1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Вильнюс: путешествие по историческому сердцу и арт-кварталу
Пройдитесь по улочкам и дворикам Вильнюса, где каждый камень хранит истории прошлого. Откройте для себя мир легенд и красоты в компании знающего гида
Начало: У памятника князю Гедиминасу
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Вильнюс за три часа: Путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя исторический центр Вильнюса и его живописные дворики в компании опытного гида
Начало: У ворот Острой брамы
Завтра в 16:00
6 июля в 09:30
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самобытный творческий Ужупис
Раскрыть богемную сторону Вильнюса в компании официального посла самопровозглашенной республики
Начало: Aušros vartai
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ужупис, или Республика в республике
Прогулка по одному из старейших районов города - цветущему и богемному вильнюсскому Монмартру
Завтра в 12:00
6 июля в 12:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Зимняя сказка Вильнюса: погружение в рождественские традиции и легенды
Проведите незабываемое время, исследуя рождественский Вильнюс: от средневековых улочек до волшебного городка с ароматами корицы
Начало: У памятника королю Миндаугасу
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТаня2 июля 2024Мне очень повезло познакомится с Назаром. Спокойный,грамотный,душевный,сейчас такие люди-редкость. А сколько душевных сил и времени ушло помочь мне,когда я упала в Старом городе и рассекла колено. Наверное,пропала бы,будь я одна. Огромное спасибо за всё!
- MMarina27 июня 2024Экскурсия очень понравилась, интересно,два часа пролетели незаметно. осталось очень хорошее впечатление от экскурсовода.
- ННаталья25 июня 2024Запоздалый отзыв - но все же - спасибо большое Людмиле за экскурсию по Вильнюсау, которая стала самой приятной частью нашей майской поездки! Интересная, увлекательная прогулка по старому городу и ответы на все наши многочисленные вопросы. Удачи вам и побольше клиентов!
- IInga2 июня 2024Получили огромные удовольствие от экскурсии, проведённой Еленой. Благодаря её профессионализму и знанию родного города мы влюбились в Вильнюс за три часа и обязательно вернёмся сюда вновь. Наша экскурсия была 1го июня 2024 года. Инга и Юля, Израиль:)
- ЕЕкатерина19 мая 2024Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10 минут, маршрут был интересный
- ААлла4 мая 2024Очень интересная экскурсия от Лауры. Мы познакомились с Ужуписом,побывали во многих местах - даже в частных двориках Ужуписа. Рекомендую всем,кто хочет подробно ознакомиться с этой республикой
- JJekaterina30 апреля 2024Благодарю Елену за прекрасную экскурсию. Елена сразу расположила к себе, прекрасно владеет материалом и интересно рассказывает.
- ССветлана22 апреля 2024Прекрасная экскурсия, большое спасибо Елена! 😊
- ІІваненко31 января 2024Великолепный гид Назар. Необыкновенно корректный, прекрасно владеющий мастерством рассказчика, с огромным багажем знаний по истории, культуре и архитектуре Вильнюса, влюблённый
- ИИнна15 апреля 2023Назарий прекрасный гид! Мы отлично провели время, которое пролетело незаметно! Все рассказано очень интересно, с юмором. Мы обязательно будем обращаться
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