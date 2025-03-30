Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс, Тракай, Каунас: путешествие по историческим столицам Литвы
Познайте душу Литвы через истории и архитектуру Вильнюса, Тракая и Каунаса в одной увлекательной экскурсии
«Природа неброская, приглушенные цвета, уютное пространство…»
Завтра в 10:00
17 июн в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по Старому Вильнюсу: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная прогулка по Вильнюсу: Кафедральный собор, Президентский дворец, Вильнюсский университет и панорама города с башни Гедимина
Начало: Отель Панорама, Seinu 14
«Один из главных - гора Гедиминаса»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€100 за экскурсию
Мини-группа
до 10 чел.
Грибная прогулка в лесу под Вильнюсом
Узнать о грибах всё и не ошибиться в выборе съедобных с гидом-фунготерапевтом
Начало: У центрального автовокзала
«получите массу практических советов и вдохновение от общения с природой»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
16 июн в 12:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаната30 марта 2025Добрый день, Гинтарас! От всей нашей маленькой группы хотим Вас искренне, от всего сердца поблагодарить за прекрасное время, проведенное в Вашей
- аалексндр8 марта 2025Экскурсия очень хорошая. Получили огромное удрвольствие. всем рекомендуем!
- VVictoria13 июля 2024Прогулка по Вильнюсу с гидом по имени Гражина была великолепной и очень познавательной. Открыли заново этот замечательный город.
- AAlex30 января 2024Мы очень часто путешевствуем и иногда воспоминания о странах и городах сливаются вместе. Что бы запомнить страну или город очень
- CCernavskiy12 июля 2023Добрый день. Прогулка по старому Вильнусу прошла очень интересно узнали очень много увидели. Больше спасибо большое нашему экскурсоводу всё было просто Супер 🇱🇹💕💕💕🇺🇦
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июне 2025
Сейчас в Вильнюсе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 390. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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