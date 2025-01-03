N Nadine Знакомьтесь, Вильнюс Мы получили очень много информации о городе и заглянули за ворота, которые мы бы самостоятельно не решились открыть. Юлюс очень интересно рассказывает и очень много знает о Вильнюсе. Очень советую провести такую экскурсию.

Г Геннадий Знакомьтесь, Вильнюс Очень интересная экскурсия для первого посещения Вильнюса. Очень приятный и эрудированный гид. Особенно рекомендую всем, кто первый раз в городе, воспользоваться услугами Юлюса

А Алина Знакомьтесь, Вильнюс читать дальше фотографий. Также расскажет много завораживающий историй и легенд о городе. Очень понравилось, что Юлюс, показывал не просто стандартный экскурсионный маршрут, а еще много других необычных мест, что еще больше погрузили в атмосферу Вильнюса. Отличный экскурсовод, интересно и с любовью рассказывает про город, его настоящее и прошлое. Знает очень интересные и необычные локации для

И Игорь Вильнюс - прошлое и настоящее Jolanta гид от бога! Все было очень интересно и познавательно! Советую всем, не пожелеете! Старый Вильнюс в ее исполнение просто сказка!

I Inara Вильнюс - прошлое и настоящее Всё понравилось. Гид подстраивалась под наши капризы. На будущее можно было бы добавить немного юмора. Его в принципе в жизни не хватает:)