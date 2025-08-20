Г Георгий Добро пожаловать в Вильнюс

До этого представление о городе было смутным и разрозненным. За пару часов Людмиле удалось читать дальше представить нам свой город с точки зрения коренного жителя, дать краткие основные исторические даты и нужные рекомендации. Маршрут не сложный, подойдет всем категориям путешественников. Также мы получили домашнее задания для дальнейшего самостоятельного изучения города, что и выполнили с огромным удовольствием. Смело рекомендуем! Хотим поблагодарить Людмилу за экскурсию-знакомство с Вильнюсом!До этого представление о городе было смутным и разрозненным. За пару часов Людмиле удалось

H Helena Добро пожаловать в Вильнюс Людмила отличный гид! Знающая и добросовестная!

Д Дмитрий Добро пожаловать в Вильнюс Большое спасибо Людмиле за увлекательную экскурсию по Вильнюсу! Маршрут был продуман идеально, информация подавалась живо и интересно. Отдельно отметим отличное чувство юмора и внимание к группе. Обязательно порекомендуем Вас друзьям!

И Инна Добро пожаловать в Вильнюс Людмила замечательный гид, подстраивалась под нас, под погоду, сделав всё, что бы нам было интересно и комфортно, несмотря на погоду (было довольно промозгло)

M Marina Добро пожаловать в Вильнюс Экскурсия очень понравилась, интересно,два часа пролетели незаметно. осталось очень хорошее впечатление от экскурсовода.

Н Наталья Добро пожаловать в Вильнюс Запоздалый отзыв - но все же - спасибо большое Людмиле за экскурсию по Вильнюсау, которая стала самой приятной частью нашей майской поездки!

Интересная, увлекательная прогулка по старому городу и ответы на все наши многочисленные вопросы.

Удачи вам и побольше клиентов!

Е Екатерина Добро пожаловать в Вильнюс читать дальше и познавательный, в Вильнюсе были ооочень много раз, но без профессионального экскурсовода не то. Рекомендую всем, вы не пожалеете! Ведь только яркие впечатления остаются надолго в нашей памяти!!! 🩷 Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10 минут, маршрут был интересный

D Dmitrii Добро пожаловать в Вильнюс Людмила отличный гид, рассказала много интересного про историю города и Литвы. Нам очень понравилось!!!

Д Дмитрий Добро пожаловать в Вильнюс Заказал экскурсию родителям. Остались ОЧЕНЬ довольны. Увидели город совсем с другой стороны.

Большое спасибо

K Kirils Добро пожаловать в Вильнюс Отличная экскурсия! 2 часа пролетели незаметно!

Л Лариса Добро пожаловать в Вильнюс Людмила, спасибо огромное за прекрасные несколько часов нашей прогулки по Вильнюсу! Несмотря на ужасную погоду, время с Вами пролетело незаметно. Увидели много интересных мест и получили массу новой увлекательнейшей информации!

A Anastasia Добро пожаловать в Вильнюс Спасибо большое! Очень понравилась экскурсия:)

Ю Юлия Добро пожаловать в Вильнюс С Людмилой легко и комфортно, прелесть, а не гид

Заботливая, увлекающая рассказом, много шутит (это для меня важно).

Не пожалеете!

Так коротко и интересно все рассказано. Показаны особенности, которые сами мы бы не увидели и не поняли, что это.

По читать дальше нашей просьбе немного меняли маршрут движения, если нам хотелось где-то задержаться подольше или посмотреть с другой стороны!!

Рекомендуем!! Современный, активный рассказ о Вильнюсе!! Благодарим Людмилу!!Так коротко и интересно все рассказано. Показаны особенности, которые сами мы бы не увидели и не поняли, что это.По

Людмила очень приятный читать дальше человек с которой мы провели несколько необыкновенных часов и расставались как со старой подругой.

Внимательна и терпелива к детям.

Хороший и очень добрый человек! Людмила очень знающий гид которая любит свой город и рада поделиться с вами своими знаниями и положительными эмоциями.Людмила очень приятный

И Ирина Добро пожаловать в Вильнюс читать дальше Взрослые освежили свои знания, узнали что-то новое. Ребенок отгадывал загадки, отмечал места, где мы были на выданной гидом карте. Хорошая подача информации, умение заинтересовать ребенка, чувство юмора, одним словом, рекомендую Людмилу. Большое спасибо Людмиле за экскурсию по Вильнюсу. Она оперативно отреагировала на наш заказ (бронировали накануне). Экскурсию брали в "детской версии".

Ж Жанна Добро пожаловать в Вильнюс Спасибо Людмиле за отлично проведенное время и знакомство с Вильнюсом! Был интересно подобран маршрут, я узнала много любопытных фактов. Людмила прекрасный рассказчик, рекомендую!))

С Сергей Добро пожаловать в Вильнюс Очень понравилась экскурсия. 2 часа пролетели как мгновение

Е Екатерина Добро пожаловать в Вильнюс читать дальше городом, но у каждого из нас сегодня появились любимые памятные места! Очень приятно (и профессионально!), что Вы сумели увлечь даже маленького ребенка, не только не дали заскучать на экскурсии, но ещё и дали задание, которое она со всей ответственностью, изучая карту, стремится теперь выполнять. Очень понравилось, правда. Основные моменты - экскурсия проходит ненавязчиво, доступно, с разбавлением исторических моментов стихами известных поэтов и фактами из жизни современных горожан… И очевидно, что Вы тоже любите Вильнюс, это чувствуется. Ещё раз спасибо Вам за такой душевный подход! Людмила, большое Вам спасибо за эту прогулку! Мы в Вильнюсе первый день, и, благодаря Вам, уже не только познакомились с