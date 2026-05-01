7 отзывов оставили туристы

Представьте себе прогулку по узким улочкам исторического центра Вильнюса, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие во времени. Вы начнете с Кафедральной

площади, где каждый камень может рассказать свою историю. Загадайте желание на знаменитой «плитке счастья», и пусть оно обязательно сбудется. Ваш гид раскроет секреты князя Гедиминаса и его стратегии расширения государства без меча, а также истории, связанные с королевскими визитами. Пройдитесь по главной улице Старого города, которая веками приветствовала правителей и послов. Литературная улочка расскажет о свадебном путешествии великого Достоевского. А затем вы перенесетесь в арт-квартал Ужупис - место, где искусство и свобода духа создают уникальную атмосферу. Здесь вы сможете украсить свой паспорт символической печатью-визой и узнать о добрых делах у трубящего ангела. Экскурсия завершится у костела святой Анны, архитектурного шедевра в готическом стиле. Весь маршрут пешеходный, что позволит вам насладиться красотой города в комфортном темпе. Не забудьте подготовиться к переменчивой погоде Вильнюса, чтобы ничто не омрачило вашего путешествия

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улочкам и дворикам приносят максимальное удовольствие.

Сейчас август — это идеальное время.