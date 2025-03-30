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компании. Спасибо за Понимание, за умение дозированно подать материал так, чтоб это было информативно, увлекательно (никто из нас до этого и не подозревал, насколько интересна оказалась история Литвы.) Отдельное спасибо за Доктора Айболита 😊, прям вернули в детство). Тракай и его традиционные пирожки - кибинай - прям в самое сердечко)). Желаем Вам, Гинтарас, успехов в Вашей интересной работе, всегда хорошей солнечной погоды😁, чтоб дождь и снег не падал за воротник😊, и конечно же, здоровья!