Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Литва за два дня
Два дня насыщенного путешествия по Литве: от старинных замков до морских курортов. Откройте для себя лучшие места страны
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€780 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Вильнюса в Каунас
Узнать о прошлом города и влюбиться в его теплую средневековую атмосферу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€249 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс, Тракай, Каунас: путешествие по историческим столицам Литвы
Познайте душу Литвы через истории и архитектуру Вильнюса, Тракая и Каунаса в одной увлекательной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаната30 марта 2025Добрый день, Гинтарас!
От всей нашей маленькой группы хотим Вас искренне, от всего сердца поблагодарить за прекрасное время, проведенное в Вашей
- аалексндр8 марта 2025Экскурсия очень хорошая. Получили огромное удрвольствие. всем рекомендуем!
- AAlex30 января 2024Мы очень часто путешевствуем и иногда воспоминания о странах и городах сливаются вместе. Что бы запомнить страну или город очень
- OOlena24 октября 2023Огромное спасибо за экскурсию!
Замечательная экскурсия, знающий и любящий свое дело экскурсовод!
Рекомендуем и советуем!
- РРита29 мая 2023Большое спасибо за прекрасно проведённое время! Органичное сочетание интересной экскурсии и непринуждённой беседы.
Все нюансы встречи обговаривались за несколько дней, были учтены наши пожелания. Гинтарас очень эрудированый и хороший рассказчик. Наслаждаемся чудесными воспоминаниями и красивыми фотографиями. Обязательно приедем ещё.
- ЛЛиора16 апреля 2023Нам очень повезло с нашим гидом. Гинтарас - человек влюблённый в Литву. За два дня мы проехали на машине от
- ММихаил22 января 2020Gintaras прекрасный экскурсовод провёл экскурсию нашу в прекрасной атмосфере рассказав нам очень интересно о трёх городах, что мы посетили погружая
- ААлексей9 января 2020Гид профессионал. Рассказ очень интересен и познавателен. Нет спешки, внимателен к экскурсантам. Впечатление очень хорошее. Спасибо.
- ИИрина16 декабря 2019Замечательная и информационно насыщенная экскурсия! Gintaras великолепный гид с академическими знаниями. Маршрут построен очень удобно. Мы рады,что наше знакомство с Вильнюсом состоялось благодаря этому замечательному гиду.
- ллюбовь28 февраля 2019Мы благодарны Гинтарасу за увлекательное путешествие в историю Литвы, за правильно выбранный маршрут и заботу о нас, народу Литвы за доброжелательное отношение. Мы за Мир и дружбу между нашими странами!
- ААлексей15 января 2019Все замечательно
- ННадежда5 ноября 2018Ноябрьские выходные с подругой провели в Вильнюсе. Не были там с советских времен - 1985-1990гг. И хотя останавливались у литовских
- ААлександр2 ноября 2018Данная экскурсия подойдет в основном тем, кто хочет прослушать рассказ об истории, а в основном - об архитектуре Вильнюса. Поэтому
- EEkaterina13 октября 2018Гинтарас из тех людей, обладающих поистине энциклопедическими знаниями о истории и Культуре своей страны, преданно ее любящий, стремящийся поделиться и
- ООльга27 августа 201825.08.18г. была экскурсия в Вильнюс,Тракай, Каунас. Экскурсия прошла превосходно. Гид настоящий професионал своего дела. Всем рекомендую. Особенно тем, кто любит историю или хочет узнать более подробно историю Литвы.
- ЕЕкатерина8 августа 2018Большое спасибо нашему гиду за интересные и очень насыщенные два дня в Литве!
Гинтарас отличный рассказчик и собеседник с глубоким знанием
- ИИрина30 июля 2018Всем, кто хочет узнать и полюбить Литву, советую эту экскурсию. Огромная благодарность Гинтарасу за то, что он щедро поделился своими знаниями. Города Литвы, курорты, пляжи - это нужно увидеть. СПАСИБО.
- ССветлана17 мая 2018Отличная экскурсия!!! Спасибо огромное, Гинтарас,за незабываемые впечатления, за то что пошли нам навстречу и построили маршрут экскурсии с учетом наших
- ААлёна16 апреля 2018Зашла сегодня забронировать новый тур и обнаружила, что мой отзыв по данной поездке не сохранился. Жаль, что не обнаружила это
- ССергей9 апреля 2018Потрясающе интересная экскурсия. Гинтарас - человек совершенно искренне влюбленный в свой родной город и свою стану, хорошо знающий ее историю.
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Каунас»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вильнюсе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в октябре 2025
Сейчас в Вильнюсе в категории "Каунас" можно забронировать 3 экскурсии от 249 до 780. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Вильнюсе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Каунас», 38 ⭐ отзывов, цены от €249. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь