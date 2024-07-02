Т Таня Самобытный творческий Ужупис Мне очень повезло познакомится с Назаром. Спокойный,грамотный,душевный,сейчас такие люди-редкость. А сколько душевных сил и времени ушло помочь мне,когда я упала в Старом городе и рассекла колено. Наверное,пропала бы,будь я одна. Огромное спасибо за всё!

M Marina Добро пожаловать в Вильнюс Экскурсия очень понравилась, интересно,два часа пролетели незаметно. осталось очень хорошее впечатление от экскурсовода.

Н Наталья Добро пожаловать в Вильнюс Запоздалый отзыв - но все же - спасибо большое Людмиле за экскурсию по Вильнюсау, которая стала самой приятной частью нашей майской поездки! Интересная, увлекательная прогулка по старому городу и ответы на все наши многочисленные вопросы. Удачи вам и побольше клиентов!

I Inga Влюбиться в Вильнюс за три часа Получили огромные удовольствие от экскурсии, проведённой Еленой. Благодаря её профессионализму и знанию родного города мы влюбились в Вильнюс за три часа и обязательно вернёмся сюда вновь. Наша экскурсия была 1го июня 2024 года. Инга и Юля, Израиль:)

Е Екатерина Добро пожаловать в Вильнюс читать дальше и познавательный, в Вильнюсе были ооочень много раз, но без профессионального экскурсовода не то. Рекомендую всем, вы не пожалеете! Ведь только яркие впечатления остаются надолго в нашей памяти!!! 🩷 Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10 минут, маршрут был интересный

А Алла Ужупис, или Республика в республике Очень интересная экскурсия от Лауры. Мы познакомились с Ужуписом,побывали во многих местах - даже в частных двориках Ужуписа. Рекомендую всем,кто хочет подробно ознакомиться с этой республикой

J Jekaterina Влюбиться в Вильнюс за три часа Благодарю Елену за прекрасную экскурсию. Елена сразу расположила к себе, прекрасно владеет материалом и интересно рассказывает.

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І Іваненко Самобытный творческий Ужупис читать дальше в него. Имена великих зодчих, ученых, скульпторов, живописцев и их творения преобразовывались в яркие полноценные образы с характерами и настроениями… Не только провел мне крайне интересную экскурсию, с отдачей, акцентируя внимание на итерерсные детали, но и помог в организационном плане. Спасибо огромное за Вильнюс, с которым я, благодаря тебе была, пусть и не долго, но единым целым! Великолепный гид Назар. Необыкновенно корректный, прекрасно владеющий мастерством рассказчика, с огромным багажем знаний по истории, культуре и архитектуре Вильнюса, влюблённый