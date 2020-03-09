7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Самое интересное о Старом городе

Вы посетите Кафедральную площадь и загадаете желание на «плитке счастья». Я раскрою, как князю Гедиминасу без меча удавалось расширять территорию государства, что предшествовало королевским визитам в нижний замок и как возникла традиция ярмарки «Казюко». Вы пройдете по главной улице Старого города, через которую въезжали правители, кардиналы и послы. На Литературной улочке услышите о свадебном путешествии в Европу четы Достоевских. А у церкви святой Параскевы вспомните Ганнибала и его гениального правнука.

Прогулка по району художников

В арт-квартал Ужупис мы войдем по мосту, украшенному замками молодоженов, которые поклялись друг другу в вечной любви. Вы погрузитесь в свободную атмосферу творческого инкубатора и украсите паспорт символической печатью-визой независимой республики. Узнаете у трубящего ангела о добрых делах и изучите конституцию Ужуписа. В завершение попадете в чудесный готический уголок и насладитесь красотой костела святой Анны.