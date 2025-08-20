Мои заказы

Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Вильнюсу

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Вильнюсе на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Вильнюс
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Вильнюс
Пройдитесь по улочкам и дворикам Вильнюса, где каждый камень хранит истории прошлого. Откройте для себя мир легенд и красоты в компании знающего гида
Начало: У памятника князю Гедиминасу
«В Вильнюсе часто бывают дожди, а зимой нужно тепло одеваться из-за влажного климата»
4 дек в 09:00
6 дек в 09:00
€80 за всё до 10 чел.
Зимняя сказка Вильнюса
Пешая
2.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Зимняя сказка Вильнюса: погружение в рождественские традиции и легенды
Проведите незабываемое время, исследуя рождественский Вильнюс: от средневековых улочек до волшебного городка с ароматами корицы
Начало: У памятника королю Миндаугасу
«Я познакомлю вас с литовскими традициями празднования Рождества и, конечно, всю прогулку вас будут сопровождать литовские сказки и старые городские легенды»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Новогодняя сказка Вильнюса-экскурсия для детей и взрослых
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Новогодняя сказка Вильнюса-экскурсия для детей и взрослых
Начало: По согласованию с туристами
«Накануне Рождества и Нового Года даже взрослые начинают верить в чудеса,а дети с восторгом ждут исполнения своих заветных желаний»
Расписание: любое время дня
€90 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Георгий
    20 августа 2025
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Хотим поблагодарить Людмилу за экскурсию-знакомство с Вильнюсом!
    До этого представление о городе было смутным и разрозненным. За пару часов Людмиле удалось
    читать дальше

    представить нам свой город с точки зрения коренного жителя, дать краткие основные исторические даты и нужные рекомендации. Маршрут не сложный, подойдет всем категориям путешественников. Также мы получили домашнее задания для дальнейшего самостоятельного изучения города, что и выполнили с огромным удовольствием. Смело рекомендуем!

  • H
    Helena
    15 июля 2025
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Людмила отличный гид! Знающая и добросовестная!
  • Д
    Дмитрий
    23 июня 2025
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Большое спасибо Людмиле за увлекательную экскурсию по Вильнюсу! Маршрут был продуман идеально, информация подавалась живо и интересно. Отдельно отметим отличное чувство юмора и внимание к группе. Обязательно порекомендуем Вас друзьям!
  • И
    Инна
    4 января 2025
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Людмила замечательный гид, подстраивалась под нас, под погоду, сделав всё, что бы нам было интересно и комфортно, несмотря на погоду (было довольно промозгло)
  • M
    Marina
    27 июня 2024
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Экскурсия очень понравилась, интересно,два часа пролетели незаметно. осталось очень хорошее впечатление от экскурсовода.
  • Н
    Наталья
    25 июня 2024
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Запоздалый отзыв - но все же - спасибо большое Людмиле за экскурсию по Вильнюсау, которая стала самой приятной частью нашей майской поездки!
    Интересная, увлекательная прогулка по старому городу и ответы на все наши многочисленные вопросы.
    Удачи вам и побольше клиентов!
  • Е
    Екатерина
    19 мая 2024
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10 минут, маршрут был интересный
    читать дальше

    и познавательный, в Вильнюсе были ооочень много раз, но без профессионального экскурсовода не то. Рекомендую всем, вы не пожалеете! Ведь только яркие впечатления остаются надолго в нашей памяти!!! 🩷

  • D
    Dmitrii
    12 мая 2024
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Людмила отличный гид, рассказала много интересного про историю города и Литвы. Нам очень понравилось!!!
  • Д
    Дмитрий
    5 апреля 2024
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Заказал экскурсию родителям. Остались ОЧЕНЬ довольны. Увидели город совсем с другой стороны.
    Большое спасибо
  • K
    Kirils
    3 апреля 2024
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Отличная экскурсия! 2 часа пролетели незаметно!
  • Л
    Лариса
    12 декабря 2023
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Людмила, спасибо огромное за прекрасные несколько часов нашей прогулки по Вильнюсу! Несмотря на ужасную погоду, время с Вами пролетело незаметно. Увидели много интересных мест и получили массу новой увлекательнейшей информации!
  • A
    Anastasia
    13 сентября 2023
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Спасибо большое! Очень понравилась экскурсия:)
  • Ю
    Юлия
    12 августа 2023
    Добро пожаловать в Вильнюс
    С Людмилой легко и комфортно, прелесть, а не гид
    Заботливая, увлекающая рассказом, много шутит (это для меня важно).
    Не пожалеете!
  • Ю
    Юлия
    29 июля 2023
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Благодарим Людмилу!!

    Так коротко и интересно все рассказано. Показаны особенности, которые сами мы бы не увидели и не поняли, что это.
    По
    читать дальше

    нашей просьбе немного меняли маршрут движения, если нам хотелось где-то задержаться подольше или посмотреть с другой стороны!!
    Рекомендуем!! Современный, активный рассказ о Вильнюсе!!

  • Ф
    Феликс
    21 июля 2023
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Людмила очень знающий гид которая любит свой город и рада поделиться с вами своими знаниями и положительными эмоциями.
    Людмила очень приятный
    читать дальше

    человек с которой мы провели несколько необыкновенных часов и расставались как со старой подругой.
    Внимательна и терпелива к детям.
    Хороший и очень добрый человек!

  • И
    Ирина
    16 июня 2023
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Большое спасибо Людмиле за экскурсию по Вильнюсу. Она оперативно отреагировала на наш заказ (бронировали накануне). Экскурсию брали в "детской версии".
    читать дальше

    Взрослые освежили свои знания, узнали что-то новое. Ребенок отгадывал загадки, отмечал места, где мы были на выданной гидом карте. Хорошая подача информации, умение заинтересовать ребенка, чувство юмора, одним словом, рекомендую Людмилу.

  • Ж
    Жанна
    15 июня 2023
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Спасибо Людмиле за отлично проведенное время и знакомство с Вильнюсом! Был интересно подобран маршрут, я узнала много любопытных фактов. Людмила прекрасный рассказчик, рекомендую!))
  • С
    Сергей
    10 мая 2023
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Очень понравилась экскурсия. 2 часа пролетели как мгновение
  • Е
    Екатерина
    22 августа 2022
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Людмила, большое Вам спасибо за эту прогулку! Мы в Вильнюсе первый день, и, благодаря Вам, уже не только познакомились с
    читать дальше

    городом, но у каждого из нас сегодня появились любимые памятные места! Очень приятно (и профессионально!), что Вы сумели увлечь даже маленького ребенка, не только не дали заскучать на экскурсии, но ещё и дали задание, которое она со всей ответственностью, изучая карту, стремится теперь выполнять. Очень понравилось, правда. Основные моменты - экскурсия проходит ненавязчиво, доступно, с разбавлением исторических моментов стихами известных поэтов и фактами из жизни современных горожан… И очевидно, что Вы тоже любите Вильнюс, это чувствуется. Ещё раз спасибо Вам за такой душевный подход!

  • А
    Анастасия
    22 июля 2022
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Все было супер, понятно и интересно. Спасибо, Людмила!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вильнюсе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Вильнюс
  2. Зимняя сказка Вильнюса
  3. Новогодняя сказка Вильнюса-экскурсия для детей и взрослых
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Тракай
  4. Ужупис
  5. Вильнюсский университет
  6. Кафедральный собор
  7. Президентский дворец
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в декабре 2025
Сейчас в Вильнюсе в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 130. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Вильнюсе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Зимние», 52 ⭐ отзыва, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль