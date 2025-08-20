Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Вильнюс
Пройдитесь по улочкам и дворикам Вильнюса, где каждый камень хранит истории прошлого. Откройте для себя мир легенд и красоты в компании знающего гида
Начало: У памятника князю Гедиминасу
«В Вильнюсе часто бывают дожди, а зимой нужно тепло одеваться из-за влажного климата»
4 дек в 09:00
6 дек в 09:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зимняя сказка Вильнюса: погружение в рождественские традиции и легенды
Проведите незабываемое время, исследуя рождественский Вильнюс: от средневековых улочек до волшебного городка с ароматами корицы
Начало: У памятника королю Миндаугасу
«Я познакомлю вас с литовскими традициями празднования Рождества и, конечно, всю прогулку вас будут сопровождать литовские сказки и старые городские легенды»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Новогодняя сказка Вильнюса-экскурсия для детей и взрослых
Начало: По согласованию с туристами
«Накануне Рождества и Нового Года даже взрослые начинают верить в чудеса,а дети с восторгом ждут исполнения своих заветных желаний»
Расписание: любое время дня
€90 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеоргий20 августа 2025Хотим поблагодарить Людмилу за экскурсию-знакомство с Вильнюсом!
До этого представление о городе было смутным и разрозненным. За пару часов Людмиле удалось
- HHelena15 июля 2025Людмила отличный гид! Знающая и добросовестная!
- ДДмитрий23 июня 2025Большое спасибо Людмиле за увлекательную экскурсию по Вильнюсу! Маршрут был продуман идеально, информация подавалась живо и интересно. Отдельно отметим отличное чувство юмора и внимание к группе. Обязательно порекомендуем Вас друзьям!
- ИИнна4 января 2025Людмила замечательный гид, подстраивалась под нас, под погоду, сделав всё, что бы нам было интересно и комфортно, несмотря на погоду (было довольно промозгло)
- MMarina27 июня 2024Экскурсия очень понравилась, интересно,два часа пролетели незаметно. осталось очень хорошее впечатление от экскурсовода.
- ННаталья25 июня 2024Запоздалый отзыв - но все же - спасибо большое Людмиле за экскурсию по Вильнюсау, которая стала самой приятной частью нашей майской поездки!
Интересная, увлекательная прогулка по старому городу и ответы на все наши многочисленные вопросы.
Удачи вам и побольше клиентов!
- ЕЕкатерина19 мая 2024Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10 минут, маршрут был интересный
- DDmitrii12 мая 2024Людмила отличный гид, рассказала много интересного про историю города и Литвы. Нам очень понравилось!!!
- ДДмитрий5 апреля 2024Заказал экскурсию родителям. Остались ОЧЕНЬ довольны. Увидели город совсем с другой стороны.
Большое спасибо
- KKirils3 апреля 2024Отличная экскурсия! 2 часа пролетели незаметно!
- ЛЛариса12 декабря 2023Людмила, спасибо огромное за прекрасные несколько часов нашей прогулки по Вильнюсу! Несмотря на ужасную погоду, время с Вами пролетело незаметно. Увидели много интересных мест и получили массу новой увлекательнейшей информации!
- AAnastasia13 сентября 2023Спасибо большое! Очень понравилась экскурсия:)
- ЮЮлия12 августа 2023С Людмилой легко и комфортно, прелесть, а не гид
Заботливая, увлекающая рассказом, много шутит (это для меня важно).
Не пожалеете!
- ЮЮлия29 июля 2023Благодарим Людмилу!!
Так коротко и интересно все рассказано. Показаны особенности, которые сами мы бы не увидели и не поняли, что это.
По
- ФФеликс21 июля 2023Людмила очень знающий гид которая любит свой город и рада поделиться с вами своими знаниями и положительными эмоциями.
Людмила очень приятный
- ИИрина16 июня 2023Большое спасибо Людмиле за экскурсию по Вильнюсу. Она оперативно отреагировала на наш заказ (бронировали накануне). Экскурсию брали в "детской версии".
- ЖЖанна15 июня 2023Спасибо Людмиле за отлично проведенное время и знакомство с Вильнюсом! Был интересно подобран маршрут, я узнала много любопытных фактов. Людмила прекрасный рассказчик, рекомендую!))
- ССергей10 мая 2023Очень понравилась экскурсия. 2 часа пролетели как мгновение
- ЕЕкатерина22 августа 2022Людмила, большое Вам спасибо за эту прогулку! Мы в Вильнюсе первый день, и, благодаря Вам, уже не только познакомились с
- ААнастасия22 июля 2022Все было супер, понятно и интересно. Спасибо, Людмила!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Зимние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вильнюсе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в декабре 2025
Сейчас в Вильнюсе в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 130. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Вильнюсе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Зимние», 52 ⭐ отзыва, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль