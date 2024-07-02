Экскурсии выходного дня в Вильнюсе

Найдено 5 экскурсий в категории «На выходные» в Вильнюсе на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Вильнюс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Добро пожаловать в Вильнюс: путешествие по историческому сердцу и арт-кварталу
Пройдитесь по улочкам и дворикам Вильнюса, где каждый камень хранит истории прошлого. Откройте для себя мир легенд и красоты в компании знающего гида
Начало: У памятника князю Гедиминасу
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
65 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Вильнюс за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
67 отзывов
Влюбиться в Вильнюс за три часа: Путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя исторический центр Вильнюса и его живописные дворики в компании опытного гида
Начало: У ворот Острой брамы
Завтра в 16:00
6 июля в 09:30
80 за всё до 5 чел.
Самобытный творческий Ужупис
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Самобытный творческий Ужупис
Раскрыть богемную сторону Вильнюса в компании официального посла самопровозглашенной республики
Начало: Aušros vartai
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
70 за всё до 5 чел.
Ужупис, или Республика в республике
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Ужупис, или Республика в республике
Прогулка по одному из старейших районов города - цветущему и богемному вильнюсскому Монмартру
Завтра в 12:00
6 июля в 12:00
120 за всё до 10 чел.
Зимняя сказка Вильнюса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Зимняя сказка Вильнюса: погружение в рождественские традиции и легенды
Проведите незабываемое время, исследуя рождественский Вильнюс: от средневековых улочек до волшебного городка с ароматами корицы
Начало: У памятника королю Миндаугасу
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
130 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Таня
    2 июля 2024
    Самобытный творческий Ужупис
    Мне очень повезло познакомится с Назаром. Спокойный,грамотный,душевный,сейчас такие люди-редкость. А сколько душевных сил и времени ушло помочь мне,когда я упала в Старом городе и рассекла колено. Наверное,пропала бы,будь я одна. Огромное спасибо за всё!
  • M
    Marina
    27 июня 2024
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Экскурсия очень понравилась, интересно,два часа пролетели незаметно. осталось очень хорошее впечатление от экскурсовода.
  • Н
    Наталья
    25 июня 2024
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Запоздалый отзыв - но все же - спасибо большое Людмиле за экскурсию по Вильнюсау, которая стала самой приятной частью нашей майской поездки! Интересная, увлекательная прогулка по старому городу и ответы на все наши многочисленные вопросы. Удачи вам и побольше клиентов!
  • I
    Inga
    2 июня 2024
    Влюбиться в Вильнюс за три часа
    Получили огромные удовольствие от экскурсии, проведённой Еленой. Благодаря её профессионализму и знанию родного города мы влюбились в Вильнюс за три часа и обязательно вернёмся сюда вновь. Наша экскурсия была 1го июня 2024 года. Инга и Юля, Израиль:)
  • Е
    Екатерина
    19 мая 2024
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10 минут, маршрут был интересный
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    и познавательный, в Вильнюсе были ооочень много раз, но без профессионального экскурсовода не то. Рекомендую всем, вы не пожалеете! Ведь только яркие впечатления остаются надолго в нашей памяти!!! 🩷

    Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10
  • А
    Алла
    4 мая 2024
    Ужупис, или Республика в республике
    Очень интересная экскурсия от Лауры. Мы познакомились с Ужуписом,побывали во многих местах - даже в частных двориках Ужуписа. Рекомендую всем,кто хочет подробно ознакомиться с этой республикой
  • J
    Jekaterina
    30 апреля 2024
    Влюбиться в Вильнюс за три часа
    Благодарю Елену за прекрасную экскурсию. Елена сразу расположила к себе, прекрасно владеет материалом и интересно рассказывает.
  • С
    Светлана
    22 апреля 2024
    Влюбиться в Вильнюс за три часа
    Прекрасная экскурсия, большое спасибо Елена! 😊
  • І
    Іваненко
    31 января 2024
    Самобытный творческий Ужупис
    Великолепный гид Назар. Необыкновенно корректный, прекрасно владеющий мастерством рассказчика, с огромным багажем знаний по истории, культуре и архитектуре Вильнюса, влюблённый
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    в него. Имена великих зодчих, ученых, скульпторов, живописцев и их творения преобразовывались в яркие полноценные образы с характерами и настроениями… Не только провел мне крайне интересную экскурсию, с отдачей, акцентируя внимание на итерерсные детали, но и помог в организационном плане. Спасибо огромное за Вильнюс, с которым я, благодаря тебе была, пусть и не долго, но единым целым!

  • И
    Инна
    15 апреля 2023
    Самобытный творческий Ужупис
    Назарий прекрасный гид! Мы отлично провели время, которое пролетело незаметно! Все рассказано очень интересно, с юмором. Мы обязательно будем обращаться
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    к Назарию за экскурсиями в следующие посещения Вильнюса. Много раз были в Вильнюсе, но узнали и увидели столько всего нового и интересного! Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июле 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "На выходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 65 до 130. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Вильнюсе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на выходные, 160 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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