Грибная прогулка по лесу

Атмосферная экскурсия для любителей природы и грибов. В сопровождении опытного гида вы научитесь различать грибы и узнаете об их пользе
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с миром грибов в экологически чистых лесах.

Участники научатся различать съедобные и ядовитые грибы, узнают о целебных свойствах грибов и лекарственных трав, а также получат практические советы по их применению.

Это отличная возможность провести время на свежем воздухе, получить вдохновение от природы и узнать основы фунготерапии. Присоединяйтесь к походу и откройте для себя новый мир

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Экологически чистые леса
  • 🍄 Обучение различию грибов
  • 🌱 Знания о лекарственных травах
  • 🧘‍♂️ Основы фунготерапии
  • 🌳 Вдохновение от природы
Что можно увидеть

  • Леса Вильнюса

Описание экскурсии

Мы отправимся в экологически чистые леса, где вы научитесь:

  • различать съедобные, условно-съедобные и ядовитые грибы;
  • безопасно и правильно собирать грибы и лекарственные травы;
  • узнаете об их целебных свойствах и способах применения в домашней аптечке;
  • познакомитесь с основами фунготерапии — оздоровления с помощью грибов;
  • получите массу практических советов и вдохновение от общения с природой.

Ежедневно в 12:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Транспорт
  • Вода и перекус
  • Дождевик и репеллент.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вильнюс, Соду Ул., 22 (центральный автовокзал)
Завершение: Вильнюс, Ул. Соду, 22 (автовокзал)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Вильнюса

