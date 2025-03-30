Мои заказы

Экскурсии в Каунас из Вильнюса

Найдено 3 экскурсии в категории «Каунас» в Вильнюсе на русском языке, цены от €249. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
На машине
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Литва за два дня
Два дня насыщенного путешествия по Литве: от старинных замков до морских курортов. Откройте для себя лучшие места страны
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€780 за всё до 4 чел.
Путешествие из Вильнюса в Каунас
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Вильнюса в Каунас
Узнать о прошлом города и влюбиться в его теплую средневековую атмосферу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€249 за всё до 3 чел.
Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
На машине
9 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс, Тракай, Каунас: путешествие по историческим столицам Литвы
Познайте душу Литвы через истории и архитектуру Вильнюса, Тракая и Каунаса в одной увлекательной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€390 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Даната
    30 марта 2025
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Добрый день, Гинтарас!
    От всей нашей маленькой группы хотим Вас искренне, от всего сердца поблагодарить за прекрасное время, проведенное в Вашей
    читать дальше

    компании. Спасибо за Понимание, за умение дозированно подать материал так, чтоб это было информативно, увлекательно (никто из нас до этого и не подозревал, насколько интересна оказалась история Литвы.) Отдельное спасибо за Доктора Айболита 😊, прям вернули в детство). Тракай и его традиционные пирожки - кибинай - прям в самое сердечко)).
    Желаем Вам, Гинтарас, успехов в Вашей интересной работе, всегда хорошей солнечной погоды😁, чтоб дождь и снег не падал за воротник😊, и конечно же, здоровья!

  • а
    алексндр
    8 марта 2025
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Экскурсия очень хорошая. Получили огромное удрвольствие. всем рекомендуем!
  • A
    Alex
    30 января 2024
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Мы очень часто путешевствуем и иногда воспоминания о странах и городах сливаются вместе. Что бы запомнить страну или город очень
    читать дальше

    важно кто его тебе показывает. На этой экскурсии нам повезло что Gintaras не простой экскурсовод, а историк и искуствовед. Его подход к туру и как он преподносит историю нас удивил и запомнился. Очень рекомендуем!

  • O
    Olena
    24 октября 2023
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Огромное спасибо за экскурсию!
    Замечательная экскурсия, знающий и любящий свое дело экскурсовод!
    Рекомендуем и советуем!
  • Р
    Рита
    29 мая 2023
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Большое спасибо за прекрасно проведённое время! Органичное сочетание интересной экскурсии и непринуждённой беседы.
    Все нюансы встречи обговаривались за несколько дней, были учтены наши пожелания. Гинтарас очень эрудированый и хороший рассказчик. Наслаждаемся чудесными воспоминаниями и красивыми фотографиями. Обязательно приедем ещё.
  • Л
    Лиора
    16 апреля 2023
    Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
    Нам очень повезло с нашим гидом. Гинтарас - человек влюблённый в Литву. За два дня мы проехали на машине от
    читать дальше

    Вильнюса до Паланги с посещением Куршской Косы. Дорога была длинной, но для нас не утомительной, так как по дороге Гинтарас рассказывал нам об истории Литвы и о жизни литовцев в современный период. За окном автомобиля мелькали ухоженные поля и сосны с березками. Мы останавливались на кофе в придорожных кафе. А в Каунасе и Клайпеде, по совету Гинтараса, пообедали в ресторане с очень вкусной литовской кухней. И если подвести черту, для того, чтобы увидеть несколько городов с внимательным, знающим гидом, мы советуем заказать Гинтараса

  • М
    Михаил
    22 января 2020
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Gintaras прекрасный экскурсовод провёл экскурсию нашу в прекрасной атмосфере рассказав нам очень интересно о трёх городах, что мы посетили погружая
    читать дальше

    нас в красоту архетектурного строения этих городов и в богатую историю трех городов и всей Литвы!!!! ❤Gintaras оставил нам вкус этой экскурсии, что хочеться ещё!!!! ❤

  • А
    Алексей
    9 января 2020
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Гид профессионал. Рассказ очень интересен и познавателен. Нет спешки, внимателен к экскурсантам. Впечатление очень хорошее. Спасибо.
  • И
    Ирина
    16 декабря 2019
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Замечательная и информационно насыщенная экскурсия! Gintaras великолепный гид с академическими знаниями. Маршрут построен очень удобно. Мы рады,что наше знакомство с Вильнюсом состоялось благодаря этому замечательному гиду.
  • л
    любовь
    28 февраля 2019
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Мы благодарны Гинтарасу за увлекательное путешествие в историю Литвы, за правильно выбранный маршрут и заботу о нас, народу Литвы за доброжелательное отношение. Мы за Мир и дружбу между нашими странами!
  • А
    Алексей
    15 января 2019
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Все замечательно
  • Н
    Надежда
    5 ноября 2018
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Ноябрьские выходные с подругой провели в Вильнюсе. Не были там с советских времен - 1985-1990гг. И хотя останавливались у литовских
    читать дальше

    друзей - заказали экскурсию. И были правы. А все благодаря нашему гиду Гинтарасу: хорошо знает историю своего народа, влюблен в свой край - это хочет передать туристам. Продуман маршрут (осень, темнеет рано), очень тактичен в трактовке исторических событий: только факты и ничего личного. Наша экскурсия продлилась более 10 часов, вместо 8-9 по плану. Но закончилась только тогда, когда вся программа была выполнена. Спасибо большое Гинтарасу за этот день.

  • А
    Александр
    2 ноября 2018
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Данная экскурсия подойдет в основном тем, кто хочет прослушать рассказ об истории, а в основном - об архитектуре Вильнюса. Поэтому
    читать дальше

    основное время будет проведено именно в Вильнюсе.
    Как мы обнаружили на второй день после экскурсии, башня Гедеминаса (основной объект в Вильнюсе) вовсе не был закрыта для посещения и оказалась очень интересной. Кроме того в Вильнюсе мы самостоятельно нашли Бастионы Крепостной стены - тоже очень рекомендуем посетить.
    Мы планировали на этой экскурсии в основном посетить Тракай и Каунас.
    В Тракае, к нашему удивлению, не был предусмотрен осмотр замка, который является фактически единственным экскурсионным объектом в Тракае. Мы выбрали самостоятельный беглый осмотр замка, отказавшись от обеда что бы не "урезать программу".
    Дале по этой программе у нас был Каунас.
    В Каунас мы приехали когда уже стемнело. Посмотрели снаружи на Замок, бегло - на Ратушную площадь и на Дом Перкунаса. После чего время экскурсии фактически подошло к концу.
    Пришлось нам на следующий день ехать в Каунас самостоятельно. Это оказалось очень легко и дешево (7 евро на автобусе), а главное - очень содержательно.
    Каунас оказался очень интересным и симпатичным городом с сохранившимся Старым городом, с пешеходными улицами и с потрясающим собором Петра и Павла, а так же с интересной церковью Преображения Господня.
    В Каунасе еще много чего имет смысл посмотреть, о чем всем желающим подробно рассказывают в Tourist Information в здании Ратуши.
    Наш гид Гинтарас является несомненным специалистом в истории, архитектуре и искусстве. Слушать его, несомненно интересно. Но данная экскурсия не заменяет самостоятельного изучения и осмотра основных достопримечательностей Вильнюса, а особенно - Тракая и Каунаса. В целом, у нас сложилось впечатление, что осмотреть все три города за один день физические невозможно.

  • E
    Ekaterina
    13 октября 2018
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Гинтарас из тех людей, обладающих поистине энциклопедическими знаниями о истории и Культуре своей страны, преданно ее любящий, стремящийся поделиться и
    читать дальше

    своими знаниями, и своей любовью. Чудесное повествование о истории Литвы, переданное в доступной и интересной форме, помноженные на интеллигентность, тактичность и,даже, аристократичность самого Гинтараса. Олнозначно, рекомендую

  • О
    Ольга
    27 августа 2018
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    25.08.18г. была экскурсия в Вильнюс,Тракай, Каунас. Экскурсия прошла превосходно. Гид настоящий професионал своего дела. Всем рекомендую. Особенно тем, кто любит историю или хочет узнать более подробно историю Литвы.
  • Е
    Екатерина
    8 августа 2018
    Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
    Большое спасибо нашему гиду за интересные и очень насыщенные два дня в Литве!
    Гинтарас отличный рассказчик и собеседник с глубоким знанием
    читать дальше

    истории и культуры Литвы, вы точно получите удовольствие от общения с ним.
    За два дня мы успели посмотреть все основные достопримечательности и посетить много красивых мест этой прибалтийской страны. Теперь хочется вернуться в Литву на более долгое время!

  • И
    Ирина
    30 июля 2018
    Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
    Всем, кто хочет узнать и полюбить Литву, советую эту экскурсию. Огромная благодарность Гинтарасу за то, что он щедро поделился своими знаниями. Города Литвы, курорты, пляжи - это нужно увидеть. СПАСИБО.
  • С
    Светлана
    17 мая 2018
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Отличная экскурсия!!! Спасибо огромное, Гинтарас,за незабываемые впечатления, за то что пошли нам навстречу и построили маршрут экскурсии с учетом наших
    читать дальше

    пожеланий. Гинтарас -ЭКСКУРСОВОД, любящий своё дело и глубокознающий всю историю государства Литовского… Если бы экскурсия не была ограничена по времени я думаю Гинтарас мог бы рассказывать о Литве бесконечно …. Рекомендую Всем!!!

  • А
    Алёна
    16 апреля 2018
    Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
    Зашла сегодня забронировать новый тур и обнаружила, что мой отзыв по данной поездке не сохранился. Жаль, что не обнаружила это
    читать дальше

    ранее.
    А ведь добрых и теплых слов об этой экскурсии у меня предостаточно. Прекрасный маршрут, много интересных фактов и только положительные впечатления. Не зря нашу ноябрьскую поездку освещало неожиданное для конца осени теплое солнышко.
    Гинтарас чудесный повествователь и проводник. Да-да, именно проводник, который умело провел нас по городам Литвы, показав ее такой, какая она была, какой она стала, чем живет и дышит.
    Гинтарас, огромное сердечное спасибо Вам за эти чудесные дни!

  • С
    Сергей
    9 апреля 2018
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Потрясающе интересная экскурсия. Гинтарас - человек совершенно искренне влюбленный в свой родной город и свою стану, хорошо знающий ее историю.
    читать дальше

    Это не нудный урок истории, а определенная последовательность фактов,перемежающаяся забавно рассказанными историями, которая раскрывает и делает понятным культуру и характер этой страны. Кроме того, он прекрасный гид для людей которые интересуются искусством. Даже для меня, как для человека далекого от темы, впервые в жизни интересно было слушать про архитектурные стили, потому что, опять- таки, это не констатация фактов, а вполне жизненное объяснение почему так. В общем, еще раз большое спасибо. Было очень интересно. Рекомендую.

