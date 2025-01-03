3 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Знакомьтесь, Вильнюс: путешествие по историческим местам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, пройдя по его знаковым местам и узких улочках, где каждый камень дышит историей
Завтра в 15:00
3 фев в 09:00
€77 за всё до 25 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вильнюс: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: У Кафедрального собора
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
€80 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Вильнюс за один день
Прочувствовать настроение города на авто-пешей экскурсии по его самым атмосферным местам
Завтра в 08:00
3 фев в 18:00
€92 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNadine3 января 2025Мы получили очень много информации о городе и заглянули за ворота, которые мы бы самостоятельно не решились открыть. Юлюс очень интересно рассказывает и очень много знает о Вильнюсе. Очень советую провести такую экскурсию.
- ГГеннадий30 декабря 2024Очень интересная экскурсия для первого посещения Вильнюса. Очень приятный и эрудированный гид. Особенно рекомендую всем, кто первый раз в городе, воспользоваться услугами Юлюса
- ААлина16 ноября 2024Отличный экскурсовод, интересно и с любовью рассказывает про город, его настоящее и прошлое. Знает очень интересные и необычные локации для
- ИИгорь16 апреля 2024Jolanta гид от бога! Все было очень интересно и познавательно! Советую всем, не пожелеете! Старый Вильнюс в ее исполнение просто сказка!
- IInara16 июля 2020Всё понравилось. Гид подстраивалась под наши капризы. На будущее можно было бы добавить немного юмора. Его в принципе в жизни не хватает:)
- ССофья11 марта 2020Экскурсия была замечательной) Иоланта - очень квалифицированный гид, влюблённая в свой город, но в то же время беспристрастная. Нам было очень приятно провести в ее обществе 3 часа, которые пролетели незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Ночные»
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