была уверена,
Сейчас все по порядку: я была на 2 дневной экскурсии "Вся Литва за 2 дня". Путешествую постоянно и много потому была уверена,
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Б
Насыщенная и содержательная экскурсия. Гинтарас высоко эрудированный человек, с которым приятно свободно обсуждать любые темы даже несмотря на идеологические расхождения в понимании некоторых из них. В то же время он очень внимателен к пожеланиям клиентов и готов помочь в любых вопросах. Всем рекомендуем данную экскурсию, которая, видимо, лучшая в Литве! Гинтарасу удачи и наши поздравления с шестидесятилетним юбилеем!
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Е
Большое спасибо нашему гиду за интересные и очень насыщенные два дня в Литве!
Гинтарас отличный рассказчик и собеседник с глубоким знанием истории и культуры Литвы, вы точно получите удовольствие от общения с ним.
За два дня мы успели посмотреть все основные достопримечательности и посетить много красивых мест этой прибалтийской страны. Теперь хочется вернуться в Литву на более долгое время!
Гинтарас отличный рассказчик и собеседник с глубоким знанием истории и культуры Литвы, вы точно получите удовольствие от общения с ним.
За два дня мы успели посмотреть все основные достопримечательности и посетить много красивых мест этой прибалтийской страны. Теперь хочется вернуться в Литву на более долгое время!
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Е
Идеальный маршрут, особенно, если у вас без лишнего 2 дня на то, чтобы узнать все о стране. Маршрут хорошо спланирован и реалистичен.
Гинтарас - прекрасный рассказчик, очень интересно и структурировано повествует как основную историю мест, которые посещаем в ходе экскурсии, так и отдельные интересные факты об увиденных зданиях, памятниках и прочих примечательных мест.
Очень рекомендую.
Гинтарас - прекрасный рассказчик, очень интересно и структурировано повествует как основную историю мест, которые посещаем в ходе экскурсии, так и отдельные интересные факты об увиденных зданиях, памятниках и прочих примечательных мест.
Очень рекомендую.
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Входит в следующие категории Вильнюса
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