Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с миром грибов в экологически чистых лесах.
Участники научатся различать съедобные и ядовитые грибы, узнают о целебных свойствах грибов и лекарственных трав, а также получат практические советы по их применению.
Это отличная возможность провести время на свежем воздухе, получить вдохновение от природы и узнать основы фунготерапии. Присоединяйтесь к походу и откройте для себя новый мир
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Экологически чистые леса
- 🍄 Обучение различию грибов
- 🌱 Знания о лекарственных травах
- 🧘♂️ Основы фунготерапии
- 🌳 Вдохновение от природы
Что можно увидеть
- Леса Вильнюса
Описание экскурсии
Мы отправимся в экологически чистые леса, где вы научитесь:
- различать съедобные, условно-съедобные и ядовитые грибы;
- безопасно и правильно собирать грибы и лекарственные травы;
- узнаете об их целебных свойствах и способах применения в домашней аптечке;
- познакомитесь с основами фунготерапии — оздоровления с помощью грибов;
- получите массу практических советов и вдохновение от общения с природой.
Ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт
- Вода и перекус
- Дождевик и репеллент.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вильнюс, Соду Ул., 22 (центральный автовокзал)
Завершение: Вильнюс, Ул. Соду, 22 (автовокзал)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
