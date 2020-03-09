7 отзывов оставили туристы

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Добро пожаловать в Вильнюс!

Исследовать знаковые места Старого города и богемный квартал Ужупис

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у памятника князю Гедиминасу
  • Заказать экскурсию

63 за экскурсию

У этой экскурсии7 отзывов
5
Людмила
Задать вопросОбычно отвечает за 34 мин.
Людмила – Гид в Вильнюсе
Вы прогуляетесь 👣 по улочкам и дворикам исторического центра, перенесетесь в XVI век и посетите независимую «республику» в центре Вильнюса.

Я расскажу легенды литовской столицы, покажу янтарную галерею, дома богатых купцов и помогу почувствовать душу города.
Добро пожаловать в Вильнюс!
Добро пожаловать в Вильнюс!

Что вас ожидает

Самое интересное о Старом городе
Вы посетите Кафедральную площадь и загадаете желание на «плитке счастья». Я раскрою, как князю Гедиминасу без меча удавалось расширять территорию государства, что предшествовало королевским визитам в нижний замок и как возникла традиция ярмарки «Казюко». Вы пройдете по главной улице Старого города, через которую въезжали правители, кардиналы и послы. На Литературной улочке услышите о свадебном путешествии в Европу четы Достоевских. А у церкви святой Параскевы вспомните Ганнибала и его гениального правнука.

Прогулка по району художников
В арт-квартал Ужупис мы войдем по мосту, украшенному замками молодоженов, которые поклялись друг другу в вечной любви. Вы погрузитесь в свободную атмосферу творческого инкубатора и украсите паспорт символической печатью-визой независимой республики. Узнаете у трубящего ангела о добрых делах и изучите конституцию Ужуписа. В завершение попадете в чудесный готический уголок и насладитесь красотой костела святой Анны.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, без дополнительных расходов
  • Прошу обратить внимание на прогноз погоды. В Вильнюсе часто бывают дожди, а зимой нужно тепло одеваться из-за влажного климата.
Добро пожаловать в Вильнюс!
Добро пожаловать в Вильнюс!
Добро пожаловать в Вильнюс!
Добро пожаловать в Вильнюс!
Добро пожаловать в Вильнюс!
Добро пожаловать в Вильнюс!
Добро пожаловать в Вильнюс!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у памятника князю Гедиминасу.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Людмила
Людмила
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я житель Литвы в седьмом поколении. Очень люблю родной край и с радостью делюсь своими знаниями и эмоциями с путешественниками. У меня богатый опыт работы с детьми — свое повествование я переплетаю легендами, занимательными историями, юмором и позитивом.
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7 отзывов оставили туристы

9 марта 2020
Благодарю Людмилу за аутентичный Вильнюс! Если Вы устали от традиционных маршрутов и опубликованных путеводителей, то эта экскурсия подойдёт Вам! История, легенды и реальная жизнь, эклектика, а также креативность Вильнюса за столь короткое время (которого всегда мало, если интересно, а это так) потрясает, удивляет, впечатляет в подаче материала гида. Рекомендую!
22 октября 2019
Спасибо огромное. Прекрасный экскурсовод. Прогулка по городу была замечательной!
Регина
3 сентября 2019
Осталось приятное послевкусие после общения с Людмилой. Замечательная экскурсия, проникновенный рассказ, а главное, все мои пожелания посмотреть определенные места были услышаны.
12 августа 2019
Прекрасная экскурсия и замечательный гид! Интересно было и взрослым, и 13-летнему подростку. Очень большой объем информации, но Людмила так все разложила по полочкам, что легко запомнили основные моменты и очень много "неосновных")))
19 июня 2019
Очень понравилась экскурсия, Людмила, рассказала много интересных фактов и легенд, провела по закоулкам старого города, смогла заинтересовать не только меня, но и двух моих детей 10 и 15 лет, ради которых все и делалось))
11 июня 2019
Потрясающая Экскурсия по старому городу! Получили столько удовольствия, информации и смогли полностью погрузиться в атмосферу страны. Большое спасибо, Людмиле, за ее энергетику, за индивидуальность и такую эрудицию в знании своей страны и ее истории. Не имея возможности долго путешествовать по Литве, мы смогли за столь короткое время узнать колоссально много и с помощью Людмилы составить дальнейший план( спасибо за все Ваши рекомендации)
5 июня 2019
Были на экскурсии по Вильнюсу с Людмилой. Экскурсия очень понравилась. Людмила отличный рассказчик. Информация подавалась очень интересно! Время пролетело незаметно. Благодаря Людмиле мы узнали много нового и влюбились в Вильнюс!

Людмила проводит ещё 2 экскурсии

Вильнюс для детей и взрослыхВильнюс для детей и взрослыхВильнюс для детей и взрослых
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Уютный ТракайУютный ТракайУютный Тракай
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Познакомиться с бытом караимов, изучить замок на острове и услышать легенды Средневековья
Городок Тракай славится удивительными, почти пасторальными пейзажами и старинным замком посреди озера. Мы прогуляемся по тихим улочкам и поговорим о народе караимов и их традициях, увидим караимскую кенессу и попробуем местные блюда. Вы осмотрите залы крепости, услышите историю этого места и прочувствуете дух средневековой эпохи.

Обзорные экскурсии в Вильнюсе

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Вы пройдете по средневековым извилистым улочкам, где переплетаются древность и современность, богатое культурное наследие и таинственные легенды. Я познакомлю вас с основными вехами истории Вильнюса и покажу его главные достопримечательности: ворота Аушрос, костел святого Казимира, Президентский дворец, Кафедральный собор и многое другое. А еще вы увидите современное искусство на улице Литераторов, услышите легенду о сыре Джюгасе и загадаете желание на плитке «Чудо»!
Ежедневная прогулка по ВильнюсуЕжедневная прогулка по ВильнюсуЕжедневная прогулка по Вильнюсу
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Узнать и полюбить город за 2 часа
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Вильнюс — прошлое и настоящееВильнюс — прошлое и настоящееВильнюс — прошлое и настоящее
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Погулять по одному из самых больших Старых городов Европы и услышать его историю и легенды
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Исторический центр ВильнюсаИсторический центр ВильнюсаИсторический центр Вильнюса
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Открыть историю, предания и традиции города и почувствовать себя в нем своим
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Чудеса и легенды ВильнюсаЧудеса и легенды ВильнюсаЧудеса и легенды Вильнюса
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Влюбиться в Вильнюс за три часа!Влюбиться в Вильнюс за три часа!Влюбиться в Вильнюс за три часа!
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