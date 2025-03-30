читать дальше

основное время будет проведено именно в Вильнюсе.

Как мы обнаружили на второй день после экскурсии, башня Гедеминаса (основной объект в Вильнюсе) вовсе не был закрыта для посещения и оказалась очень интересной. Кроме того в Вильнюсе мы самостоятельно нашли Бастионы Крепостной стены - тоже очень рекомендуем посетить.

Мы планировали на этой экскурсии в основном посетить Тракай и Каунас.

В Тракае, к нашему удивлению, не был предусмотрен осмотр замка, который является фактически единственным экскурсионным объектом в Тракае. Мы выбрали самостоятельный беглый осмотр замка, отказавшись от обеда что бы не "урезать программу".

Дале по этой программе у нас был Каунас.

В Каунас мы приехали когда уже стемнело. Посмотрели снаружи на Замок, бегло - на Ратушную площадь и на Дом Перкунаса. После чего время экскурсии фактически подошло к концу.

Пришлось нам на следующий день ехать в Каунас самостоятельно. Это оказалось очень легко и дешево (7 евро на автобусе), а главное - очень содержательно.

Каунас оказался очень интересным и симпатичным городом с сохранившимся Старым городом, с пешеходными улицами и с потрясающим собором Петра и Павла, а так же с интересной церковью Преображения Господня.

В Каунасе еще много чего имет смысл посмотреть, о чем всем желающим подробно рассказывают в Tourist Information в здании Ратуши.

Наш гид Гинтарас является несомненным специалистом в истории, архитектуре и искусстве. Слушать его, несомненно интересно. Но данная экскурсия не заменяет самостоятельного изучения и осмотра основных достопримечательностей Вильнюса, а особенно - Тракая и Каунаса. В целом, у нас сложилось впечатление, что осмотреть все три города за один день физические невозможно.