Познавательные экскурсии на природе в Вильнюсе

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Вильнюсе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
На машине
9 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс, Тракай, Каунас: путешествие по историческим столицам Литвы
Познайте душу Литвы через истории и архитектуру Вильнюса, Тракая и Каунаса в одной увлекательной экскурсии
«Природа неброская, приглушенные цвета, уютное пространство…»
Завтра в 10:00
17 июн в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
Прогулка по Старому Вильнюсу
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по Старому Вильнюсу: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная прогулка по Вильнюсу: Кафедральный собор, Президентский дворец, Вильнюсский университет и панорама города с башни Гедимина
Начало: Отель Панорама, Seinu 14
«Один из главных - гора Гедиминаса»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€100 за экскурсию
Грибная прогулка в лесу под Вильнюсом
На автобусе
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Грибная прогулка в лесу под Вильнюсом
Узнать о грибах всё и не ошибиться в выборе съедобных с гидом-фунготерапевтом
Начало: У центрального автовокзала
«получите массу практических советов и вдохновение от общения с природой»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
16 июн в 12:00
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Даната
    30 марта 2025
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Добрый день, Гинтарас! От всей нашей маленькой группы хотим Вас искренне, от всего сердца поблагодарить за прекрасное время, проведенное в Вашей
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    компании. Спасибо за Понимание, за умение дозированно подать материал так, чтоб это было информативно, увлекательно (никто из нас до этого и не подозревал, насколько интересна оказалась история Литвы.) Отдельное спасибо за Доктора Айболита 😊, прям вернули в детство). Тракай и его традиционные пирожки - кибинай - прям в самое сердечко)). Желаем Вам, Гинтарас, успехов в Вашей интересной работе, всегда хорошей солнечной погоды😁, чтоб дождь и снег не падал за воротник😊, и конечно же, здоровья!

    Добрый день, Гинтарас!Добрый день, Гинтарас!Добрый день, Гинтарас!Добрый день, Гинтарас!Добрый день, Гинтарас!Добрый день, Гинтарас!Добрый день, Гинтарас!Добрый день, Гинтарас!Добрый день, Гинтарас!Добрый день, Гинтарас!
  • а
    алексндр
    8 марта 2025
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Экскурсия очень хорошая. Получили огромное удрвольствие. всем рекомендуем!
  • V
    Victoria
    13 июля 2024
    Прогулка по Старому Вильнюсу
    Прогулка по Вильнюсу с гидом по имени Гражина была великолепной и очень познавательной. Открыли заново этот замечательный город.
  • A
    Alex
    30 января 2024
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Мы очень часто путешевствуем и иногда воспоминания о странах и городах сливаются вместе. Что бы запомнить страну или город очень
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    важно кто его тебе показывает. На этой экскурсии нам повезло что Gintaras не простой экскурсовод, а историк и искуствовед. Его подход к туру и как он преподносит историю нас удивил и запомнился. Очень рекомендуем!

  • C
    Cernavskiy
    12 июля 2023
    Прогулка по Старому Вильнюсу
    Добрый день. Прогулка по старому Вильнусу прошла очень интересно узнали очень много увидели. Больше спасибо большое нашему экскурсоводу всё было просто Супер 🇱🇹💕💕💕🇺🇦

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вильнюсе
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
  2. Прогулка по Старому Вильнюсу
  3. Грибная прогулка в лесу под Вильнюсом
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Тракай
  3. Ужупис
  4. Вильнюсский университет
  5. Кафедральный собор
  6. Президентский дворец
  7. Костел Святого Духа
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июне 2025
Сейчас в Вильнюсе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 390. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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