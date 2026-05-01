7 отзывов оставили туристы

Пройдитесь по улочкам и дворикам Вильнюса, где каждый камень хранит истории прошлого. Откройте для себя мир легенд и красоты в компании знающего гида
Представьте себе прогулку по узким улочкам исторического центра Вильнюса, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие во времени. Вы начнете с Кафедральной читать дальшеуменьшить
площади, где каждый камень может рассказать свою историю. Загадайте желание на знаменитой «плитке счастья», и пусть оно обязательно сбудется.
Ваш гид раскроет секреты князя Гедиминаса и его стратегии расширения государства без меча, а также истории, связанные с королевскими визитами. Пройдитесь по главной улице Старого города, которая веками приветствовала правителей и послов. Литературная улочка расскажет о свадебном путешествии великого Достоевского.
А затем вы перенесетесь в арт-квартал Ужупис - место, где искусство и свобода духа создают уникальную атмосферу.
Здесь вы сможете украсить свой паспорт символической печатью-визой и узнать о добрых делах у трубящего ангела. Экскурсия завершится у костела святой Анны, архитектурного шедевра в готическом стиле. Весь маршрут пешеходный, что позволит вам насладиться красотой города в комфортном темпе.
Не забудьте подготовиться к переменчивой погоде Вильнюса, чтобы ничто не омрачило вашего путешествия
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улочкам и дворикам приносят максимальное удовольствие.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кафедральная площадь
Плитка счастья
Нижний замок
Литературная улочка
Церковь святой Параскевы
Арт-квартал Ужупис
Костел святой Анны
Описание экскурсии
Самое интересное о Старом городе
Вы посетите Кафедральную площадь и загадаете желание на «плитке счастья». Я раскрою, как князю Гедиминасу без меча удавалось расширять территорию государства, что предшествовало королевским визитам в нижний замок и как возникла традиция ярмарки «Казюко». Вы пройдете по главной улице Старого города, через которую въезжали правители, кардиналы и послы. На Литературной улочке услышите о свадебном путешествии в Европу четы Достоевских. А у церкви святой Параскевы вспомните Ганнибала и его гениального правнука.
Прогулка по району художников
В арт-квартал Ужупис мы войдем по мосту, украшенному замками молодоженов, которые поклялись друг другу в вечной любви. Вы погрузитесь в свободную атмосферу творческого инкубатора и украсите паспорт символической печатью-визой независимой республики. Узнаете у трубящего ангела о добрых делах и изучите конституцию Ужуписа. В завершение попадете в чудесный готический уголок и насладитесь красотой костела святой Анны.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, без дополнительных расходов
Прошу обратить внимание на прогноз погоды. В Вильнюсе часто бывают дожди, а зимой нужно тепло одеваться из-за влажного климата.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника князю Гедиминасу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 622 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я житель Литвы в седьмом поколении. Очень люблю родной край и с радостью делюсь своими знаниями и эмоциями с путешественниками. У меня богатый опыт работы с детьми — свое повествование я переплетаю легендами, занимательными историями, юмором и позитивом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Евгений
Людмила, провела 1 мая 2026 нам экскурсию по старому городу, это было познавательно, с юмором, в те моменты, когда это уместно и самое главное, очень душевно. Огромное спасибо! Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Жанна
У нас в декабре состоялась прекрасная ознакомительная экскурсия с Людмилой. Она замечательный рассказчик и 2 часа с ней пролетели незаметно, легко и очень интересно, как будто встретили своего давно знакомого читать дальшеуменьшить
человека)). О Вильнюсе мы узнали много того, о чем не прочитаешь в интернете, а по совету Людмилы позже уже самостоятельно посетили другие исторические объекты. Один из них- Костел Святых Петра и Павла- великолепный памятник архитектуры, который мы могли пропустить, если бы не наш прекрасный гид). Спасибо, Вам, Людмила, еще раз, за эту чудесную прогулку!!
Вам был полезен этот отзыв?
K
Katherina
Огромная благодарность Людмиле! У нас была потрясающая прогулка по городу. Я люблю путешествовать и стараюсь брать себе по возможности гида в новых городах. И если с гидом повезло, то получается аутентичная читать дальшеуменьшить
и очень познавательная прогулка. Везет, правда, не всегда, и иногда ходишь с говорящим справочкиком дат, объектов и исторических фактов. (Да простят меня те, для кого это верх наслаждения - для меня нет.) С Людмилой мне повезло. Началось с того, что я попросила ее поменять место встречи, и сразу получила согласие. Для меня это всегда хороший знак - человек подстраивается под нужды и интересы клиента. И у нас действительно получилась очень увлекательная прогулка. Где-то мы проходили быстрее, где-то зависали, что-то обсуждали, Людмила много рассказывала. Не так часто случается, что гид ведет не по плану, а по человеку. Бонусом, по моей просьбы, Людмила порекомендовала мне несколько аутентичных местных ресторанов и несколько мест, которые я могу посмотреть самостоятельно в свободное время. Для меня это был прекрасный опыт.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Галина
Экскурсия оставила очень хорошее впечатление. Маршрут продуман логично и охватил ключевые места Старого города. Рассказ гида был содержательным и понятным, с интересными историческими фактами, примерами и с юмором. Понравилось, что экскурсия читать дальшеуменьшить
была не перегружена датами, но при этом было цельное представление об истории города, его традициях и известных личностях. Особенно запомнился район Ужупис, его атмосферой и символикой.
Прогулка прошла в комфортном темпе, Людмила профессионально и с юмором отвечала на все вопросы и был очень живой диалог со всей нашей маленькой группой. Рекомендую эту экскурсию всем кто хочет спокойно, без спешки и интересно познакомиться с городом.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Огромное спасибо Людмиле за интересную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
прекрасная экскурсия, рассказ с юмором, очень приятное впечатление! спасибо Людмиле!